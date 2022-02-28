Швейцария предложила помощь для урегулирования конфликта на Украине

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28 февраля, понедельник | Последнее обновление — 21:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Ударам ВКС России подверглись шесть колонн украинской бронетехники
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Meta демонстративно отказывается исполнять требования российского закона, но и прекращать работу в России не хочет. Но совершенно не потому, что заботится о своих российских пользователях.
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За Украиной не осталось вообще ничего, кроме того, что она НеРоссия. Она – прямая наследница дела Ленина и его беспощадной борьбы против «национальной гордости великороссов», и ее единственная задача – грохнуть русский проект, не оставить от него камня на камне.
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Все эти помешанные на деньгах уроды, которые за свою газовую жижу готовы всех удавить. Убийцы Каддафи. Лгуны и мошенники. Которые, закатывая глаза, как святоши, тащили и тащили ракеты к нашим границам.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Швейцария предложила помощь для урегулирования конфликта на Украине
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Швейцария подтверждает готовность предоставлять свои услуги и активно содействовать для урегулирования конфликта на Украине, сообщили в правительстве страны.
«При принятии своих решений Федеральный совет принял во внимание соображения нейтралитета и политики мира Швейцарии. Он подтвердил готовность Швейцарии активно содействовать урегулированию конфликта посредством своих добрых услуг», – передает заявление РИА «Новости».
В правительстве добавили, что «беспрецедентное военное нападение России на суверенную европейскую страну» стало решающим фактором в решении федерального совета изменить свою прежнюю позицию в отношении санкций.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Ресторан в Германии поплатился за отказ обслуживать россиян
Администрация одного из ресторанов в земле Баден-Вюртемберг в ФРГ объявила посетителям о нежелании обслуживать граждан России, объяснив такое решение событиями на Украине; читатели подвергли резкой критике такую «политику», после чего у ресторана упал рейтинг в рекомендательном сервисе.
По имеющимся у портала сведениям, на сайте ресторана было написано, что посетители с российским паспортом «не приветствуются». При этом якобы администратору понятно, что так называемые «нормальные» российские граждане не несут ответственности за действия властей РФ, но «настало время подать сигнал» касательно событий на Украине. Как сообщил портал, ограничение входа для россиян администрация объяснила вкладом в то, чтобы «дети смогли расти в свободной Европе», передает ТАСС.
Как отмечается в сообщении, многие пользователи подвергли резкой критике такую «политику» ресторана, после чего еще в ночь на воскресенье ресторан удалил запись с сайта и заменил на другую. Якобы не приветствуются те посетители, которые «поддерживают агрессивную войну» на Украине.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Позже главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Стала известна причина задержки украинских переговорщиков по дороге в Белоруссию
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Представители Киева испугались ехать на переговоры с делегацией России по прямой дороге через Гомель из-за опасений за свою жизнь и решили попасть в Белоруссию через Польшу, сообщил белорусский политолог Юрий Воскресенский.
«Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать (в Белоруссию) через Польшу, через пункт пропуска «Варшавский мост» (Брест). Они едут огромным кругом», – сказал Воскресенский РИА «Новости».
«По моим данным, украинская делегация еще не доехала (до места переговоров)», – сказал Воскресенский. Он выразил опасение, что представителя Украины тянут время. По словам политолога, украинская делегация состоит из четырех-пяти человек.
В свою очередь осведомленный источник сообщил ТАСС, что переговоры российской и украинской делегаций начнутся в понедельник в утренние часы. «Это не перенос, встреча будет утром, причина – логистика украинской делегации», – сказал источник.
Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи. Конкретная точка встречи российской и украинской делегаций на переговорах раскрываться не будет, сообщил источник.
Ранее в Минске объявили, что переговоры между делегациями России и Украины состоятся в Гомельской области Белоруссии. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место.
В воскресенье утром делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. После этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что представители Киева не приедут в Гомель на переговоры с Россией. Днем ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия.
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Михалков задал вопрос «плакальщикам» из богемы
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Режиссер Никита Михалков показал «элиту», за которую ему стыдно. В список вошли те, к кому обратился известный защитник киевского режима Дмитрий Гордон. Среди них Юрий Дудь и Ксения Собчак.
Тему реакции элиты России на события на Украине Михалков поднял в новом выпуске своей программы «Бесогон». «У меня вопрос к этим плакальщикам, пацифистам, борцам за мир: а что же вы молчали восемь лет? Что вы молчали, когда на наших глазах предали, причем предали не просто кого-то конкретного, а договоренности, государственные, европейские договоренности относительно того, что будет мирная передача власти», – заявил Михалков.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что «появились те, кто начинает рассуждать на тему мира». «Возникает вопрос: где вы были предыдущие восемь лет, когда киевские власти убивали мирных жителей, женщин, детей, обстреливали их из орудий, когда попирались права и свободы наших граждан и соотечественников?» – написал Володин в своем Telegram-канале.
«Подобные разговоры слышим от родившихся «с золотой ложкой во рту» и уехавших за границу. Вы для начала вернитесь на Родину, поработайте на ее благо, а не транжирьте в ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей. Не забывайте, что их состояние заработано в России благодаря труду граждан, которые не собираются никуда уезжать», – подчеркнул спикер Госдумы.
«Сейчас сложный период в истории нашего государства, но сплотившись, мы все преодолеем. В этой связи неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов», – подчеркнул Володин.
В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции для демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Боррель объявил о готовности ЕС поставить Украине боевые самолеты
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Евросоюз поставит Украине, в частности, боевые самолеты, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.
«Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты», – приводит слова Борреля ТАСС.
«Мы решили использовать наши возможности для снабжения украинской армии летальным оружием на сумму 450 млн евро, а также [выделить] еще 50 млн евро на нелетальное оружие топливо и средства защиты», – добавил глава европейской дипломатии.
Ранее в воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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США пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за операцию России против Украины
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США решили разделить тесное партнерство России и Китая; одним из шагов, по словам американских официальных лиц, может стать попытка заставить Пекин «почувствовать боль» из-за спецоперации России на Украине.
По словам источников, Вашингтон надеется извлечь выгоду из любых разногласий между Москвой и Пекином, и спецоперация на Украине – это возможность заставить Китай сделать выбор между поддержкой Москвы и поддержанием ценных экономических связей с Европой, США и другими частями мира, пишет The Wall Street Journal.
Указывается, что санкции и другие меры, которые США и европейские союзники принимают против России, также служат сигналом Пекину о том, с чем он может столкнуться, если «нападет» на Тайвань.
Директор азиатской программы Немецкого фонда Маршалла Бонни Глейзер сказала, что если Вашингтон пойдет по пути стремления разделить Пекин и Москву, то американцы «могли бы заставить Китай чувствовать себя очень-очень неуютно и, возможно, переосмыслить преимущества близости к Москве».
Ранее Китай заявил, что не поддерживает использование санкций в качестве средства разрешения конфликтов. Накануне официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны.
Председатель совета директоров Национального комитета по американо-китайским отношениям, бывший министр финансов США Джейкоб Лью призвал Китай «решить, на какой стороне стоять», занять определенную сторону в ситуации вокруг Украины.
В США призвали Китай «определиться» со стороной в ситуации с Украиной
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Председатель совета директоров Национального комитета по американо-китайским отношениям, бывший министр финансов США Джейкоб Лью призвал Китай «решить, на какой стороне стоять», занять определенную сторону в ситуации вокруг Украины.
«50 лет назад СССР был общей угрозой, которая сблизила нас (США и КНР). Сегодня российская агрессия вновь угрожает расколом между нами. Это момент, когда страны мира объединяются для того, чтобы осудить атаку России на Украину. Китай должен решить, на какой стороне стоять, и понять, что двусторонние отношения с США станут только крепче, если будет сделан ясный выбор в пользу соблюдения международного права», – приводит слова бывшего министра финансов США ТАСС.
