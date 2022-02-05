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В Польше назвали условие для быстрого запуска «Северного потока – 2»
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Газпром может получить монопольное право на использование «Северного потока – 2», если в Европу придут морозы, Москва попытается «использовать» такой кризис на европейском рынке, пишет в статье для Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.
Кублик обращает внимание на сложность ситуации из-за отсутствии запасов газа в хранилищах в Германии, Австрии и Нидерландах, передает РИА «Новости».
«Если так произойдет, европейским компаниям будет сложно справиться с резким скачком спроса, в результате возникнет дефицит сырья», – считает он.
Обозреватель также утверждает, что Москва попытается использовать «внезапный кризис» на европейском энергетическом рынке «в своих целях».
«Одна из них состоит в том, чтобы Газпрому, вопреки требованиям европейского законодательства, предоставили монопольное право на использование нового газопровода «Северный поток – 2», – пришел к выводу Кублик.
Ранее в Германии сочли неумным использование «Северного потока – 2» для давления на Москву. При этом Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2». Экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что проект может быть остановлен, если Соединенным Штатам удастся «предложить что-то взамен».
Польская PGNiG отказалась подписывать долгосрочный контракт с Газпромом
Об отсутствии планов подписывать долгосрочный контракт с Газпромом на поставки газа в Польшу заявил глава компании PGNiG Павел Маевский.
«Мы не планируем заключать долгосрочный контракт с Газпромом», – приводит его слова ТАСС.
Текущий контракт PGNiG с Газпромом (Ямальское соглашение), подписанный в 2010 году, истекает в конце 2022 года.
Ранее сообщалось, что Газпром потребовал арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода Ямал – Европа. «Газпром экспорт» ранее обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
Немцы ответили на призыв Кличко попрощаться с «Северным потоком – 2»
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Немецкая газета Die Welt обнародовала ответ на заявление мэра Киева Виталия Кличко, в котором он потребовал от ФРГ «попрощаться» с проектом «Северный поток – 2», если Германия на самом деле намерена поддерживать Украину.
Читатели издания резко прокомментировали высказывания украинского политика, заявив, что Украина не вправе указывать Германии, какую политику проводить, передает РИА «Новости».
«Ему нечего требовать от Германии», – заявил Roland P.
«Пропустил слишком много ударов в голову? Какое он имеет право требовать нечто подобное, речь идет о нашем энергоснабжении. Он должен держаться подальше от этого», – подчеркнул Dombacher M.
«Господин Кличко, немецкие потребители и налогоплательщики не обязаны финансировать государственный бюджет Украины. Стране, которая полагается на «транзитные сборы», чтобы оставаться на плаву, следует проанализировать состояние своей собственной экономики», – посоветовал Eclipse.
«Пусть господин Кличко занимается своей страной, а не внутренними делами Германии», – указала Tessa T.
«То есть немецкий налогоплательщик должен расплачиваться за то, что Украина не может решить свои проблемы?» – задался вопросом Sirko R.
«Какое отношение мэр Киева имеет к такому мегапроекту, как «Северный поток – 2»? Господин Кличко, это не ваша лига», – написал Horst R.
«Становится все более очевидным, что речь идет вовсе не о «планах вторжения» России, а о «Северном потоке». Конфликт бушует уже семь лет. Однако только после завершения строительства трубопровода конфликт обостряется на международном уровне. Мы не должны поддаваться этому давлению, потому что энергетическая безопасность необходима для поддержания нашего процветания», – добавил Panoptes.
Ранее Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем украинцы плюют в Германию.
Экс-глава МИД Германии назвал условие остановки «Северного потока – 2»
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Проект «Северный поток – 2» может быть остановлен, если Соединенным Штатам удастся «предложить что-то взамен», заявил экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль.
По словам Габриэля, он всегда воспринимал строительство трубопровода «как реальный проект». «Было бы довольно глупо снять этот проект с обсуждения сейчас. Потому что если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что Соединенные Штаты думают так же», – приводит слова бывшего вице-канцлера Германии РИА «Новости».
Политик напомнил, что Вашингтон и в прошлом выступал против германо-российских трубопроводов, временно вводя против них ограничительные меры. «Скептицизм США не был чем-то новым. <...> Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен даже написал книгу о «Сибирском трубопроводном кризисе» в 1987 году», – заключил Габриэль.
Ранее Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2». Федеральное сетевое агентство Германии сообщало, что решение для продолжения процесса сертификации не будет принято в первой половине 2022 года, поскольку ведомство еще якобы не получило необходимых документов.
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Газпром и CNPC подписали договор на крупную поставку газа в Китай
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Компания Газпром и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока, в общей совокупности объем достигнет 48 млрд кубометров в год, говорится в сообщении российского холдинга.
«Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири»), – говорится в сообщении Газпрома на сайте холдинга.
«Подписание уже второго контракта на поставку российского газа в Китай свидетельствует о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между нашими странами и компаниями. Наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что Газпром является надежным поставщиком газа», – заявил глава газового холдинга Алексей Миллер.
Ранее президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе его визита в Пекин заявил о подготовке нового контракта на крупную поставку газа в Китай.
В конце января Россия сообщила о переговорах по поставкам газа в Китай с Сахалина. Ранее Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC. СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась: что мешает дальнейшему сближению России с Китаем.
В Польше назвали безумием войну с Россией
Польский историк Пшемыслав Пяста в колонке для Mysl Polska назвал «безумием» гипотетическое участие Варшавы в военном конфликте с Москвой.
Эксперт указал на усиление милитаристской риторики в польском информационном пространстве, отметив, что СМИ «готовы писать любую глупость и мерзость, лишь бы внушить еще большую неприязнь к ненавистной России». Кроме того, он указал на антироссийскую политику официальной Варшавы, упомянув, в частности, об отправке оружия на Украину.
«А это безумие чистой воды. Во-первых, потому, что с Россией, которая предстает в глазах польских политиков и выслуживающихся перед ними журналистов некой демонической силой, мы сейчас не имеем никаких полей конфликта», – передает РИА «Новости» слова Пясты.
Он указал, что у Москвы и Варшавы нет территориальных претензий друг к другу, нет внутригосударственных конфликтов, связанных с одной из двух стран, они не борются за сферы влияния. Также отношениям России и Польши не мешают экономические вопросы.
«Реальных причин для конфликта с Россией у нас нет, но нам предлагается встать на защиту Украины, с которой проблем у нас как раз непочатый край. Напомню только об основных. Серьезные украинские политические силы, в том числе парламентские, выдвигают Польше территориальные претензии. <...> Украина – бандитское государство, которое прибегает к террору в отношении проживающих на ее территории представителей национальных, этнических и религиозных меньшинств», – заявил Пяста.
Историк напомнил, что современные украинские власти возвели в ранг национальных героев националистов из ОУН*-УПА*, которые в годы Второй мировой войны вырезали мирное польское население.
Он отметил, что жителям Польши предлагается вместе с «враждебной и потенциально опасной» Украиной воевать против «потенциально дружественного, а в настоящее время нейтрального соседа» ради интересов союзников Варшавы по НАТО – США и Великобритании, которые, как указал Пяста, «намерены сражаться с Россией до последнего польского солдата».
«Скажем прямо: интересам Польши соответствует мир в регионе, а не развязывание военного конфликта с Россией, тем более что в нем мы, скорее всего, понесем поражение. <...> Это не наша война, не наше дело. Тот, кто утверждает обратное, или глупец, или работает на заграницу», – заключил Пяста.
Ранее в Польше рассказали о «дьявольском плане» США против России.
Австрия собралась бороться с зависимостью от российских газовых компаний
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В сфере энергетики Австрия зависит от российских газовых компаний, но намерена с этим бороться, заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий страны Леоноре Гевесслер.
Австрия намерена обжаловать решение Европейской комиссии принять документ о «Таксономии ЕС», так как, по мнению властей страны оно ведет к инвестициям в атомную и газовую энергетику, передает ТАСС.
