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Экс-глава МИД Германии назвал условие остановки «Северного потока – 2»
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Проект «Северный поток – 2» может быть остановлен, если Соединенным Штатам удастся «предложить что-то взамен», заявил экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль.
По словам Габриэля, он всегда воспринимал строительство трубопровода «как реальный проект». «Было бы довольно глупо снять этот проект с обсуждения сейчас. Потому что, если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что Соединенные Штаты думают так же», – приводит слова бывшего вице-канцлера Германии РИА «Новости».
Политик напомнил, что Вашингтон и в прошлом выступал против германо-российских трубопроводов, временно вводя против них ограничительные меры. «Скептицизм США не был чем-то новым. <...> Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен даже написал книгу о «Сибирском трубопроводном кризисе» в 1987 году», – заключил Габриэль.
Ранее Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2». Федеральное сетевое агентство Германии сообщало, что решение для продолжения процесса сертификации не будет принято в первой половине 2022 года, поскольку ведомство еще якобы не получило необходимых документов.
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Посол России в Японии ответил дипломату США на поучения об уважении
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Посол России в Японии Михаил Галузин ответил на критику в свой адрес со стороны нового посла США Рама Эмануэля, который решил «напомнить» российскому коллеге о важности «правил и уважения».
«Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества», – говорится в сообщении, размещенном на странице российского дипломатического представительства в Twitter от лица посла Михаила Галузина.
Он подчеркнул, что «передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника – милитаристской Японии».
Посол также выразил уверенность, что значение имеют международное право и уважение договоренностей союзных держав, «а не произвольно изобретенные правила».
«Рассуждать вместо дипломатии о санкциях и «сильных акциях» против России – и есть запугивание, которое, впрочем, эффекта не имеет», – резюмировал Галузин.
Ранее Эмануэль заявил, что сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии, он не осознает, что в следующий понедельник (в Японии) отмечают День северных территорий».
«Правила и уважение важны», – добавил он.
До этого Галузин выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». Он также подчеркнул, что Россия никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что новые власти Японии решили обострить территориальный спор с Россией.
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Россия аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle
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Россия аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle в связи с запретом вещания телеканала RT DE в Германии, сообщил российский МИД.
«В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер: аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро «Дойче Велле», – говорится на сайте МИДа.
Кроме того, будет закрыт корреспондентский пункт германской телерадиокомпании Deutsche Welle, прекращено спутниковое и иное вещание телерадиокомпании в России. Также инициирована процедура рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.
Также в МИД сообщили, что будет сформирован перечень представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE. Им будет запрещен въезд на территорию России.
МИД подчеркнул, что эти шаги – только первый этап введения мер против блокировки RT DE.
Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и другого вещания.
Решение приняли несмотря на то, что СМИ работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В МИД России пообещали ответные меры.
Немцы ответили на призыв Кличко попрощаться с «Северным потоком – 2»
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Немецкая газета Die Welt обнародовала ответ на заявление мэра Киева Виталия Кличко, в котором он потребовал от ФРГ «попрощаться» с проектом «Северный поток – 2», если Германия на самом деле намерена поддерживать Украину.
Читатели издания резко прокомментировали высказывания украинского политика, заявив, что Украина не вправе указывать Германии, какую политику проводить, передает РИА «Новости».
«Ему нечего требовать от Германии», – заявил Roland P.
«Пропустил слишком много ударов в голову? Какое он имеет право требовать нечто подобное, речь идет о нашем энергоснабжении. Он должен держаться подальше от этого», – подчеркнул Dombacher M.
«Господин Кличко, немецкие потребители и налогоплательщики не обязаны финансировать государственный бюджет Украины. Стране, которая полагается на «транзитные сборы», чтобы оставаться на плаву, следует проанализировать состояние своей собственной экономики», – посоветовал Eclipse.
«Пусть господин Кличко занимается своей страной, а не внутренними делами Германии», – указала Tessa T.
«То есть немецкий налогоплательщик должен расплачиваться за то, что Украина не может решить свои проблемы?» – задался вопросом Sirko R.
«Какое отношение мэр Киева имеет к такому мегапроекту, как «Северный поток – 2»? Господин Кличко, это не ваша лига», – написал Horst R.
«Становится все более очевидным, что речь идет вовсе не о «планах вторжения» России, а о «Северном потоке». Конфликт бушует уже семь лет. Однако только после завершения строительства трубопровода конфликт обостряется на международном уровне. Мы не должны поддаваться этому давлению, потому что энергетическая безопасность необходима для поддержания нашего процветания», – добавил Panoptes.
Ранее Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем украинцы плюют в Германию.
Лукашенко предложил Шойгу продать переброшенную на учения военную технику
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует закупать у России практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях.
«Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной... Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом и следующем году и так далее», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.
По его словам, это важно для Белоруссии и Союзного государства «в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда».
Между тем Шойгу высоко оценил действия по переброске группировок войск Восточного военного округа в Белоруссию и их прием на белорусской территории.
«Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть все организовано просто блестяще. Есть еще возможности по дополнительному приему техники», – отметил Шойгу, которого цитирует БелТА.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.
В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.
Ранее в четверг в Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.
Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Польская PGNiG отказалась подписывать долгосрочный контракт с Газпромом
Об отсутствии планов подписывать долгосрочный контракт с Газпромом на поставки газа в Польшу заявил глава компании PGNiG Павел Маевский.
«Мы не планируем заключать долгосрочный контракт с Газпромом», – приводит его слова ТАСС.
Текущий контракт PGNiG с Газпромом (Ямальское соглашение), подписанный в 2010 году, истекает в конце 2022 года.
Ранее сообщалось, что Газпром потребовал арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода Ямал – Европа. «Газпром экспорт» ранее обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
В МИД Германии отреагировали на меры в отношении Deutsche Welle
Меры Москвы, принятые против германской госкомпании Deutsche Welle, не имеют никаких оснований, они вносят напряженность в отношения между странами, говорится в заявлении пресс-службы МИД Германии.
«Меры, объявленные сегодня российским правительством против Deutsche Welle, не имеют под собой никаких оснований и представляют собой новую напряженность для германо-российских отношений», – приводит мнение внешнеполитического ведомства ФРГ РИА «Новости».
В МИД Германии утверждают, что если объявленные Москвой меры будут реализованы, то это якобы ограничит работу независимых журналистов в России.
«Мы решительно отвергаем сравнение Deutsche Welle с каналом RT DE», – заявили в МИД ФРГ, сославшись на то, что Deutsche Welle действует «как независимая медиакомпания, сотрудники которой уже давно работают в России как свободные журналисты на основе действующих законов и обладая соответствующей лицензией», передает ТАСС.
Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и другого вещания.
Россия в ответ аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала.
Захарова назвала смешным обращение Союза журналистов Германии к правительству
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Просьбу Союза журналистов Германии к правительству ФРГ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «смешной», речь идет о мерах, принятых Россией в отношении немецкой медиакомпании Deutsche Welle.
Захарова подчеркнула, что именно Союз журналистов выступал против работы российского телеканала RT DE в стране.
«Это очень смешно. Потому что: Союз журналистов Германии громче всех требовал ограничить работу RT DE. Немецкое правительство постоянно подчеркивало, что не имеет отношения к блокировкам RT DE, и публично всячески дистанцировалось от ситуации, кивая на общественно-правовое регулирование этой сферы», – написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее Немецкий союз журналистов (DJV) призвал правительство Германии выступить против ответных мер Москвы, касающихся работы медиакомпании Deutsche Welle.
Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и другого вещания.
Россия в ответ аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала.
Блогеры оценили обращение Эрдогана к караулу со словами «Слава Украине»
В Сети опубликовали видеозапись с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, поприветствовавшим почетный караул на Украине словами «Слава Украине», в российской медиасфере восприняли такое приветствие негативно.
«Вот такой у нас «ситуативный союзник», – отреагировал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
«Турецкое «Слава Украине» – Эрдоган опять за свое», – написала телеведущая Ольга Скабеева в своем канале.
Напомним, в четверг в Киеве стартовали переговоры между президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Таийпом Эрдоганом.
Встреча проходит в Мариинском дворце, Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени. Его, согласно протоколу, встретили Зеленский с женой Еленой, передает ТАСС.
Турецкие гости, не дожидаясь Зеленского зашли внутрь дворца, через некоторое время все четверо вышли на крыльцо дворца, и началась официальная церемония. Эрдоган поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине».
Напомним, в среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина и Турция подпишут 12 межгосударственных соглашений, они «выведут на новый уровень сотрудничество двух стран как в вопросах экономики, так и в сфере высоких технологий».
Глава петербургского отдела ГИБДД вступился за инспекторов ДПС в конфликте с сотрудницей уголовного розыска
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Руководитель отдела ГИБДД по Василеостровскому району Андрей Невмержицкий заявил, что считает действия своих подчиненных, конфликтовавших в помещении отдела, правомерными.
«Бред сивой кобылы. Я работал и работаю. Уволят меня, расстреляют, ничего от этого не изменится. Я считаю действия своих сотрудников правомерными», – заявил Невмержицкий «Фонтанке».
Он подтвердил, что слухи о его увольнении не соответствуют действительности, он продолжает руководить отделом.
Напомним, председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах конфликта между сотрудником ДПС и сотрудницей уголовного розыска в Санкт-Петербурге, подчеркнув, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
Напомним, по факту драки в отделе полиции Петербурга завели уголовное дело на инспектора ДПС.
По версии следствия, в ночь на 1 февраля в отделе полиции инспектор вступил в конфликт с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела, с силой толкнул ее в грудь, в результате чего она ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, из-за чего пострадавшая получила закрытый перелом левой плечевой кости.
Причиной конфликта якобы стали претензии сотрудников ГИБДД к табельному оружию сотрудницы уголовного розыска.
Адвокат Анатолий Кучерена в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что инспектор ДПС имел полное право настойчиво требовать документы у девушки – оперуполномоченного уголовного розыска, а также произвести ее задержание на основании буйного поведения и отказа показывать удостоверение.
Большинству украинцев пообещали лишение пенсионных выплат
Около 66% украинцев не смогут рассчитывать на пенсию в 60 лет в связи с постепенным усилением требований по наличию обязательного страхового стажа, заявила старший научный сотрудник Института демографии и социсследований им. Птухи Лидия Ткаченко.
По ее словам, после 2027 года более половины украинцев пенсионного возраста останется без выплат, поэтому будет вынуждена работать до 63-65 лет, сообщает газета «На пенсии».
Сегодня для выхода на пенсию нужно иметь 29 лет страхового стажа, в следующем году эта цифра вырастет до 30, еще через год – до 31 года.
Отмечается, что около 66% граждан не смогут получать пенсию в 2027 году из-за нехватки стажа. На выплаты смогут рассчитывать лишь 34% лиц пенсионного возраста.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина скатилась в пенсионную пропасть.
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Политолог: Визит Шольца в Москву поможет переломить напряженную ситуацию в мире
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«У канцлера Олафа Шольца есть шанс разрешить кризис в отношениях России и Запада», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ сообщил, что в ближайшее время встретится в Москве с Владимиром Путиным.
«В Германии ожидают, что визит Олафа Шольца поможет переломить сложившуюся напряженную ситуацию в мире. Известно, что Москву и Берлин всегда связывали особые отношения. Немецкие канцлеры либо дружили с российским президентом, либо хотя бы имели взаимопонимание по ключевым вопросам международной повестки. Зачастую после встреч на высшем уровне им удавалось стабилизировать дела в Европе», – рассказал германский политолог Александр Рар.
При этом в германских политических кругах есть очень много противников сближения позиций Берлина и Москвы, констатировал эксперт. «Особенно это касается либеральных СМИ. Западные медиа будут внимательно следить за поездкой Шольца в Москву и будут критиковать его за любое компромиссное предложение или заявление, подавая это как мягкотелость, – уверен политолог. – Они, напротив, ожидают от немецкого канцлера жесткого и конфликтного разговора с Путиным».
«Кроме того, есть силы, которые в принципе не хотят видеть Россию в Европе. Речь, в частности, идет о США, Британии, Польше и других странах Запада, настроенных антироссийски. Для них визит Шольца будет максимально показательным – они также будут готовы его критиковать за любую попытку сблизиться с Россией», – заключил Рар.
В четверг канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что «в ближайшее время» встретится в Москве с главой российского государства Владимиром Путиным.
Шольц сообщил, что «работает активно со всеми союзниками и партнерами» в ЕС «по вопросу Украины». Он отметил, что «едва ли еще какая-то тема занимает больше времени». «Разумеется, я говорил и с российским президентом, и мы готовим тщательно все, что будет необходимо», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.
Он также отметил, что ЕС и НАТО проводят скоординированную политику и работают над тем, чтобы хорошо подготовить свои будущие решения. Канцлер рассказал, что совершит поездку в США, а также «в ближайшее время будет говорить в Москве о вопросах, которые необходимо» обсудить. Шольц пояснил, что «запланирована и вскоре состоится» встреча с Путиным.
Оценивая кризис вокруг Украины, канцлер заявил, что «ситуация очень серьезная, нельзя не видеть, что на украинскую границу прибыло очень много солдат». Это, по его словам, «может быть предпосылкой такой военной акции».
«Поэтому важно, чтобы мы были предельно ясны в том, что мы говорим, что мы готовим, а именно, что угроза территориальной целостности и суверенитету, военное вторжение дорого бы стоили. И, я думаю, этот сигнал был понят», – заявил он.
Шольц сказал, что сделано «все, чтобы были предприняты все усилия, которые необходимы для переговоров, и чтобы до этой ситуации дело не дошло». По его словам, «нормандский формат» удалось «наполнить жизнью, прошло много переговоров в этом формате».
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявляла, что, хотя мнения Германии и России по многим вопросам расходятся, Берлин заинтересован в стабильных отношениях с Москвой. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров рассказал о переговорах с Бербок: он, в частности, обсудил с ней сертификацию газопровода «Северный поток – 2» и обратил внимание на контрпродуктивность попыток политизировать проект.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон также не исключил возможности визита в Москву. Также в Россию должна была приехать глава МИД Британии Лиз Трасс, но она заразилась коронавирусом, из-за чего вынуждена отменить визит.
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В RT France прокомментировали сообщения о расследовании против канала
В редакции RT France прокомментировали сообщения о расследовании французского регулятора против телеканала, назвав это спланированной акцией.
В материале французского журнала Challenges говорится, что орган по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Arcom начал проверку «в отношении подачи информации каналом RT France, финансируемым из российского государственного бюджета». При этом отмечается, что «несколько ассоциаций сообщили об упущениях в освещении кризисов, таких как выступления «желтых жилетов» или ситуация в Сирии и Центральноафриканской Республике», передает РИА «Новости».
Так, руководитель RT France Ксения Федорова заявила о спланированности данной акции. «Информация о начале проверки в отношении нашего канала появилась уже на следующий день после запрета вещания коллег из RT DE. Если сообщения в СМИ подтвердятся, и французский регулятор действительно начал расследование в отношении RT France из-за жалоб неких «ассоциаций», которые недовольны освещением определенных тем, это будет говорить о самой настоящей цензуре, ведь речь уже не идет о попытке найти фейк-новости или хоть какие-либо несоответствия, а речь идет именно о подаче информации», – отметила она.
Федорова также добавила, что телеканал запросил разъяснения у регулятора, но пока не получил ответа.
Ранее комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу «RT DE» предписание о прекращении спутникового и другого вещания.
Решение приняли несмотря на то, что СМИ работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В МИД России пообещали ответные меры.
