Политолог: От сотрудничества России и Китая зависит судьба всего мира

«Поддержка Китаем предложений России по гарантиям безопасности означает, что теперь эти две страны определяют погоду на международной арене», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Гераскин, комментируя результаты переговоров президентов России и Китая в ходе визита Владимира Путина в Пекин.

«Встреча лидеров России и Китая носит очень важное значение для международной обстановки. Важно отметить тот факт, что Си Цзиньпин принимает Владимира Путина первым после начала пандемии и в период начала Олимпиады. Это говорит о том, что Китай готов сотрудничать с Россией с целью преодоления международных кризисов», – считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин.

По мнению эксперта, первым контуром нашего двустороннего сотрудничества является экономика. «Европа скоро доиграется с постоянными угрозами в адрес «Северного потока – 2», – уверен собеседник. – А Китай, пользуясь европейской недальновидностью и осознавая масштабы и экономические возможности России, заключает контракты с Газпромом и Роснефтью. Это показатель того, что наше экономическое сотрудничество носит стратегический характер. За долгое время нам удалось развеять миф о том, что главный партнер России – это ЕС. Теперь и формально, и на уровне организаций Китай выходит на российский рынок в качестве полноценного игрока.

«Политическим и геополитическим выражением российско-китайского сотрудничества стало то, что Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Этот факт имеет колоссальное значение для международной обстановки, – отметил Гераскин. – Это очередная точка сборки в мире. Китай и Россия определяют погоду на международной арене».

По мнению аналитика, Китай не случайно поддержал в этом вопросе Россию. «Мудрое китайское руководство, философия китайских политиков свидетельствуют о том, что Пекин уже выбрал Москву в качестве партнера для долгосрочного сотрудничества. Заверения в поддержке ее политического курса – это сигнал коллективному Западу о том, что Китай будет поддерживать Россию, поскольку от разрешения вопроса по гарантиям безопасности в Европе зависит не одна страна, а будущее всего мира», – заключил политолог.

В пятницу президент России Владимир Путин посетил Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В пятницу главы государств провели в Пекине переговоры и приняли участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

По итогам беседы стороны приняли заявление, в котором указывается, что человечество вступает в новую эпоху масштабных преобразований, когда развивается многополярность и трансформируется система миропорядка.

При этом, в документе высказывается озабоченность в связи с тем, что «некоторые силы, представляющие меньшинство», продолжают практиковать односторонние подходы к решению международных проблем, прибегать к силовой политике и вмешиваются во внутренние дела других стран.

Также, Путин и Си условились углублять партнерство в Арктике, развивать Евразийский экономический союз и проект «Один пояс, один путь» в рамках создания Большого евразийского партнерства.

Помимо этого, Москва и Пекин будут развивать сотрудничество в рамках формата «Россия-Индия-Китай», а также укреплять взаимодействие на таких площадках, как Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности.

В документе говорится, что Россия и Китай продолжат наращивать совместную работу по созданию и производству вакцин против Covid, и намерены создать механизм совместной профилактики и контроля эпидемии в приграничных районах.

Кроме того, Россия подтвердила, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая и выступила против независимости острова. Си поблагодарил Путина за такую позицию.

Помимо этого, в заявлении подчеркивается, что Москва и Пекин будут наращивать совместное противостояние «цветным революциям».

«Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен «холодной войны», – отмечается в тексте, а также выражается беспокойство созданием США, Великобританией и Австралией союза AUKUS.

Китайская сторона поддержала выдвинутые Россией Западу предложения по формированию юридически обязательных гарантий безопасности в Европе.

Также Путин и Си подчеркнули, что США как единственное государство-участник Конвенции о запрещении химоружия, не завершившее процесс уничтожения своих запасов, ускорили их ликвидацию.

Со своей стороны, Газпром и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока, в общей совокупности объем достигнет 48 млрд кубометров в год, говорится в сообщении российского холдинга. В свою очередь, Роснефть и CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая.