Эксперт оценил перспективы Кустурицы в Театре российской армии

Эмир Кустурица является кинорежиссером, а не театральным деятелем, что ставит под сомнение его успех в роли главного режиссера Центрального театра российской армии, заявил газете ВЗГЛЯД российский театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения Павел Руднев, комментируя его назначение на данную должность.

Пресс-секретарь министра обороны России Россияна Марковская сообщила, что должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии займет сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. Соответствующее предложение он принял от министра обороны России Сергея Шойгу.

«С одной стороны, в этом событии нет ничего сверхординарного. Иностранцы как возглавляли российский театр, так и возглавляют. Ничего в этом сильно сенсационного я не вижу. Хозяин – барин. Театр армии подчиняется и финансируется Министерством обороны, у них и власть. Однако я сомневаюсь, что Кустурица – театральный режиссер», – говорит Руднев.

Он подчеркивает, что Эмир Кустурица ранее имел опыт только в съемках кино. Более того, все «хорошее кино» у него уже в прошлом, но не в настоящем, что служит поводом для сомнений в его успехе в театральном деле. Тем не менее, критик убежден, что у каждого человека должен быть шанс проявить себя.

«Пусть попробует, что называется. Что касается репертуара – я понятия не имею, каким он будет. Я не знаю о чем думает Кустурица. Конечно, театр взывает к военной какой-то тематике, но в разные годы существования этого театра не в каждом спектакле было военное направление. Так что очень сложно заниматься прогнозами, потому что сложно угадать, что у человека в душе. Если ему доверяют, то пусть он и думает об этом», – считает специалист.

Тем не менее, собеседник выражает надежду, что балканская тема будет присутствовать в российском театре.

Кроме того, он обратил внимание на нынешнюю ситуацию в Театре армии, которую в любом случае нужно как-то радикально решать, поскольку за последние годы он «скис и затух», вылетел из первых рейтингов и уже давно не производил ничего событийного. Соответственно, со сменой главного режиссера появляется надежда на изменения.

«Правда, у меня есть такое сомнение, которое связано с тем, что в репертуарном театре режиссер должен находиться постоянно. Боюсь, что у Кустурицы, режиссера с мировым именем, такой возможности просто физически нет. Для примера, был такой театральный режиссер Георгий Товстоногов – лучший худрук советского периода. Он не мог ни на один день выйти из театра, потому что театр требует контроля: ритм театра должен подчиняться ритму худрука. Боюсь, что в данном случае руководство будет наездами», – рассуждает Руднев.

В связи с этим очень важно, кого именно Кустурица назначит в соратники и помощники, считает критик. Так, если им окажется человек, готовый полностью отдать себя театру, то есть надежда на успех.

В октябре прошлого года в пресс-службе Минкультуры сообщили, что новым художественным руководителем МХТ имени Чехова был назначен актер и режиссер Константин Хабенский. Он сменил на посту заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Сергея Женовача, который покинул должность по собственному желанию.