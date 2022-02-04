|
|
В ФРГ сочли неумным использование «Северного потока – 2» как средства давления на Москву
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Использование «Северного потока – 2» в качестве средства давления на Россию было бы неумным решением, которые бы нанесло еще больший внешнеполитический вред, считает эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.
Котре заявил, что использование «Северного потока – 2» в качестве средства давления было крайне неумным решением с точки зрения энергетической политики и без всякой нужды причинило бы внешнеполитический вред», передает ТАСС.
«Надежное германо-российское энергетическое партнерство существует уже в течение десятилетий, в том числе в сложные времена, и полезно обеим сторонам. Использование энергоносителей как политического оружия было бы как раз тем, в чем правительство ФРГ и администрация США обвиняют Россию и за что грозят санкциями», – указал парламентарий.
По мнению Котре, «правильно было бы обратное: запуск «Северного потока – 2» мог бы стать столь срочно необходимым сигналом разрядки», а отказ «стал бы глупым нанесением ущерба собственной экономике».
Кроме того, по его словам, требования Киева по отношению к Германии, в частности настойчивые призывы Украины отказаться от «Северного потока – 2» и поставлять ей оружие, становятся все более истеричными.
«Буквально недавно посол Украины в ФРГ провел совершенно несоразмерные исторические параллели», – напомнил Котре.
Он призвал Киев вернуться «к спокойному и деловому диалогу», а также выразил мнение, что «Украину нельзя больше поддерживать в одностороннем порядке, если она не выполняет свою часть минских договоренностей».
«Поставки вооружений Украине были бы фатальным политическим сигналом. Они лишь еще больше обострили бы ситуацию. К тому же даже с нашим оружием Украина не смогла бы защититься от гипотетического нападения России», – добавил Котре.
Депутат напомнил, что «Россия не хочет ничего иного, как не допустить дальнейшее распространение НАТО до своих границ», и это «понятно с геополитической точки зрения и легко принять. Соответствующее расширение НАТО для россиян, очевидно, полностью неприемлемо».
Ранее экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что проект «Северный поток – 2» может быть остановлен, если Соединенным Штатам удастся «предложить что-то взамен».
Напомним, Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2». Федеральное сетевое агентство Германии сообщало, что решение для продолжения процесса сертификации не будет принято в первой половине 2022 года, так как ведомство еще якобы не получило необходимых документов.
Немцы ответили на призыв Кличко попрощаться с «Северным потоком – 2»
|
|
Немецкая газета Die Welt обнародовала ответ на заявление мэра Киева Виталия Кличко, в котором он потребовал от ФРГ «попрощаться» с проектом «Северный поток – 2», если Германия на самом деле намерена поддерживать Украину.
Читатели издания резко прокомментировали высказывания украинского политика, заявив, что Украина не вправе указывать Германии, какую политику проводить, передает РИА «Новости».
«Ему нечего требовать от Германии», – заявил Roland P.
«Пропустил слишком много ударов в голову? Какое он имеет право требовать нечто подобное, речь идет о нашем энергоснабжении. Он должен держаться подальше от этого», – подчеркнул Dombacher M.
«Господин Кличко, немецкие потребители и налогоплательщики не обязаны финансировать государственный бюджет Украины. Стране, которая полагается на «транзитные сборы», чтобы оставаться на плаву, следует проанализировать состояние своей собственной экономики», – посоветовал Eclipse.
«Пусть господин Кличко занимается своей страной, а не внутренними делами Германии», – указала Tessa T.
«То есть немецкий налогоплательщик должен расплачиваться за то, что Украина не может решить свои проблемы?» – задался вопросом Sirko R.
«Какое отношение мэр Киева имеет к такому мегапроекту, как «Северный поток – 2»? Господин Кличко, это не ваша лига», – написал Horst R.
«Становится все более очевидным, что речь идет вовсе не о «планах вторжения» России, а о «Северном потоке». Конфликт бушует уже семь лет. Однако только после завершения строительства трубопровода конфликт обостряется на международном уровне. Мы не должны поддаваться этому давлению, потому что энергетическая безопасность необходима для поддержания нашего процветания», – добавил Panoptes.
Ранее Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем украинцы плюют в Германию.
Польская PGNiG отказалась подписывать долгосрочный контракт с Газпромом
Об отсутствии планов подписывать долгосрочный контракт с Газпромом на поставки газа в Польшу заявил глава компании PGNiG Павел Маевский.
«Мы не планируем заключать долгосрочный контракт с Газпромом», – приводит его слова ТАСС.
Текущий контракт PGNiG с Газпромом (Ямальское соглашение), подписанный в 2010 году, истекает в конце 2022 года.
Ранее сообщалось, что Газпром потребовал арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода Ямал – Европа. «Газпром экспорт» ранее обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
Путин навал европейскую страну, в которой не будет проблем с газом в 2023 году
Во многих странах Европы в следующем году могут возникнуть дополнительные проблемы с газом, но не у Венгрии, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Орбан отметил, что Венгрия заинтересована в увеличении поставок российского газа на еще 1 млрд кубометров в год.
Также было предложено расширить сотрудничество между странами в энергетике, транспорте, промышленности и АПК. Российская сторона ответила положительно на предложения, включая вопрос газа, передает РИА «Новости».
Напомним, встреча Путина и Орбана проходила в Москве 1 февраля. Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает договориться с Москвой об увеличении поставок российского газа. Кроме того, он рассказал, что никто из глав европейских государств не хочет войны, все выступают за мирные соглашения.
Австрия собралась бороться с зависимостью от российских газовых компаний
|
|
В сфере энергетики Австрия зависит от российских газовых компаний, но намерена с этим бороться, заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий страны Леоноре Гевесслер.
Австрия намерена обжаловать решение Европейской комиссии принять документ о «Таксономии ЕС», так как, по мнению властей страны оно ведет к инвестициям в атомную и газовую энергетику, передает ТАСС.
Гевесслер заявила: «Мы сейчас видим, куда нас ведет зависимость от газа. Цены на энергию, природный газ у нас возросли. Мы находимся в зависимости от российских газовых концернов». По ее мнению, есть только один выход из сложившейся ситуации – «возобновляемая энергия, ветроэнергетика, солнечная энергия и гидроэнергетика». Как заявила Гевесслер, «солнце не выставляет счет, это делает российский газовый концерн». По ее словам, «с этой зависимостью надо бороться, а не усиливать ее».
Напомним, в принятом Еврокомиссией документе «Таксономия ЕС» – классификации видов экономической деятельности – сказано, что атомная и газовая энергетика – это переходные зеленые источники энергии. Также в классификации говорится, что новые инвестиции в АЭС разрешены до 2045 года, в газовые проекты – до 2030 года.
Кличко предложил Германии попрощаться с «Северным потоком – 2»
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2».
Политик подчеркнул, что «зависимость от России опасна». «Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком – 2». <...> Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что «Северный поток – 2» был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна», – цитирует РИА «Новости» Кличко.
Он выразил мнение, что Москва «хотела бы вернуть в зону влияния не только Украину».
Мэр Киева также призвал Берлин «мыслить стратегически» в вопросах о поставках оружия Украине.
«Я понимаю, что Германия не поставляет оружие стране-агрессору. Но это же совсем другое дело, если хотят обороняться», – сказал Кличко.
Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что «Северный поток – 2» является взаимовыгодным международным проектом, который позволит поставлять газ в Германию по нормальным ценам.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем украинцы плюют в Германию.
В США рассказали о переговорах с экспортерами газа в Европу взамен российского топлива
Белый дом ведет переговоры с экспортерами газа по поставкам в Европу топлива взамен российского, но отказался назвать конкретные страны, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы ведем переговоры с рядом стран и поставщиками», – ответила она на просьбу прокомментировать сообщения о возможности компенсации Катаром объемов газа в случае снижения поставок из России. При этом она отказалась привести подробности, передает РИА «Новости».
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС надеется, что США, Катар и Азербайджан компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России.
Газпром забронировал мощности «Ямала – Европы»
Газпром забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа», свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
Забронирована прокачка 12,5 млн кубометров газа с 00.00 до 08.00 мск 2 февраля, передает ТАСС.
12,53 млн кубометров – это около 40% предложения. Газпром забронировал мощности на конец текущих газовых суток, на газовые сутки 1 февраля компания бронировать мощности не стала. Кроме того, на газовые сутки 2 февраля предложение также осталось невостребованным, передает РИА «Новости».
Напомним, Газпром прекратил прокачку газа в Европу по газопроводу в прямом направлении 21 декабря из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.
В декабре Газпром уже бронировал мощности по такой схеме, а также заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии суточных аукционов, использовал бронирования на несколько часов.
Заявка Газпрома на транзит через Украину на вторник, 1 февраля, увеличилась до 107,7 млн кубометров, что близко к величине бронирования по долгосрочному контракту (109 млн кубометров). Цена газа в Европе опустилась ниже 900 долларов.
Польша и Украина решили вместе построить газопровод
Польша и Украина договорились построить газопровод, чтобы нарастить объем поставляемого на восток газа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий заявил после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве, что «мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем», передает РИА «Новости».
Отметим, что перед поездкой в Киев политик заявил, говоря о беженцах, что украинцы «как дешевая рабочая сила никогда не помешают».
Ранее в Кремле подтвердили закупку Украиной российского газа через реверс из Европы.
Газпром подтвердил иск к польской PGNiG из-за газопровода Ямал — Европа
Газпром подтвердил, что запросил арбитражное разбирательство в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, владеющего польским участком газопровода Ямал — Европа.
«Газпром подтверждает подачу просьбы о проведении арбитражного разбирательства в отношении PGNiG S.A. и EuRoPol GAZ S.A. и сохраняет за собой все права по защите своих интересов», – цитирует сообщение компании ТАСС.
До этого PGNiG заявляла, что Газпром подал на нее в суд в отношении управления EuRoPol GAZ. В иске идет речь о выплате дивидендов из прибыли EuRoPol GAZ и предполагаемого нарушения прав Газпрома.
Ранее «Газпром экспорт» обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
В среду Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобы польской PGNiG на решения Еврокомиссии по итогам антимонопольных дел в отношении российского Газпрома.
Россия опровергла заявления об угрозах прервать поставки газа в Европу
|
|
Москва никогда не грозила прервать поставки газа в Европу, Россия «никогда не подводила партнеров», заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Небензя подчеркнул, что «Россия – надежный поставщик». Его спросили, гарантирует ли он, что поставки газа в Европу продолжатся. Небензя ответил: «Мы никогда не заявляли ничего противоположного».
Он также отказался «спекулировать» на тему «угроз немецкого правительства закрыть «Северный поток – 2». Небензя заявил, что речь идет о «коммерческом проекте, который регулируется коммерческими отношениями», передает РИА «Новости».
При этом постпред отметил, что санкции против России, если будут введены, нанесут ущерб не только ей. Небензя заявил: «Мы научились жить с этим». Он выразил надежду, что другим странам «хватит трезвого рассудка не вводить» санкции. Если санкции все же введут, «это повлечет ответную реакцию», сказал он.
Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что якобы получал от России сигналы о возможном прекращении поставок газа в Европу. «Да, такие знаки были», – сказал он в эфире телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД).
На Украине призвали Киев покупать газ у России
Украине необходимо заключить прямой контракт с Газпромом на поставки газа, так как высокие цены сильно вредят экономике страны, заявил украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Марунич высказал такое мнение в эфире телеканала «Наш», что «это важно не для «Нафтогаза», не для (президента Украины Владимира) Зеленского и правительства», а для конечного потребителя, так как цена кубометра газа с НДС – это 60 гривен (около 160 рублей), из-за этого «у нас встанет скоро вся промышленность», передает РИА «Новости».
Он сослался на жалобы «Укртеплокоммунэнерго» на «Нафтогаз», который отказался увеличивать объемы поставок газа по фиксированной цене в 7,42 гривны (около 20 рублей) за кубометр для нужд отопления населения, что поставило под угрозу стабильность поставок тепла и электричества в дома украинцев.
«И он (будет) по сорок (гривен), дорогие друзья. А что это все значит? (...) Это все удар по конкурентоспособности нашей промышленности, по местным бюджетам (...) Нам разумно было бы вернуться к прямым договорам с Газпромом, как та же Венгрия», – подчеркнул Марунич.
Эксперт предупредил, что «слезание с российской газовой иглы», о чем неоднократно рапортовали киевские власти, может закончиться «очень печально» для промышленности и населения Украины.
Ранее сообщалось, что Украина начала покупать российский газ у Венгрии. До этого в Кремле подтверждали закупку Украиной российского газа через реверс из Европы.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина покупает российский газ у других стран.
Экс-глава МИД Германии назвал условие остановки «Северного потока – 2»
|
|
Проект «Северный поток – 2» может быть остановлен, если Соединенным Штатам удастся «предложить что-то взамен», заявил экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль.
По словам Габриэля, он всегда воспринимал строительство трубопровода «как реальный проект». «Было бы довольно глупо снять этот проект с обсуждения сейчас. Потому что, если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что Соединенные Штаты думают так же», – приводит слова бывшего вице-канцлера Германии РИА «Новости».
Политик напомнил, что Вашингтон и в прошлом выступал против германо-российских трубопроводов, временно вводя против них ограничительные меры. «Скептицизм США не был чем-то новым. <...> Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен даже написал книгу о «Сибирском трубопроводном кризисе» в 1987 году», – заключил Габриэль.
Ранее Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2». Федеральное сетевое агентство Германии сообщало, что решение для продолжения процесса сертификации не будет принято в первой половине 2022 года, поскольку ведомство еще якобы не получило необходимых документов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель опроверг причастность России к росту цен на газ в Европе
Россия не виновна в росте цен на газ в Европе, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Также глава дипломатии Евросоюза заявил, что получат от России сигналы о возможном прекращении поставок газа в Европу, передает ТАСС.
«Да, такие знаки были», – ответил он в эфире телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД).
По его словам, это и обеспокоило, но пока все ограничивается словами и намерениями.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас обвинила Россию в росте цен на газ в Европе на 400% из-за сокращения поставок. Она также добавила, что «если бы Россия увеличила поставки газа в Европу на 20%, то цена на природный газ сократилась бы примерно наполовину».
Европейские страны обвиняют Газпром в ограничении поставок газа в период пикового роста цен на энергоносители, считая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами.
Украина начала покупать российский газ у Венгрии
Газ, который Украина со вторника начала закупать у Венгрии, имеет российское происхождение, пишут СМИ.
Украина будет покупать газ у посредников в лице Словакии и Венгрии, а те его будут получать через «Турецкий» или «Северные потоки», пишет издание «Страна.ua» в Telegram.
Отмечается, что начало поставок совпало с визитом в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В частности, было объявлено, что Россия готова наращивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа.
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Киев впервые начал импортировать газ напрямую из Венгрии, тогда как раньше получал топливо реверсом. Кроме того, стало известно, что Украина и Польша решили вместе построить газопровод.
В Кремле уже подтверждали закупку Украиной российского газа через реверс из Европы.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина покупает российский газ у других стран.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол: Жителям ФРГ в случае запуска «Северного потока – 2» не придется много платить за газ
«Северный поток – 2» является взаимовыгодным международным проектом, который позволит поставлять газ в Германию по нормальным ценам, сообщил посол России в Берлине Сергей Нечаев на информационном телеканале Германии N-tv.
«Это международный проект, взаимовыгодная история. Мы поставляем газ по нормальным ценам на основе долгосрочных договоров. Германия будет покупателем номер один в Европе, а немецким потребителям больше не придется так много платить», – передает ТАСС его слова.
При этом Нечаев напомнил, что Москва уже 50 лет поставляет газ в Германию и «ни разу не давала повода считать нас ненадежным поставщиком».
Ранее сообщалось, что решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» вряд ли будет принято до конца июня, регулятор ФРГ по-прежнему ожидает получения всех документов, необходимых для рассмотрения соответствующей заявки.
В четверг стало известно, что дочерняя компания российского Газпрома – Nord Stream 2 AG – учредила в Германии свою дочернюю компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в Шверине.
Ранее бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко выразил мнение, что запуск нового газопровода неизбежен и произойдет «через несколько шагов». Между тем в Европе допустили перенос запуска «Северного потока – 2» на следующие годы.
Кроме того, премьер федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».