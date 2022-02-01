Американский политолог назвал НАТО «хором воинов-комиков» Путин: Принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США Путин: Россия готова наращивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа 1 февраля 2022, 19:37 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин по итогу переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном рассказал, что они наметили обширные планы на перспективу. «Подчеркну, Венгрия является важным партнером России в Европе. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, взаимная торговля по итогам 11 месяцев прошлого года выросла на 30%, до 5,5 млрд долларов», – цитирует его ТАСС. Он также добавил, что Россия готова наращивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа. Путин рассказал о проработке вопроса о поставках в Венгрию вакцины от коронавируса «Спутник лайт», которая может служить бустером для зарубежных вакцин. «Прорабатывается вопрос о поставке вакцины «Спутник лайт», которая может быть использована в качестве бустера для вакцин других зарубежных производителей», – добавил глава государства. Переговоры Путина и Орбана, длившиеся почти пять часов, завершены. Помимо двустороннего сотрудничества лидеры хотели обсудить вопросы безопасности. Премьер Венгрии назвал свой визит миссией мира, отметив, что ни одна европейская страна не хочет войны и выступает за мирное решение проблем. Во вторник встреча Путина и Орбана проходила в Москве. Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает договориться с Москвой об увеличении поставок российского газа. Кроме того, он рассказал, что никто из глав европейских государств не хочет войны, все выступают за мирные соглашения.

Песков рассказал о реакции Путина на ситуацию вокруг Кадырова и семьи судьи Янгулбаева 1 февраля 2022, 14:04 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг главы Чечни Рамзана Кадырова и семьи федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Насколько я понимаю, у президента нет таких планов», – цитирует ТАСС Пескова. По его словам, «никакой необходимости для Кремля следить за этим нет, правоохранительные органы выполняют свои функции и делают это весьма четко». Также Песков указал, если члены семьи бывшего судьи видят угрозу своей безопасности в России, а также обращались с соответствующими жалобами в правоохранительные органы, то это не вопрос Кремля, заключил Песков. «Если им кто-то угрожает, то они должны конкретно сказать, кто и как им угрожает», – подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что в сложившейся ситуации «есть определенные обвинения, которые в адрес Кадырова озвучиваются из-за границы». «Кремль не имеет никакой возможности с этим разбираться. Если у этих граждан РФ есть опасения, связанные со своей безопасностью, то они должны обратиться в правоохранительные органы. А озвученные из-за границы заявления не могут быть поводом для Кремля, чтоб предпринимать какие-то действия, тем более что-то выдвигать в адрес Рамзана Кадырова. Заявления в СМИ не являются обращением в правоохранительные органы», – подчеркнул представитель Кремля. Ранее сына федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Ибрагима объявили в федеральный розыск следователи в Чечне за публичные призывы к терроризму, в региональном УМВД сообщили, что Ибрагим арестован заочно. Пресс-секретарь «Комитета против пыток» (юрлица организации были признаны иноагентами, сейчас работает без регистрации) Наталья Курекина сообщала, что отец Ибрагима, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял в своем Telegram-канале, что все члены семьи экс-главы Верховного суда республики Сайди Янгулбаева поддерживают террористические группировки, призывают к терроризму и экстремизму; их надо задержать и наказать, а если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что супругу бывшего главы Верховного суда Чечни «похитили». Адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на допрос. При этом они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Кадыров со своей стороны позже заявил, что полицейские действовали в рамках законодательства. «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия», – отмечал глава Чечни. Орбан на встрече с Путиным пообещал выиграть выборы и много лет сотрудничать с Россией 1 февраля 2022, 14:58

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Никто из глав европейских государств не хочет войны, все выступают за мирные соглашения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве. «Что касается безопасности, это был самый волнительный сюжет, потому что мой сегодняшний визит – это, отчасти, еще и миссия мира, и я хотел бы заверить в том, что ни один руководитель Европейского союза, стран-членов не хотел бы войны. Мы выступаем за политическое решение», – передает его слова РИА «Новости». Кроме того, Орбан заявил, что не собирается оставлять свой пост в апреле, а намеревается выиграть выборы. Он заявил, что планирует сотрудничать с Россией много лет. Встреча проходит в Москве. Ожидается, что Путин и Орбан обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности. Путин: Принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США 1 февраля 2022, 19:45

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США, заявил президент России Владимир Путин, говоря об американском ответе по гарантиям безопасности. «Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра [Венгрии Виктора Орбана], что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», – приводит слова Путина РИА «Новости». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном. Он подчеркнул, что российская сторона не увидела ответа на свои требования в ответе Запада. «Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года», – сказал президент. Он напомнил, что НАТО ссылается на право других стран на свободный выбор. При этом Североатлантический альянс не обращает внимание, что безопасность нельзя укреплять за счет других, передает ТАСС. «Игнорируя наши озабоченности, США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности», – сказал Путин. Путин подчеркнул, что Россию «кинули», пообещав когда-то не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм, заявил президент РФ Владимир утин. «Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения и наших предложений [по гарантиям безопасности]: как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на Восток ни на один дюйм, всем это хорошо известно», – напомнил глава российского государства. По его словам, «сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говоря в народе, «кинули», ну просто обманули». Он обратил внимание на то, что в документах НАТО нигде не прописана политика «открытых дверей». Кроме того, Путин надеется, что решение вопроса о гарантиях безопасности для России со стороны Запада может быть найдено, хотя сделать это непросто. Он выразил надежду, что диалог по теме гарантий безопасности будет продолжен. «Надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение. Хотя оно непростое, мы отдаем себе в этом отчет. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов», – добавил российский лидер. Москва внимательно анализирует ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, добавил он. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что США негативно отреагировали на ключевой принцип международного права о неделимости безопасности. Напомним, Лавров и Блинкен провели беседу на тему ответа США по российским предложениям по безопасности. Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Москвой. Путин подтвердил Драги намерение России поставлять газ в Италию 1 февраля 2022, 15:50 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с итальянским премьером Марио Драги подтвердил готовность в дальнейшем обеспечивать поставки российского газа в Италию, сообщила пресс-служба Кремля. Путин и Драги также обсудили меры в обеих странах по противодействию коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости». «Владимир Путин и Марио Драги обменялись информацией о мерах, предпринимаемых в обеих странах по противодействию распространению коронавируса», – отмечается в сообщении. Кроме того, российский лидер изложил итальянскому премьеру подходы России по гарантиям безопасности. Он акцентировал внимание на важности соблюдения принципа неделимости безопасности. В декабре на пресс-конференции Путин отмечал, что российско-итальянские отношения при новом премьер-министре страны Марио Драги также носят доброжелательный характер. В СПЧ оценили перечень поручений Путина властям России 30 января 2022, 00:30 Текст: Антон Антонов

В Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России и международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» прокомментировали поручения главы российского государства Владимира Путина, данные по итогам заседания СПЧ. Как следует из списка поручений президента, граждане России, живущие в ДНР и ЛНР, смогут получить право обращаться за соцвыплатами через «Госуслуги» без указания прописки. Глава постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил, что «трудно переоценить, насколько это важно для людей, чья жизнь наполнена проблемами и сложными обстоятельствами». «Поручение по социальным льготам – очень важный шаг на пути к совершенствованию системы поддержки российских граждан на Донбассе», – приводятся его слова в Telegram-канале СПЧ. Путин также поручил до 1 мая проанализировать законодательство о регулировании работы НКО и СМИ, которые выполняют функции иноагентов. Кроме того, Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за пытки 17 февраля, президент рекомендовал парламенту к 1 июля уточнить понятие «пытка» и усилить за это ответственность в проекте федерального закона Глава постоянной комиссии СПЧ по политическим правам, журналист Николай Сванидзе заявил, что «перечень президентских поручений по итогам встречи с СПЧ достаточно содержателен». Перечень «прежде всего социально акцентирован», отметил Сванидзе, добавив, что «присутствуют темы совершенствования законодательства об иноагентах, проблема пыток, а также проблема выбора меры пресечения для подозреваемых в совершении ненасильственных преступлений, остро актуальная в связи с делом Сергея Зуева и не только». По мнению Сванидзе, «если будет хотя бы частично выполнено то, что обозначено президентом, это будет очень даже не стыдно». Отмечается также, что к 1 мая президент ждет предложения, как усовершенствовать механизм регистрации лиц без определенного места жительства, чтобы соблюдались их права на получение пенсий и медицинского обслуживания. Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» указала на свой странице в Facebook, что поручение президента может «перевернуть жизнь многих обездоленных», они «получат реальный шанс из вчерашних бездомных с сомнительными правами превратиться в полноправных граждан, которым будут доступны пенсионное обеспечение, плановая медицинская помощь». Путин обсудил с Макроном возможность личной встречи 31 января 2022, 21:47 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французском коллегой Эммануэлем Макроном, главы государств обсудили ситуацию на Украине и предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщила пресс-служба Кремля. «Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также Путин и Макрон обсудили возможность оперативной проработки проведения личной встречи. Ранее в разговоре с Макроном Путин заявил, что в ответах США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не учтены некоторые принципиальные озабоченности России. В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей. В Кремле раскрыли повестку встречи Путина с премьером Венгрии 31 января 2022, 15:23 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах в Москве 1 февраля обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности, сообщила пресс-служба Кремля. «Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности», – сообщается на сайте Кремля. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире венгерского радио заявил о планах обсудить увеличение объема поставок газа из России на переговорах с президентом Владимиром Путиным. До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о планах премьера республики Виктора Орбана в начале февраля встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Американский политолог назвал НАТО «хором воинов-комиков» 1 февраля 2022, 17:21 Текст: Елена Мирошниченко

