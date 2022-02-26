Twitter начал работать со сбоями в России

Пользователи в России пожаловались на работу Twitter, идет работа над устранением проблем с сервисом.

По данным сайта Downdetector, пользователи Twitter в России сообщали в субботу о сбое в работе социальной сети.

«Мы знаем, что (доступ к– прим.ВЗГЛЯД) Twitter ограничен для некоторых людей в России, и работаем над тем, чтобы наш сервис оставался безопасным и доступным», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Ранее социальная сеть сообщила, что в свете ситуации вокруг Украины приняла ряд мер, в числе которых приостановка рекламы для россиян и украинцев, а также временная остановка рекомендаций твитов во избежание распространения материалов оскорбительного характера.

До этого пользователи соцсетей сообщили о сбоях в работе Instagram и Facebook.