Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с COVID-19 стабильной в России не становится, продолжается фаза роста, поэтому есть необходимость в ограничительных мероприятиях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Все ограничительные мероприятия, которые уже приняты сегодня и проводятся в субъектах Российской Федерации, абсолютно необходимы, адекватны ситуации. И мы в постоянном взаимодействии с коллегами в субъектах Российской Федерации и с руководством субъектов Российской Федерации, чтобы эту ситуацию удержать и сделать стабильной», – сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Также она добавила, что снижение доли случаев выявления коронавируса приходятся только на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Показатель составляет 32,3%.

«Мы видим распространение эпидситуации на всю территорию РФ, и в связи с этим снижение доли трех ведущих субъектов – Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга до 32,3%, все остальное – это заболеваемость, которая приходится на всю территорию РФ», – сказала Попова.

Снижение заболеваемости коронавирусом фиксируется только в Москве, а в остальных регионах есть рост.

«Рост отмечен в 84 субъектах, за исключением одного, и это Москва. Снижение составило 5,7% – это первая неделя, когда мы видим снижение заболеваемости в городе Москве», – отметила она.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной, а также заявил, что на систему здравоохранения ложится огромная нагрузка.