СМИ на Западе выстраивают нелицеприятный образ российского президента Владимира Путина, чтобы прикрыть ошибки собственных политиков, такое мнение высказал в статье в журнале The Nation политолог Анатоль Ливен. В своей статье Ливен сравнил политику Путина с приписываемыми ему в американских и европейских СМИ качествами, в результате он сделал вывод, что образ состоит из взаимоисключающих черт, сообщает РИА «Новости». «Чудовище «Путин» в западном воображении крайне цинично и заинтересовано только в собственной власти и прибыли, но в то же время готово пойти на колоссальный личный риск, чтобы расширить мощь своей державы. Оно правит страной, которая якобы представляет жалкие обнищавшие развалины, и в то же время являет собой смертельную угрозу для некоторых из самых богатых и могущественных стран на земле», – пишет Ливен. Автор подчеркнул, что настоящий Владимир Путин на деле доказал свою осторожность и уравновешенность на мировой арене. «Он ни разу не предпринял международной акции, которая фактически грозила бы войной с Западом или поражением России на региональном уровне. И это должно дать нам уверенность в том, что мы сможем выйти из нынешнего кризиса без катастрофы», – заявил Ливен. Политолог назвал стремление Путина оградить границы своей страны от НАТО жизненно важным интересом, который разделяет и истеблишмент, и значительная часть населения. Кроме того, эксперт указал в своей статье, что именно украинская сторона не соблюдает Минские соглашения, а Запад не спешит оказывать воздействие на украинских партнеров. «Сейчас только мифологический «Путин» пошел бы на Киев и в Центральную Украину, не говоря уже о нападении на Польшу или Прибалтику. Эти нелепые западные фантазии порождены отчасти настоящей паранойей, отчасти представителями американских и европейских политиков, которым необходимо демонизировать Россию, чтобы прикрыть собственные ужасающие ошибки и ложь последних 30 лет, а отчасти расчетами на то, чтобы позволить НАТО, этому хору воинов-комиков, демонстрировать свое героическое сопротивление угрозе, которой на самом деле не существует», – заключил эксперт. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования ее как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России. Джонсон запланировал телефонную беседу с Путиным 31 января 2022, 15:56 Текст: Алексей Дегтярёв

Британский премьер Борис Джонсон намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в британской канцелярии. 1 февраля Джонсон планирует отправиться на Украину, там он встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Вместе с ним туда поедет министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. Предыдущая телефонная беседа Путина и Джонсона проходила в декабре. Глава российского государства указывал британскому премьеру на несколько примеров деструктивной линии украинских властей по срыву минских соглашений. В период с 2000 по 2021 год в России сократилось количество заключенных более чем в два раза 31 января 2022, 18:13 Согласно информации Минюста, в России в 2000 году 1,06 млн человек находились в местах лишения свободы, в 2021-м – 483 тыс., из них 109 тыс.- в СИЗО. К 2030 году запланировано снижение численности спецконтингента до 300 тыс. человек. Министр юстиции Константин Чуйченко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил главе государства о том, что число заключенных в России за 21 год сократилось больше, чем в два раза. «В 2000 году это уже точно – 1,06 млн [заключенных], в 2021-м – 483 тыс. И не все из них находятся непосредственно в местах лишения свободы, там есть еще часть, которая находится в следственном изоляторе. И она значительная», – приводит слова президента сайт Кремля. Чуйченко пояснил, что на сегодняшний день в разных следственных изоляторах страны находятся 109 тыс. человек. «Значит, так я понимаю, что 483 тыс. минус 109 находятся в местах лишения свободы?», – переспросил Путин. Чуйченко подтвердил эти данные и добавил, что число заключенных сократилось более чем в два раза. «А если мы сделаем все, что мы запланировали в соответствии с недавно утвержденной Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, у нас будет 300 тыс. Вот в том числе, если мы создадим систему исправительных центров, то мы, как говорится, значительно уменьшим спецконтингент в этой части», – сказал он. Также в ходе встречи с министром президент согласился с предложением увеличить число мест для принудительных работ для замены срока людям, отбывающим реальное наказание. Путин согласился увеличить число мест для принудительных работ 31 января 2022, 14:55 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин согласился с предложением министра юстиции Константина Чуйченко увеличить число мест для принудительных работ для замены срока людям, отбывающим реальное наказание. «На сегодняшний день у нас создано 15 тыс. мест, и концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тыс. мест. И таким образом у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы», – цитирует РИА «Новости» слова Чуйченко. «Давайте так и сделаем», – согласился Путин. По словам министра, сегодня в России отбывают наказание в исправительных учреждениях порядка 350 тыс. человек, из которых 180 тыс. могут претендовать на замену реального лишения свободы принудительными работами, в соответствии с законом, вступившим в силу с 2017 года. «Проблема состоит в том, что у нас нет просто соответствующих мест, в которых можно было бы обеспечивать отбытие этими людьми наказания. Понятно, что далеко не все из этих 180 тыс. человек достойны перевода с лишения свободы на принудительные работы, многие просто не встали на путь исправления. И здесь, в общем-то, соответствующие службы будут производить отбор. Но мы исходим из того, что на сегодняшний день порядка 100 тыс. человек достойны того, чтобы применить к ним эту меру, а именно – заменить лишение свободы на принудительные работы», – отметил Чуйченко. Министр также заявил, что люди, которые работают в исправительных центрах, не считаются лишенными свободы, они юридически свободны, хотя такие работы продолжают оставаться уголовным наказанием, а значит, там есть «карающая составляющая, в отношении них есть определенные ограничения». Президент поинтересовался, насколько за последние годы уменьшилось количество людей, находящихся в местах лишения свободы. Чуйченко привел справочную информацию, согласно которой в 1913 году в Российской империи было 194 тыс. человек. Президент согласился и сказал, что при Советском Союзе было больше. «Во всяком случае, в 2000 году это уже точно – 1,06 млн, в 2021-м – 483 тысячи человек. И не все из них находятся непосредственно в местах лишения свободы, там есть еще часть, которая находится в следственном изоляторе. И она значительная», – подчеркнул Путин. Путин уточнил, правильно ли он понимает, что 483 тысячи минус 109 находятся в местах лишения свободы. Министр ответил утвердительно. «А в 2000-м было 1,06 миллиона», – сказал глава государства. «Да, то есть мы сократили более чем в два раза. А если мы сделаем все, что мы запланировали в соответствии с недавно утвержденной Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, у нас будет 300 тысяч. Вот в том числе, если мы создадим систему исправительных центров, то мы, как говорится, значительно уменьшим спецконтингент в этой части», – уточнил Чуйченко, получив одобрение президента. По информации пресс-службы Минюста, к 2024 году планируется увеличить количество мест в исправительных центрах до 100 тыс. В 2021 году было создано свыше 15 тыс. мест для принудительных работ, а до конца 2022 года планируется создать еще 35 тыс. таких мест. Напомним, министр юстиции Константин Чуйченко на коллегии ФСИН выделил семь проблем уголовно-исполнительной системы (УИС) в России, в их числе несовершенство законодательства, недостаточная занятость осужденных и низкая мотивация сотрудников. Премьер Венгрии заявил о планах увеличить поставки газа из России 1 февраля 2022, 15:07 Текст: Александра Юдина

Будапешт рассчитывает договориться с Москвой об увеличении поставок российского газа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. «С учетом того, что вся Европа переживает сейчас энергетический, а точнее газовый, кризис, очень важным было заключение долгосрочных контрактов. Благодарим за то, что мы их подписали. В ходе сегодняшней нашей встречи я хотел бы достигнуть цели повышения объемов поставок», – передает ТАСС его слова. Как отметил на встрече российский лидер, энергетика занимает важное место в сотрудничестве России и Венгрии, все российские поставки энергоресурсов стабильны. «Несмотря на все ограничения, за 11 месяцев прошлого года объем товарооборота вырос на 30 процентов. Это – хороший сигнал, продолжаются крупные проекты: строительство атомной электростанции. Энергетика, в целом, занимает большое место в нашем сотрудничестве», – передает РИА «Новости» его слова. По мнению Путина, все энергоресурсы поставляются своевременно. «Все работает стабильно», – резюмировал он. Встреча проходит в Москве. Ожидается, что Путин и Орбан обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности. В Кремле заявили об отсутствии разговора с Джонсоном в планах Путина на вторник 1 февраля 2022, 13:12 Текст: Наталья Ануфриева

Разговор президента Владимира Путина и премьера Британии Бориса Джонсона на вторник не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков сообщил, что «на сегодня разговор не запланирован», анонсов не было. При этом не исключено, что «какие-то сроки будут согласованы», передает РИА «Новости». Вместе с тем представитель Кремля сообщил, что очная встреча Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном может состояться уже в обозримой перспективе. Песков не уточнил, ьулет ли это поездка президента России или же «мы ждем гостей». Песков также рассказал, что визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию пока находится в стадии проработки, «после того как мы точно назначим даты, мы сделаем официальное сообщение вместе с нашими бразильскими партнерами». Ранее Джонсон заявил, что переговорит с российским лидером, «как только сможет», прокомментировав сообщения СМИ о том, что звонок с Путиным был отменен из-за доклада по вечеринкам. Напомним, Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала не намерен. Вместе с тем стало известно, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая в ближайшие дни должна была посетить Киев и Москву, заболела коронавирусом. В Британии заявили о возможном переносе разговора Джонсона и Путина 1 февраля 2022, 16:12 Текст: Евгения Шестак

Разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и российского лидера Владимира Путина может быть перенесен на среду, 2 февраля, сообщил представитель британского премьера. Стало известно, что Джонсон рассчитывает провести телефонныйразговор с с Путиным во второй половине дня 2 февраля, передает ТАСС. Ранее Даунинг-стрит рассчитывал, что такой разговор состоится 31 января, однако он был перенесен из-за того, что премьер несколько часов отвечал в парламенте на вопросы депутатов по поводу скандала с вечеринками, происходившими в его резиденции на Даунинг-стрит в разгар коронавирусных ограничений в 2020 и 2021 годах. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что разговор президента Владимира Путина и премьера Британии Бориса Джонсона на вторник не планируется. Джонсон заявил, что переговорит с российским лидером, «как только сможет», прокомментировав сообщения СМИ о том, что звонок с Путиным был отменен из-за доклада по вечеринкам. Напомним, Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала не намерен. Вместе с тем стало известно, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая в ближайшие дни должна была посетить Киев и Москву, заболела коронавирусом. Джонсон несмотря на это поедет на Украину. Условием станет отрицательный результат теста на коронавирус. Путин пообещал проинформировать Орбана о ходе переговоров по гарантиям безопасности 1 февраля 2022, 15:22 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин, открывая встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявил, что проинформирует его о переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности. «Мне было бы очень важно с тобой обменяться мнениями о ситуации сейчас в сфере безопасности. Я с удовольствием проинформирую тебя о том, как развивается этот процесс», – цитирует ТАСС Путина. Президент напомнил, что ранее Россия направила свои предложения Западу о заключении взаимных письменных обязательств на счет гарантий безопасности. Также глава государства отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о передаче технологий производства российской вакцины от коронавируса в Венгрии, передает РИА «Новости». «Несмотря на все кризисные ограничения, а мы стараемся бороться даже совместно, поставили более 5 млн доз вакцин, и у вас зарегистрировали «Спутник Лайт». Сейчас прорабатываем передачу технологий и производственных линий», – сказал Путин. В свою очередь Орбан от всего сердца поблагодарил Путина за поставки российской вакцины в Венгрию. «Мы действительно переживаем непростые времена. 2021 год оказался наиболее успешным в сотрудничестве между нашими странами. Было два главных вызова. В обоих случаях Россия нам помогла. Первый вызов связан с вакцинами», – сказал он. Во вторник встреча Путина и Орбана проходит в Москве. Ожидается, что стороны обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.