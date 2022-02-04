Агента военной разведки Украины приговорили за шпионаж в Крыму

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4 февраля, пятница | Последнее обновление — 11:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил о подготовке нового контракта на крупную поставку газа в Китай
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Ничего удивительного в том, что Пушкин понимал историю лучше господ академиков. На то он и гений. Но то, что господа академики желают, в духе времени, поправить Пушкина – должно настораживать.
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К глубокому сожалению Парижа, россияне обосновались в большинстве африканских стран. В Судане, Анголе, Гвинее, Мозамбике, ЮАР, Конго. Москва подписала соглашения о сотрудничестве примерно с 20 странами континента.
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Москва мечтает о захвате Украины и возрождении СССР, российские солдаты готовятся напасть на Запад, а НАТО – сугубо мирная организация. Все это – вовсе не плод воображения голливудских сценаристов, а громогласные заявления, публикуемые в серьезных западных СМИ.
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Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
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В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Агента военной разведки Украины приговорили за шпионаж в Крыму
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Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима агента Главного управления разведки минобороны Украины Константина Ширинга, признав его виновным в шпионаже, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Приговор Верховного суда Республики Крым, назначившего 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима агенту Главного управления разведки Министерства обороны Украины, гражданину Украины Ширингу Константину Семеновичу, 1960 г. р., вступил в законную силу. Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, отказано», – передает ТАСС сообщение ФСБ.
Сотрудники ФСБ задержали Ширинга в Крыму в марте 2020 года за шпионскую деятельность в интересах украинской военной разведки.
Действуя по заданию этой спецслужбы, Ширинг привлек к сотрудничеству с военной разведкой Украины гражданку России из числа военнослужащих Минобороны России, чтобы задействовать ее в получении интересующих сведений. В июле 2021 года россиянка была осуждена за государственную измену и приговорена к 8 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на 2 года.
«В отношении Ширинга были собраны исчерпывающие доказательства его причастности к сбору, хранению и передаче украинской стороне значительного объема разноплановой информации о воинских частях Южного военного округа, дислоцированных на территории Республики Крым, в том числе сведений, составляющих государственную тайну», –заключили в ФСБ.
Напомним, в мае 2020 года украинца Константина Ширингу, обвиняемого ФСБ в шпионаже, этапировали из Крыма в Москву. Он вместе со своей сожительницей, которая является военнослужащей, входил в действующую на полуострове группу, курируемую главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Военнослужащей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с учетом наличия у нее несовершеннолетних детей.
Блогеры оценили обращение Эрдогана к караулу со словами «Слава Украине»
В Сети опубликовали видеозапись с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, поприветствовавшим почетный караул на Украине словами «Слава Украине», в российской медиасфере восприняли такое приветствие негативно.
«Вот такой у нас «ситуативный союзник», – отреагировал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
«Турецкое «Слава Украине» – Эрдоган опять за свое», – написала телеведущая Ольга Скабеева в своем канале.
Напомним, в четверг в Киеве стартовали переговоры между президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Таийпом Эрдоганом.
Встреча проходит в Мариинском дворце, Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени. Его, согласно протоколу, встретили Зеленский с женой Еленой, передает ТАСС.
Турецкие гости, не дожидаясь Зеленского зашли внутрь дворца, через некоторое время все четверо вышли на крыльцо дворца, и началась официальная церемония. Эрдоган поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине».
Напомним, в среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина и Турция подпишут 12 межгосударственных соглашений, они «выведут на новый уровень сотрудничество двух стран как в вопросах экономики, так и в сфере высоких технологий».
Большинству украинцев пообещали лишение пенсионных выплат
Около 66% украинцев не смогут рассчитывать на пенсию в 60 лет в связи с постепенным усилением требований по наличию обязательного страхового стажа, заявила старший научный сотрудник Института демографии и социсследований им. Птухи Лидия Ткаченко.
По ее словам, после 2027 года более половины украинцев пенсионного возраста останется без выплат, поэтому будет вынуждена работать до 63-65 лет, сообщает газета «На пенсии».
Сегодня для выхода на пенсию нужно иметь 29 лет страхового стажа, в следующем году эта цифра вырастет до 30, еще через год – до 31 года.
Отмечается, что около 66% граждан не смогут получать пенсию в 2027 году из-за нехватки стажа. На выплаты смогут рассчитывать лишь 34% лиц пенсионного возраста.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Украина скатилась в пенсионную пропасть.
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Зеленский «пересмотрел» позицию о переговорах с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что место переговоров с Россией «не имеет значения».
«Неважно, где именно поставить точку в войне, – важно, чтобы все искренне были к этому готовы», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского, которого цитирует «РБК-Украина».
Президент Украины поблагодарил Эрдогана за «посредничество» в переговорах с Москвой.
Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук призвал Зеленского откликнуться на предложение главы МИДа РФ Сергея Лаврова приехать в Россию и обсудить нормализацию двухсторонних отношений. В ответ Зеленский поинтересовался, не зовут ли его в Сочи «покататься на лыжах».
В четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями.
В прошлую среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
Днем ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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В Раде обвинили Зеленского в подготовке «кровавой провокации» в Донбассе
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может решиться при помощи Запада на провокацию в Донбассе, которая, вероятно, станет причиной масштабной войны на территории страны.
«Для Зеленского и его труппы «95 квартала», называющей себя властью, чтобы не сесть в тюрьму и сохранить награбленное, есть два пути: первый – сложить с себя полномочия, распустить парламент и мирно уйти, постараясь выторговать за это индульгенцию. Второй – совершить кровавую провокацию на Донбассе, с помощью прибывающих на Украину иностранных спецслужб и сотрудников ЧВК», – написал Кива на своей странице в соцсети Facebook.
Парламентарий выразил мнение, что в случае агрессивных действий Киева в Донбассе на Украине разгорится масштабная война с участием России. При этом сам Зеленский при таком развитии событий сбежит в Великобританию вместе со своим окружением, где, как считает депутат, создаст «правительство в изгнании». «И по моему, Зеленский выбрал второй сценарий. <…> Как бы я хотел ошибаться… Господи, спаси Украину», – заключил Кива.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями. Днем ранее глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
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В прошлую среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Посольство России в США напомнило Вашингтону о пробирке Пауэлла
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Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало утверждения Госдепа США и Пентагона о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину, напомнив историю с пробиркой экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, которая была использована Вашингтоном для вторжения в Ирак.
«Не удивлены появлению нового «креативного» сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под «чужим флагом». Это свойственно США», – говорится в заявлении, опубликованном на странице российской дипломатической миссии в соцсети Facebook.
«Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку [бывшего госсекретаря США] Колина Пауэлла (1937-2021)», – отметили в посольстве.
В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину. При этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отказался привести доказательства в пользу выдвинутых против России обвинений.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг высказанные Госдепартаментом США и Пентагоном обвинения в адрес Москвы в поиске предлога для «вторжения» на Украину. Вопреки этому глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с утверждением, что заявления США о готовящейся провокации России в отношении Украины якобы являются «очевидным доказательство беспричинной агрессии».
В среду пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявляла, что Белый дом прекратил называть якобы возможное «вторжение» России на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. При этом Кремле не заметили признаков смены риторики американских властей по Украине.
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Напомним, во вторник пресс-секретарь администрации США Джен Псаки допустила возможность «вторжения» России на Украину в любой момент. Между тем днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности ВС России у границы к «вторжению».
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Эксперт: НАТО заставляет ВСУ с помощью дронов следить за учениями в Белоруссии
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По замыслу западных кураторов, у ВСУ должно быть налажено взаимодействие с комплексами стран НАТО по получению разведданных. Видимо, они хотели сопоставить данные от спутников и от беспилотника. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минск сообщил о перехвате украинского дрона в районе российско-белорусских учений.
