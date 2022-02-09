Ученые объяснили, когда человек становится заразен при «омикроне»

Человек, заразившийся новым штаммом коронавируса, ввиду особенностей «омикрона» может заражать людей еще за пару дней до появления у него симптомов заболевания, сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Очень быстро происходит внедрение [вируса] в организм, быстрая фаза нарастания вирусной нагрузки, и поэтому по сути пациент становится опасным уже за один-два дня до появления симптомов, то есть по сути через день после встречи с «омикроном» он становится источником для окружающих», – передает ТАСС слова Горелова.

Он добавил, что инкубационный период нового варианта коронавируса составляет около трех дней, а симптомы схожи с ОРВИ. «В три-четыре раза [заразность «омикрона»] выше, чем при «дельте». Ввиду этих обстоятельств произошла и манифестация, <...> примерно у 80% [пациентов] заболевание протекает под флагом ОРВИ, у 15% отмечается бессимптомная форма заболевания и у порядка 5% отмечается регистрация пневмонии», – рассказал эксперт.

Горелов также напомнил, что в настоящий момент в России пропорции «омикрона» и «дельты» составляет около 70% к 30%. «Омикрон» не выявлен пока только в одном регионе России – на Чукотке. «Но, возможно, пока мы беседуем, «омикрон» появился и в этом регионе», – заключил Горелов.

Ранее медики назвали симптомы «омикрона», которые можно спутать с переутомлением.

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