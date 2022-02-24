Военный эксперт: Россия сделает Украину договороспособной

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24 февраля, четверг | Последнее обновление — 12:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко: Россия не собирается оккупировать Украину
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Президент Украины не сумел воспользоваться теми возможностями, которые создало для него признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Вместо этого он продолжил совершать ошибку за ошибкой, идя по дороге, в конце которой его ждет отставка, а Украину – потеря государственности.
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Остается надеяться, что запущенная раковая опухоль будет удалена максимально профессионально и без гражданских жертв. Неизбежного избежать не удалось.
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Сейчас некоторые пишут, что «Россия начала войну». Но это не так. Россия пытается закончить войну, которую вы восемь лет не замечали.
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Военный эксперт: Россия сделает Украину договороспособной
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«По сути, российская операция по демилитаризации Украины близится к завершению, органы военного управления республики выведены из строя», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.
«Конечная цель военной операции Вооруженных сил РФ – снести нынешний правящий режим Украины, с тем, чтобы нашим южным соседом стало договороспособное государство, не рассматривающее Россию как врага», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, смещению Владимира Зеленского и его команды с постов поспособствует и множество их врагов на самой Украине. «Как всегда бывает в таких случаях, на Украине активизируются противники нынешней власти и, скорее всего, устроят переворот со свержением власти, это неизбежно», – отметил собеседник.
Кроме того, указал эксперт, еще одной задачей России является расширение существующих границ ДНР и ЛНР. «Раз российские власти признали эти государства, то логично будет, чтобы они занимали территорию, которая указана в их конституциях», – подчеркнул аналитик.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.
Вскоре со всей территории Украины начали приходить сообщения о том, как начала реализовываться российская операция по демилитаризации. Сообщалось о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры Украины. Речь идет прежде всего об аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО.
В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя и т. д. ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском, сообщают СМИ.
В Киеве также завыли сирены гражданской обороны. Периодически слышны взрывы за чертой города, большое количество частных автомобилей покидает украинскую столицу, передает ТАСС.
Кроме того, очевидцы сообщили о дыме в районе расположения центра спецопераций под Киевом. Один из местных жителей предоставил фотографию, на которой виден столб дыма в городе-спутнике Киева – Бровары. В том районе расположен 72-й центр информационно-психологических операций – воинская часть сил специальных операций Украины, передает РИА «Новости».
Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят артиллерийские или авиационные удары по городам Украины, военная инфраструктура поражается высокоточным оружием. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Минобороны РФ.
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Россия в СБ ООН отказала Украине в праве на территориальную целостность
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Принцип территориальной целостности государств, закрепленный декларацией ООН, не может применяться к Украине, правительство которой не придерживается равноправия в отношении проживающих на ее территории народов, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
«Я хотел бы напомнить о том, что принцип суверенитета и территориальной целостности государств, в нарушении которого применительно к Украине нас сегодня обвиняли, согласно Декларации о принципах международного права, касающейся дружественной связи между народами, принятой в 1970 году, должен неукоснительно соблюдаться в отношении государств, я цитирую, «соблюдающих в своих практических действиях принцип равноправия и самоопределения народов и вследствие этого имеющих правительства, представляющие интересы без различия расы, вероисповедания и цвета кожи всех народов, проживающих на данной территории», – передает ТАСС слова Небензи.
«Сегодняшнее правительство Украины таковым, конечно же, не является», – указал постпред России.
В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Минобороны заявило о подавлении средств ПВО Украины
Средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, сообщили в российском Министерстве обороны.
«Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены (...) Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Также в Минобороны сообщили, что информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности.
Отмечается, что военные погранслужбы Украины «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают».
Ранее в ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. Вместе с тем генштаб Украины опроверг данные о десантировании российских войск в Одессе.
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Военный эксперт рассказал о фазах военной операции по демилитаризации Украины
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«Первая фаза операции завершится примерно через сутки. Дальше будет операция по разоружению украинской военной группировки», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.
«Вчера в 23.20 украинские военные начали наступление по линии боевого соприкосновения с применением артиллерии и систем залпового огня. Наступление было остановлено, началась контроперация по уничтожению военной инфраструктуры Украины», – пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Высокоточным оружием уничтожается военная инфраструктура Украины – аэродромы, базы ГСМ (горюче-смазочных материалов), склады с оружием. Блокируется группировка, которая стояла на линии соприкосновения», – пояснил эксперт.
«Работа ведется аккуратно, ювелирно. Наши военные стараются не нанести ущерб гражданской инфраструктуре. Поскольку система ПВО Украины подавлена и нет авиационной составляющей, то никакого препятствия действию российского высокоточного оружия не наблюдется», – указал Леонков.
«Мы много раз предупреждали, восемь лет терпели, пытались достучаться до наших «небратьев», как они нас сами называли. Украинские власти считали, что могут творить беззаконие и при этом не нести никакого наказания. Но все закончилось», – объяснил собеседник.
«Я думаю, что действия высокоточного оружия закончатся буквально за эти сутки. Это будет первой фазой. Дальше будет проводиться операция по блокированию военной украинской группировки, которая была на линии соприкосновения, и ее разоружение. В обращении к военнослужащим Украины президент России отметил, что те, кто сложит оружие – не пострадают. Украинские пограничники так поступили и не пострадали», – подытожил он.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.
Вскоре со всей территории Украины начали приходить сообщения о том, как начала реализовываться российская операция по демилитаризации. Сообщается о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры Украины. Речь идет прежде всего об аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО.
В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя и т. д. ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском, сообщают СМИ.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сказал газете ВЗГЛЯД, что главная цель операции России – предотвращение третьей мировой войны.
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СМИ: Под Киевом и Харьковом прогремели взрывы
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Находящиеся в Киеве и Харькове корреспонденты телекомпании CNN в прямом эфире телеканала заявили о том, что слышали серию взрывов. При этом во время прямого включения на фоне выступления корреспондентов ни одного звука взрыва не прозвучало.
«Мы слышали ряд взрывов ряд взрывов. Может, семь или восемь», – сказал корреспондент телеканала в Киеве Мэттью Ченс, отметив, что, судя по звуку, разрывы «были достаточно далеко». В свою очередь находящаяся в Харькове Кларисса Уорд заявила: «Несколько минут назад мы слышали поток громких взрывов». Во время прямого включения на фоне выступления корреспондентов ни одного звука взрыва не прозвучало, передает ТАСС.
Как сообщает УНИАН, взрывы также слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове и Бердянске. «В четверг, 24 февраля, ранним утром, после 5:00 (после 6.00 мск), в ряде городов, среди которых и Киев, слышны взрывы. Сообщается минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале мощных обстрелов на Донбассе», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Добавляется, что в столице тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины. «Тем временем сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта «Борисполь», – сообщает УНИАН.
В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Путин объявил о проведении операции по демилитаризации Украины
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Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
«Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим <…> мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», – приводит слова Путина в телеобращении ТАСС.
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Минобороны России обратилось к украинцам
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Российская военная специальная операция по отношению к Украине не угрожает мирным жителям, заявили в Министерстве обороны России.
«Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что высокоточное оружие выводит из строя только военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию ВСУ.
Между тем официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что мирным жителям Украины не стоит бояться, по ним не собираются открывать огонь.
«Я еще обращаюсь к жителям Украины: ничего не бойтесь, по вам стрелять никто не будет. Вы гражданские, вы не отвечаете за те действия военных, которые были и сейчас происходят. Будут уничтожаться только те воинские подразделения, которые оказывают сопротивление. Кто будет готов сдаться, им всем будет сохранена жизнь», – заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Очевидцы показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине
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Местные жители ряда городов на границе России с Украиной показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине.
Очевидцы публикуют видео взрывов в городах на российско-украинской границе. На кадрах видны обломки возле части ПВО в районе мариупольского аэропорта после ракетного удара.
Еще один очевидец показал последствия удара по аэродрому Кульбакино под Николаевом. На видео показаны столб черного дыма, а также слышны взрывы.
