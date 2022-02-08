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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
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Ситуация с COVID-19 стабильной в России не становится, продолжается фаза роста, поэтому есть необходимость в ограничительных мероприятиях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Все ограничительные мероприятия, которые уже приняты сегодня и проводятся в субъектах Российской Федерации, абсолютно необходимы, адекватны ситуации. И мы в постоянном взаимодействии с коллегами в субъектах Российской Федерации и с руководством субъектов Российской Федерации, чтобы эту ситуацию удержать и сделать стабильной», – сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА «Новости».
Также она добавила, что снижение доли случаев выявления коронавируса приходятся только на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Показатель составляет 32,3%.
«Мы видим распространение эпидситуации на всю территорию РФ, и в связи с этим снижение доли трех ведущих субъектов – Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга до 32,3%, все остальное – это заболеваемость, которая приходится на всю территорию РФ», – сказала Попова.
Снижение заболеваемости коронавирусом фиксируется только в Москве, а в остальных регионах есть рост.
«Рост отмечен в 84 субъектах, за исключением одного, и это Москва. Снижение составило 5,7% – это первая неделя, когда мы видим снижение заболеваемости в городе Москве», – отметила она.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной, а также заявил, что на систему здравоохранения ложится огромная нагрузка.
Паб с тысячелетней историей закрылся в Британии
В Великобритании из-за последствий пандемии прекратил свою работу самый старый в стране паб Ye Olde Fighting Cocks, просуществовавший почти 1300 лет, сообщил портал LADBible.
«Я и моя команда сделали все возможное, чтобы паб продолжал обслуживать клиентов, но последние два года были беспрецедентными для индустрии гостеприимства», – цитирует «Мир24» владельца питейного заведения Христо Тофалли.
Паб был открыт еще в 793 году. Заведение сильно пострадало из-за ковидных ограничений. По словам Тоффали, он убит горем, так как Ye Olde Fighting Cocks являлся для него чем-то большим, чем просто бизнесом.
Напомним, несколько лет назад в графстве Большой Манчестер закрылся бар «Красный дракон», в котором Карл Маркс и Фридрих Энгельс обсуждали революцию и теорию коммунизма.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне скандала с вечеринками во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удаленно и ношения маски в общественных местах.
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Швеция отменила ограничения на въезд в страну
Власти Швеции на заседании 7 февраля приняли решение снять ограничения на въезд в страну.
Со среды жители стран Северной Европы, ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) могут въезжать в Швецию без ковид-паспортов. Для остальных стран ограничения продолжают действовать до 31 марта 2022 года.
«Сегодняшнее решение правительства не распространяется на путешественников в Швецию из стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ», – передает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии.
Правительство ранее сообщило, что с 9 февраля отменяет все коронавирусные ограничения. Решение объяснили тем, что в стране высокий уровень вакцинации. Так, две прививки от коронавируса поставили 83,7% населения старше 12 лет. Более половины граждан привиты бустерной дозой.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор принял решение отменить двухнедельный карантин для граждан, контактировавших с зараженным коронавирусом. Ограничения из-за особенностей нового штамма «омикрон» теряют смысл, объяснила глава ведомства Анна Попова.
COVID-19 оказался безопасен для половой функции мужчин
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Коронавирусная инфекция снижает уровень мужских гормонов у пациента, но после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму, приводит данные исследования Сеченовского университета его пресс-служба.
«COVID-19 заметно снижает уровень мужских гормонов у больного, однако показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса. Этот обнадеживающий результат получила команда исследователей Сеченовского университета, которая в течение полугода собирала и изучала данные о гормональном статусе больных коронавирусом на базе университетского коронавирусного госпиталя», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Ученые обследовали 44 мужчин с коронавирусной инфекцией и 44 здоровых добровольцев, которые составили контрольную группу. Каких-либо воспалений или нарушения кровотока в половых органах мужчин ультразвуковое исследование не показало. А вот гормональный статус ухудшался заметно, в том числе сильно падали показатели тестостерона, отметили в пресс-службе.
Однако это происходило временно, уже через три месяца после выздоровления значимых различий между контрольной группой и пациентами, перенесшими COVID-19, спермограмма не показала, подчеркнули ученые.
«Мы пришли к выводу, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания», – сказал главный исследователь, профессор Дмитрий Еникеев, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее ученые Техасского университета обнаружили симптом коронавируса, который характерен только для мужчин. Они обнаружили, что коронавирус может поражать семенники больного.
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Небензя заразился коронавирусом
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сдал положительный тест на коронавирус и находится на самоизоляции, сообщили в российской дипмиссии при всемирной организации.
«Сегодня тест Василия Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернется к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными», – передает ТАСС сообщение постпредства.
В дипмиссии добавили, что сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19, и особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН.
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Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что продолжающийся процесс мутаций коронавируса может привести к появлению новых штаммов, однако они будут менее опасны.
Накануне вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал скорое снижение заболеваемости коронавирусом в России, при этом, по его словам, болезнь при этом не исчезнет.
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За сутки в России госпитализировали 20,1 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 20 185, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 20 185 человек, на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 165 643 случая заболевания, в целом в России выявлено 13 147 666 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 81 188 человек, что на 45,8% больше по сравнению с 7 февраля. За это же время подтверждено 698 смертей.
За весь период зафиксирован 336 721 летальный исход, выздоровели 10 706 142 человека.
В Москве за сутки выявлено 12 902 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 11 014, в Московской области – 8486.
Накануне в России за сутки госпитализировали 10 843 человека с коронавирусом.
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Минздрав разрешил третью фазу исследований с детьми для «Ковивака»
Вакцине «Ковивак» выдали разрешение на третью фазу клинических исследований с участием детей, сообщили в Министерстве здравоохранения России.
«Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование по оценке переносимости, безопасности и иммуногенности препарата «Ковивак», производства ФАБНУ «ФНЦИРИП имени Чумакова РАН», с участием детей», – цитирует сообщение в реестре ведомства ТАСС.
Напомним, что в понедельник в Москве началась бесплатная добровольная вакцинация подростков от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М».
Названы сроки проявления симптомов «омикрона» у детей
Признаки заражения штаммом «омикрон» у детей наблюдаются на второй-третий день после инфицирования, рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
По ее словам, обычно симптомы наблюдаются на второй-третий день после инфицирования, однако они могут возникнуть и позже, в период до семи дней, сообщает РИА «Новости».
Врач добавила, что сейчас в России среди детей наиболее часто болеют школьники в возрастной категории и 7-14 лет, и 15-17 лет. это связано с тем, что они активно общаются и контактируют со сверстниками в в школах и за пределами образовательных учреждений.
При этом мальчики и девочки заражаются COVID-19 с одинаковой частотой, согласно анализу уже имеющихся в стране данных. Поэтому риск заболеть коронавирусом не зависит от пола ребенка.
Ранее Руженцова сообщила, что при штамме «омикрон» дети, которые переболели COVID-19, в большинстве случаев не страдают от постковидного синдрома.
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Порог заболеваемости ОРВИ оказался превышен в 73 регионах
Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и другими ОРВИ превышены в 73 регионах России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«На пятой неделе 2022 года (31.01.2022 – 06.02.2022) в целом на территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) преимущественно среди взрослого населения страны. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом были превышены в 73 субъектах», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что на прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии и вирусами гриппа типа А. По сравнению с предыдущей неделей доля гриппа снизилась и составила 7,5%. В структуре вирусов гриппа превалировали вирусы гриппа А, также регистрировались единичные находки гриппа В.
Вакцинированы от гриппа более 69,1 млн россиян, что составляет 47,3% от численности населения страны, указывается в публикации.
Напомним, в конце января москвичам разрешили открывать и закрывать больничные по ОРВИ дистанционно. Тем временем замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала о переходе школ на советские противоэпидемические нормы.
Врачи назвали симптомы «омикрона», которые можно спутать с переутомлением
Боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч, может быть ранним признаком заражения омикрон-штаммом коронавируса, пишет Daily Express.
Согласно информации Национальной службы здравоохранения, эти неочевидные симптомы часто встречаются у больных и могут помочь самостоятельно распознать COVID-19 на начальной стадии и вовремя приступить к лечению.
«Люди испытывают боль, которая может приходить и уходить на некоторое время, пока идет выздоровление. Некоторые также сталкиваются со странными или измененными ощущениями, такими как онемение или покалывание, слабость в руках или ногах», – передает РИА «Новости» слова специалистов.
По данным ZOE COVID Symptom Study – крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов SARS-CoV-2, – такие боли могут проявиться в самом начале заражения. «Обычно они сохраняются в среднем два-три дня, но могут проходить дольше, чем вы старше. У детей боли продолжаются до четырех суток, до пяти дней – у взрослых в возрасте 16-35 лет, семи дней – у взрослых в возрасте 35-65 лет и до восьми дней – у людей старше 65 лет», – сообщили участвующие в проекте ученые.
Ранее доктор Мясников назвал смертельно опасной госпитализацию при «омикроне»
Доктор Мясников назвал смертельно опасной госпитализацию при «омикроне».
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Названа дата начала выдачи СOVID-сертификатов по наличию антител
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Выдавать сертификаты по наличию антител к коронавирусу могут начать 21 февраля, говорится в приказе минздрава России, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«В приложении №4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: «, и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале», – указано в документе.
Срок действия сертификата по результатам теста на антитела составит шесть месяцев с даты получения результатов теста, добавили в Минздраве России.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме заявила, что срок действия такого сертификата может измениться. Все это из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране.
В сертификате нельзя зафиксировать дату, поэтому его выдают на полгода. По словам Голиковой, дальше есть два решения: если наблюдения будут показывать, что не стоит прививаться после полугода, значит действие сертификата продлят. Если эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться, то тогда будут принимать другие решения.
Напомним, в декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект о ковидных сертификатах. Главная цель этого документа – сделать применение ковидных сертификатов с QR-кодами логичным и единым на всей территории страны.
Также сообщалось, что европейский ковид-сертификат может выдаваться людям, привитым несертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами, а затем поставившим одну бустерную дозу, разрешенной в ЕС вакцины.
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным от COVID-19 пенсионерам
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума Diia Summit пообещал, что вакцинированные от COVID-19 украинцы старше 60 лет получат современный смартфон.
По словам Зеленского, не у всех есть смартфон, и не все умеют пользоваться интернетом. «Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, что Зеленский уже подписал закон о выплате по одной тысяче гривен (37 долларов) всем вакцинированным от COVID-19 гражданам Украины старше 18 лет и еще дополнительно около 500 гривен тем, кто сделал бустерную дозу. Эти деньги нельзя будет получить наличными и можно будут потратить только на определенный перечень услуг, например, на внутренний туризм или посещение тренажерного зала, театр, книги.
Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию от коронавируса, вакцинация в республике началась 24 февраля 2021 года. Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
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Мишустин назвал сложной ситуацию с COVID в России
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, на систему здравоохранения ложится огромная нагрузка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Ситуация с коронавирусом остается сложной, огромная нагрузка ложится на всю систему здравоохранения, наших врачей и других медицинских работников», – сказал Мишустин во вторник на президиуме координационного совета по борьбе с COVID, передает РИА «Новости».
В Москве выросло число госпитализаций на 15%, несмотря на снижение случаев заражения коронавирусом на 6%, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«На этой неделе скорее всего это падение будет более существенным. Тем не менее, в стационарное звено поступление тяжелых больных за прошлую неделю увеличилось на 15%», – передает слова градоначальника ТАСС.
При этом очереди в московских поликлиниках почти отсутствуют, отметил он. От начала посещения поликлиники до выписки лекарств, включая необходимые процедуры, пройдет около 40 минут, в КТ-центрах – около 2 часов.
Машины скорой помощи работают в своих же параметрах, нагрузка на них не отразилась.
«Вызов врача на дом осуществляется в течение 24 часов, скорая помощь работает, несмотря на нагрузку, в тех же параметрах, что и до этого», – добавил Собянин.
Экстренная помощь приезжает в среднем за 11-12 минут, в целом такая помощь оказывается до 20 минут.
В Москве количество свободных коек для лечения пациентов с COVID составляет порядка 5 тыс., а 1,3 тыс. медработников из стационаров направлены на работу в амбулаторное звено.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки в России составило 20 185, что на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля.
Ранее медики назвали симптомы «омикрона», которые можно спутать с переутомлением.
РФПИ спрогнозировал прохождение Россией пика заболеваемости омикрон-штаммом
Россия на этой неделе может пройти пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости «омикроном». К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости. Использование вакцин «Спутник V» и «Спутник лайт» помогло России справиться с «омикроном» значительно лучше, чем большинству стран», – передает ТАСС слова Дмитриева.
Дмитриев подчеркнул, что важную роль в борьбе с распространением новых мутаций играет ревакцинация. «Ревакцинация однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», доказавшей свою эффективность и безопасность, крайне важна для защиты от штамма «Омикрон» и других вариантов вируса», – отметил он.
Ранее российскую вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Индии.
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Мурашко назвал число заболевших COVID детей
В России находятся на лечении в больницах почти 12 тыс. детей с коронавирусом, при этом дети составляют около 20% от общего числа заболевших COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Сегодня от общего количества пациентов 20% – это именно маленькие пациенты. Госпитализированы сегодня почти 12 тыс. детей, рост госпитализации за неделю составил 28%», – цитирует ТАСС Мурашко.
По данным Мурашко на 2 февраля, амбулаторное лечение получали 97% детей с коронавирусом, при этом в больницы были госпитализированы более 9 тыс. детей.
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Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова назвала сроки проявления симптомов «омикрона» у детей. По ее словам признаки заражения наблюдаются на второй-третий день после инфицирования.
До этого Руженцова сообщила, что при штамме «омикрон» дети, которые переболели COVID-19, в большинстве случаев не страдают от постковидного синдрома.
Мурашко заявил о достаточном количестве коек для пациентов с COVID
В России развернуто 211 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, мест достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Сегодня развернуто 211 тысяч коек специально оборудованных, и все они оснащены по нормативам, установленным Министерством здравоохранения», – сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID, передает РИА «Новости».
По словам главы ведомства, проблем с госпитализацией нет. Нагрузка есть в стационарах, где лечение получают 177 тыс. человек с коронавирусом, а рост за неделю составил более 30%.
Мурашко добавил, что около 93% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно.
«Сохраняется рост числа амбулаторных пациентов. Сегодня их число более чем в два раза превысило пик, который мы отмечали в осенний период октября-ноября, и все это фактически ложится основной нагрузкой на амбулаторно-поликлинический этап. 93,5% от общего количества заболевших находятся сегодня именно на амбулаторном лечении», – сказал глава российского минздрава.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки в России составило 20 185, что на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля.