Советник главы ЛНР: ВСУ прекратили обстрелы во время обращения президента России

«В последние три дня стоял вопрос о выживании людей в ДНР и ЛНР. Сегодня нам как никогда необходима военная помощь, политическая – можно даже сказать геополитическая помощь, чтобы оказать давление на разбушевавшийся украинский режим», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя историческое решение Владимира Путина о признании независимости республик Донбасса.

«Помощь со стороны России в виде признания независимости республик Донбасса пришла в тот момент, когда она в наибольшей степени была нам необходима. Луганская народная республика, также как и ДНР, подвергалась обстрелам, нас лишали питьевой воды и газоснабжения. Украинский режим делал все, чтобы сделать нашу жизнь невыносимой», – подчеркнул советник главы ЛНР Родион Мирошник.

«Показательно, что когда заседал российский Совбез, с украинской стороны прекратились обстрелы, а в Луганске наступило затишье, – рассказал собеседник. – Тишина была и во время выступления Владимира Путина. Но между этими событиями обстрелы продолжались, один из районов республики из-за атак с украинской стороны лишился электорэнергии».

Как будет дальше развиваться ситуация на линии соприкосновения, сказать сложно, заметил Мирошник. «Но сейчас, после подписания Владимиром Путиным указа о признании независимости и договоров с народными республиками, я очень надеюсь, что у Украины хватит адекватности правильно вопринять сигналы, которые были посланы президентом России. И главный сигнал – требование немедленно прекратить вооруженные нападения на республики Донбасса. Мне сложно прогнозировать последствия, которые получит украинский режим, если до него не дойдет», – подчеркнул политик.

По оценке Мирошника, сейчас республике «как никогда необходима военная помощь, политическая, можно даже сказать геополитическая помощь», России, чтобы «оказать давление на разбушевавшийся украинский режим».

«Но главное: сейчас мы можем спокойно выдохнуть и перестать каждый день бояться за жизни своих сограждан, земляков, военных, родителей и всех жителей, которые последние 8 лет находились под угрозой уничтожения или военной опасности, – отметил советник главы ЛНР. – Дальше нам понадобится сделать множество шагов, но это будет уже завтра. Речь идет об экономическом взаимодействии, о социальном сотрудничестве, о выстраивании фактически союзных отношений».

Россия признает государственную независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером. По завершении обращения президент России и главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Профильные комитеты Госдумы во вторник утром рассмотрят договоры с ДНР и ЛНР, чтобы палата могла их ратифицировать в тот же день, сообщил ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик. В понедельник президент провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР.

Ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

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