Также в соцсетях опубликованы кадры удара по территории аэропорта в украинском Ивано-Франковске. Прогремел взрыв, после чего здание горюче-смазочных материалов аэропорта загорелось.
Ранее в ДНР сообщили об уничтожении штаба операции объединенных сил Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление. В ДНР также заявили о блокировании Мариуполя подразделением «Азова».
Российская разведка сообщила о бегстве военных Украины с занимаемых позиций
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Данные средств разведки показывают, что подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение, сообщает Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что, по данным разведки, «подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение», передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются.
Ранее местный житель рассказал, что в Киеве царит паника, люди не понимают, что происходит. В столице Украины нет перебоев с электричеством и водой, в обычном режиме работает сотовая связь и интернет, а также продуктовые магазины. При этом в городе звучит сирена тревоги.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Украина отключилась от энергосистем России и Белоруссии
Украина в ночь на четверг полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии и работает в автономном режиме, сообщила компания «Укрэнерго».
«Энергосистема Украины отключилась от энергосистем России и Белоруссии и в ближайшие дни будет находиться в автономном режиме, чтобы протестировать систему для подключения в будущем к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E)», – приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее сообщалось, что в конце февраля Украина в рамках теста на 72 часа отключится от энергосетей России и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, в начале 2023 года планируется подключение к западноевропейской энергосистеме.
Ранее в Минэнерго Украины утверждали, что Киев не будет возобновлять импорт электричества из России и Белоруссии, однако с 21 ноября 2021 года импорт из Белоруссии был возобновлен.
Путин призвал украинских военных не выполнять преступные приказы Киева
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Все украинские военнослужащие, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий, заявил президент России Владимир Путин в телеобращении, посвященном началу специальной военной операции.
В своем выступлении президент России отдельно обратился и к украинским военнослужащим, подчеркнув, что они давали присягу на верность своему народу, «а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом», передает ТАСС.
«Не исполняйте ее преступных приказов! Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям», – сказал Путин. Президент РФ подчеркнул: «Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима».
В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Путин объявил военную операцию на Украине
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Президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.
«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», – сказал Путин в телеобращении к россиянам.
По словам главы государства, столкновения России с националистическими силами на Украине, которые рано или поздно пойдут с войной в Крым, неизбежны. «Это только вопрос времени. Они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим им этого сделать», – сказал Путин.
Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо.
В основе политики России – свобода, этим правом должны пользоваться все, в том числе жители Украины, заявил президент. «Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом, правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет», – сказал он.
Путин напомнил, что ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны, людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь.
«Уважаемые соотечественники, уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры Вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти», – сказал он в своем обращении.
Ответственность за кровопролитие, заявил глава государства, будет на совести правящего на Украине режима. Путин обратился в том числе и к украинским военным, отметив, что они давали присягу на верность народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину. «Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине», – цитирует его РИА Новости.
Президент призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой. При этом он подчеркнул, что все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться домой к своим семьям.
Путин подчеркнул, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ: «Мы с уважением относимся и будем также относиться ко всем вновь образованным на постсоветском пространстве странам. Мы уважали и будем уважать их суверенитет. И пример тому – помощь, которую мы оказали Казахстану, который столкнулся с трагическими событиями, с вызовом своей государственности и целостности».
Говоря о НАТО, президент отметил, что Альянс приближается вплотную к границам России. Москва, по его словам, на протяжении 30 лет пыталась договориться о нерасширении блока на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.
«Почему все это происходит? Откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости, вседозволенности? Откуда наплевательское, пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям?» – задался вопросом Путин.
Президент напомнил, что после развала СССР «фактически начался передел мира, и сложившиеся к этому времени нормы международного права, – а ключевые, базовые из них были приняты по итогам Второй мировой войны и во многом закрепляли ее результаты, – стали мешать тем, кто объявил себя победителем в холодной войне».
Вместо плавных изменений «с учетом и уважением интересов всех стран и при понимании своей ответственности» ситуация начала развиваться по другому сценарию.
«За примерами далеко ходить не нужно. Сперва без всякой санкции Совета Безопасности ООН провели кровопролитную военную операцию против Белграда, использовали авиацию, ракеты прямо в самом центре Европы. Несколько недель непрерывных бомбежек по мирным городам, по жизнеобеспечивающей инфраструктуре. Приходится напоминать эти факты, а то некоторые западные коллеги не любят вспоминать те события, а когда мы говорим об этом, предпочитают указывать не на нормы международного права, а на обстоятельства, которые трактуют так, как считают нужным», – отметил российский лидер.
Путин также предупредил тех, «у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события». «Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались», – заявил глава государства.
Россия готова к любому развитию событий, все решения приняты, подчеркнул Путин. «Надеюсь, что я буду услышан», – сказал президент.
Настоящая сила заключается в справедливости и правде, которые на стороне России, заявил президент. «Уважаемые граждане России, благополучие, само существование целых государств и народов, их успех и жизнеспособность всегда берут начало в мощной корневой системе, своей культуре ценностей, опыте предков», – сказал он.
Путин заявил, что рассчитывает на консолидированную поддержку парламента и поддержку россиян в связи с началом операции в Донбассе. «В конечном счете, как это всегда и было в истории, судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. А это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей родины надежно гарантирована. Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к Отечеству», – подчеркнул Путин.
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Байден отказался посылать американские войска на Украину
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден не собирается посылать американских военнослужащих на Украину, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«У президента [Байдена] нет намерений отправлять ВС США или американские войска воевать на Украину. <…> Эта точка зрения и подход президента не изменились», – приводит слова Псаки ТАСС.
Ранее главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
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Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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В ЛНР сообщили об отступлении ВСУ по всей линии соприкосновения
Военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке покидают передовые позиции, сообщают в ЛНР.
Об этом сообщает ТАСС.
Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции, передает РИА «Новости».
Напомним, в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины. На Украине ввели военное положение.
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Военный эксперт: Главная цель операции России – предотвращение третьей мировой войны
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«Поражаются точечно только военные цели, негативные последствия для гражданского населения практически полностью исключены», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее глава государства в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.
«Безусловно, аргументация Путина о причинах начала операции в Донбассе основана на реальных фактах и обстоятельствах, которые происходили в последние несколько лет и месяцев, и не подлежит сомнению в плане легитимности», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По его словам, главная цель операции России – предотвращение третьей мировой войны, которую могла бы спровоцировать Украина, если бы стала членом НАТО. «Задача России на ближайшие часы – лишение возможности генштаба ВС Украины централизованного управления войсками и выведение из строя украинской аэродромной сети», – подчеркнул собеседник.
Эксперт добавил: также перед ВС РФ стоят задачи по уничтожению позиций ПВО Украины и оперативно-тактических ракет. «Отмечу: удары наносятся высокоточным оружием, которое уже неоднократно прошло отработку и применение в ходе в том числе сирийской операции. Поражаются точечно только военные цели, негативные последствия для гражданского населения практически полностью исключены», – резюмировал специалист.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.
Вскоре со всей территории Украины начали приходить сообщения о том, как начала реализовываться российская операция по демилитаризации. Сообщается о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры Украины. Речь идет прежде всего об аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО.
В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя и т. д. ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском, сообщают СМИ.
В Киеве также завыли сирены гражданской обороны. Периодически слышны взрывы за чертой города, большое количество частных автомобилей покидает украинскую столицу, передает ТАСС со ссылкой на очевидцев.
Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят артиллерийские или авиационные удары по городам Украины, военная инфраструктура поражается высокоточным оружием. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Минобороны РФ.
Погранслужба Украины заявила об атаке российских войск со стороны Белоруссии
Госграница Украины подверглась нападению российских войск при поддержке Белоруссии, заявила погранслужба Украины.
«Около 5.00 (4.00 мск) государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью. Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия», – говорится в сообщении погранслужбы Украины, передает РИА «Новости».
Отмечается, что это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей, «в зависимости от ситуаций на участках границы пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и национальной гвардией Украины» ведут ответный огонь.
«Относительно ранений среди охранников границы информация уточняется», – добавили в ведомстве.
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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