Как утверждает Лью, США и Китай, несмотря на разногласия, продолжают придерживаться многих общих ценностей. Поэтому, указал он, Пекин и Вашингтон должны работать вместе для преодоления таких общих вызовов, как изменение климата на планете, состояние здравоохранения в мире и глобальная нестабильность. По словам Лью, сторонам необходим постоянный канал связи, чтобы избежать катастрофических последствий недопонимания.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ на вопрос о наличии у России друзей в мире указала на Китай, призвав посмотреть на реакцию «настоящих гигантов» на ситуацию с Украиной.
Накануне официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны.
В четверг утром президент России Владимир Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Кремль предупредил Запад о последствиях поставки оружия на Украину
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Поставки странами Запада вооружения на Украину могут стать дестабилизирующим фактором, который не поспособствует восстановлению порядка в этой стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Поставка оружия, вооружений, боеприпасов на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка. А в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, действия Запада по оснащению оружием Украины «лишний раз подтверждают правоту России в тех мерах, которые предпринимаются с тем, чтобы осуществить демилитаризацию страны, которая в целом подвержена достаточно агрессивным, а зачастую преступным, как это было в отношении ЛНР и ДНР, устремлениям».
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Америки Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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Россия установила господство над воздушным пространством Украины
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Российская авиация установила контроль над всей украинской территорией, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
Он добавил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России за последние сутки уничтожили восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.
Подразделения ВС России также взяли под контроль Бердянск и Энергодар, сказал Конашенков, передает ТАСС.
«Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме», – подчеркнул он.
Также они установили контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС. Войска ЛНР установили контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем.
С начала операции вооруженными силами России уничтожены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. В их числе: 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Дипломат: Украина продемонстрировала бескультурье на переговорах в Гомеле
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«Это делегация, представляющая свою страну. Такие вещи она не имеет право демонстрировать, потому что показывает свое лицо», – сказал газете ВЗГЛЯД чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь, комментируя ситуацию, когда один из членов украинской делегации сел за стол переговоров с представителями России в кепке.
В понедельник в Гомельской области Белоруссии начались переговоры между делегациями России и Украины. Российская делегация придерживается официально-делового стиля одежды, однако один из членов украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия позволил себе сесть за стол переговоров в кепке. Глава Минобороны Украины Алексей Резников одет в свитер.
«Это, конечно, демонстрация бескультурья, отсутствие воспитания и наглядное представление отношения к российской делегации. Такого ни в одних переговорах в мире еще не было, чтобы так демонстративно показывать свое отношение. И неважно, в каком положении находятся страны, никто такого себе не позволял», – говорит Корчмарь.
Он подчеркивает, что такой внешний вид украинской делегации может говорить об элементарном незнании этики, культуры переговоров. Однако даже это не освобождает их от ответственности за свой внешний вид.
«Это однозначно недопустимо. Сколько помню переговоров, такого не встречал. Мне приходилось участвовать в переговорах по грузино-осетинскому конфликту, грузино-абхазскому, молдово-приднестровскому, но нигде такого себе не могли позволить. Все-таки это делегация, представляющая свою страну. Такие вещи она не имеет право демонстрировать, потому что показывает свое лицо», – заключил международный дипломат.
Переговоры между Россией и Украиной прошли в Гомельской области.
В октябре прошлого года замгоссекретаря США Виктория Нуланд приехала на встречу с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в брючном костюме малинового цвета и необычных ботильонах в мелкую горизонтальную полоску. Эксперты по протоколу посчитали ее наряд неуместным.
Боррель заявил о невозможности полного отключения России от SWIFT
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Евросоюз не может полностью отключить РФ от SWIFT, поскольку российская экономика связана с экономиками других стран, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной онлайн-конференции глав МИД 27 стран сообщества.
«Отключение [от SWIFT] финансовой системы страны, которая прочно связана с другими странами, другими экономиками, не может быть сделано вот так, как ножницами, за одну ночь», – приводит слова Борреля ТАСС.
