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Украина начала покупать российский газ у Венгрии
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Газ, который Украина со вторника начала закупать у Венгрии, имеет российское происхождение, пишут СМИ.
Украина будет покупать газ у посредников в лице Словакии и Венгрии, а те его будут получать через «Турецкий» или «Северные потоки», пишет издание «Страна.ua» в Telegram.
Отмечается, что начало поставок совпало с визитом в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В частности, было объявлено, что Россия готова наращивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа.
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Киев впервые начал импортировать газ напрямую из Венгрии, тогда как раньше получал топливо реверсом. Кроме того, стало известно, что Украина и Польша решили вместе построить газопровод.
В Кремле уже подтверждали закупку Украиной российского газа через реверс из Европы.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина покупает российский газ у других стран.
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Газпром увеличил заявки на прокачку газа через Украину почти в два раза
Заявка Газпрома на транзит через Украину на вторник, 1 февраля, увеличилась до 107,7 млн кубометров, что близко к величине бронирования по долгосрочному контракту (109 млн кубометров), свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины».
При этом подобная номинация почти в два раза больше средней прокачки за январь. В частности, транзит газа через Украину в январе составил в среднем 54 млн кубометров в сутки (минимум 43 млн кубометров и максимум 74 млн кубометров), передает агентство «Прайм».
Ранее оператор сообщил о реверсе газа по газопроводу «Ямал – Европа» в течение месяца.
Напомним, Газпром прекратил прокачку газа в Европу по трубе в прямом направлении 21 декабря минувшего года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.
Погребинский объяснил заявление СНБО Украины о замене Минских соглашений
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«Данилов и Зеленский понимают, что если они начнут выполнять Минские соглашения, то в стране тут же появятся лозунги «нет капитуляции» и так далее. Отсюда – идея о новом соглашении», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил начать переговоры о замене Минских соглашений.
«Вместе с Юлией Тимошенко у Данилова, который выражает голос Зеленского, образовалось трогательное единство. То, что они сделали заявления против выполнения «Минска-2», фактически означает их готовность отказаться от Донбасса», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Они, конечно, не большого ума люди, но они не могут не понимать, что Донбасс и Россия не пойдут на новые соглашения. А значит, они могли бы честно и открыто сказать: в Донбассе живут «неправильные» люди, это «раковая опухоль» Украины, поэтому давайте закончим эту историю с войной, пусть Донбасс уходит, а русские вкладывают деньги в его восстановление, и никто нам не будет мешать становиться прозападными. Но они не могут так сказать, поэтому предлагают какое-то новое соглашение», – пояснил эксперт.
«При этом у Тимошенко и Данилова разная мотивация. Если Тимошенко работает на электорат Западной Украины, то Данилов и Зеленский работают на свое кресло, то есть на свою задницу, – уточнил политолог. – Оба понимают, что если они начнут выполнять Минские соглашения, то в стране тут же появятся лозунги «нет капитуляции» и так далее».
«А что касается 2-2,5 млн украинцев, которых Данилов готов поставить под ружье, то не знаю, откуда он берет эти цифры. В принципе людей на Украине много. Если ввести принудительную мобилизацию и предположить, что те, кто не хочет воевать со своими братьями, не успеют удрать, то набрать такое количество человек в принципе возможно. Но современные войны выигрываются не числом бойцов с ружьями. Вменяемые люди понимают, что война с Россией – это катастрофа для Украины», – заключил Погребинский.
В понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с утверждением
, что Минские соглашения якобы «невозможно реализовать», нужно начать переговоры о заключении нового документа.
«Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны» – приводит РИА «Новости» мнение секретаря СНБО Украины, высказанное в интервью Associated Press. По утверждению Данилова, соглашения якобы «были подписаны под дулом российского пистолета» при участии Германии и Франции, и уже тогда якобы было понятно, что «эти документы невозможно реализовать».
Он заявил, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению соглашений, так как это может привести к нестабильности в стране. По мнению Данилова, нужно начать переговоры о заключении нового документа, который бы заставил Россию «отвести свои войска и танки».
Данилов также заявил, что в случае эскалации ситуации Киев готов поставить под ружье от 2 до 2,5 млн человек. «Они встретят ответ со стороны нашего общества, наших граждан и военных», – сказал глава СНБО Украины.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а миссия ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Путин навал европейскую страну, в которой не будет проблем с газом в 2023 году
Во многих странах Европы в следующем году могут возникнуть дополнительные проблемы с газом, но не у Венгрии, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Орбан отметил, что Венгрия заинтересована в увеличении поставок российского газа на еще 1 млрд кубометров в год.
Также было предложено расширить сотрудничество между странами в энергетике, транспорте, промышленности и АПК. Российская сторона ответила положительно на предложения, включая вопрос газа, передает РИА «Новости».
Напомним, встреча Путина и Орбана проходила в Москве 1 февраля. Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает договориться с Москвой об увеличении поставок российского газа. Кроме того, он рассказал, что никто из глав европейских государств не хочет войны, все выступают за мирные соглашения.
Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс
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Президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
«В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии – кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс», – приводит РИА «Новости» слова президента.
Он отметил, что Крым – суверенная российская территория, вопрос по которой закрыт. «Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет»,– добавил Путин.
Путин заявил, что Украина – это инструмент достижения целей США, которые заботятся не столько о ее безопасности, сколько о сдерживании России.
«Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самая главная их задача – сдерживание развития России», – подчеркнул президент.
«Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооруженный конфликт. И заставить в том числе своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США», – добавил Путин.
«Втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем и таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Владимир Путин заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.
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Зеленский заявил, что не помнит авторов Минских соглашений
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Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что не помнит, кто подписал Минские соглашения, но знает, кто их должен выполнять, и чувствует свою ответственность.
«Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но точно знаю, кто должен их выполнять. Мы ответственная страна и несем ответственность за любые документы или законы. Мы ответственно относимся к тем или иным договоренностям, я понимаю, что такое Минские соглашения, и понимаем, что они рождены нормандским форматом, который, к сожалению, или не к сожалению, который работает», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
По его словам, Минские соглашения не идеальны, Киев борется за то, чтобы работал хоть какой-то формат.
«Никто не говорит, что нет раненых или погибших, к сожалению, такие случаи есть, но мы точно видим, что этот градус снижен… Я не говорю, что это идеально и это единственная площадка для переговоров. Вы знаете еще какие-то? Скажите мне? Мы боремся за то, чтобы работало хоть что-то», – добавил украинский президент.
По его словам, ему не нравятся все пункты Минских соглашений, Киев и Москва по-разному относятся к порядку выполнения тех или иных пунктов минских соглашений, но необходимо делать «что-то, что поможет деоккупировать украинские территории».
«Мы должны делать что-то, что поможет деоккупировать наши территории, что-то, что защитит нашу страну в том или ином виде. Мы параллельно ведем много переговоров относительно трехсторонних форматов, двусторонних форматов с РФ. И это непросто. Но никто не жалуется. Мы все равно всех победим», – добавил Зеленский.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступил с утверждением, что Минские соглашения якобы «невозможно реализовать», нужно начать переговоры о заключении нового документа.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Орбан ответил на вопрос о возможности нападения России на Украину
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У президента России Владимира Путина нет «намерений делать что-то резкое» в отношении Украины, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос, верит ли он, что Россия нападет на Украину.
«Я не увидел намерений подобным действиям со стороны президента Путина во время переговоров. Президент был очень спокоен», – приводит РИА «Новости» ответ Орбана на вопрос «России 24», верит ли он в возможную агрессию России против Украины.
Венгерский премьер также добавил, что «мы должны вести переговоры, у нас есть несколько недель для этого – не думаю, что произойдет что-то резкое».
Ранее президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
До этого президент заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к диалогу Россию и Запад.
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В Британии высмеяли визит Джонсона на Украину
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Издание Daily Mail опубликовало материал о запланированной рабочей поездке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину «в целях поддержки». Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
Вместе с ним в Киев должна была отправиться британский министр иностранных дел Лиз Трасс, однако заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию. Джонсон несмотря на это поедет на Украину. Условием станет отрицательный результат теста на коронавирус, передает РИА «Новости».
«Как только Украина подумала, что хуже не будет, тут появляется БоДжо», – прокомментировал читатель британского таблоида под ником Tony.
«Хуже дурака только дурак с инициативой», – подхватил Segunda.
«Может, его там поместят в четвертый реактор в Чернобыле, и он вернется с новой прической», – отметил Furlow-o-Netflicks с иронией.
Пользователь Ecolston предостерег Британию от отношений с Украиной. По его словам, это будет второй Афганистан.
Комментатор NP1982 призвал Джонсона заняться своей страной, «которой должен руководить как следует».
