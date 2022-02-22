Украина потребовала от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР

Украина требует от России отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР, а также настаивает, чтобы Москва вернулась за стол переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

«Мы требуем от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР, а также вернуться за стол переговоров. Мы осуждаем приказ о размещении дополнительных оккупационных российских сил на территории Украины», – передает РИА «Новости» слова Кислицы на заседании Совета безопасности, посвященном украинской проблематике.

По его словам, Украина выступает за урегулирование конфликта в Донбассе на основе минских соглашений. «Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить решение проблемы Донбасса через имплементацию минских соглашений, о чем говорил здесь в зале заседаний Совета Безопасности всего четыре дня назад российский замминистра иностранных дел, сидя в кресле председателя совета и ссылаясь на президента (России Владимира) Путина», – сказал Кислица. Он также не исключил прямых переговоров с Россией, если «она придет к здравому смыслу и будет говорить».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, осудив Запад за то, что тот накачивает Украину вооружениями, заявил, что украинская сторона по-прежнему обязана выполнить Минские соглашения. Небензя также подчеркнул отсутствие в Минских соглашениях обязательств России.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заяавил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

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