Лукашенко рассказал о просьбе украинской элиты остановить Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители украинской элиты просили его, чтобы он позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому и попросил его остановиться.

По словам белорусского лидера, в разговоре с украинской стороной он перечислил им все условия Москвы, сначала Киев согласился на все пункты, но потом отказался, передает РИА Новости.

Лукашенко добавил, что все в Гомеле ждут делегацию Украины, если она не приедет – это их выбор. Между тем он призывает Киев сесть за стол переговоров, если Украина не хочет потерять государственность.

Кроме того, Украине, по словам Лукашенко, необходимо стать таким же государством как Белоруссия – нейтральным и без ядерного оружия.

Он также призвал Киев «не сваливать все на Минск». По его словам, роль Белоруссии в спецоперации России заключается в том, чтобы не дать ударить русским войскам в спину.

Лукашенко отметил, что в конфликт Украину втянули США, которые одновременно хотели решить и «белорусский вопрос». Он добавил, что конфликт на Украине – цветочки. Но если он будет развиваться, то будут ягодки.

Президент Белоруссии подчеркнул, что на Украине нет ни белорусских солдат, ни вооружения, ни боеприпасов, России и не нужна такая помощь.

Зеленский ранее заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике. По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.

Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накануне Владимир Путин дал распоряжение остановить спецоперацию по демилитаризации Украины на фоне ожидавшихся переговоров.

В пятницу 26 февраля, движение основных российских сил в соответствии с планом операции на Украине возобновилось в связи с отсутствием переговоров.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Киев предложил провести переговоры в Варшаве, а после перестал выходить на связь.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции.