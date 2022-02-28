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Экономисты призвали Россию продавать Западу нефть и газ только за рубли
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«Надо прекратить экспорт энергоносителей – нефти и газа, а также других критически важных товаров, включая, к примеру, уран. Ведь мы обеспечиваем ураном электростанции в США на 80%», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Так он прокомментировал антироссийские санкции, введенные Брюсселем и Вашингтоном. Затем, по его словам, торговлю можно возобновить на новых условиях.
«Среди прочего, следует прекратить экспорт минеральных удобрений. Мы должны нанести западному бизнесу неприемлемый ущерб. Через некоторое время локальный экспорт можно разрешить, но уже только за рубли. Не отдавайте валюту нашим олигархам, чтобы они яхты себе строили, а продавайте валюту государству на ММВБ, и олигархи пусть получают рубли. Это правильный подход», – считает депутат Госдумы от «Справедливой России», экономист Михаил Делягин.
«Естественно, нужно конфисковать и всю западную собственность на нашей территории. Кроме того, заставить бизнесменов перерегистрировать на нашей территории все офшоры – тоже под страхом конфискации», – напомнил Делягин.
Экономист Василий Колташов тоже считает, Россия могла бы перейти на продажу своих нефти и газа за рубли. «Это вполне адекватный шаг после того, как ЕС имел наглость заморозить активы Банка России. Нужно пояснить, что все западные санкции имели только одну цель – нашу валюту, которая и так давно была недооценена. Запад поступательно наращивал атаки, чтобы пошатнуть стабильность рубля. Теперь нужно думать, как восстанавливать его курс, как укреплять. На этом фоне перевести внешнюю торговлю на рубли было бы логично», – пояснил Колташов. Кроме того, считает эксперт, нужно ввести радикальное ограничение на вывод валюты из российской экономики.
Колташов не исключает, что одним из косвенных итогов спецоперации на Украине станет запуск трубопровода «Северный поток – 2». «Скорее всего, укронацисты взорвут при отступлении газопровод, который ведет из России в Польшу, и так, к слову, уже изрядно изношенный. Так что транзит по нему прервется – об этом уже можно говорить с вероятностью в 90%. Просто так они его не оставят, не захотят передать новому законному правительству Украины, которое будет сформировано без сфальсифицированных выборов и без сегрегации по языковому признаку», – уверен Колташов.
По мнению экономистка, без украинского транзита в Европе возникнет острый дефицит газа, резко усилится социальное напряжение. «И на этом фоне мы вполне сможем добиться запуска «Северного потока – 2», – говорит Колташов.
Напомним, в воскресенье главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк достал из своего арсенала все, что возможно, для смягчения удара по российской экономике и рублю.
Стала известна причина задержки украинских переговорщиков по дороге в Белоруссию
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Представители Киева испугались ехать на переговоры с делегацией России по прямой дороге через Гомель из-за опасений за свою жизнь и решили попасть в Белоруссию через Польшу, сообщил белорусский политолог Юрий Воскресенский.
«Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать (в Белоруссию) через Польшу, через пункт пропуска «Варшавский мост» (Брест). Они едут огромным кругом», – сказал Воскресенский РИА «Новости».
«По моим данным, украинская делегация еще не доехала (до места переговоров)», – сказал Воскресенский. Он выразил опасение, что представителя Украины тянут время. По словам политолога, украинская делегация состоит из четырех-пяти человек.
В свою очередь осведомленный источник сообщил ТАСС, что переговоры российской и украинской делегаций начнутся в понедельник в утренние часы. «Это не перенос, встреча будет утром, причина – логистика украинской делегации», – сказал источник.
Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи. Конкретная точка встречи российской и украинской делегаций на переговорах раскрываться не будет, сообщил источник.
Ранее в Минске объявили, что переговоры между делегациями России и Украины состоятся в Гомельской области Белоруссии. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место.
В воскресенье утром делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. После этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что представители Киева не приедут в Гомель на переговоры с Россией. Днем ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия.
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Рогозин заявил об аресте российских самолетов Евросоюзом
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Евросоюз (ЕС) запретил самолетам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией, причем ключевое слово здесь именно «взлетать» – речь идет о фактическом аресте парка самолетов, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«ЕС запретил российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза. Ключевое слово – «взлетать». То есть речь идет о фактическом аресте парка самолетов российских авиакомпаний, которые не успели покинуть аэропорты стран Евросоюза», – написал Рогозин в Telegram.
При этом он указал, что авиакомпания Роскосмоса (ПО «Космос») «использует самолеты только российского производства (Ту-204, Ил-76 и другие) и никоим образом не зависит от западных санкций».
«Мы всегда принимали во внимание колоссальные риски технологической зависимости от Запада и делали ставку на отечественного производителя. Россия была великой авиационной державой. Сейчас ее вынуждают вновь ею стать. Звучит странно, но так и есть», – заключил он.
Напомним, ЕС полностью закрыл воздушное пространство для России. Россия решила организовать вывоз граждан из стран Европы.
Член делегации Украины сел за стол переговоров в кепке
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Один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сел за стол переговоров с представителями России в кепке.
На кадрах, которые разместило издание RT, видно, что один из членов делегации садится за стол, не сняв головной убор, а другой, глава Минобороны Украины Алексей Резников, одет в свитер.
Ранее в понедельник начались переговоры России и Украины.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, в понедельник делегация украинской стороны прибыла на место проведения переговоров с российской делегацией на территории Белоруссии.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Михалков задал вопрос «плакальщикам» из богемы
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Режиссер Никита Михалков показал «элиту», за которую ему стыдно. В список вошли те, к кому обратился известный защитник киевского режима Дмитрий Гордон. Среди них Юрий Дудь и Ксения Собчак.
Тему реакции элиты России на события на Украине Михалков поднял в новом выпуске своей программы «Бесогон». «У меня вопрос к этим плакальщикам, пацифистам, борцам за мир: а что же вы молчали восемь лет? Что вы молчали, когда на наших глазах предали, причем предали не просто кого-то конкретного, а договоренности, государственные, европейские договоренности относительно того, что будет мирная передача власти», – заявил Михалков.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что «появились те, кто начинает рассуждать на тему мира». «Возникает вопрос: где вы были предыдущие восемь лет, когда киевские власти убивали мирных жителей, женщин, детей, обстреливали их из орудий, когда попирались права и свободы наших граждан и соотечественников?» – написал Володин в своем Telegram-канале.
«Подобные разговоры слышим от родившихся «с золотой ложкой во рту» и уехавших за границу. Вы для начала вернитесь на Родину, поработайте на ее благо, а не транжирьте в ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей. Не забывайте, что их состояние заработано в России благодаря труду граждан, которые не собираются никуда уезжать», – подчеркнул спикер Госдумы.
«Сейчас сложный период в истории нашего государства, но сплотившись, мы все преодолеем. В этой связи неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов», – подчеркнул Володин.
В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции для демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Дипломат: Украина продемонстрировала бескультурье на переговорах в Гомеле
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«Это делегация, представляющая свою страну. Такие вещи она не имеет право демонстрировать, потому что показывает свое лицо», – сказал газете ВЗГЛЯД чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь, комментируя ситуацию, когда один из членов украинской делегации сел за стол переговоров с представителями России в кепке.
В понедельник в Гомельской области Белоруссии начались переговоры между делегациями России и Украины. Российская делегация придерживается официально-делового стиля одежды, однако один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия позволил себе сесть за стол переговоров в кепке. Глава Минобороны Украины Алексей Резников одет в свитер.
«Это, конечно, демонстрация бескультурья, отсутствие воспитания и наглядное представление отношения к российской делегации. Такого ни в одних переговорах в мире еще не было, чтобы так демонстративно показывать свое отношение. И неважно, в каком положении находятся страны, никто такого себе не позволял», – говорит Корчмарь.
Он подчеркивает, что такой внешний вид украинской делегации может говорить об элементарном незнании этики, культуры переговоров. Однако даже это не освобождает их от ответственности за свой внешний вид.
«Это однозначно недопустимо. Сколько помню переговоров, такого не встречал. Мне приходилось участвовать в переговорах по грузино-осетинскому конфликту, грузино-абхазскому, молдово-приднестровскому, но нигде такого себе не могли позволить. Все-таки это делегация, представляющая свою страну. Такие вещи она не имеет право демонстрировать, потому что показывает свое лицо», – заключил международный дипломат.
Переговоры между Россией и Украиной прошли в Гомельской области.
В октябре прошлого года замгоссекретаря США Виктория Нуланд приехала на встречу с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в брючном костюме малинового цвета и необычных ботильонах в мелкую горизонтальную полоску. Эксперты по протоколу посчитали ее наряд неуместным.
Путин назвал Макрону условия урегулирования конфликта с Украиной
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Президент России Владимир Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что урегулирование ситуации с Украиной возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе добавили, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Украины и рассчитывает, что они приведут к искомым результатам.
Лидеры провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины. С французской стороны «были изложены известные взгляды относительно осуществляемой Россией специальной военной операции по защите Донбасса и выражена надежда на скорейшее урегулирование нынешнего конфликта через диалог и переговоры с Киевом».
В Кремле подчеркнули, что президент России обратил особое внимание, что российские вооруженные силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам. «Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса», – отмечено в сообщении.
Путин и Макрон условились оставаться в контакте. Разговор был продолжительным и состоялся по инициативе французской стороны.
Напомним, в понедельник начались переговоры России и Украины.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
США пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за операцию России против Украины
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США решили разделить тесное партнерство России и Китая; одним из шагов, по словам американских официальных лиц, может стать попытка заставить Пекин «почувствовать боль» из-за спецоперации России на Украине.
По словам источников, Вашингтон надеется извлечь выгоду из любых разногласий между Москвой и Пекином, и спецоперация на Украине – это возможность заставить Китай сделать выбор между поддержкой Москвы и поддержанием ценных экономических связей с Европой, США и другими частями мира, пишет The Wall Street Journal.
Указывается, что санкции и другие меры, которые США и европейские союзники принимают против России, также служат сигналом Пекину о том, с чем он может столкнуться, если «нападет» на Тайвань.
Директор азиатской программы Немецкого фонда Маршалла Бонни Глейзер сказала, что если Вашингтон пойдет по пути стремления разделить Пекин и Москву, то американцы «могли бы заставить Китай чувствовать себя очень-очень неуютно и, возможно, переосмыслить преимущества близости к Москве».
Ранее Китай заявил, что не поддерживает использование санкций в качестве средства разрешения конфликтов. Накануне официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны.
Председатель совета директоров Национального комитета по американо-китайским отношениям, бывший министр финансов США Джейкоб Лью призвал Китай «решить, на какой стороне стоять», занять определенную сторону в ситуации вокруг Украины.
ООН отказалась обеспечить прилет делегации России с Лавровым в Женеву
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Организация Объединенных Наций (ООН) не может обеспечить прилет в Женеву российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для участия в заседании Комиссии по разоружению и Совета ООН по правам человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«ООН не может обеспечить прилет российской делегации в Женеву на заседание комитета по разоружению и Совета по правам человека. И это ответ генерального секретаря ООН», – приводит слова Захаровой ТАСС.
«Учитывая, что сейчас страны Европы, которые с нами граничат, закрыли пролет для российских самолетов, то, соответственно, борт, на котором должна прибыть российская делегация в Женеву во вторник для участия не в выставке произведений или достижений и даже не в разговоре на очень важные экологические вопросы, а о насущном, о разоружении и правах человека, [не может отправиться]. Возглавляет делегацию министр иностранных дел Сергей Лавров», – подчеркнула дипломат в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Захарова пояснила, что страны не дают соответствующего разрешения на пролет. «Но вопрос в ООН и ее генеральном секретаре. Они обязаны обеспечить прибытие делегаций, тем более в такой кризисный для мира момент, в штаб-квартиру ООН, ее отделение в Женеве. Иначе мы получаем не секретариат ООН и генсека, а приемную Вашингтона и ее секретаря. Это даже не вопрос честного или нечестного брокерства, это обязательство и обязанность ООН и страны, которая ее принимает, – обеспечить работу странам-членам. Тем более в кризисный момент», – указала официальный представитель МИД России.
Накануне министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства входящих в сообщество государств для российских самолетов.
Напомним, в период с 28 февраля по 1 марта планировалось участие главы МИД России Сергея Лаврова в 49-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, в том числе была запланирована беседа с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами, а также встреча с руководителями расположенных в Женеве ведущих международных организаций.
В США призвали Китай «определиться» со стороной в ситуации с Украиной
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Председатель совета директоров Национального комитета по американо-китайским отношениям, бывший министр финансов США Джейкоб Лью призвал Китай «решить, на какой стороне стоять», занять определенную сторону в ситуации вокруг Украины.
«50 лет назад СССР был общей угрозой, которая сблизила нас (США и КНР). Сегодня российская агрессия вновь угрожает расколом между нами. Это момент, когда страны мира объединяются для того, чтобы осудить атаку России на Украину. Китай должен решить, на какой стороне стоять, и понять, что двусторонние отношения с США станут только крепче, если будет сделан ясный выбор в пользу соблюдения международного права», – приводит слова бывшего министра финансов США ТАСС.
Как утверждает Лью, США и Китай, несмотря на разногласия, продолжают придерживаться многих общих ценностей. Поэтому, указал он, Пекин и Вашингтон должны работать вместе для преодоления таких общих вызовов, как изменение климата на планете, состояние здравоохранения в мире и глобальная нестабильность. По словам Лью, сторонам необходим постоянный канал связи, чтобы избежать катастрофических последствий недопонимания.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ на вопрос о наличии у России друзей в мире указала на Китай, призвав посмотреть на реакцию «настоящих гигантов» на ситуацию с Украиной.
Накануне официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны.
В четверг утром президент России Владимир Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Кремль предупредил Запад о последствиях поставки оружия на Украину
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Поставки странами Запада вооружения на Украину могут стать дестабилизирующим фактором, который не поспособствует восстановлению порядка в этой стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Поставка оружия, вооружений, боеприпасов на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка. А в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, действия Запада по оснащению оружием Украины «лишний раз подтверждают правоту России в тех мерах, которые предпринимаются с тем, чтобы осуществить демилитаризацию страны, которая в целом подвержена достаточно агрессивным, а зачастую преступным, как это было в отношении ЛНР и ДНР, устремлениям».
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Америки Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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Россия установила господство над воздушным пространством Украины
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Российская авиация установила контроль над всей украинской территорией, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
Он добавил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России за последние сутки уничтожили восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.
Подразделения ВС России также взяли под контроль Бердянск и Энергодар, сказал Конашенков, передает ТАСС.
«Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме», – подчеркнул он.
Также они установили контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС. Войска ЛНР установили контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем.
С начала операции вооруженными силами России уничтожены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. В их числе: 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Боррель заявил о невозможности полного отключения России от SWIFT
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Евросоюз не может полностью отключить РФ от SWIFT, поскольку российская экономика связана с экономиками других стран, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной онлайн-конференции глав МИД 27 стран сообщества.
«Отключение [от SWIFT] финансовой системы страны, которая прочно связана с другими странами, другими экономиками, не может быть сделано вот так, как ножницами, за одну ночь», – приводит слова Борреля ТАСС.
Как пояснил глава европейской дипломатии, Евросоюз принимает во внимание уроки, извлеченные из ситуации с Ираном, и «оставляет возможность финансовой системе [России] функционировать, чтобы люди могли пользоваться ею, отправлять деньги своим родственникам и оплачивать необходимые покупки».
«Степень отключения [России от SWIFT] тщательно выверена для того, чтобы нанести максимальный урон финансовой системе РФ», – заявил глава дипломатии ЕС. «[Приняты] важные ограничительные меры, которые парализуют активы Центробанка РФ. Более половины или как минимум около половины финансовых резервов ЦБ будут заморожены. <…> Это окажет серьезное влияние на российскую финансовую систему», – считает Боррель.
Ранее Боррель сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС для российских самолетов, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
В пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. В четверг страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
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Авиаэксперт рассказал о последствиях закрытия воздушного пространства Евросоюза для России
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«Россия же вряд ли начнет производить арест европейских самолетов, это ничего нам не даст, кроме того, что нас лишний раз засудят. Когда они это делают, то это соответствует международным делам, если мы это делаем, то это нарушение», - сказал газете ВЗГЛЯД руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
В воскресенье из-за закрытия Португалией своего воздушного пространства для российской гражданской авиации группа туристов из России не смогли вернуться на родину. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» был принудительно развернут в воздухе.
«Если говорить о полетах мимо Европы, то таковые есть разве что в Америку. Да, мы теперь не сможем по нынешним маршрутам летать ни в Европу, не через океан. Что касается последствий для простых людей, то я таковых не вижу. Они уже два года по большому счету не имеют возможности поехать в Европу: постоянные волны пандемии, регулярное введение ограничений, российскую вакцину от коронавируса не признают, туристические визы не выдают», – говорит Гусаров.
Других россиян, которые, например, имеют в Европе вид на жительство, недвижимость, работу, учебу или иные основания для пребывания в Евросоюзе, данный запрет создаст ряд проблем. Имеющим недвижимость придется остаться в стране на какое-то время, «пересидеть», работающим и учащимся придется подстроиться под обстоятельства.
Организованных туристов в странах ЕС, по словам собеседника, крайне мало. С ними вопрос будет решать Консульство, пытаясь их вывести на родину или обеспечить их в месте пребывания. На остальных гражданах России до полного окончания пандемии коронавируса и начала поры отпусков отсутствие полетов в Европу никак не скажется.
«Проблемы ждут авиационную отрасль. Хоть перевозки и не носили столь масштабный характер как в 2019 году, но все равно это более менее доходные направления, авиакомпании понесут какие-то потери, которые, может быть, каким-то образом поддержит правительство. В крайнем случае, нам есть куда летать отдыхать: Юго-Восточная Азия, Ближний Восток», – рассуждает эксперт.
Однако он отмечает, что самая главная проблема заключается не в закрытии воздушного пространства ЕС для российских авиакомпаний, а в другом пакете санкций против российской авиационной отрасли – отзыв европейских самолетов: новые поставки, а также техобслуживание и страхование всех машин запрещены, а уже сданные в лизинг самолеты по старым контрактам должны быть возвращены лизингодателю в течение месяца. Так в случае, если США поддержат эти санкции, то Россия может лишиться половины авиапарка.
«Вот это действительно может создать проблему, причем как для авиакомпаний, так и для простых россиян. Мы пока не знаем, как санкции будут работать, что и как будут отзывать, но если это будет самый жесткий вариант, то мы можем оказаться вообще без магистрального флота. Тогда встанет вопрос, как тогда путешествовать», – подчеркивает Гусаров.
Но даже при «самом худшем раскладе» специалист видит решение: в радиусе 2–3 тыс. километров можно будет путешествовать на поезде или автомобиле, туриндустрия не будет полностью парализована. Что касается полетов за рубеж, то здесь можно будет летать иностранными авиакомпаниями. Однако пока не ясно, что в таком случае делать с полетами на Дальний Восток.
На закрытие воздушного пространства Россия, скорее всего, ответит тем же, полагает собеседник. Насколько это будет критично для Евросоюза можно увидеть на примере Британии: в воскресенье появились сообщения о том, что рейс из Лондона в Токио летел через Аляску с посадкой и дозаправкой. Такой полет занял 18 часов вместо 9.
«Когда Британия ввела против России ограничения на полеты, получив ответные от нас, у них было запланировано 70 рейсов через нашу территорию, транзитом. И это не только пассажиры, но и грузы, товары, почтовые отправления. Теперь все они вынуждены летать каким-то другим маршрутом. Теперь это коснется всего Евросоюза. Для них цена высока», – объясняет эксперт.
В понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram написал, что Евросоюз запретил самолетам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией, в связи с чем речь идет о фактическом аресте парка самолетов российских авиакомпаний, которые не успели покинуть аэропорты стран ЕС.
«Вообще, авиакомпании заблаговременно знали, что вводятся ограничения. Многие заранее отменили рейсы, причем и западные, и наши. Пока информации о том, что где-то задержали самолет, нет, кроме ситуации в Стамбуле, где задержали самолет «Победы» по требованию лизингодателя, ведь самолет зарегистрирован в Ирландии. Пока это единственный случай», – рассказывает Гусаров.
Он не исключает того, что на территории Евросоюза находятся российские самолеты, которые проходят там техобслуживание. В таком случае, авиакомпаниям придется оплачивать пребывание техники в стране столько, сколько понадобится. Вывезти, скорее всего, их в ближайшее время будет нельзя. Кроме того, он обращает внимание на то, что самолеты только условно являются «российскими» – все они находятся в лизинге, причем преимущественно западных и европейских компаний.
«Россия же вряд ли начнет производить арест европейских самолетов, это ничего нам не даст, кроме того, что нас лишний раз засудят. Когда они это делают, то это соответствует международным делам, если мы это делаем, то это нарушение», – заключил эксперт.
Ранее на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолетов России. Росавиация, Ростуризм и МИД пообещали организовать вывоз российских граждан из Европы на родину.
Создатель мифа о «Киевском призраке» признал его фейком
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Сбивающий российские самолеты «Киевский призрак», сообщения о котором распространились в Сети, оказался фейком, созданным ютубером War Thunder.
Пользователь портала Reddit u/zetec пишет, что «несмотря на желание многих верить в реальность «Киевского призрака», все признаки указывают на то, что это, вероятно, фейк, созданный ютубером War Thunder.
Как предполагает военный журналист и эксперт по военной авиации Стив Тримбл, эта история просто не правдоподобна с технической точки зрения.
Также разъясняется, что Миг-29, на котором якобы летает «Киевский призрак», «известен своей малой дальностью, и его топливный запас считается самым большим недостатком». Учитывая, что многие аэропорты и авиабазы разрушены, а также то, что в воздухе нет ни одного украинского дозаправщика, автор поста предлагает задуматься: «Думаете ли вы, что один пилот на старом Миг-29А может уничтожить шесть вражеских истребителей, которые лучше оснащены, за 15 минут, не будучи в итоге сбитым?».
Также сам War Thunder заявил, что распространил миф о некоем «Киевском призраке» без каких-либо доказательств и для «поднятия духа» украинцев. Кроме того, ютубера заподозрили в том, что он собирался нажиться на этой истории.
Отметим, что в Сети миф начал развиваться и появились сообщения о том, что «Киевский призрак» якобы сбил порядка шести российских самолетов. Например, он якобы сбил несколько Су-35 и Су-27. При этом появилось подозрение, что «воздушные бои», которые он ведет – это видеомонтаж.
Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.
Сдавшиеся украинские военные подтвердили планы Киева по захвату Донбасса
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложившие оружие, подтвердили, что Киев планировал широкомасштабное наступление, заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Перешедшие на сторону республики военные Украины подтвердили, что получили команду готовиться к широкомасштабным боевым действиям, сказал Басурин в эфире «России 24», передает ТАСС.
«Спецоперация [РФ] оказалась очень вовремя, мы сработали на опережение. Если бы это не сделали, жертв среди мирного населения было бы гораздо больше», – заключил он.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ активно применяют диверсионную тактику, минируют мосты и переправы.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.