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21 февраля, понедельник | Последнее обновление — 20:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ показала кадры уничтоженных украинских БМП
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ФСБ показала кадры уничтоженных украинских БМП
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ФСБ опубликовала кадры уничтоженных украинских боевых машин пехоты (БМП), которые зашли на российскую территорию для эвакуации диверсантов.
На видео запечатлены две горящие БМП, которые утром в понедельник пересекли российско-украинскую границу для помощи диверсантам, говорится на сайте ФСБ.
«О нарушении российско-украинской границы... 21 февраля около 06.00 пограничным нарядом Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области совместно с подразделениями прикрытия границы Южного военного округа обнаружена неизвестная группа на двух боевых машинах пехоты, нарушившая границу из Украины в Российскую Федерацию. Группа остановлена и при оказании вооруженного сопротивления уничтожена», – говорится в сообщении.
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщали, что российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы.
Советник руководителя украинского МВД Антон Геращенко заявил, что сообщения о проникновении на российскую территорию украинских военных и БМП являются ложью.
В Германии испугались ответа России на санкции Запада
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Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених выразил опасения, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Германия может столкнуться с проблемами в области газоснабжения из-за ответных мер России на санкции Запада.
«Мы столкнемся не только с относительно пустыми газохранилищами, но и, вероятно, с перебоями в поставках газа из России», – сказал Мютцених в эфире телеканала ZDF, говоря о возможных последствиях мер, которые может принять Россия. Как считает глава фракции СДПГ, в таком случае у Германии будут «альтернативы», поскольку ЕС, по его словам, гарантировал поставки энергоносителей. Однако, по словам парламентария, в Берлине стремятся «предотвратить» такой сценарий, передает РИА «Новости».
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила России «самым мощным рычагом» воздействия из имеющихся у ЕС: экономическими и финансовыми санкциями. Между тем накануне президент Сербии Александар Вучич предупредил об угрозе полного коллапса мировой экономики в случае введения санкций против России со стороны Запада. Он акцентировал внимание на поставках газа, нефти, а также зерна из России.
В прошлый четверг глава минфина США Джанет Йеллен предсказала «глобальные последствия» санкций против Москвы в случае гипотетического «вторжения» России на Украину. К этому времени в ПХГ Европы оставалось менее 5% от закачанного летом газа.
Днем ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
14 февраля министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. 12 февраля помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
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9 февраля Госдеп пригрозил России единым ответом Запада в случае якобы готовящегося «вторжения» на Украину. Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Москве «жесткими санкциями», которые якобы приведут к серьезным политическим, экономическим и геостратегическим последствиям для России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Военные уничтожили две БМП украинских диверсантов в Ростовской области
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Российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы, сообщает Южный военный округ.
Как сообщает ТАСС, подразделения ЮВО и пограничники ФСБ России предотвратили нарушения госграницы России диверсионно-разведывательной группы с Украины в Ростовской области.
По сообщениям ЮВО, пять нарушителей границы России диверсионно-разведывательной группы уничтожены.
Для экстренной эвакуации украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России вошли две боевые машины пехоты ВСУ.
«В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских Вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены.
Военные России и пограничники ФСБ в ходе попытки нарушения российской госграницы не пострадали.
Ранее запущенный с украинской территории снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, здание уничтожено.
До этого в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
Байдена предостерегли от повторения ошибки Британии и Германии накануне Первой мировой
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Истерия, нагнетаемая США вокруг «вторжения» России, очень схожа с ситуацией накануне Первой мировой войны, написал в статье для журнала National Interest бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби.
По его мнению, Америка занимается тем же, что делали Германская и Британская империи в начале ХХ века. Он подчеркнул, что Россия считает размещение войск у украинских границ способом защититься от НАТО и помешать «самому мощному в мире военному альянсу» обосноваться поблизости, передает РИА «Новости».
Колумнист напомнил, что нагнетание истерии привело к трагедии Первой мировой войны – в то время как недоверие и страх в отношениях России с Западом ведут к современной катастрофе. Он также призвал всех задуматься о реалиях «с критической точки зрения».
Ранее американский телеканал CBS без приведения каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину. В воскресенье посол России в США Анатолий Антонов заявил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Украинский снаряд разрушил пограничный пункт в Ростовской области
Запущенный с украинской территории снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, здание уничтожено, сообщили в ФСБ.
«21 февраля в 9.50 мск выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают саперы.
Также ФСБ опубликовало видео с последствиями происшествия. На нем запечатлены остатки пункта пограничной службы в Ростовской области.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
Москва предупредила о последствиях игнорирования Западом обстрелов Донбасса
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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, что политика западных стран по игнорированию обстрелов Донбасса украинскими войсками может подтолкнуть Киев к полномасштабному наступлению.
«Учитывая тот факт, что наши западные коллеги пытаются смотреть сквозь пальцы на то, что происходит на востоке [Украины], с самого начала отрицая, что Украина обстреливает эти территории, предполагая, что все, что может произойти здесь, будет результатом российской провокации, с такой поддержкой есть весьма вероятный риск, что у кого-то на Украине появится соблазн спровоцировать повстанцев, эти территории», – приводит ТАСС слова Полянского, сказанные дипломатом в эфире YouTube-канала The Mother of All Talkshows.
Российский дипломат добавил, что если Франция как участник нормандского формата «смогла бы повлиять на умы украинской правящей элиты и убедить ее, что она должна выполнять Минские соглашения и не открывать огонь по мирному населению Донбасса, то это можно было бы только приветствовать».
Накануне народная милиция провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения в Донбассе. В этот же день Народная милиция ЛНР заметила активизацию всех видов разведки ВС Украины.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.
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Шойгу назвал численность украинских войск у границ Луганской и Донецкой областей
Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности, который проводит президент России Владимир Путин, сообщил, что 59,3 тыс. военнослужащих сосредоточены Украиной у границ Луганской и Донецкой областей.
По его словам, Украина концентрирует тяжелую технику, включая танки, на границе с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, сообщает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. По его словам, «цель совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имею в виду и обращение руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой признания их суверенитета, и постановление Государственной Думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики».
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
На Украине признали неудачной попытку Зеленского повторить речь Путина
Во время выступления на конференции по безопасности в Германии президент Украины Владимир Зеленский попытался повторить Мюнхенскую речь Владимира Путина, однако она не возымела успеха, написали в статье для «Страны.ua» замглавреда издания Максим Минин и обозреватель Александра Харченко.
Авторы материала напомнили, что в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года Путин очертил системные противоречия России с НАТО и США. «Зеленский же, наоборот, критиковал Запад за недостаточную «любовь» к Украине. И жаловался, что Киев не берут в евроатлантические структуры. Но при этом никакой своей повестки не выдвигал. И обижался, что Запад дает деньги лишь под требование неких «реформ», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Обозреватели обратили внимание, что после своего выступления Путин вел последовательный курс по купированию озвученных в Мюнхене угроз российской безопасности. В то же время Зеленский в своей речи признал, что Украина не в состоянии выполнить никаких своих задач без внешней подпитки.
«То есть мы имеем дело не с системными антизападными нарративами, которые Путин излагал в Мюнхене. А с некими «детскими обидами» на недостаточное внимание со стороны партнеров», – написали Минин и Харченко.
При этом публицисты похвалили Зеленского, который озвучил мнение, что «никакой войны с Россией не будет».
«Стало более-менее понятно, почему он так спокойно воспринимает все угрозы как с Запада, так и с Востока по поводу скорой войны и «вторжения». Судя по всему, он думает, что его «разводят», – заключили авторы.
Ранее Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности потребовал от Запада деньги без условий, и раскритиковал за постоянное информирование о возможном вторжении России.
В ЛНР зафиксировали прибытие украинского спецназа к линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие двух групп украинского спецназа в район подконтрольного Киеву населенного пункта Болотенное у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«В район населенного пункта Болотенное отмечено прибытие двух групп отдельного центра сил специальных операций «Запад» в составе пятнадцати боевиков каждая. Основной задачей прибывших подразделений украинского спецназа является проведение диверсий и разведывательных действий», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины решительно опровергают все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России, Киев подобных обстрелов не проводил и призывает провести международное расследование инцидентов.
Между тем власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.
Стало известно, что в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
В Следственном комитете России возбудили уголовное дело после обстрела Ростовской области с территории Украины.
Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала инсценировкой сделанные в последние 24 часа заявления властей ДНР и ЛНР, а также пригрозила санкциями России.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
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Эксперт допустил стремление Турции вмешаться в конфликт на Украине
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Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов выразил мнение, что Турция может предпринять попытки вмешаться в украинский конфликт, чтобы добиться его разрешения в своих интересах.
«Теоретически мы можем видеть стремление Турции также вмешаться в украинский конфликт, чтобы добиться его разрешения в свою пользу. Турция хотя и не поддерживается всеми членами НАТО, молчаливо поддерживается Соединенными Штатами – в контексте американской политики сдерживания России», – приводит мнение эксперта ТАСС.
Эксперт обратил внимание на то, что Анкара активизировалась в последнее время и на украинском направлении, не говоря уже о том, что с самого начала Турция заявила о непризнании воссоединения Крыма с Россией. «Между Турцией и Украиной налажено также и военно-техническое сотрудничество – поставки беспилотников, военных кораблей. Есть даже сведения о том, что при помощи Турции передислоцируется ряд отрядов исламистских боевиков из подконтрольных Турции районов Сирии. Кроме того, Турция, это говорится и ее официальными представителями, в случае начала конфликта на Украине будет выполнять свои обязательства как член НАТО», – продолжил он.
Долгов указал и на то, что Турция также вовлечена и в сирийский кризис, где активно преследует собственные цели. Он указал на то, что в Сирии продолжают действовать базирующиеся в Идлибе радикальные исламистские группировки, которые Турция и Запад называют умеренными. «Турцией эти группировки поддерживаются. Есть также сообщения о том, что эти радикальные группировки продолжают действовать против сирийских сил и российских военных объектов в Сирии. Здесь, видимо, продолжение политики Турции, которая продвигает свои интересы», – пояснил аналитик.
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Он напомнил, что армяно-азербайджанский конфликт, который был заморожен многие годы, приблизился к развязке именно после вмешательства Турции. «Это вмешательство не привело к полному разрешению военным путем, но содействовало успеху одной из конфликтующих сторон – Азербайджана», – добавил Долгов.
По мнению эксперта, Россие стоит принимать во внимание, что у Турции достаточно широкие амбиции на многих направлениях, что помимо Сирии, Ливии и Южного Кавказа, может включать в себя и украинское направление.
Ранее Анкара анонсировала телефонный разговор президента Турции Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на Украине. В пятницу президент Турции заявил о готовности организовать встречу между главами России и Украины.
В среду Эрдоган допустил проведение трехсторонней встречи президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от Путина. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский позитивно относится к идее трехсторонней встречи.
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В ЕС назвали истерию вокруг Украины «российским кризисом»
Западная военная истерия вокруг Украины – это «российская истерия», которая «создана Россией», написал в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Это не украинский кризис, это российский кризис, поскольку он был создан Россией. Спасибо что присоединился, Дмитро», – написал он под сообщением, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принял участие в части заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, сообщает ТАСС.
Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов обвинил страны Запада в том, что их нагнетание «вторжения России» носит характер «экономической диверсии».
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Рады Виктор Медведчук выразил уверенность, что историей о якобы готовящемся «вторжении» России власти Украины хотят отвлечь население от существующих в стране проблем.
ВСУ опровергли сообщения о наступлении в Донбассе
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Штаб Операции объединенных сил (силовой операции в Донбассе) утверждает, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся на своих позициях и не проводят наступательных действий в регионе.
«Подразделения Вооруженных сил Украины находятся на своих позициях, соблюдают минские договоренности и не проводят никаких наступательных действий», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение штаба.
Ранее в ДНР заявили о начале реализации Киевом плана по вторжению в Донбасс. Также сообщалось, что бойцы народной милиции самопровозглашенной республики вели бой с группой украинских диверсантов, проникших на территорию республики с юга с целью дальнейшего выхода к границе России.
В ФСБ сообщили, что запущенный с украинской территории снаряд попал в пункт пограничной службы по Ростовской области, здание уничтожено.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти не видят признаков снижения напряженности на юго-востоке Украины, и эта ситуация вызывает глубокую обеспокоенность.
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В Кремле назвали фейком заявления США о «репрессиях» украинцев
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Утверждения США о том, что Россия якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае «вторжения», являются абсолютным фейком, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это абсолютная утка. Это ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк», – передает его слова «Интерфакс» .
Между тем письмо о якобы наличии такого списка направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер.
В письме говорится, что предполагаемое «вторжение» России приведет к «катастрофе в области прав человека» на Украине. Прямых доказательств в письме не приводится, передает РИА «Новости».
«У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы составляют списки установленных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации», – говорится в документе.
Вашингтон, как следует из письма, серьезно обеспокоен тем, что «вторжение» приведет к «широко распространенным человеческим страданиям». Крокер утверждает, что США якобы получили информацию, что со стороны России «планируются нарушения прав человека и злоупотребления ими после дальнейшего вторжения».
В документе говорится, что эти планы «скорее всего, будут нацелены на тех, кто выступает против действий России», в том числе российских и белорусских диссидентов, находящихся на Украине, журналистов и активистов по борьбе с коррупцией, а также уязвимых групп населения, таких как религиозные и этнические меньшинства и сообщество ЛГБТК+.
Ранее американский телеканал CBS без приведения каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину.
В воскресенье посол России в США Анатолий Антонов заявил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
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Главы ДНР и ЛНР попросили Путина о признании республик
Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики.
«От имени всего народа просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое и социальное государство. Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Россией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», – сказал Пушилин в обращении, транслировавшемся на телеканале «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
Пушилин попросил Путина рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве между ДНР и Россией, в том числе и в оборонной сфере.
«Просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Донецкой народной республикой и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», – сказал он. Глава ДНР подчеркнул, что Киев решился на силовое решение конфликта в Донбассе.
Вслед за Пушилиным о признании ЛНР попросил Пасечник.
«Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тыс. из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики», – сказал Пасечник в обращении, транслировавшемся на телеканале «Россия 24».
Кроме того, он попросил рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Россией, включая оборону.
Пасечник отметил, что есть информация о подготовке Киева к полномасштабному наступлению на Донбасс. По его словам, Украина решилась на силовое решение конфликта.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что республике необходима военная и финансовая помощь со стороны России.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию. Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России.
Около 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Киев заявил о потере 3 млрд долларов в месяц из-за истерии о вторжении
Потери Украины от распространения информации о вторжении составляют 2-3 млрд долларов в месяц, сообщил замглавы офиса украинского президента Ростислав Шурма.
«Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации, как сейчас, 2-3 млрд долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс, … это порядка 1,5-2 млрд долларов», – сказал он в интервью РБК-Украина.
По его словам, Украина и Всемирный банк начали обсуждать новую программу льготного финансирования на 500-700 млн долларов. Шурма отметил, что программа будет связана «с энергетической «зеленой» трансформацией». Он добавил, что Украина рассчитывает на ее подписание в течение месяца.
Также Шурма указал, что бюджет Украины полностью закрывается за счет международных финансовых организаций.
«На сегодняшний день бюджет выглядит таким образом, что он полностью закрывается за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями», – сказал он.
Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов обвинил страны Запада в том, что их нагнетание «вторжения России» носит характер «экономической диверсии».
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Рады Виктор Медведчук выразил уверенность, что историей о якобы готовящемся «вторжении» России власти Украины хотят отвлечь население от существующих в стране проблем.
Захарова посмеялась над американскими «экспертами» по «вторжению»
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова с иронией отреагировала на утверждения американского телеканала CBS о том, что «российское военное командование получило приказ о начале вторжения на Украину и сейчас оно разрабатывает план действий на поле боя».
«Забыли американские журналисты, что «план действий на поле боя» уже публиковали немецкие издания. Невнимательные какие-то», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Накануне американский телеканал CBS без приведение каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину.
В воскресенье посол России в США Анатолий Антонов заявил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
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В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось. Впоследствии американское издание Politico назначило новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как утверждают аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что утверждения о «вторжении» России на Украину – это пропаганда, фейки и вымыслы. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД заявляли, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. На Смоленской площади подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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