Как пояснил глава европейской дипломатии, Евросоюз принимает во внимание уроки, извлеченные из ситуации с Ираном, и «оставляет возможность финансовой системе [России] функционировать, чтобы люди могли пользоваться ею, отправлять деньги своим родственникам и оплачивать необходимые покупки».
«Степень отключения [России от SWIFT] тщательно выверена для того, чтобы нанести максимальный урон финансовой системе РФ», – заявил глава дипломатии ЕС. «[Приняты] важные ограничительные меры, которые парализуют активы Центробанка РФ. Более половины или как минимум около половины финансовых резервов ЦБ будут заморожены. <…> Это окажет серьезное влияние на российскую финансовую систему», – считает Боррель.
Ранее Боррель сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС для российских самолетов, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
В пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. В четверг страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
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Создатель мифа о «Киевском призраке» признал его фейком
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Сбивающий российские самолеты «Киевский призрак», сообщения о котором распространились в Сети, оказался фейком, созданным ютубером War Thunder.
Пользователь портала Reddit u/zetec пишет, что «несмотря на желание многих верить в реальность «Киевского призрака», все признаки указывают на то, что это, вероятно, фейк, созданный ютубером War Thunder.
Как предполагает военный журналист и эксперт по военной авиации Стив Тримбл, эта история просто не правдоподобна с технической точки зрения.
Также разъясняется, что Миг-29, на котором якобы летает «Киевский призрак», «известен своей малой дальностью, и его топливный запас считается самым большим недостатком». Учитывая, что многие аэропорты и авиабазы разрушены, а также то, что в воздухе нет ни одного украинского дозаправщика, автор поста предлагает задуматься: «Думаете ли вы, что один пилот на старом Миг-29А может уничтожить шесть вражеских истребителей, которые лучше оснащены, за 15 минут, не будучи в итоге сбитым?».
Также сам War Thunder заявил, что распространил миф о некоем «Киевском призраке» без каких-либо доказательств и для «поднятия духа» украинцев. Кроме того, ютубера заподозрили в том, что он собирался нажиться на этой истории.
Отметим, что в Сети миф начал развиваться и появились сообщения о том, что «Киевский призрак» якобы сбил порядка шести российских самолетов. Например, он якобы сбил несколько Су-35 и Су-27. При этом появилось подозрение, что «воздушные бои», которые он ведет – это видеомонтаж.
Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.
Путин назвал Макрону условия урегулирования конфликта с Украиной
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Президент России Владимир Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что урегулирование ситуации с Украиной возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе добавили, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Украины и рассчитывает, что они приведут к искомым результатам.
Лидеры провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины. С французской стороны «были изложены известные взгляды относительно осуществляемой Россией специальной военной операции по защите Донбасса и выражена надежда на скорейшее урегулирование нынешнего конфликта через диалог и переговоры с Киевом».
В Кремле подчеркнули, что президент России обратил особое внимание, что российские вооруженные силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам. «Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса», – отмечено в сообщении.
Путин и Макрон условились оставаться в контакте. Разговор был продолжительным и состоялся по инициативе французской стороны.
Напомним, в понедельник начались переговоры России и Украины.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Сдавшиеся украинские военные подтвердили планы Киева по захвату Донбасса
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложившие оружие, подтвердили, что Киев планировал широкомасштабное наступление, заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Перешедшие на сторону республики военные Украины подтвердили, что получили команду готовиться к широкомасштабным боевым действиям, сказал Басурин в эфире «России 24», передает ТАСС.
«Спецоперация [РФ] оказалась очень вовремя, мы сработали на опережение. Если бы это не сделали, жертв среди мирного населения было бы гораздо больше», – заключил он.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ активно применяют диверсионную тактику, минируют мосты и переправы.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Начались переговоры России и Украины
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В Белоруссии начались переговоры российской и украинской сторон, они проводятся недалеко от украинской границы на берегу реки Припять в белорусской Гомельской области.