Гевесслер заявила: «Мы сейчас видим, куда нас ведет зависимость от газа. Цены на энергию, природный газ у нас возросли. Мы находимся в зависимости от российских газовых концернов». По ее мнению, есть только один выход из сложившейся ситуации – «возобновляемая энергия, ветроэнергетика, солнечная энергия и гидроэнергетика». Как заявила Гевесслер, «солнце не выставляет счет, это делает российский газовый концерн». По ее словам, «с этой зависимостью надо бороться, а не усиливать ее».
Напомним, в принятом Еврокомиссией документе «Таксономия ЕС» – классификации видов экономической деятельности – сказано, что атомная и газовая энергетика – это переходные зеленые источники энергии. Также в классификации говорится, что новые инвестиции в АЭС разрешены до 2045 года, в газовые проекты – до 2030 года.
Кличко предложил Германии попрощаться с «Северным потоком – 2»
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2».
Политик подчеркнул, что «зависимость от России опасна». «Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком – 2». <...> Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что «Северный поток – 2» был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна», – цитирует РИА «Новости» Кличко.
Он выразил мнение, что Москва «хотела бы вернуть в зону влияния не только Украину».
Мэр Киева также призвал Берлин «мыслить стратегически» в вопросах о поставках оружия Украине.
«Я понимаю, что Германия не поставляет оружие стране-агрессору. Но это же совсем другое дело, если хотят обороняться», – сказал Кличко.
Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что «Северный поток – 2» является взаимовыгодным международным проектом, который позволит поставлять газ в Германию по нормальным ценам.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем украинцы плюют в Германию.
Немецкий регулятор сообщил, когда возобновит сертификацию оператора «Северного потока – 2»
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Процесс сертификации оператора «Северного потока – 2» будет возобновлен, когда немецкий регулятор получит всю необходимую документацию, заявила на брифинге в Берлине представитель минэкономики ФРГ Беате Барон.
«Процедура остановлена Федеральным сетевым агентством. Федеральное сетевое агентство возобновит ее, когда документация будет предоставлена полностью», – передает ее слова РИА «Новости».
Между тем стало известно, что член наблюдательного совета немецкой «дочки» Nord Stream 2 AG, бывший дипломат Дитер Халлер отказался от участия в совете.
«Дитер В. Халлер, член наблюдательного совета дочерней компании Gas for Europe GmbH (г. Шверин, Германия), назначенный компанией Nord Stream 2, проинформировал нас о своем решении отказаться от своего мандата. Мы с сожалением приняли его решение к сведению», – передает сообщении оператора «Северного потока – 2» ТАСС.
Напомним, Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2». Федеральное сетевое агентство Германии сообщало, что решение для продолжения процесса сертификации не будет принято в первой половине 2022 года, так как ведомство еще якобы не получило необходимых документов.
Эксперт напомнил причину срыва переговоров с США об инспекции баз НАТО в Польше и Румынии
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«Диалог о российской инспекции объектов США в Европе надо вести в рамках обсуждения боевых возможностей пусковых установок в Польше и Румынии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее сообщалось, что США готовы обсудить с Москвой инспекции баз НАТО в Польше и Румынии.
«Предложение дельное, если США действительно намерены его сделать. Это шаг в правильном направлении для продолжения диалога Москвы и Вашингтона. Но, напомню, когда только возник вопрос размещения американских противоракет в Румынии и Польше, разговор уже шел о взаимных инспекциях, и как раз требования Варшавы завели диалог в тупик», – пояснил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
По его словам, тогда польская сторона тоже, как и США, захотела получить доступ на военные базы на территории России. «Вероятно, Польша рассчитывала инспектировать объекты, где находятся российские тактические ядерные системы. Москва эти условия не приняла, и дискурс был свернут», – добавил аналитик.
Впрочем, отметил эксперт, чтобы минимизировать вызовы для безопасности российской стороны, Москве необходимо обсуждать с США технологические решения, которые не позволяли бы использовать размещенные в Польше и Румынии носители для запуска ракет меньшей и средней дальности.
«Позиция США ранее заключалась в том, что с территории Польши и Румынии нельзя запускать ракеты меньшей и средней дальности, поскольку у этих установок другое программное обеспечение. Но все понимают, что алгоритм работы установки поменять нетрудно. Поэтому именно это и нужно обсуждать в первую очередь», – детализировал собеседник.
Аналитик также заметил: требования Москвы по безопасности не исчерпываются проверками военных объектов в Польше и Румынии. «Обсуждение инспекции этих баз должно стать еще одним шагом на пути к полноценному диалогу по требованиям России к Западу, а не его заменой», – подчеркнул глава РСМД.
Политолог также коснулся утечки ответов США и НАТО на предложения России по безопасности – их в среду опубликовала испанская газета El Pais. «Эти документы прошли столько уровней в стольких ведомствах, что я бы удивился, если бы утечки не было. США, вероятно, будут отрицать их достоверность, утверждая, что это всего лишь один из «черновых» вариантов, но фон диалога с Москвой эта утечка не ухудшит», – заключил Кортунов.
Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на свои источники: администрация Байдена сообщила Кремлю, что готова обсудить предоставление России возможности убедиться в отсутствии наступательных крылатых ракет «Томагавк» на базах ПРО НАТО в Румынии и Польше.
Однако любое соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками США, особенно с Варшавой и Бухарестом. Кроме того, Россия должна будет предоставить Западу ответную информацию о своих военных базах, где размещено оружие наземного базирования.
В Румынии и Польше развернуты системы ПРО с пусковыми установками Mk-41, которые легко могут быть переоборудованы в установки для запуска крылатых ракет Tomahawk. США ответили отказом на основные предложения России по безопасности, но предложили вернуться к Договору по открытому небу и ДРСМД.
Ранее президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил про обещание не продвигать НАТО на восток. По его словам, сказали одно, сделали другое, кинули, просто обманули. Также он назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
В прошлую среду США и Североатлантический альянс передали Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
Позже МИД опубликовал текст послания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, направленного руководству внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда стран Европы.
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В США рассказали о переговорах с экспортерами газа в Европу взамен российского топлива
Белый дом ведет переговоры с экспортерами газа по поставкам в Европу топлива взамен российского, но отказался назвать конкретные страны, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы ведем переговоры с рядом стран и поставщиками», – ответила она на просьбу прокомментировать сообщения о возможности компенсации Катаром объемов газа в случае снижения поставок из России. При этом она отказалась привести подробности, передает РИА «Новости».
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС надеется, что США, Катар и Азербайджан компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России.
Газпром подтвердил иск к польской PGNiG из-за газопровода Ямал — Европа
Газпром подтвердил, что запросил арбитражное разбирательство в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, владеющего польским участком газопровода Ямал — Европа.
«Газпром подтверждает подачу просьбы о проведении арбитражного разбирательства в отношении PGNiG S.A. и EuRoPol GAZ S.A. и сохраняет за собой все права по защите своих интересов», – цитирует сообщение компании ТАСС.
До этого PGNiG заявляла, что Газпром подал на нее в суд в отношении управления EuRoPol GAZ. В иске идет речь о выплате дивидендов из прибыли EuRoPol GAZ и предполагаемого нарушения прав Газпрома.
Ранее «Газпром экспорт» обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
В среду Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобы польской PGNiG на решения Еврокомиссии по итогам антимонопольных дел в отношении российского Газпрома.
Газпром проигнорировал аукцион на прокачку газа через Польшу
Российская компания «Газпром» в ходе регулярной сессии аукциона в субботу не забронировала мощности трубопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу «на сутки вперед», свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
В ходе аукциона «на сутки вперед» предлагалось забронировать мощности в объеме 89,1 миллиона кубометров в день на точке входа на польский участок магистрали – один из основных маршрутов поставок газа в Европу для Газпрома. Однако предложение осталось невостребованным, передает РИА «Новости».
В январе Газпром не стал бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» на месяц вперед, как делал в 2021 году. Однако компания имеет возможность использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах исходя из заявок потребителей. Такой схемой Газпром пользовался в декабре 2021 года. Тогда поставки российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» значительно снизились, а с 21 декабря магистраль перешла на работу в режиме реверса – физический поток газа пошел со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. И хотя на январь магистраль все же была забронирована Газпромом, фактически поставок с его стороны не было, и труба так и работала на реверс.