«Я сомневаюсь, что многие люди будут одурачены этой внезапной уловкой, направленной на то, чтобы отвлечь внимание от хаоса у Бориса в стране», – Lesley.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность переброски войск и техники в страны Европы.
На Украине рассказали о злости Зеленского на США
Президент Украины Владимир Зеленский злится на американцев, которые ежедневно твердят об угрозе «российского вторжения» в страну, из-за чего Украина потеряла миллиарды долларов, заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире UkrLife.
«Зеленский в явном раздражении, министр обороны Резников в явном раздражении, Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа», прямым текстом говорит: «Вы задолбали, ребята, со своим пуганием, 12,5 млрд улетело за месяц из Украины благодаря вашим сказкам. Хватит гнать ерунду. Наша разведка не видит создание ударных группировок и не видит подготовки к переходу к наступлению», – цитирует РИА «Новости» Арестовича.
По словам бывшего чиновника, США используют Украину как инструмент давления на Россию, чтобы договориться с ней по Китаю на более выгодных для себя условиях.
Алексей Арестович уволился с поста внештатного советника главы офиса президента Украины и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, обвинив Зеленского в обмане избирателей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан не паниковать и заявил, что экономика страны стабилизируется, а финансовая система находится под контролем.
До этого руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что паника, которую сеют США и другой Запад по поводу «вторжения» России, негативно влияет на украинскую экономику.
Между тем, сам Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию и опроверг заявления о неизбежности войны, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4 –5 млрд долларов.
Вместе с тем, он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
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США назвали «абсолютным успехом» заседание в ООН по Украине
Заседание Совбеза ООН по Украине оценивается Вашингтоном как «абсолютный успех», заявла постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.
«Для нас это был абсолютный успех, в том смысле, что мы позволили миру услышать то, что мы слышали от русских», – заявила постпред в интервью Национальному общественному радио, передает ТАСС.
Вашингтон не считает «вторжение России на Украину» неизбежным, ведется поиск дипломатического решения, чтобы «предоставить России выход из ситуации».
«Мы надеемся, что это сработает и что [президент России Владимир] Путин поймет, что путь дипломатии лучше, чем путь войны и конфронтации. Мы даем им возможность обсудить их обеспокоенности в сфере безопасности, обеспокоенности Европы и Украины в этой сфере», – заявила Томас-Гринфилд.
Ранее СМИ сообщили, что в ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину.
Напомним, постпред России при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.
Украина впервые начала физический реверс газа из Венгрии
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Украина со вторника впервые начала физический импорт газа из Венгрии, сообщил гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии на Украину. Ранее система ГТС (газотранспортная система) могла работать только в направлении с Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях», – написал Макогон в Facebook.
Он заметил, что венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа на Украину, в частности и в случае отсутствия транзита.
По словам Макогона, открытие этого направления также позволяет трейдерам организовывать поставки на Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии.
Ранее Украина договорилась импортировать газ через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Украина будет импортировать через Венгрию все тот же российский газ для восполнения запасов в ПХГ ввиду сильных холодов.
Польша и Украина решили вместе построить газопровод
Польша и Украина договорились построить газопровод, чтобы нарастить объем поставляемого на восток газа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий заявил после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве, что «мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем», передает РИА «Новости».
Отметим, что перед поездкой в Киев политик заявил, говоря о беженцах, что украинцы «как дешевая рабочая сила никогда не помешают».
Ранее в Кремле подтвердили закупку Украиной российского газа через реверс из Европы.
Газпром забронировал мощности «Ямала – Европы»
Газпром забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа», свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
Забронирована прокачка 12,5 млн кубометров газа с 00.00 до 08.00 мск 2 февраля, передает ТАСС.
12,53 млн кубометров – это около 40% предложения. Газпром забронировал мощности на конец текущих газовых суток, на газовые сутки 1 февраля компания бронировать мощности не стала. Кроме того, на газовые сутки 2 февраля предложение также осталось невостребованным, передает РИА «Новости».
Напомним, Газпром прекратил прокачку газа в Европу по газопроводу в прямом направлении 21 декабря из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.
В декабре Газпром уже бронировал мощности по такой схеме, а также заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии суточных аукционов, использовал бронирования на несколько часов.
Заявка Газпрома на транзит через Украину на вторник, 1 февраля, увеличилась до 107,7 млн кубометров, что близко к величине бронирования по долгосрочному контракту (109 млн кубометров). Цена газа в Европе опустилась ниже 900 долларов.
Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает укрепление обороноспособности Украины, увеличение зарплат военных. Об этом он сообщил, выступая на открытии седьмой сессии Верховной рады.
«Я подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. Он предусматривает увеличение численности армии на 100 тыс., расширение программы жилья для военных, увеличение зарплат военных», – передает ТАСС слова Зеленского.
Согласно данным из открытых источников, численность ВСК составляет 261 тыс. человек, таким образом, численность войск за три года повысится на 40%.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Эксперт: Украинский бюджет просто не потянет контрактную армию
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«Увеличение армии, причем за счет контрактников, которых сначала нужно обучить – очень дорогое удовольствие. Через три года на Украине может быть другой президент, который может и отменить этот указ Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Зеленский распорядился увеличить численность украинской армии на 100 тыс. человек в течение трех лет.
Непонятны цели столь резкого увеличения численности ВСУ, считает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Появись такой указ в другое время, рост численности ВСУ можно было бы назвать плановым. Но сейчас, на фоне всех событий на линии боевого соприкосновения в Донбассе, постановка такой задачи воспринимается как некая пропаганда. Мол, правительство Зеленского занимается укреплением обороноспособности страны», – подчеркнул собеседник.
Ленков также усомнился в возможностях Украины перейти на контрактную армию, потому что такую масштабную реформу может «не потянуть бюджет страны». «Даже в России, чья экономика более развита, сохраняется двойная система – контрактники и призывники. Таким образом, на службу по контракту приходят те, кто уже подготовлен за время срочной службы и у кого есть желание посвятить этому делу всю свою жизнь. Именно поэтому двойная система более живая, чем чисто контрактная», – пояснил он.
«Если Украина собирается строить армию по образцу своих кураторов из США, то это очень дорогое удовольствие. Здесь все упирается в деньги. А где их взять? Украинская экономика не развивается: предприятия закрываются, доходы падают, цены растут на все», – указал эксперт.
Во вторник президент Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности государства. Текст документа размещен на сайте офиса украинского лидера. Зеленский поручил разработать законопроект о поэтапном увеличении численности армии Украины с 2022 по 2024 год на 100 тыс. человек. На сегодня ВСУ насчитывает 261 тыс. человек, пишет издание «Украинская правда».
Ожидается, что в результате этих преобразований численность украинских войск вырастет примерно на 40%. Тем не менее, в любом рейтинге сильнейших армий мира украинские вооруженные силы далеко отстоят от первой десятки. Для сравнения: в двадцатку сильнейших армий мира, по версии Global Fire Power, входят ВС Британии, Германии и Израиля, в каждой из которых меньше 200 тыс. человек. Численность ВС России составляет около 800 тыс. человек.
Также президент поручил кабмину предусмотреть в бюджете на следующий год деньги на постепенное повышение зарплат военнослужащих до уровня не ниже двух минимальных зарплат. Кроме того, правительству поручено подготовить законопроект, отменяющий обязательный призыв на срочную военную службу с 1 января 2024 года и вводящий «модель интенсивной системы военной подготовки». Ее власти рассматривают как «альтернативную форму прохождения срочной службы».
Оборонному ведомству поручено подготовить концепцию постепенного перехода к формированию контрактной армии, увеличив сроки контрактов военных и повысив в 2023 году денежное довольствие до уровня не ниже трех минимальных зарплат. Помимо этого, Зеленский поручил минобороны продумать концепцию обеспечения военных жильем.
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Небензя назвал тему заседания СБ ООН по «Минску – 2»
Заседание Совета Безопасности ООН 17 февраля по «Минску – 2», скорее всего, будет посвящено невыполнению соглашений со стороны Киева, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, Киев не сделал ни одного движения в сторону выполнения Минских договоренностей, передает ТАСС.
Кроме того, Небензя сообщил, что украинские власти начали открыто заявлять, что Минские соглашения невыполнимы.
«К сожалению, украинские власти сейчас открыто заявляют, что эти соглашения не могут быть выполнены, и подразумевают, что не будут этого делать», – заявил он.
Ранее СМИ сообщили, что в ходе заседания ООН по ситуации на Украине между постпредами России и США при организации Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд разгорелась перепалка. Представитель России обвинил Вашингтон в провокационных заявлениях о якобы подготовке Москвой вторжения на Украину.
Напомним, постпред России при ООН на заседании СБ ООН предрек развал Украины в случае саботажа Киевом минских договоренностей. Он выразил уверенность, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил США в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам.