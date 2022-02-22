В России приостановили работы по созданию Ил-112В

В России приостановлены работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом воздушного судна, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Принято решение с 9 февраля приостановить работы по госконтракту, предусматривающему создание перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Работы по самолету приостановлены до завершения работы комиссии по расследованию причин катастрофы первого опытного образца воздушного судна, которая произошла летом прошлого года в Кубинке», – сообщил источник РИА «Новости».

Источник уточнил, что также приостановлены работы по сборке на ВАСО второго и третьего летных образцов Ил-112В. Он добавил, что «решение о продолжении работ будет приниматься госзаказчиком по итогам расследования».

Как отметил другой источник в оборонном комплексе, приближается очередной этап опытно-конструкторских работ по самолету Ил-112 (заказчик – Минобороны), однако по итогам расследования аварии могут потребоваться дополнительные работы как по двигателю, так и по планеру.

«Чтобы не делать двойную работу, не расходовать лишних средств и не создавать предпосылки для срыва сроков контрактных обязательств, ход реализации проекта поставили на паузу до выводов комиссии, оформив это документально», – пояснил он.

Собеседник добавил, что это также позволит избежать взаимных юридических и финансовых претензий внутри кооперации из-за изменения сроков.

«После завершения работы комиссии, с учетом выводов, работа будет продолжена», – сообщил источник.

17 августа опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования.

Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа потерпевшего крушение 17 августа самолета Ил-112В орденами Мужества посмертно.

Напомним, в ноябре замглавы Минпромторга, председатель комиссии по расследованию происшествия Олег Бочаров сообщил, что выяснение причин катастрофы опытного образца нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В, потерпевшего крушение в августе в подмосковной Кубинке, еще продолжается, подобные работы могут занимать годы.