В RT France назвали закон, позволяющий приостановить вещание канала
В редакции RT France рассказали, на основании чего может быть приостановлено вещание.
«Для приостановки вещания RT France власти могут воспользоваться законом от 2018 года, который в народе так и прозвали – закон против RT. Он действует во время любой предвыборной кампании и может быть использован против СМИ, которое «находится под влиянием иностранного государства», если регулятор сочтет, что вещание канала «посягает на фундаментальные интересы нации», – написала в своем Telegram-канале руководитель RT France Ксения Федорова.
Напомним, в редакции RT France прокомментировали сообщения о расследовании французского регулятора против телеканала, назвав это спланированной акцией. По словам Федоровой, «информация о начале проверки в отношении нашего канала появилась уже на следующий день после запрета вещания коллег из RT DE. Если сообщения в СМИ подтвердятся, и французский регулятор действительно начал расследование в отношении RT France из-за жалоб неких «ассоциаций», которые недовольны освещением определенных тем, это будет говорить о самой настоящей цензуре».
Ранее комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу «RT DE» предписание о прекращении спутникового и другого вещания.
Решение приняли несмотря на то, что СМИ работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В МИД России пообещали ответные меры.
Фернандес предложил сделать Аргентину «входными воротами» в Латинскую Америку для России
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Аргентина может стать входными воротами России для работы в Латинской Америке, сказал президент Аргентины Альберто Анхель Фернандес перед началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Фернандес считает, что у Аргентины и России значительный задел для углубления и расширения сотрудничества, страны могли бы хорошо поработать по многим направлениям, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что Аргентина в какой-то степени может стать входными воротами для России в Латинскую Америку. Мы могли бы быть плацдармом для того, чтобы вы развивали сотрудничество с латиноамериканскими странами», – сказал он.
Также Фернандес заявил, что выступает за развитие сотрудничества с Россией и избавление своей страны от экономической зависимости от США.
На встрече в Кремле он отметил, что Аргентина сталкивается с непростой экономической ситуацией, касающейся в том числе внешнего долга. При этом страна с 1990-х годов ориентировалась на США, и ее экономика во многом зависит от Соединенных Штатов, сказал аргентинский лидер. По словам Фернандеса, задолженность Аргентины перед Международным валютным фондом возникла «тоже из-за этих отношений».
«И я выступаю очень упорно и настойчиво за то, чтобы Аргентина все-таки избавилась от этой зависимости от МВФ и США и чтобы мы открывали новые возможности. В частности, сотрудничество с Россией для нас очень важно», – цитирует его ТАСС.
В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты предыдущий президент страны Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. Фонд одобрил предоставление Аргентине 57 млрд долларов. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, направленных на снижение инфляции и дефицита бюджета.
В 2019 году в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победил Фернандес. К этому моменту страна успела получить от МВФ примерно 44 млрд долларов, от оставшейся суммы новое правительство отказалось. После победы Фернандес заявил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике Аргентины возможность развиваться и погасить долги. Глава государства неоднократно указывал на рекордный размер кредита и нарушения при его выдаче стране.
В ЕС разрешили выдавать ковид-сертификаты привитым российскими вакцинами
Европейский ковид-сертификат может выдаваться людям, привитым несертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами, а затем поставившим одну бустерную дозу, разрешенной в ЕС вакцины, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе.
«Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС», – цитирует его ТАСС.
Кроме того, Еврокомиссия продлила до 30 июня 2023 года действие ковид-сертификатов в ЕС.
«Еврокомиссия утвердила рекомендацию продлить на год действие ковид-сертификатов в ЕС на один год – до 30 июня 2023 года. Мы должны быть готовы к росту заболеваемости во второй половине года или появлению новых штаммов коронавируса», – сказал Виганд, передает РИА «Новости».
Еврокомиссия неоднократно подчеркивала, что ковид-сертификат не заменяет визу для поездок в ЕС, а является лишь дополнительным санитарным документом.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями итальянского бизнеса затронул тему взаимного признания вакцин от коронавируса и ковид-сертификатов между Россией и ЕС.