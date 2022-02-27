Лукашенко: Запад вряд ли будет помогать восстанавливать Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад вряд ли будет помогать Украине восстанавливаться после кризиса, а страдать будет украинский народ.

«Вы думаете, что Запад будет помогать Украине восстанавливаться? Афганистану помогли? Ираку помогли? Так там нефть, в земле есть все, что нужно американцам, однако они это не восстанавливают. И не будут они Украину восстанавливать. С повестки дня уйдет Украина, и про нее забудут. А страдать будет украинский народ», – заявил Лукашенко в Минске, передает РИА «Новости».

По его словам, единственным государством, которое приобретает выгоду от ситуации на Украине, являются США. «Америка является единственной страной-выгодополучателем того, что происходит здесь. И Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Ясно, что Китай и Россия – основные конкуренты Америки. Вот эту проблему они решают», – подчеркнул Лукашенко.



Лукашенко также сообщил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным санкции Запада против Москвы и Минска, и что страны их переживут. «Переживем... У нас есть опыт. Мы с Путиным обсуждали и не единожды этот вопрос. Выживем, нас невозможно уморить голодом», – отметил он.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители украинской элиты просили его, чтобы он позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому и попросил его остановиться.

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития на Украине.

Ранее сообщалось, что российская делегация ожидает ответа от Украины по поводу переговоров до 15.00 по белорусскому времени.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что представители Украины не приедут в Гомель на переговоры с Россией, поскольку Киев требует провести их в любом другом городе.

Зеленский ранее заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике. По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.

Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции.