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    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    21 комментарий
    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

    9 комментариев
    9 мая 2024, 07:59 • Новости дня

    Карлсон опубликовал интервью с обвинившей Байдена в домогательствах Тарой Рид

    Опубликовано интервью Такера Карлсона с обвинившей Байдена в домогательствах и переехавшей в Россию Тарой Рид

    Tекст: Антон Антонов

    Журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Рид, которая обвинила нынешнего американского президента в домогательствах; сейчас она живет в России.

    Рид заявила, что ей и ее семье угрожали, поэтому пришлось покинуть США. Сейчас Рид живет в России. Она пожаловалась, что пропустила выпускной и свадьбу своей дочери, передает ТАСС.

    Как заявила женщина, она просила провести расследование против Байдена, но американские власти лишь «заплатили деньги» СМИ за репортажи о ней. Рид отметила, что еще в 2019 году предупреждала: «Джо Байден, если будет избран, пойдет войной на Россию».

    Напомним, экс-помощница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах. Она заявила, что в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. По словам Рид, после жалобы на домогательства ее уволили. Байден отверг обвинения.

    В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. Сообщалось, что в Москве он провел еще несколько встреч ,в том числе с Рид. В апреле вышло интервью с российским философом Александром Дугиным.

    6 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    Госдеп США сделал заявление по ядерным учениям России
    Госдеп США сделал заявление по ядерным учениям России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон не видит повода корректировать готовность своих ядерных сил, заявили в Госдепартаменте США после объявления Москвой ракетных учений.

    В ведомстве добавили, что американская сторона также не наблюдает готовность России применить ядерное оружие, передает РИА «Новости».

    Напомним, Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения, в рамках которого планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

    Военный эксперт Александр Бартош в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал учения с тактическим ядерным оружием четким сигналом Западу.

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    6 мая 2024, 18:25 • Новости дня
    МИД: Россия будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
    МИД: Россия будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские учения по применению нестратегического ядерного оружия следует рассматривать в контексте заявлений с Запада и его дестабилизирующих действий, размещение американских ракет РСМД означает, что Россия имеет право на соответствующий зеркальный ответ, начиная с создания аналогов, заявил МИД. А самолеты F-16 на Украине Россия будет воспринимать как носителей ядерного оружия.

    Речь идет об открыто заявляемой поддержке и оказании прямого содействия прямым террористическим актам против России, проводимым киевским режимом с использованием западного оружия, отметило ведомство на своем сайте.

    Целью ударов украинской армии зачастую становятся гражданские объекты, но это не смущает спонсоров Киева, которые толкают его на новые преступления. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон и представители других столиц НАТО напрямую заявляют, что Украина может наносить удары западным оружием по российской территории, напомнили в российском дипведомстве.

    С недавних пор на украинской территории используются американские ракеты ATACMS, они также способны поражать цели в глубине России. США «открыто и явно» встали на путь размещения в разных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые ранее запрещал Договор о РСМД.

    Вашингтон, разрушив российские предложения по поддержанию этого договора, намеренно развалил это соглашение, которое являлось одной из опор международной безопасности.

    США после этого начали испытывать ракеты этого класса и начали формировать подразделения с региональной привязкой, а также приступили к проработке вопроса о соответствующей инфраструктуре. В Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона ввозятся соответствующие комплексы якобы «на время проведения учений с союзниками». Теперь полным ходом идет «обкатка» таких систем, подчеркнул МИД.

    Россия оставляет за собой право реагировать зеркально на появление американских наземных РСМД, это будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение таких систем вооружений. Кроме того, Россия начала доработку и производство аналогичных ракетных комплексов, этот процесс «не займет много времени» с учетом проведения ранее объявленных НИОКР.

    «В ближайшее время ожидается появление на украинском ТВД многофункциональных самолетов F-16 американского производства. Как неоднократно указывалось с российской стороны, мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного», – говорится в сообщении ведомства.

    МИД отмечает, что самолеты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых совместных ядерных миссиях НАТО.

    «Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», – заявляет МИД. 

    В заявлении МИД отмечается, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности направления на Украину французских и других натовских военных «не может не поражать своей безответственностью».

    В западной прессе также появились сообщения о появлении французских наемников из «Иностранного легиона» на Украине. «Это трудно воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить в прямую вооруженную конфронтацию с Россией, что означало бы лобовое военное столкновение ядерных держав», – подчеркнули в МИД.

