«Волонтеры Победы» начали оказывать помощь беженцам из ДНР и ЛНР

Добровольцы из движения «Волонтеры Победы» помогают беженцам из Донбасса с расселением, развозят гуманитарную помощь, создают оперативные штабы для эвакуации.

Сейчас в городе Шахты добровольцы встречают и расселяют детей и воспитателей из детского дома. Также на территории Донского Государственного Технического Университета готовится к открытию пункт сбора помощи, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Наше региональное отделение мобилизовало все силы, задействованы все активные добровольцы. Мы помогаем беженцам с расселением, оказываем моральную поддержку, стараемся помочь, чем можем. Прибывающие жители ДНР и ЛНР обеспечены всем необходимым: жильем и питанием», – заявил региональный координатор движения в Ростовской области Артем Толпыгин.

В Республике Башкортостан также готовы принять беженцев и оказать им любую помощь. Штаб «Волонтеров Победы» в Республике мобилизован, добровольцы готовятся развозить гуманитарную помощь, уже создан оперативный штаб по эвакуации. Гуманитарную помощь также готова оказать Брянская область и другие регионы.

Лидер Движения «Волонтеры Победы», зампред комитета ГосДумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (Амельченкова) опубликовала у себя в телеграмм-канале обращение волонтера Победы Ирины Макаренко из Донецка, которая сейчас вместе с мамой и младшей сестрой едет в Ростовскую область.

«Мне очень жаль покидать родной город в такую трудную минуту, ведь, как говорят, Донецк – это люди. Но там безумно страшно и моя мама и младшая сестра без меня бы не уехали. Я очень жду встречи с координатором Волонтеров Победы в Ростове, далее мы поедем в Москву, где меня уже ждут ребята из Центрального штаба. Друзья, большое спасибо за помощь! Спасибо, Россия! Без вас мы бы не справились», – говорит Ирина Макаренко.

О том, как происходит эвакуация в ДНР, рассказал местный волонтер Олег Братухин: «Эвакуация началась вчера около 18 часов вечера. Первыми были эвакуированы воспитанники из детских домов. Эвакуация продолжается до сих пор. Люди берут с собой минимум вещей – только самое необходимое. Мирных жителей вывозят автобусами и железнодорожным транспортом. Хочу подчеркнуть, что со стороны Российской Федерации обеспечен «зеленый коридор» для всех жителей Республики».

«За что люблю нашу страну? За то, что мы никогда не были равнодушны к чужой беде. Так исторически повелось. Вот и сейчас, когда в ДНР и ЛНР происходят страшные события, и людей эвакуируют из родных мест, мы не можем остаться в стороне. Это общая боль. У меня много друзей в ЛНР и ДНР. Это классные ребята, которые помогают ветеранам и заботятся о нашей общей истории. Сейчас им и другим жителям нужна помощь. «Единая Россия» уже занимается конкретизацией того, какая помощь нужна. Будем помогать вместе!» – подчеркнула лидер движения Ольга Занко (Амельченкова).

Ранее секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия направила молодежный актив в Ростовскую область для оказания помощи беженцам. Среди них – врачи, юристы, специалисты муниципального и государственного управления.