«На Украину не просто так прибыло четыре тысячи инструкторов. Они же обещали Киеву поддержку – и вот, теперь стоят за спинами украинских военных и направляют их действия, в том числе в сфере разведки силами беспилотной авиации. Инструкторы проверяют функциональность обрабатывающих центров ВСУ и НАТО: их данные о передвижении войск России по Белоруссии должны совпадать», – предположил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Леонков не исключает, что ВСУ не собирались отправлять свой дрон вглубь территории Белоруссии. «Военные вряд ли планировали проникновение на 40 км, под Брест. Они не могли не подозревать, что там будут атакованы РЭБ и потеряют аппарат. Проблема может быть в навигационном оборудовании ВСУ. Не исключено, что они пользовались простыми гражданскими приемниками координат, которые дают погрешности в расстоянии», – сказал аналитик.
Скорее всего, беспилотник во время полета 24 января должен был летать лишь вдоль границы, – следить за тем, чтобы к границе не приближались российские войска, которые будут прибывать в Белоруссию для участия в учениях «Союзная решимость – 2022». «Но, допускаю, что дело и в невысокой квалификации самих украинских военных. В какой-то момент они могли просто потерять управление БЛА, и тот уже сам улетел, неконтролируемо вглубь Белоруссии, в район Бреста», – добавил собеседник.
Леонков пояснил, что далее перехватить управление дроном для РЛС белорусов было уже делом техники. «Комплекс радиотехнической разведки определяет частоту сигнала, глушит его более мощным сигналом и перехватывает управление», – детализировал аналитик.
Леонков подчеркнул, что подобные случаи отмечались и в Донбассе, поскольку у военных ДНР и ЛНР тоже есть комплексы РЭБ, позволяющие успешно захватывать дроны. «Вспомнился случай, как посаженному в центре Донецка беспилотнику ветеран костылями обломал винты, чтобы тот не смог снова взлететь», – сказал собеседник.
В том же, что Минск решил обнародовать данные о произошедшем сейчас, тогда как сам инцидент произошел 24 января, эксперт не видит ничего удивительного: видимо, Белоруссия две недели согласовывала свою реакцию и сейчас решила указать южному соседу на недопустимость таких действий.
Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов подтвердил: судя по уровню сохранности беспилотника на опубликованном фото, он мог упасть в следствие воздействия средств РЭБ. «Другой причиной могла стать техническая неисправность», – добавил специалист.
«Что касается марки дрона, то я бы не взялся точно ее идентифицировать. Если рассматривать продукцию украинских компаний, то в наибольшей степени аппарат на фото напоминает БЛА Spectator. Однако имеются некоторые визуальные отличия от тех образцов упомянутой модели, которую украинцы демонстрировали на открытых мероприятиях», – заключил аналитик.
Напомним, Белоруссия в четверг сообщила о незаконном пересечении границы украинским беспилотным летательным аппаратом. Местные СМИ опубликовали фото беспилотника, который удалось принудительно посадить белорусским специалистам.
Инцидент произошел еще 24 января. Насколько известно, беспилотник был запущен недалеко от деревни Пища Ковельского района Волынской области Украины – в 1,7 км от границы с Белоруссией. Дрон пролетел вглубь страны на 40 км – почти до Бреста. Кстати, именно на брестском полигоне идет подготовка учений «Союзная решимость – 2022» России и Белоруссии, намеченных на 10 февраля.
После этого Минобороны Белоруссии вручило военному атташе посольства Украины ноту протеста. В Минске отметили, что это уже третье нарушение с ноября. Было заявлено «о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах».
В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал, что ВСУ не использовали БЛА на границе с Белоруссией, и что Киев считает это обвинение «провокацией». «Мы призываем Минск воздержаться от подыгрывания дестабилизирующей деятельности России. Спокойствие на украинско-белорусской границе отвечает интересам всего региона», – добавил он.
При этом, также в четверг Киев выразил намерение закупить у Анкары новые беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
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Украина исключила возможность прямого диалога с Донбассом
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Украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Один плюс один».
«Мы поясняем каждому гостю, каким является видение Украины имплементации Минских соглашений, потому что есть российское видение, и я вас уверяю, что Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (отдельными районами Донецкой и Луганской областей, не подконтрольными Киеву =), который нам навязывают, и который, я могу вам подтвердить, на всех встречах, на всех уровнях очень четко отметается. В том числе это сделал [глава офиса президента Украины] Андрей Ермак на последней встрече в Париже (встреча советников лидеров нормандской «четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция))», – приводит ТАСС слова главы МИД Украины.
Кроме того, Кулеба заявил, что в ходе встреч и переговоров с западными партнерами никто не давит на Киев и не указывает, как выполнять Минские соглашения.
В эфире программы министр также указал, что Киев отправится на очередные переговоры советников с неизменной позицией, которая предусматривает отказ от прямого диалога с Донбассом. Встреча политсоветников лидеров нормандского формата ожидается на следующей неделе.
Напомним, в среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил предоставление особого статуса Донбассу. В конце января глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику, стараясь скрыть перемещение от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Госдеп отказался доказывать выдвинутые против России обвинения по Украине
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине, однако отказался привести какие-либо доказательства и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские власти.
«Мы можем сказать, что у Соединенных Штатов есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину», – приводит слова Прайса ТАСС.
По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США, «один из возможных вариантов <…> включает производство пропагандистского видео», в котором якобы будут содержаться «тяжелые для восприятия сцены с ложными взрывами, трупами, актерами, претворяющимися скорбящими, изображениями разрушенных мест или уничтоженной военной техники, полностью сфабрикованными российскими спецслужбами».
Журналист Мэтью Ли попросил представителя американского внешнеполитического ведомства пояснить, на чем основаны эти утверждения и какие доказательства имеются на этот счет у властей Соединенных Штатов. «Источником этого является информация, известная правительству США, разведданные, которые мы рассекретили», – заявил Прайс.
Журналист попросил в таком случае сообщить, где же находятся эти рассекреченные разведданные, чтобы с ними можно было ознакомиться. «Я только что о них рассказал», – сказал Прайс. «Нет, вы привели ряд утверждений. <…> Это не доказательства, это просто ваши слова, это не доказательства, уж извините. <…> Я бы хотел увидеть какие-нибудь доказательства, которые вы можете продемонстрировать», – возразил журналист.
«Когда мы раскрываем публично разведданные, мы делаем это так, чтобы защитить важные источники и методы. Вы также знаете, что когда мы рассекречиваем информацию, мы делаем это только тогда, когда мы уверены в этой информации. Если вы ставите под сомнение доверие к правительству США, к британскому правительству, к другим правительствам и желаете найти утешение в информации, которую распространяет российская сторона, то пожалуйста», – сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США.
Представитель американского внешнеполитического ведомства при этом подчеркнул, что, с его точки зрения, даже если никакое видео в итоге так и не будет распространено российской стороной, это не будет означать, что «у них не было таких планов». «Но тогда это в принципе недоказуемо!» – воскликнул в ответ Мэтью Ли.
Глава пресс-службы Госдепартамента выступил с утверждением, что подтверждением наличия у властей США данных о подготовке фабрикации якобы служит тот факт, что они «могут настолько детально говорить» о содержании видеоролика. «Конечно же, я не буду раскрывать, что именно находится в нашем распоряжении», – заявил Прайс.
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В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данные о якобы существующих планах «вторжения» России на Украину публикуются в США не в первый раз, но ничего за этим не следовало. Постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг обвинения США в поиске предлога для «вторжения» на Украину.
При этом глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с утверждением, что заявления США о готовящейся провокации России в отношении Украины якобы являются «очевидным доказательство беспричинной агрессии».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
В среду пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил
называть якобы возможное «вторжение» России на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. При этом Кремле не заметили
признаков смены риторики властей США по Украине.
Напомним, во вторник пресс-секретарь администрации США Джен Псаки допустила возможность «вторжения» России на Украину в любой момент. Между тем днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности ВС России у границы к «вторжению».
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Киев назвал «провокацией» заявление Минска о нарушении границы украинским беспилотником
Украина не использовала беспилотный летательный аппарат (БЛА) на границе с Белоруссией, Киев считает это обвинение «провокацией», заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Николенко написал в Twitter, что «Украина не использовала БЛА», это «очередная провокация властей в Белоруссии».
«Мы призываем Минск воздержаться от подыгрывания дестабилизирующей деятельности России. Спокойствие на украинско-белорусской границе отвечает интересам всего региона», – добавил он.
Между тем министерство обороны Белоруссии вручило военному атташе посольства Украины ноту протеста, передает ТАСС.
Отмечается, что это уже третье нарушение с ноября 2021 года. Было заявлено «о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах».
Напомним, Белоруссия выразила протест Украине в связи с незаконным пересечением белорусской границы украинским беспилотным летательным аппаратом. Местные СМИ опубликовали фото беспилотника, который удалось принудительно посадить белорусским специалистам.
Отметим, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял: ни он, ни его военачальники не хотят «никакой войнушки».
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В Совфеде призвали ООН отреагировать на применение Украиной натовских боеприпасов против Донбасса
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«Нужно освещать факты обстрелов Киевом Донбасса на международных площадках, чтобы показать Западу ошибочность и преступность их политики в отношении Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Киев произвел обстрел подстанции в ДНР натовскими боеприпасами.
«Вооружая Украину, Запад неминуемо подталкивает ее к конфликту на юго-востоке страны. Они также рассчитывают втянуть в этот конфликт Россию», – считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его мнению, из стран Запада только Германия осознает риски от бесконтрольного снабжения Киева оружием. «Нынешние украинские власти уже замучили немцев своими постоянными требованиями и претензиями. Более того, постоянно обостряя обстановку в Донбассе, они не дают Берлину нормально развивать отношения с Москвой. В частности, препятствуют вводу в эксплуатацию «Северного потока – 2». Я думаю, что немцев такая политика Украины раздражает и они понимают: чем больше оружия Запад поставляет Киеву, тем выше шанс начала войны между юго-востоком Украины и центральными властями страны», – полагает сенатор.
«Вероятно, стоит рассмотреть инициативу «Единой России» об оказании военной помощи Донбассу, включая поставки боеприпасов. И нужно наконец добиться того, чтобы западные партнеры Украины убедили ее прекратить разрушать Минские соглашения», – добавил Джабаров.
«Также необходимо как можно больше освещать факты обстрелов Киевом Донбасса натовским оружием и боеприпасами на международных площадках, чтобы показать Западу ошибочность и преступность их политики в отношении Украины. В частности, нужно поставить этот вопрос на обсуждение в Совете Безопасности ООН, где Россия сейчас председательствует», – заключил собеседник.
В четверг стало известно, что Киев применил западное оружие на востоке Украины, произведя обстрел подстанции в Еленовке натовскими боеприпасами. Об этом сообщила полпред ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой.
По ее словам, поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. «Очевиден вывод: поставка любого вооружения Киеву от стран Запада приводит к новым обстрелам Донбасса», – сказала Никонорова.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны. Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов.
В середине января Британия поставила Киеву несколько тысяч противотанковых управляемых ракет, включая комплексы NLAW, предназначенные для наступления. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Запад подготовил ВСУ к масштабной провокации в Донбассе.
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США обвинили Россию в планах «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов есть данные о том, что Россия якобы может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину.
«У нас есть информация о том, что РФ, вероятно, захочет сфабриковать предлог для вторжения. <…> Одним из вариантов является то, что российские власти, как мы думаем, планируют инсценировать ложную атаку со стороны украинских военных или разведки против суверенной территории РФ или русскоговорящего населения, чтобы тем самым обосновать свои действия», – приводит утверждение пресс-секретаря Пентагона ТАСС.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения Пентагона, заявил, что в Соединенных Штатах не в первый раз публикуются данные о якобы существующих планах «вторжения» России на Украину, но ничего за этим не следовало.
Накануне пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. При этом Кремле не заметили отказа США называть «вторжение» России на Украину «неминуемым».
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Во вторник пресс-секретарь администрации США Джен Псаки допустила возможность «вторжения» России на Украину в любой момент. Между тем днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности сил России у границы к «вторжению».
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Зеленский и Эрдоган договорились о расширении производства «Байрактаров» на Украине
Украинская и турецкая стороны договорились о расширении производства беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» на Украине, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
«Подписано соглашение, которое существенно расширит производство беспилотных летальных аппаратов компании «Байрактар» в Украине. Это новые технологии, это новые рабочие места, увеличение обороноспособности Украины», – цитирует Зеленского РИА «Новости».
Ранее в Турции заявили, что Украина выразила намерение закупить у Турции новые беспилотные летательные аппараты.
Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
Саакашвили призвал отправить на Украину грузинские бронемашины и самолет с патронами
Отбывающий шестилетнее заключение экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили призвал власти Грузии «бесплатно передать Украине» несколько выпускаемых в стране бронемашин «Дидгори». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Также Саакашвили заявил, что Грузия должна отправить на Украину самолет, груженный патронами.
«Как это сделала для нас в 2008 году (во время войны с Россией – прим. ВЗГЛЯД) Литва», – заявил он.
По его словам, он также отправил бы премьер-министра в Киев и в столицы западных государств, а также в Турцию, чтобы «мобилизовать помощь» Украине.
Он предложил Грузии присоединиться к союзу Украины, Британии и Польши.
Саакашвили также считает, что на курортах Грузии должна отдохнуть тысяча детей украинских военных.
Напомним, что парламент Грузии 1 февраля, в первый день весенней сессии, принял резолюцию солидарности с Украиной, в которой, вопреки требованиям оппозиции, не указана Россия.
Резолюция подготовлена правящей «Грузинской мечтой», в ней высказана «глубокая озабоченность возможной военной эскалацией на Украине».
Также отмечается право выбора любой страны на интеграцию в НАТО.
Парламент Грузии призвал международное сообщество не допустить войну на Украине и выразил солидарность народу Украины.
Правительство Грузии, с использованием дипломатических инструментов и в тесной координации со стратегическими партнерами, обязывается этой резолюцией внести вклад в недопущение войны на Украине.
За документ проголосовали только представители правящей партии, оппозиционеры отказались поддержать его из-за того, что Россия не упоминается как угроза Украине. Делегация оппозиции отправилась из Тбилиси в Киев.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба благодарил Грузию за этот документ, принятый парламентом.
Кремль опроверг ведение переговоров с Макроном и Шольцем о гарантиях безопасности
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Переговоры по гарантиям безопасности непосредственно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем не ведутся, при этом эта тема поднимается в ходе контактов президента России Владимира Путина с лидерами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Как таковые переговоры по гарантиям безопасности с Макроном, Шольцем и так далее, они же не ведутся. Эти переговоры велись с американцами, с НАТО и в рамках ОБСЕ. Другое дело, что эта тема постоянно затрагивается в двусторонних контактах», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, визит Шольца в Россию для встречи с Путиным прорабатывается. «Как только появится ясность, мы вас проинформируем. Это есть на повестке дня», – сказал представитель Кремля.
Напомним, на днях Путин провел телефонный разговор с Макроном, главы государств обсудили ситуацию на Украине и предложения Москвы по гарантиям безопасности. Кроме того, Путин обсудил с Макроном возможность личной встречи.
Минск выразил Киеву протест из-за незаконного пересечения границы украинским БЛА
Белоруссия выразила протест Украине в связи с незаконным пересечением белорусской границы украинским беспилотным летательным аппаратом (БЛА), сообщила пресс-служба МИД республики.
В ведомстве сообщили, что в четверг в МИД «был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Белоруссии», передает ТАСС.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ни он, ни его военачальники не хотят «никакой войнушки».
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