    Эти и другие действия членов НАТО указывают, что альянс осознанно ведет к эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения этого военного блока с Россией. Агрессивное стремление НАТО подорвать российскую безопасность набирает обороты. Гарантированная защита суверенитета и целостности страны является наивысшим приоритетом российской политики в области военной безопасности, в том числе в аспекте ядерного сдерживания.

    Указанные выше оценки стали основой для решения о военных учениях с задействованием сил ядерного сдерживания, которые «призваны стать отрезвляющим сигналом Западу и его марионеткам в Киеве». Мероприятие должно «остудить горячие головы в западных столицах» и помочь осознать возможные катастрофические последствия создаваемых ими рисков, заключили в МИД.

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    7 мая 2024, 07:59 • Новости дня
    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    New York Times: Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Стремление французского президента Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина «надавить» на Россию по украинскому вопросу не привело к ощутимым результатам, пишет The New York Times.

    Отмечается, что Си Цзиньпин твердо выступил против критики страны за дружеские отношения с Россией, подчеркнув, что он выступает против перекладывания ответственности за украинский кризис на третьи страны, передает «Газета.Ru».

    Также китайский лидер отметил, что Пекин не стоял у истоков конфликта на Украине и не является одной из сторон.

    По мнению издания, это «сердитое замечание» адресовано США.

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    6 мая 2024, 21:43 • Новости дня
    США решили признать Путина следующим президентом России
    США решили признать Путина следующим президентом России
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не будут представлены на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, но признают его российским лидером, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    «Нет, у нас не будет представителя на его инаугурации», – отметил Миллер. На вопрос, «бойкотируют ли США инаугурацию», он отвечать не стал, передает ТАСС.

    По его словам, США не рассматривает президентские выборы в России как «свободные и справедливые», но признают Путина в качестве российского лидера, пишет РИА «Новости».

    Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что руководители всех аккредитованных в Москве дипломатических представительств приглашены на инаугурацию президента России.

    Напомним, что инаугурация президента Владимира Путина назначена на 7 мая. В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее.

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    8 мая 2024, 06:25 • Новости дня
    США раскритиковали решение России провести ядерные учения

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх назвала безответственным решение России провести ядерные учения

    США раскритиковали решение России провести ядерные учения
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение России провести учения, в рамках которых планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия, является «совершенно безответственным», заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    При этом Сингх признала, что нет признаков намерения Москвы использовать ядерное оружие. США не считают нужным менять размещение своих ядерных сил, передает ТАСС.

    Напомним, Генштаб России начал готовиться к проведению учений, в рамках которых планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.


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    7 мая 2024, 11:30 • Новости дня
    Рябков сообщил об отъезде посла США из России

    Замглавы МИД Рябков сообщил об отъезде посла США из России на определенное время

    Рябков сообщил об отъезде посла США из России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Посол Соединенных Штатов Линн Трейси уехала из России на определенное время, сообщил на Первом канале замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, посол Трейси уехала из России на определенное время, это стало известно до того, как решился вопрос с приглашениями послов на церемонию инаугурации президента Владимира Путина, передает ТАСС.

    Замминистра отметил, что приглашение послов недружественных стран на инаугурацию указывает на то, что Россия продолжает соблюдать протокол.

    Напомним, инаугурация Путина назначена на 7 мая. В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее.

    В Госдепартаменте США заявили, что не будут представлены на церемонии инаугурации президента, но признают его российским лидером.

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    6 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Эксперт оценил вероятность замены Байдена на Мишель Обаму в предвыборной гонке в США

    Американист Дудаков: Замена Байдена на Мишель Обаму похоронит Демпартию США

    Эксперт оценил вероятность замены Байдена на Мишель Обаму в предвыборной гонке в США
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Илья Абрамов

    Часть членов Демпартии обеспокоены рейтингами действующего президента США Джо Байдена, поэтому появляются слухи об его возможной замене на экс-первую леди Мишель Обаму. Однако подобное решение может похоронить демократов на грядущих выборах, сказала газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее СМИ сообщили, что Байден может отказаться от участия в выборах в пользу Мишель Обамы.

