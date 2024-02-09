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    Военная диктатура на Украине, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ были одной из ее несущих конструкций. Режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.

    0 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Рецепт будущего пишется ближневосточными поварами

    Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.

    3 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Русско-японская война – горький урок на все времена

    Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.

    35 комментариев
    9 февраля 2024, 00:37 • Новости дня

    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом

    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом и бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Род

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Москву для проведения интервью с президентом России Владимиром Путиным также встретился с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом и бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Рид, которая обвинила американского президента в домогательствах.

    О встречах Карлсона в Москве сообщил в четверг американский портал Semafor, передает ТАСС.

    Отмечается, что по сведениям портала, разговор со Сноуденом длился несколько часов, но не была предназначена для публикации. А вот с Тарой Рид Карлсон записал интервью.

    Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю об этих встречах ничего не известно и назвал их «личным делом» журналиста.

    8 февраля 2024, 04:31 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным

    Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск

    Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным
    @ Zuma/ТАСC

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон, который взял в Москве интервью у президента России Владимира Путина, сообщил, что оно будет опубликовано в 18:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

    «Публикация завтра в 18:00 по времени Восточного побережья США», – приводит ТАСС сообщение на сайте журналиста.

    Напомним, что ранее Такер Карлсон посетил Россию, после чего объявил о готовящемся интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил интервью Путина Карлсону. Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Ранее сообщалось, что американского журналиста Такера Карлсона заметили в гипермаркете «Ашан» в торговом центре «Гагаринский» в Москве, также он был замечен в заведении «Вкусно и точка» на Киевской.

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    8 февраля 2024, 18:56 • Новости дня
    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot

    NYT: В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot

    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский военно-транспортный Ил-76 с украинскими пленными действительно сбили из американского ЗРК Patriot, подтвердили официальные лица США на условиях анонимности, сообщает New York Times.

    Публичных заявлений от официальных американских чиновников на тему ЗРК Patriot и сбитого им Ил-76 не планируется, но в частном порядке они подтвердили, что самолет действительно сбили ракетой этого комплекса, пишет New York Times, передает ТАСС.

    Источники пояснили, что комплекс, из которого сбили самолет над Белгородской областью, киевскому режиму передал партнер из Европы.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.

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    8 февраля 2024, 09:42 • Новости дня
    Такер Карлсон покинул Россию

    Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию

    Такер Карлсон покинул Россию
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента Владимира Путина, покинул Россию.

    В соцсетях появилось фото Карлсона на ночном авиарейсе Москва – Белград, передает ТАСС.

    Ранее Карлсон сообщил, что интервью с российским лидером будет опубликовано в 18.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск 9 февраля).

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    8 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекордный экспорт российского урана в США

    Аналитик Митрахович: США продолжают покупать российский уран, но ищут альтернативные варианты

    Эксперт объяснил рекордный экспорт российского урана в США
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Несмотря на экономическую войну, которую Соединенные Штаты развязали против России, Вашингтон продолжает покупать российский уран. В то же время американцы ищут альтернативные источники этого ресурса и пытаются восстановить собственное производство, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее стало известно, что США в 2023 году купили у России уран на рекордные 1,2 млрд долларов.

    «В США в конце прошлого года активно обсуждался запрет импорта урана из России. Статистика, однако, свидетельствует о зависимости Вашингтона от этого вида сырья», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что Америка раньше самостоятельно производила необходимую продукцию, но потом решила, что уран проще закупать на внешних рынках. «Тогда в Штатах серьезным образом сократили собственное производство обогащенного урана. А сейчас, в период деглобализации, США пытаются все это восстановить. Конечно, им требуется время, поэтому пока они импортируют уран в том числе из России», – рассказал спикер.

    Любопытно, что происходит это на фоне экономической войны, которую Соединенные Штаты развязали против России. «Как только Вашингтон сможет найти альтернативный источник поставок и восстановить собственное производство, стоит ожидать тотальных ограничений в отношении российского урана», – прогнозирует собеседник. 

