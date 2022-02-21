Эксперт: Либеральная оппозиция никогда не будет сочувствовать беженцам из Донбасса

«Тема помощи беженцам из Донбасса важна практически для каждого россиянина, никто не остается равнодушным» – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Однако такого же энтузиазма от представителей либеральной общественности ждать не стоит , считает он. Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 78% граждан РФ поддерживают решение о приеме беженцев из ЛДНР на фоне обострения обстановки в республиках.

«Есть очевидный маркер – нас с вами не заботит то, что важно Западу. Нас волнуют судьбы сограждан, родных людей, включая жителей Луганской и Донецкой народных республик. Это уже сама по себе оценка действий Запада», – подчеркнул политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

«Все понимают, что Запад сначала пытался придумать войну, а теперь своими руками создает гуманитарную катастрофу. Когда речь заходит о 700 тыс. беженцах в перспективе – это все-таки ЧП. Но наши люди все прекрасно понимают: зачем это делается, зачем санкции против нас вводятся и прочее. При этом опросы показывают, что россияне думают о помощи и сочувствии, а вовсе не о словах западных лидеров», – указал он.

«Сегодня глава Еврокомиссии пригрозила санкциями, но они опять же вне повестки обычных граждан. Их желание помочь ЛДНР видно и по социальным сетям. Люди массово предлагают ночлег и другую поддержку беженцам», – обратил внимание собеседник.

Вместе с тем Асафов призвал не ждать такого же энтузиазма от представителей либеральной общественности. «Их очень сложно ассоциировать с нашим гражданским обществом, как бы они не пытались претендовать на моральное лидерство в нем. Они варятся в своем информационном соку и не выходят за пределы ограниченной повестки», – полагает эксперт.

«Возможно, эти круги обсуждают другие, более важные для них вопросы: «российское вторжение», новые бренды весенней одежды, свои гонорары с выступлений. На мой взгляд, такие люди во многом равнодушны к населению. Они выступают за то, что поддерживают приятные им люди, формирующие западную повестку. Они никогда не будут сочувствовать россиянам или жителям ЛДНР, тем более беженцам, потому что по этому поводу еще нет сложившегося мнения представителей Запада», – сказал Асафов.

«Напомню, что часть из этих людей ездила с концертами на Украину, пока в Донбассе шла война, а под обстрелами гибли дети. Поэтому ждать от них сочувствия, помощи не стоит. Но и общество уже платит им этой монетой», – добавил он.

По его мнению, оппозиция займет конкретную позицию «попозже, по инерции, когда западные лидеры сформулируют свое мнение». «Тогда часть этой повестки проникнет в информационный пузырь этой категории людей, и они подключатся со своей критикой. Как тот динозавр в старой исторической легенде: его мозг был настолько мал, что он не сразу понял, что его съели, а только когда половина туши осталась», – резюмировал политолог.

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Большинство россиян – 78% выступают в поддержку решения принять беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории этих республик. Таковы данные всероссийского телефонного соцопроса ВЦИОМ, который был проведен 20 февраля. Из 1,6 тысяч опрошенных около трех четвертей респондентов (75%) поддерживают решение президента России о единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР по 10 тысяч рублей.

Напомним, что Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. Пресс-секретарь президента заверил – тех, кто прибыл из Донбасса обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

Ситуация в Донбассе резко обострилась утром в пятницу 17 февраля. Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия. В субботу стало известно, что из-за обстрелов была приостановлена подача воды на четыре фильтровальные станции в Донбассе.

В тот же день глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник. Еще в пятницу руководители народных республик призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию.

По состоянию на понедельник около 8 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР выехали из Ростовской области в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области. Принять беженцев из Донбасса согласились 43 субъекта федерации.

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