    «Вероятность замены Байдена Мишель Обамой на предстоящих выборах достаточно мала. Хотя ее личный рейтинг довольно высок, в американском обществе воспринимают экс-первую леди в первую очередь как звезду. Сама она, судя по ее мемуарам, также не стремится участвовать в политике. Более того, в 2020 году ей уже предлагали стать кандидатом на пост президента, но она не стала выдвигаться», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Слухи о возможной замене говорят о том, что часть представителей Демократической партии обеспокоены низкими рейтингами действующего президента. Эти люди хотят как-то переиграть сложившуюся ситуацию, поэтому делают подобные вбросы», – отмечает собеседник.

    «Тем не менее замена кандидата на партийном съезде маловероятна не только по причине нежелания Обамы заниматься политикой. Байден уже победил на праймериз, поэтому создание альтернативы будет нелегитимным. Подобное решение просто похоронит демократов на текущих выборах. Ротация возможна только в случае смерти действующего президента. Поэтому, скорее всего, выбирать им придется между Байденом и Трампом», – резюмировал Дудаков.

    Ранее немецкое издание Spiegel сообщило о том, что Джо Байден на предстоящих выборах президента США может уступить место кандидата от Демократической партии экс-первой леди Мишель Обаме.

    Отмечается, что Демпартия включила соответствующий вопрос в социологические опросы населения. Кроме того, букмекерские конторы рассматривают Обаму как одного из самых многообещающих потенциальных кандидатов на выборах.

    При этом сама экс-первая леди якобы не стремится к тому, чтобы заниматься политикой, так как считает это «грязным делом». Однако именно такая позиция, как пишет Spiegel, может объяснить ее популярность среди избирателей.

    В свою очередь Rasmussen Reports опубликовал результаты социологического опроса, согласно которому по уровню поддержки избирателей бывший президент США Дональд Трамп опережает нынешнего главу государства Байдена на 10%. Разрыв увеличился за месяц на 4%.

    Напомним, газета The New York Times отмечала, что Джо Байден обеспокоен тем фактом, что может проиграть сопернику на президентских выборах осенью, из-за чего звонит за советами экс-главе Белого дома Бараку Обаме. Последний дает действующему президенту и его консультантам предвыборного штаба рекомендации по ведению избирательной кампании.

    Ранее газета ВЗГЛЯД уже писала, что из-за старости Байдена его место в качестве кандидата на пост президента США от Демократической партии может занять Мишель Обама.

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    7 мая 2024, 11:17 • Новости дня
    Захарова высмеяла отказы стран Запада присутствовать на инаугурации Путина

    Захарова назвала смешными «высокомерные отказы» стран Запада присутствовать на инаугурации Путина

    Захарова высмеяла отказы стран Запада присутствовать на инаугурации Путина
    @ Фотохост-агентство РИА Новости/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Высокомерные отказы западных представителей присутствовать на церемонии инаугурации российского лидера смешны, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, подобные заявления сделаны «в стиле некоего скалозубства», так как гордиться, «кроме очередных козней», западной стороне больше нечем, передает ТАСС.

    Также дипломат добавила, что представителям Запада стоит начать придумывать что-то новое самим, вместо того, чтобы указывать России на то, что здесь «какие-то непервосортные».

    Захарова подчеркнула, что на Западе их ответ считают высокомерно оскорбительным, однако в Москве его сочли смешным.

    Ранее Spiegel писала, что между представителями ЕС произошел раскол из-за инаугурации Путина.

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    7 мая 2024, 07:47 • Новости дня
    Миссия Украины в ООН предприняла попытку сорвать акцию о фронтовиках в Нью-Йорке

    Tекст: Александра Юдина

    Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство страны в этом городе обращались в местную мэрию с целью сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

    По информации осведомленного источника, постпредство  Украины, а также украинское генконсульство направляли в администрацию Нью-Йорка письма с призывами отменить возложение цветов к памятнику воинам Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в Нью-Йорке, по данным издания, со своей стороны «пытались действовать» украинские активисты со связями в данных организациях.

    По словам информатора, представители Украины обратились к активистам, чтобы те попытались обвинить митинг в пророссийской пропаганде.

    Напомним, в Нью-Йорке состоялось шествие, посвященное памяти ветеранов Второй мировой войны, его попытались сорвать и американские провокаторы.

    В России было принято решение не проводить традиционное шествие Бессмертного полка в очном формате. Новые форматы «Бессмертного полка» проводятся как в России, так и за рубежом.

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    7 мая 2024, 01:23 • Новости дня
    В России американский военнослужащий задержан за воровство

    В России американского военнослужащего задержали за воровство, Госдеп заявил о консульской поддержке

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель американской армии Синтия Смит сообщила, что в России задержан военнослужащий США.

    «Армия уведомила его семью, Госдеп предоставляет соответствующую консульскую поддержку солдату в России», – приводит ТАСС заявление Смит.

    Она добавила, что не может предоставить «дополнительные детали», «учитывая чувствительность этого вопроса», однако уточнила, что военнослужащий был задержан 2 мая.

    По ее словам, Россия уведомила Госдепартамент США о задержании американца в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Смит утверждает, что военнослужащий был задержан 2 мая.

    Отмечается, что военный нес службу в Республике Корея, а в России его подозревают в краже у женщины.

    Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области в районе деревни Козинка участвовали граждане США.

    Кадры, снятые нашлемной камерой одного из боевиков ГУР, запечатлели последние минуты диверсионной группы и ее гибель.

    В ролике показано, как американец вместе с боевиками ГУР укрывается в жилом сельском доме, сравнивает боевые действия с пейнтболлом и страйкболлом.

    Украинские боевики, включая американского наемника, были уничтожены артиллерийским ударом после того, как решили выбраться из дома.

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    7 мая 2024, 01:53 • Новости дня
    В Пентагоне рассказали о рисках захвата американской техники на Украине

    Пентагон заявил, что при поставке американской военной техники на Украину учитывает риски ее перевозки в Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомство «принимает во внимание» риски захвата американской военной техники на Украине.

    «Конечно, это то, что мы всегда принимаем во внимание, когда предоставляем возможности иностранным партнерам», – приводит слова Райдера РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что часть захваченной на Украине американской техники была представлена на выставке трофеев в Москве.

    Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и являются «игрой с огнем».

    При этом 3 мая в зоне действия группировки «Центр» ВСУ потеряли до 360 человек и очередной американский танк Abrams.

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    7 мая 2024, 14:05 • Новости дня
    Ушаков: Не пришедшие на инаугурацию Путина послы забыли, зачем находятся в Москве

    Помощник президента Ушаков: Не пришедшие на инаугурацию Путина послы забыли, зачем находятся в Москве

    Tекст: Александра Юдина

    Не пришедшие на церемонию вступления в должность российского лидера Владимира Путина послы западных стран забыли, на каких условиях они аккредитованы и зачем вообще находятся в Москве, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    По его словам, такие действия «о многом говорят сами по себе», передает ТАСС.

    Ушаков добавил, что послам помешали осуществлять нормально дипломатические функции их столицы, а это вызывает сожаление.

    Напомним, Владимир Путин официально вступил в должность президента на шестилетний срок.

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    8 мая 2024, 01:47 • Новости дня
    Пентагон напомнил о запрете несогласованных визитов военных в Россию

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх напомнила о запрете военным США совершать несогласованные визиты в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Армия США начала административное расследование в связи с визитом в Россию старшего сержанта Гордона Блэка, которого арестовали во Владивостоке, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    В рамках расследования решат, какие последствия будет иметь для Блэка нынешняя ситуация. Отмечается, что Блэк отправился из Кореи в Китай, а затем – во Владивосток. Сингх указала, что американским военным «строго запрещены» несогласованные визиты в Россию, передает РИА «Новости».

    Сообщалось, что Блэк после окончания службы поехал во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него якобы были романтические отношения, передает ТАСС.

    Напомним, Блэк был задержан и арестован во Владивостоке по обвинению в краже. В УМВД России по Приморскому краю сообщили, что американец подозревается в краже денег у девушки.

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    9 мая 2024, 03:30 • Новости дня
    Глава Северного командования ВС США назвал Россию «величайшей военной угрозой»

    Глава Северного командования ВС США Гийо счел Россию «величайшей военной угрозой» и указал на полученный ею в СВО опыт

    Глава Северного командования ВС США назвал Россию «величайшей военной угрозой»
    @ кадр из видео телеканала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    Специальная военная операция на Украине дала России обширный оперативный опыт применения своих самых современных неядерных вооружений, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Грегори Гийо.

    В комитете Сената США по делам вооруженных сил Гийо подчеркнул, что Россия получила возможность «отточить тактические приемы», способы ведения боевых действий. По его словам, этот опыт может быть использован Россией в «прямом конфликте» США или странами НАТО, передает ТАСС.

