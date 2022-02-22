Пушилин назвал следующий шаг после ратификации договора о сотрудничестве с Россией

Следующим шагом после ратификации договора о сотрудничестве с Россией станет установление дипломатических отношений и взаимодействие между профильными министерствами, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Следующие шаги, конечно, это и дипломатические отношения, которые следует установить. Это, конечно, и ряд других взаимодействий между профильными ведомствами и министерствами. То, чего не хватало – весь тот период. То, что не помогало развиваться нам в полной мере и, конечно, сейчас все пойдет по-другому», – сказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев live».

По его словам, сначала безопасность граждан, а затем народное хозяйство. Пушилин добавил, что теперь программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик «заиграли другими красками».

Также он подчеркнул, что для ДНР после признания России ее независимости самое главное – вопросы обороны. Он заявил, что уверен в возможностях России по обеспечению безопасности ДНР.

Кроме того, глава ДНР отметил, что запасов амуниции, снаряжения в достатке, хватит на всех. «Мы привыкли работать, подходить системно ко всем вопросам, в том числе, здесь на упреждение сработали», – сказал он.

Президент Владимир Путин вечером в понедельник выступил с телеобращением к россиянам и соотечественникам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.

Кроме того, Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Договоры России с ЛНР и ДНР дают право сторонам на использование вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз друг друга, соответствующий законопроект был направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Донбасс с решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. «Это намного больше, чем помощь и поддержка, это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного Русского Донбасса», – сказал он.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Киев никому ничего не отдаст.

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