На переговоры, судя по трансляции белорусского информагентства БелТА, также пригласили журналистов.
Во время трансляции в помещение зашла женщина, которая удивилась происходящему. Она спросила у присутствующих представителей СМИ о том, почему ведется прямая трансляция.
«Это не оговаривалось. Выключите, пожалуйста», – попросила она.
На переговорах также присутствует министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает ТАСС.
Ранее в Минске объявили, что переговоры между делегациями России и Украины состоятся в Гомельской области Белоруссии. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место.
Также в Белоруссию утром в понедельник въехала украинская делегация.
Белорусский политолог Юрий Воскресенский отмечал, что представители Киева боятся ехать на переговоры с делегацией России по прямой дороге через Гомель из-за опасений за свою жизнь. По его словам, они решили попасть в Белоруссию через Польшу.
По его словам, украинский президент Владимир Зеленский лишь за 10 минут до конца ожидания российской делегации подтвердил участие Украины в переговорах.
Сенатор: Запад решил воевать с Россией до последнего украинца
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«Запад поставками оружия Киеву хочет, чтобы в ходе нынешней спецоперации России было уничтожено как можно больше украинцев, другой цели у США и Европы нет», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее ЕС объявил о готовности поставить Украине боевые самолеты.
«Наша задача – демилитаризация Украины, а задача Запада – милитаризация, поэтому они увеличивают поставки оружия Киеву. Они хотят воевать до последнего украинца, а мы хотим спасти местных жителей», – напомнил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его словам, в этой связи российским военным нужно делать то же, что они и делали до этого – уничтожать военные объекты. «Любое вооружение, которое завозится сейчас на территорию Украины, автоматически становится мишенью для наших Вооруженных сил», – отметил собеседник, напомнив, что ВС РФ в первый день уничтожили ПВО Украины и основные объекты военной инфраструктуры.
При этом западные поставки не помогут Владимиру Зеленскому «победить», добавил парламентарий. «Это продлевает агонию нынешнего правящего режима в Киеве, больше никаких изменений не будет», – сказал политик.
Сенатор также указал: в 2014 году под украинскую государственность была заложена «бомба», угрожающая всей Восточной Европе – инициированный и проплаченный США государственный переворот. «А к 2022 году мы увидели, как эта метафоричная «бомба» стала обретать прямой смысл», – сказал Климов, напомнив про заявления украинских властей о желании снова обладать ядерным оружием.
Собеседник подчеркнул: на Украине находится ядерный саркофаг и советские тактические ракеты, и все это представляло опасность не только для России, но также и для Венгрии, Польши, Литвы, Белоруссии. «Мы разминировали эту угрозу, и за это Запад вводит против нас же новые санкции – потому что мы помешали США и НАТО воплотить в жизнь коварный план по дестабилизации Европы», – сказал парламентарий.
Политик также заметил, что статья 5 устава НАТО о коллективной обороне – не обязующая норма. «США составили договор так, чтобы имела место схема: «Вы за нас будете умирать, а мы за вас – нет». Вот почему Запад поставляет Украине только оружие, а не военных», – резюмировал Климов.
Напомним, Евросоюз поставит Украине, в частности, боевые самолеты, заявил ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.
«Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты», – приводит слова Борреля ТАСС.
«Мы решили использовать наши возможности для снабжения украинской армии летальным оружием на сумму 450 млн евро, а также [выделить] еще 50 млн евро на нелетальное оружие, топливо и средства защиты», – добавил глава европейской дипломатии.
НАТО также наращивает поставки противотанковых и противовоздушных систем Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании CNN.
«Мы увеличиваем поддержку, направляем больше противотанковых и противовоздушных систем вооружений, чтобы Украина могла обеспечить свое право на самозащиту», – сказал он.
Столтенберг добавил, что приказ президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания в российской армии на особый режим несения боевого дежурства в ответ на агрессивные высказывания на Западе подчеркивает важность единства НАТО, а также Северной Америки и Европы.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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