    Гийо сказал, что Китай активно наращивает «стратегический потенциал», но «Россия на сегодняшний день остается величайшей военной угрозой» для США. Он подчеркнул, что Россия имеет «крупнейший в мире арсенал стратегических и нестратегических ядерных вооружений». Как заявил Гийо, Россия сохраняет «способность угрожать» США «при помощи высокоточных обычных вооружений».

    По его словам, новые российские вооружения «призваны бросить вызов обороне США и гарантировать России возможность ответа после первого удара». Он заявил, что Россия «в случае войны» с США атакует объекты «критической инфраструктуры».

    Гийо заявил, что российские тяжелые бомбардировщики регулярно совершают вылеты в том числе в опознавательной зоне ПВО США и Канады. ВМФ России, по словам Гийо, «нарастил число дальних выходов» кораблей и подводных лодок, способных нести крылатые ракеты, до уровня выше зафиксированного до СВО.

    Выступавший вместе с ним заместитель помощника американского министра обороны Джон Хилл сказал, что оборона США «против гиперзвука неадекватна». По его словам, «есть некоторые системы, которые защищают на конечной фазе, но их нужно больше», передает РИА «Новости».

    Напомним, стало известно, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину.

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    7 мая 2024, 09:17 • Новости дня
    В США сочли идею Джеффриса о допуске войск на Украину опасной

    Американский бизнесмен Сакс назвал идею лидера демократов в США Джеффриса о допуске войск на Украину опасной

    Tекст: Александра Юдина

    Американский миллиардер Дэвид Сакс предостерег от возможного втягивания США в украинский конфликт после заявления лидера демократов в Палате представителей Конгресса США Хакима Джеффриса о потенциальной отправке войск в случае поражения Киева.

    Сакс сравнил слова Джеффриса с позицией французского президента Эмманюэля Макрона, который допускал участие французских военных в конфликте, подчеркнув, что такие заявления «рискуют нормализовать» идею прямого участия западных стран в боевых действиях на Украине, что в свою очередь приведет к третьей мировой войне, передает ТАСС.

    Сакс подчеркнул, что Штаты не могут допустить того, чтобы подобная идея стала нормой.

    Другой американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Киеву и его западным союзникам нужно было пойти на сделку с Россией в ходе переговоров в Турции в 2022 году.

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    Запрет экспорта бензина стал опасен

    Минэнерго предлагает вернуть экспорт бензина, чтобы избежать его дефицита на нашем рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. Притом вводили этот запрет с аналогичной целью – чтобы не допустить дефицита и следом роста цен. Как так получается, что для борьбы с дефицитом бензина нужен то запрет, то разрешение на его экспорт? Подробности

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    Путин поставил себе цели на новый президентский срок

    Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. В ходе инаугурации российский лидер дал присягу народу и выступил с речью, где озвучил ключевые приоритеты своей работы. Церемония также включала смотр Кремлевского полка и благодарственный молебен в Благовещенском соборе. Эксперты считают, что инаугурация показала, какие ценности Россия будет отстаивать и продвигать в будущем. Подробности

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    Россия строит туристический суверенитет

    Растущая в России популярность внутреннего туризма выходит за рамки только отдыха, развлечений и даже экономического развития. Внутренний туризм требует собственного удобного транспорта, комфортных гостиниц и качественных услуг – и в итоге оказывается одним из условий государственного суверенитета России. Подробности

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    Зеленского хотят устранить свои

    СБУ заявила о срыве попытки покушения на Владимира Зеленского. Задержаны два полковника управления госохраны. По версии СБУ, они якобы были завербованы ФСБ. Однако версия о причастности российских спецслужб вызвала вопросы даже внутри Украины. Как полагают эксперты, в Киеве началась ожесточенная борьба в ближайшем окружении Зеленского, и эта ситуация все больше напоминает заговоры против Адольфа Гитлера в фашистской Германии. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Британия против России: обострение вражды

      Власти Британии приняли решение выслать из страны военного атташе РФ и наложить новые ограничения на российских дипломатов. Этому предшествовал вызов посла Великобритании в МИД РФ. Конфликт между Москвой и Лондоном входит в новую стадию.

    • Инаугурация президента Владимира Путина

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      МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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