    Россия может остановить поставки урана в США, но не делает этого «по понятным причинам», добавил Митрахович. «Мы зарабатываем деньги, которые потом используем в интересах нашей страны. Кроме того, введя запрет на экспорт урана в США, мы не нанесем им какого-то критического удара. Вашингтон столкнется лишь с некоторыми сложностями, например, увеличится время доставки, и она будет выходить американцам чуть дороже. Но в целом у американской атомной промышленности есть некоторые запасы топлива», – пояснил эксперт ФНЭБ.

    Вместе с тем, пока США работают над отказом от российского урана, Москва также решает ряд задач и готовится к возможным ограничениям. «Мы постепенно разворачиваем партнерство в атомной сфере со странами Глобального Юга и Востока. У Росатома огромный портфель заказов, поэтому какие-либо санкции США в отношении импорта российского урана нам нестрашны», – заключил Митрахович.

    Ранее стало известно, что США в 2023 году купили у России уран на рекордные 1,2 млрд долларов. Это максимальная сумма за все время ведения статистики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистической службы США.

    В прошлом году Россия поставила 702 тонны урана (588 тонн годом ранее). Это наибольшее значение с 2013 года, когда поставки составили 982 тонны. Россия сохранила первое место по стоимости поставок урана в США, за год нарастив долю импорта с 26% до 27%.

    Второй по экспорту стала Германия, поставки которой выросли на 9% – до 677 млн долларов. На третьем места оказалась Великобритания, увеличившая продажи до 609 млн долларов (на 19%). Также уран в США поставляли Канада, Нидерланды, Франция, Китай, Япония, Бельгия, Казахстан, Южная Африка, Индия, Чехия, Швейцария.

    Напомним, в конце 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения. Действие запрета продлится до конца 2040 года. Однако главный пункт законопроекта в другом: в нем предлагается прописать возможность снять запрет, если других источников поставок не найдется или «ради национальных интересов США». На этом фоне закупки урана взлетели вдвое до максимальных с марта 2023 года 193,2 млн долларов.

    В начале января сообщалось, что американские власти планируют выделить 500 млн долларов на поиск и закупку нероссийского высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) с возможностью расширения программы. США намерены заключить новые контракты сроком максимум на 10 лет. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем обернется отказ США от российского ядерного топлива.

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    8 февраля 2024, 10:20 • Новости дня
    Захарова высмеяла «общение» Байдена с покойными европейскими лидерами

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на очередной казус с президентом США Джо Байденом, который рассказал об общении с европейскими лидерами, на тот момент уже покойными.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что именно по этой причине американские журналисты предпочитают «общаться с нормальным президентом, а не с медиумом».

    Напомним, Байден ранее заявил, что около трех лет назад общался с умершим на тот момент в 2017 году канцлером Германии Гельмутом Колем. Кроме того, он рассказывал о «недавней встрече» с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который скончался в 1996 году.

    Тем временем популярный американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского президента Владимира Путина. Оно, как ожидается, будет опубликовано в 18.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск 9 февраля).

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    8 февраля 2024, 16:30 • Новости дня
    Путин поручил увеличить финансирование отечественной науки
    Путин поручил увеличить финансирование отечественной науки
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию поставил задачу правительству увеличить финансирование отечественной науки.

    «Прошу правительство проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки, это очень важный вопрос, фундаментальная вещь, без решения которого невозможно будет двигаться ни по одному направлению. Без развития научной сферы также невозможно достижение национальных целей развития», – приводит ТАСС слова Путина.

    Путин отметил, что по объему государственных расходов на науку Россия занимает одно из ведущих мест в мире, а общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит 1,5 трлн рублей.

    «В бюджете на текущий год мы, конечно, тоже прибавили средства на развитие науки, но в реальном выражении расходы на науку все-таки немножко снизились, имея в виду необходимую поправку на инфляцию и в процентах от ВВП (валового внутреннего продукта)», – подчеркнул глава государства.

    Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.

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    8 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Китайские спортсмены приедут на проводимые Россией Игры будущего
    Китайские спортсмены приедут на проводимые Россией Игры будущего
    @ Wang Kaiyan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайские спортсмены примут участие в проводимых Россией спортивных турнирах, включая Игры будущего, подтвердил российскому президенту Владимиру Путину лидер Китая Си Цзиньпин.

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, об этом сообщил помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.

    Ушаков рассказал, что лидеры подтвердили общий курс на формирование справедливого многополярного миропорядка, основанного на международном праве. «Выражено обоюдное неприятие курса США, направленного на вмешательство во внутренние дела других государств. Политическое и военное давление со стороны США наши страны тоже не приемлют», – приводит его слова ТАСС.

    Путин и Си Цзиньпин, по словам представителя Кремля, также отметили, что тесная координация России и Китая на мировой арене является стабилизирующим фактором и имеет стратегическое значение. «Наши страны занимают близкие или совпадающие подходы и позиции по ключевым внешнеполитическим проблемам», – указал Ушаков.

    Разговор, отметил он, был теплым и дружеским. Беседа продлилась ровно час.

    Ранее в Кремле опубликовали сообщение по итогам переговоров двух лидеров.

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    8 февраля 2024, 21:30 • Новости дня
    Президент РАН включен в состав Совета безопасности России
    Президент РАН включен в состав Совета безопасности России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников включен в состав Совета безопасности России, заявил российский лидер Владимир Путин.

    Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 300-летию РАН, Путин сообщил, что президент РАН был включен в состав Совбеза страны, указ об этом подписан, передает «Интерфакс».

    «Глубокую объективную научную экспертизу академии должны проходить все значимые инициативы, включая наши национальные проекты и планы развития инфраструктуры, отраслей и регионов, а научные, технологические программы, прежде всего по таким ключевым направлениям, как космос, мобильная электроника, квантовые и биотехнологии, генетика – осуществляться при ведущей роли Российской академии наук», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что важно в полном объеме интегрировать Российскую академию наук (РАН) в процесс принятия ключевых государственных решений.

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    8 февраля 2024, 09:05 • Новости дня
    Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля

    Источник: Послание президента Путина Федеральному собранию может состояться 27-28 февраля

    Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27-28 февраля, сообщили источники в губернаторском корпусе.

    Известно, что командировка главы одного из восточных регионов запланирована на 27 февраля. При этом дата может поменяться в последний момент. А «послание стоит» в графике у другого губернатора на 28 февраля, передает РИА «Новости».

    В данный момент точная дата послания неизвестна.

    Напомним, в прошлом году глава государства оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года.

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    8 февраля 2024, 23:02 • Новости дня
    Карлсон опубликовал первое фото интервью с Путиным

    Журналист Такер Карлсон опубликовал первое фото, сделанное во время интервью с Владимиром Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон опубликовал первую фотографию, на которой он берет интервью у российского президента Владимира Путина.

    Карлсон и Путин запечатлены в представительском кабинете в Кремле, оба в костюмах, Карлсон надел полосатый галстук, Путин - однотонный, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что между журналистом и президентом стоит небольшой столик, возле Карлсона стакан воды, а рядом с Путиным предмет, похожий на белый термос.

    Снимок выложен на личной страничке Карлсона в его микроблоге.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным будет захватывающим.

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    8 февраля 2024, 17:15 • Новости дня
    Путин назвал Си Цзиньпина своим другом

    Путин заявил, что обсудил со своим другом Си Цзиньпином сотрудничество в БРИКС

    Путин назвал Си Цзиньпина своим другом
    @ Савостьянов Сергей/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом и заявил, что обсудил с ним в четверг по телефону сотрудничество в БРИКС.

    «Обсуждаем с коллегами в БРИКС вопросы нашего сотрудничества в 2024 году. Только сегодня с моим, с нашим другом разговаривал, с председателем КНР [Си Цзиньпином] на этот счет, мы касались и сотрудничества в области БРИКС», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин провел обстоятельный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств подвели итоги развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний период.

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    8 февраля 2024, 14:35 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

    Кремль: Путин провел обстоятельный телефонный разговор с Си Цзиньпином

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин провел обстоятельный телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщили в Кремле.

    «Президент России тепло поздравил председателя КНР и дружественный китайский народ с наступающим Праздником Весны», – говорится в заявлении по итогам переговоров, опубликованном на сайте Кремля.

    Главы государств, как отмечается, подвели итоги развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний период. Стороны констатировали, что добрососедские связи между нашими странами находятся на беспрецедентно высоком уровне. «С удовлетворением подчеркнуто, что двусторонний товарооборот на год раньше установленного лидерами целевого срока преодолел отметку в 200 млрд долларов и вышел на рекордный показатель – 227,7 млрд долларов», – говорится в сообщении.

    Путин и Си Цзиньпин в контексте отмечаемого в этом году 75-летия установления дипломатических отношений двух стран выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем продвижении сотрудничества по всем направлениям, включая энергетику, финансы, инфраструктуру и транспорт, промышленность и сельское хозяйство, гуманитарные и спортивные обмены.

    «С обеих сторон подтверждена готовность наращивать внешнеполитическую координацию в рамках различных многосторонних структур, в частности, в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества. Си Цзиньпин высказал поддержку приоритетов российского председательства в объединении БРИКС», – говорится в сообщении.

    Кроме того, как сообщили в Кремле, сторонами проведен предметный обмен мнениями по ситуации в ряде регионов мира, в том числе на Ближнем Востоке, где подходы России и Китая в пользу политико-дипломатического урегулирования палестинской проблемы в общепризнанных международно-правовых рамках полностью совпадают.

    «При обсуждении обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе президент России подтвердил принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, заключающуюся в поддержке политики «одного Китая». Была также затронута нынешняя ситуация на Украине», – отметили в Кремле.

    Владимир Путин и Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное российско-китайское взаимодействие является важным стабилизирующим фактором в мировых делах, и условились о продолжении личных контактов.

    В сообщении, опубликованном китайской стороной по итогам разговора двух лидеров, говорилось, что Россия и Китай должны активизировать стратегическое сотрудничество и вместе противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела.

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    8 февраля 2024, 19:04 • Новости дня
    Сийярто ожидает «захватывающее» интервью Карлсона с Путиным

    Глава МИД Венгрии Сийярто: Интервью Путина Карлсону будет захватывающим

    Сийярто ожидает «захватывающее» интервью Карлсона с Путиным
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным будет захватывающим.

    «Конечно, это захватывающая вещь – без сомнений, потому что, если Такер Карлсон сделает интервью с президентом (Владимиром) Путиным, это будет интересно», – сказал Сийярто в интервью РИА «Новости».

    Венгерский министр выразил любопытство относительно того, какие темы будут подняты в интервью, и призвал дождаться эффекта после его публикации.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано в 18.00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

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    8 февраля 2024, 01:35 • Новости дня
    США депортировали в Россию обвиняемого по делу об эксплуатации детей

    США депортировали в Россию разыскиваемого за эксплуатацию детей Игоря Лекомцева

    Tекст: Денис Тельманов

    Гражданина России Игоря Лекомцева, которого объявили в розыск за эксплуатацию детей, депортировали из США, сообщила Служба иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности штатов.

    Депортация состоялась 26 января, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Службы.

    Отмечается, что Лекомцев прибыл в США в апреле 2017 года по туристической визе и был арестован в июле 2020 году.

    Издание «МВД Медиа» отмечает, что в июле 2014 года на территории города Тюмени Лекомцев совершил преступление, предусмотренное частью 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Потерпевшим стал девятилетний мальчик.

    Ранее сообщалось, что в Кирове возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней девочкой.

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    8 февраля 2024, 13:55 • Новости дня
    Назван день публикации интервью Путина Карлсону на сайте Кремля

    Песков: Интервью Путина Такеру Карлсону выйдет на сайте Кремля утром 9 февраля

    Tекст: Ольга Никитина

    Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону появится на сайте Кремля на русском и английском языках утром в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    При этом на ресурсах Карлсона интервью выйдет раньше, передает ТАСС слова Пескова.

    Представитель Кремля отметил, что приезд Карлсона в Россию и его интервью с Путиным вызвали «особый резонанс», причем не только в США, но и в нашей стране. «Резонанс иногда, скажем так, зашкаливающий», – добавил он.

    Песков отметил, что это интервью «будут читать и анализировать не один день».

    Напомним, интервью с российским лидером Карлсон обещал опубликовать в 18.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск 9 февраля).

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