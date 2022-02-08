Мишустин назвал сложной ситуацию с COVID в России

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8 февраля, вторник | Последнее обновление — 16:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поручил исследовать возможность внедрения альтернативной энергии в регионах
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«Пережила я, наверное, всё, что переживал человек в тридцатые годы», – говорит уволенная петербургская учительница. Здесь она явно переигрывает и даже, я бы сказал, обесценивает память о тех, кто действительно пострадал в тридцатые.
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У западных СМИ есть вполне рыночный интерес в том, чтобы терзать нервы западного обывателя – а уж российскому и особенно украинскому прилетает за компанию.
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Когда абсурдность самого замысла дорогостоящих кораблей «со стеклянной челюстью» стала очевидна, в Пентагоне даже рассматривали вопрос о разборке на металлолом третьего суперэсминца. В итоге его все-таки достроили.
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Мишустин назвал сложной ситуацию с COVID в России
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Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, на систему здравоохранения ложится огромная нагрузка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Ситуация с коронавирусом остается сложной, огромная нагрузка ложится на всю систему здравоохранения, наших врачей и других медицинских работников», – сказал Мишустин во вторник на президиуме координационного совета по борьбе с COVID, передает РИА «Новости».
В Москве выросло число госпитализаций на 15%, несмотря на снижение случаев заражения коронавирусом на 6%, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«На этой неделе скорее всего это падение будет более существенным. Тем не менее, в стационарное звено поступление тяжелых больных за прошлую неделю увеличилось на 15%», – передает слова градоначальника ТАСС.
При этом очереди в московских поликлиниках почти отсутствуют, отметил он. От начала посещения поликлиники до выписки лекарств, включая необходимые процедуры, пройдет около 40 минут, в КТ-центрах – около 2 часов.
Машины скорой помощи работают в своих же параметрах, нагрузка на них не отразилась.
«Вызов врача на дом осуществляется в течение 24 часов, скорая помощь работает, несмотря на нагрузку, в тех же параметрах, что и до этого», – добавил Собянин.
Экстренная помощь приезжает в среднем за 11-12 минут, в целом такая помощь оказывается до 20 минут.
В Москве количество свободных коек для лечения пациентов с COVID составляет порядка 5 тыс., а 1,3 тыс. медработников из стационаров направлены на работу в амбулаторное звено.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки в России составило 20 185, что на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля.
Ранее медики назвали симптомы «омикрона», которые можно спутать с переутомлением.
Паб с тысячелетней историей закрылся в Британии
В Великобритании из-за последствий пандемии прекратил свою работу самый старый в стране паб Ye Olde Fighting Cocks, просуществовавший почти 1300 лет, сообщил портал LADBible.
«Я и моя команда сделали все возможное, чтобы паб продолжал обслуживать клиентов, но последние два года были беспрецедентными для индустрии гостеприимства», – цитирует «Мир24» владельца питейного заведения Христо Тофалли.
Паб был открыт еще в 793 году. Заведение сильно пострадало из-за ковидных ограничений. По словам Тоффали, он убит горем, так как Ye Olde Fighting Cocks являлся для него чем-то большим, чем просто бизнесом.
Напомним, несколько лет назад в графстве Большой Манчестер закрылся бар «Красный дракон», в котором Карл Маркс и Фридрих Энгельс обсуждали революцию и теорию коммунизма.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне скандала с вечеринками во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удаленно и ношения маски в общественных местах.
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Швеция отменила ограничения на въезд в страну
Власти Швеции на заседании 7 февраля приняли решение снять ограничения на въезд в страну.
Со среды жители стран Северной Европы, ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) могут въезжать в Швецию без ковид-паспортов. Для остальных стран ограничения продолжают действовать до 31 марта 2022 года.
«Сегодняшнее решение правительства не распространяется на путешественников в Швецию из стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ», – передает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии.
Правительство ранее сообщило, что с 9 февраля отменяет все коронавирусные ограничения. Решение объяснили тем, что в стране высокий уровень вакцинации. Так, две прививки от коронавируса поставили 83,7% населения старше 12 лет. Более половины граждан привиты бустерной дозой.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор принял решение отменить двухнедельный карантин для граждан, контактировавших с зараженным коронавирусом. Ограничения из-за особенностей нового штамма «омикрон» теряют смысл, объяснила глава ведомства Анна Попова.
COVID-19 оказался безопасен для половой функции мужчин
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Коронавирусная инфекция снижает уровень мужских гормонов у пациента, но после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму, приводит данные исследования Сеченовского университета его пресс-служба.
«COVID-19 заметно снижает уровень мужских гормонов у больного, однако показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса. Этот обнадеживающий результат получила команда исследователей Сеченовского университета, которая в течение полугода собирала и изучала данные о гормональном статусе больных коронавирусом на базе университетского коронавирусного госпиталя», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Ученые обследовали 44 мужчин с коронавирусной инфекцией и 44 здоровых добровольцев, которые составили контрольную группу. Каких-либо воспалений или нарушения кровотока в половых органах мужчин ультразвуковое исследование не показало. А вот гормональный статус ухудшался заметно, в том числе сильно падали показатели тестостерона, отметили в пресс-службе.
Однако это происходило временно, уже через три месяца после выздоровления значимых различий между контрольной группой и пациентами, перенесшими COVID-19, спермограмма не показала, подчеркнули ученые.
«Мы пришли к выводу, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания», – сказал главный исследователь, профессор Дмитрий Еникеев, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее ученые Техасского университета обнаружили симптом коронавируса, который характерен только для мужчин. Они обнаружили, что коронавирус может поражать семенники больного.
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Небензя заразился коронавирусом
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сдал положительный тест на коронавирус и находится на самоизоляции, сообщили в российской дипмиссии при всемирной организации.
«Сегодня тест Василия Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернется к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными», – передает ТАСС сообщение постпредства.
В дипмиссии добавили, что сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19, и особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН.
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Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что продолжающийся процесс мутаций коронавируса может привести к появлению новых штаммов, однако они будут менее опасны.
Накануне вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал скорое снижение заболеваемости коронавирусом в России, при этом, по его словам, болезнь при этом не исчезнет.
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За сутки в России госпитализировали 20,1 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 20 185, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 20 185 человек, на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 165 643 случая заболевания, в целом в России выявлено 13 147 666 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 81 188 человек, что на 45,8% больше по сравнению с 7 февраля. За это же время подтверждено 698 смертей.
За весь период зафиксирован 336 721 летальный исход, выздоровели 10 706 142 человека.
В Москве за сутки выявлено 12 902 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 11 014, в Московской области – 8486.
Накануне в России за сутки госпитализировали 10 843 человека с коронавирусом.
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Минздрав разрешил третью фазу исследований с детьми для «Ковивака»
Вакцине «Ковивак» выдали разрешение на третью фазу клинических исследований с участием детей, сообщили в Министерстве здравоохранения России.
«Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование по оценке переносимости, безопасности и иммуногенности препарата «Ковивак», производства ФАБНУ «ФНЦИРИП имени Чумакова РАН», с участием детей», – цитирует сообщение в реестре ведомства ТАСС.
Напомним, что в понедельник в Москве началась бесплатная добровольная вакцинация подростков от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М».
Названы сроки проявления симптомов «омикрона» у детей
Признаки заражения штаммом «омикрон» у детей наблюдаются на второй-третий день после инфицирования, рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
По ее словам, обычно симптомы наблюдаются на второй-третий день после инфицирования, однако они могут возникнуть и позже, в период до семи дней, сообщает РИА «Новости».
Врач добавила, что сейчас в России среди детей наиболее часто болеют школьники в возрастной категории и 7-14 лет, и 15-17 лет. это связано с тем, что они активно общаются и контактируют со сверстниками в в школах и за пределами образовательных учреждений.
При этом мальчики и девочки заражаются COVID-19 с одинаковой частотой, согласно анализу уже имеющихся в стране данных. Поэтому риск заболеть коронавирусом не зависит от пола ребенка.
Ранее Руженцова сообщила, что при штамме «омикрон» дети, которые переболели COVID-19, в большинстве случаев не страдают от постковидного синдрома.
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В России утвердили правила ведения Федерального реестра документов о смерти
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ведения Федерального реестра медицинских документов о смерти.
«Утвердить прилагаемые правила ведения Федерального реестра медицинских документов о смерти», – передает ТАСС текст постановления.
Согласно постановлению, реестр ведется Минздравом в электронном виде в составе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИЗС). Поставщиками сведений в реестр являются медицинские организации, ФНС, Пенсионный фонд России, ФОМС. Передача сведений из реестра осуществляется Минздравом посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия в течение одного рабочего дня с момента размещения документов в реестре.
Отмечается, что документ вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Приказ Минздрава, согласно которому граждане могут получать свидетельство о смерти в электронном виде, вступил в силу 1 сентября 2022 года. Ранее родственники умершего получали бумажные медицинские свидетельства о смерти, которые необходимо было предоставить в органы ЗАГС для внесения изменений в информацию актов гражданского состояния. В Минздраве отмечали, что приказ обеспечивает возможность ведения медицинской документации в электронной форме и позволяет создать единую базу данных медицинских свидетельств о смерти, что способствует оперативному обмену данными между различными ведомствами и обеспечивает возможность мониторинга смертности в регионах на основе первичных данных в режиме реального времени.
Создание государственного регистра населения (ГРН) – базы данных государственного масштаба – часть федеральной программы Электронная Россия, утвержденной правительством России в январе 2002 года. Там будут собраны сведения о каждом гражданине России по 19 пунктам: фамилия, имя, отчество человека, его пол, национальность, место жительства, родственные отношения, сведения о рождении и смерти.
С Красной площади эвакуировали 700 человек
С Красной площади эвакуировали несколько сотен человек человек после обнаружения подозрительной сумки.
Всего с площади эвакуировали около 700 человек, там обнаружили подозрительную сумку, сообщает АГН «Москва».
Источник в экстренных службах пояснил, что на месте происшествия работают кинологи и оперативная группа.
Ранее в феврале неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала «В» аэропорта Шереметьево, а также о минировании четырех самолетов.
Порог заболеваемости ОРВИ оказался превышен в 73 регионах
Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и другими ОРВИ превышены в 73 регионах России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«На пятой неделе 2022 года (31.01.2022 – 06.02.2022) в целом на территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) преимущественно среди взрослого населения страны. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом были превышены в 73 субъектах», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что на прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии и вирусами гриппа типа А. По сравнению с предыдущей неделей доля гриппа снизилась и составила 7,5%. В структуре вирусов гриппа превалировали вирусы гриппа А, также регистрировались единичные находки гриппа В.
Вакцинированы от гриппа более 69,1 млн россиян, что составляет 47,3% от численности населения страны, указывается в публикации.
Напомним, в конце января москвичам разрешили открывать и закрывать больничные по ОРВИ дистанционно. Тем временем замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала о переходе школ на советские противоэпидемические нормы.
Врачи назвали симптомы «омикрона», которые можно спутать с переутомлением
Боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч, может быть ранним признаком заражения омикрон-штаммом коронавируса, пишет Daily Express.
Согласно информации Национальной службы здравоохранения, эти неочевидные симптомы часто встречаются у больных и могут помочь самостоятельно распознать COVID-19 на начальной стадии и вовремя приступить к лечению.
«Люди испытывают боль, которая может приходить и уходить на некоторое время, пока идет выздоровление. Некоторые также сталкиваются со странными или измененными ощущениями, такими как онемение или покалывание, слабость в руках или ногах», – передает РИА «Новости» слова специалистов.