Что касается транзита через Украину, то в пятницу он, согласно данным «Оператора ГТС Украины», составил 81,7 млн кубометров. Заявка на прокачку газа через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, на 5 февраля чуть выросла – до 62,2 млн кубометров, а днем ранее этот показатель составлял 56,4 млн кубометров, свидетельствуют данные словацкого оператора ГТС Eustream.
Напомним, в четверг газопровод «Ямал – Европа» перешел в реверсный режим работы, то есть поставки газа осуществлялись из Германии в Польшу. Вопреки этому польская компания PGNiG отказалась заключать долгосрочный контракт с Газпромом на поставки топлива.
1 февраля Газпром впервые за 43 дня забронировал мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу. При этом физический поток газа по трубопроводу пошел лишь в последний забронированный час, а реверс газа из Германии в Польшу остановился.
Тем временем Газпром потребовал арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа». Кроме того, 14 января Газпром потребовал от Польши доплаты за поставки газа с ноября 2017 года.
На Украине призвали Киев покупать газ у России
Украине необходимо заключить прямой контракт с Газпромом на поставки газа, так как высокие цены сильно вредят экономике страны, заявил украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Марунич высказал такое мнение в эфире телеканала «Наш», что «это важно не для «Нафтогаза», не для (президента Украины Владимира) Зеленского и правительства», а для конечного потребителя, так как цена кубометра газа с НДС – это 60 гривен (около 160 рублей), из-за этого «у нас встанет скоро вся промышленность», передает РИА «Новости».
Он сослался на жалобы «Укртеплокоммунэнерго» на «Нафтогаз», который отказался увеличивать объемы поставок газа по фиксированной цене в 7,42 гривны (около 20 рублей) за кубометр для нужд отопления населения, что поставило под угрозу стабильность поставок тепла и электричества в дома украинцев.
«И он (будет) по сорок (гривен), дорогие друзья. А что это все значит? (...) Это все удар по конкурентоспособности нашей промышленности, по местным бюджетам (...) Нам разумно было бы вернуться к прямым договорам с Газпромом, как та же Венгрия», – подчеркнул Марунич.
Эксперт предупредил, что «слезание с российской газовой иглы», о чем неоднократно рапортовали киевские власти, может закончиться «очень печально» для промышленности и населения Украины.
Ранее сообщалось, что Украина начала покупать российский газ у Венгрии. До этого в Кремле подтверждали закупку Украиной российского газа через реверс из Европы.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина покупает российский газ у других стран.
США обсудили с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу
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Соединенные Штаты поддерживают контакт с партнерами по вопросу диверсификации поставок газа в Европу взамен российского на случай эскалации кризиса вокруг Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы находимся в контакте с нашими европейскими партнерами, а также крупными поставщиками по поводу того, что можно сделать, и каким образом мы можем увеличить запасы для удовлетворения их потребностей», – приводит РИА «Новости» ответ Псаки на соответствующий вопрос.
Ранее в Белом доме уже заявляли о переговорах с экспортерами газа о возможности увеличения поставок топлива в Европу взамен российского. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу «на случай, если Россия решит использовать свои энергоресурсы в качестве оружия в конфликте вокруг Украины».
Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как Россия покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в минувшую субботу в акватории стран Евросоюза (ЕС) союза резко увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ).
В прошлую пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия США в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Кремль спросили о деталях нового газового контракта с Китаем
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отправил журналистов за разъяснениями относительно нового газового контракта с Китаем в Газпром.
«Что касается деталей этого контракта, я рекомендую все-таки обращаться в Газпром «за разъяснениями», – ответил Песков на вопрос об условиях контракта и о том, когда начнутся первые поставки, передает ТАСС
Ранее компания Газпром и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока, в общей совокупности объем достигнет 48 млрд кубометров в год.
В начале переговоров в Пекине Путин заявил о беспрецедентном характере отношений России и Китая.
Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась: что мешает дальнейшему сближению России с Китаем.