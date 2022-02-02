МВД решило поменять правила признания иностранцев «нежелательными»

МВД планирует поменять правила признания иностранцев нежелательными: в частности, предлагается учитывать, есть ли у них родственники-россияне.

«При подготовке материалов для принятия решения о нежелательности пребывания: ... Устанавливается наличие у иностранного гражданина членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации», – передает РИА «Новости» текст документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов

При этом как наличие семьи будет влиять на решение ведомства, в проекте не говорится.

Также уточняется, что сам иностранец будет проверяться по информационной системе миграционного учета и центральному банку данных по учету иностранцев. В том числе, будет проверяться, не было ли подобного решения вынесено в отношении иностранца ранее и есть ли обстоятельства, из-за которых решение о нежелательности может быть отменено.

В предыдущих правилах принятия решений о нежелательности при этом было указано, что решение о нежелательности пребывания принимается в срок не более одного месяца с момента выявления правонарушения иностранцем. В новом проекте сроки не уточняются.

В действующих на данный момент правилах ни наличие семьи, ни ранее вынесенные в отношении иностранца решения о нежелательности не прописаны и не упоминаются вовсе.

По действующему закону, «нежелательным» иностранца могут принять в стране из-за того, что он незаконно находится в РФ, а также в том случае, если его пребывание «создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения».

Еще один аргумент для признания «нежелательным» – «защита основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц».

Ранее в МВД сообщали, что чаще всего решения о «нежелательности» нахождения в России иностранцев принимают из-за преступлений в сфере миграции, за два месяца 2021 года было принято 14 таких решений, исполнено 805 решений о депортации.