По данным ZOE COVID Symptom Study – крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов SARS-CoV-2, – такие боли могут проявиться в самом начале заражения. «Обычно они сохраняются в среднем два-три дня, но могут проходить дольше, чем вы старше. У детей боли продолжаются до четырех суток, до пяти дней – у взрослых в возрасте 16-35 лет, семи дней – у взрослых в возрасте 35-65 лет и до восьми дней – у людей старше 65 лет», – сообщили участвующие в проекте ученые.
Ранее доктор Мясников назвал смертельно опасной госпитализацию при «омикроне»
Доктор Мясников назвал смертельно опасной госпитализацию при «омикроне».
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Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным от COVID-19 пенсионерам
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума Diia Summit пообещал, что вакцинированные от COVID-19 украинцы старше 60 лет получат современный смартфон.
По словам Зеленского, не у всех есть смартфон, и не все умеют пользоваться интернетом. «Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, что Зеленский уже подписал закон о выплате по одной тысяче гривен (37 долларов) всем вакцинированным от COVID-19 гражданам Украины старше 18 лет и еще дополнительно около 500 гривен тем, кто сделал бустерную дозу. Эти деньги нельзя будет получить наличными и можно будут потратить только на определенный перечень услуг, например, на внутренний туризм или посещение тренажерного зала, театр, книги.
Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию от коронавируса, вакцинация в республике началась 24 февраля 2021 года. Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
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РФПИ спрогнозировал прохождение Россией пика заболеваемости омикрон-штаммом
Россия на этой неделе может пройти пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости «омикроном». К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости. Использование вакцин «Спутник V» и «Спутник лайт» помогло России справиться с «омикроном» значительно лучше, чем большинству стран», – передает ТАСС слова Дмитриева.
Дмитриев подчеркнул, что важную роль в борьбе с распространением новых мутаций играет ревакцинация. «Ревакцинация однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», доказавшей свою эффективность и безопасность, крайне важна для защиты от штамма «Омикрон» и других вариантов вируса», – отметил он.
Ранее российскую вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Индии.
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Мишустин: Большинство медицинских документов будут переведены в электронный вид
Единая государственная информационная система в здравоохранении будет обновлена – большинство медицинских справок и других документов будут переведены в электронный вид, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
«Получение медицинской помощи должно быть удобным для граждан, и для этого правительство продолжает работу по развитию цифрового контура в здравоохранении. Подготовлено обновленное положение о единой государственной информационной системе в этой сфере», – передает ТАСС его слова.
Как отметил председатель, эта система свяжет между собой все региональные медицинские организации. «Большинство документов должно перейти в электронный вид, среди прочего – различные выписки, справки, медкарты», – добавил Мишустин.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ведения Федерального реестра медицинских документов о смерти. Согласно постановлению, реестр ведется Минздравом в электронном виде в составе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИЗС). Поставщиками сведений в реестр являются медицинские организации, ФНС, Пенсионный фонд России, ФОМС. Передача сведений из реестра осуществляется Минздравом посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия в течение одного рабочего дня с момента размещения документов в реестре.
Мурашко заявил о достаточном количестве коек для пациентов с COVID
В России развернуто 211 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, мест достаточно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Сегодня развернуто 211 тысяч коек специально оборудованных, и все они оснащены по нормативам, установленным Министерством здравоохранения», – сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID, передает РИА «Новости».
По словам главы ведомства, проблем с госпитализацией нет. Нагрузка есть в стационарах, где лечение получают 177 тыс. человек с коронавирусом, а рост за неделю составил более 30%.
Мурашко добавил, что около 93% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно.
«Сохраняется рост числа амбулаторных пациентов. Сегодня их число более чем в два раза превысило пик, который мы отмечали в осенний период октября-ноября, и все это фактически ложится основной нагрузкой на амбулаторно-поликлинический этап. 93,5% от общего количества заболевших находятся сегодня именно на амбулаторном лечении», – сказал глава российского минздрава.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки в России составило 20 185, что на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля.
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