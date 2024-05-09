Песков рассказал о влиянии погоды на парад Победы

Общественица: «Бессмертный полк» не дает представить в Киргизии предателей и злодеев в роли героев

Общественница Кетова: «Бессмертный полк» напоминает молодежи Киргизии о героическом прошлом их предков

Tекст: Олег Исайченко

«Киргизия вносила свой вклад в достижение общей победы над войсками нацистской Германии. Тысячи мужчин из нашей республики отправились на фронт. Те же, кто оставался в родных местах, не покладая рук трудились на заводах. Наши предки жили мечтой о торжестве справедливости над захватчиками и искренне радовались, когда Победа все же наступила», – сказала Ольга Кетова, член общественного комитета акции «Бессмертный полк» Киргизии.

«И мы 9 мая, будто бы стоя рядом с ними, переживаем те же эмоции. Поэтому «Бессмертный полк» так важен для граждан нашей страны. В нем участвуют все – вне зависимости от национальности и религии. Это мероприятие по-настоящему объединяет всю республику, наполняет наши сердца гордостью и радостью за достижения прадедов», – отмечает она.

«Однако в этом году столь важная акция была отменена правительством. Нам говорят, что это сделано из-за невозможности обеспечить безопасность участникам шествия», – подчеркивает собеседница.

«Думаю, этот запрет никак не повлияет на желание наших людей выйти с фотографиями предков на улицы городов. Возможно, шествия будут не такими массовыми как раньше, но забыть о 9 мая никто из нас не позволит. Тем более что большинство граждан положительно относятся к этому мероприятию», – считает Кетова.

«Конечно, без провокаций не обходилось. Некоторые провокаторы регулярно пытаются присоединиться к акции, чтобы пронести по центру города портреты предателей из Туркестанского легиона. Имеются и те, кто постепенно забывают ценность Дня Победы. Называют его празднование «романтизацией» войны», – замечает она.

По ее словам, недавно в частном детском саду Бишкека разгорелся скандал: часть родителей не хотели отпускать детей на подношение цветов, организованное по инициативе администрации учреждения. «Их было немного, и проведение мероприятия все же удалось отстоять. Однако подобные ситуации можно считать тревожным звонком», – акцентирует собеседница.

«Киргизия постепенно забывает о героическом прошлом. Местные школьники, студенты все меньше и меньше знают о подвигах своих земляков во времена войны. Акция «Бессмертный полк» позволяет обратить этот процесс вспять. Она сохраняет истину о былых событиях и не дает злоумышленникам, как в некоторых других странах, представить предателей и злодеев в роли героев», – резюмирует Кетова.

9 мая во многих городах постсоветских республик пройдут акции «Бессмертный полк». В Киргизии мероприятие впервые состоялось в 2014. Тогда в шествии приняли участие около одной тысячи человек. В 2016, несмотря на ливень, число неравнодушных жителей достигло почти 20 тыс. В последующие годы количество граждан, вышедших на улицы с портретами своих предков, колебалось в районе 40-50 тыс.

Однако в 2024 году власти страны приняли решение об отмене акции. Замглавы службы общественной безопасности МВД Киргизии Нурлан Исмаилов объяснил это возможностью совершения провокаций и терактов. По его словам, ограничения коснутся лишь конкретного мероприятия, все остальные празднования останутся без изменений.