В Турции заявили о заинтересованности в признании ДНР и ЛНР

Признание Турцией ДНР и ЛНР было бы подходящим для интересов и безопасности Анкары, заявил генсек турецкой партии Vatan Догу Перинчек.

«Признание независимости ДНР и ЛНР служит интересам и безопасности Турции. Это серьезный удар по расширению НАТО на Восток, угрозам Турции. Турция не должна оставаться безучастным в этом процессе. Это имеет историческое значение. Признание Турцией ДНР и ЛНР, которое стало ударом по планам США расширить НАТО на Восток, было бы подходящим с точки зрения интересов и безопасности Анкары», – заявил политик РИА «Новости».

По его словам, партия Vatan исходит из стратегических интересов Турции, которая «буквально разрывается с атлантического блока и близится к евразийскому».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина требует от России отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР, а также настаивает, чтобы Москва вернулась за стол переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

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