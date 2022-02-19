Минобороны показало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

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19 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 16:22  |  vz.ru
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Почему всегда дешевые капуста и морковь резко подорожали

За год капуста подорожала почти в три раза Лысцева Марина/ТАСС
Россияне привыкли, что «борщевой набор» – капуста, картофель, свекла, морковь и лук – всегда дешевый. Однако всего за один 2021 год этот набор подорожал в полтора раза. Особенно сильно – почти в три раза – выросла цена капусты. Это уникальное удорожание овощей открытого грунта. До пандемии целых десять лет их ценники не дорастали даже до уровня инфляции. Что происходит и кто виноват? Подробности...
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Президент Бразилии послал из Кремля сигнал всему миру

«Для меня большая честь получить ваше приглашение. Мы испытываем чувство солидарности с Россией», – заявил Болсонару Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Скандальный бразильский лидер Жаир Болсонару побывал на переговорах с Владимиром Путиным в Москве и дал понять буквально всему миру, что прилетел в гости к другу и союзнику. Чем объясняется этот резкий геополитический разворот от политика, который прежде во всем ориентировался на США и даже мешал сотрудничеству своей родины с Москвой? Подробности...
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Какие мигранты заслуживают депортации из России

Путин призвал полицию принять жесткие меры против нелегальной миграции Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая на коллегии МВД, Путин велел резко ужесточить борьбу с нелегальной миграцией. В частности, выдворять из страны за любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка. Ясно, что после таких указаний массовые депортации нарушителей неизбежны. Но по каким критериям отбирать нарушителей для высылки? И будет ли успех такой работы МВД измеряться лишь количеством высланных из страны? Подробности...
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Как Украина готовится к штурму Донбасса

Украинские войска активно готовятся к наступлению в Донбассе Vadim Ghirda/АР/ТАСС
Впервые за долгое время Украина подвергла массовому обстрелу территорию непризнанных донецких республик. Это произошло на следующие сутки после того, как Россия начала отвод войск со своих западных границ по завершении крупных учений. Какие еще признаки свидетельствуют о том, что перед нами – подготовительные мероприятия перед масштабным наступлением на Донбасс? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Когда США приблизятся к демократии советского уровня

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему в США, стране образцовой демократии, за всё время их существования президентом ни разу не стал простой фермер или рабочий? А вот в тоталитарном СССР генеральными секретарями и министрами становились дети рабочих и крестьян. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Почему признание ЛДНР не противоречит «Минску-2»

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Россия вольна определять дальнейшую судьбу Минского процесса, исходя из своих национальных интересов и гуманитарных соображений. Именно поэтому Москва может признать ЛДНР сейчас или позже. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Что будет, если Россия признает ДНР и ЛНР

Игорь Лесев
Игорь Лесев, писатель, журналист
Россия подошла к своему Рубикону на донбасском направлении. Минские соглашения в политической части Зеленским и Ко не будут, да и не могут быть выполнены. Поэтому судьба Украины теперь зависит только от Владимира Путина. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Канада отменила демократию

Обсуждение: 9 комментариев

Обстрел Донбасса. Началось?

Лукашенко обидел Армению

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Российские фигуристки получили медали на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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Жертвами паводка в Рио-де-Жанейро стали десятки человек

В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
Подробности...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия на учениях провела пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон»
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    судьба Украины


    Игорь Лесев: Что будет, если Россия признает ДНР и ЛНР

    на ваш взгляд


    При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?

    Минобороны показало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

    19 февраля 2022, 15:34

    Текст: Александра Юдина

    Воздушно-космические силы России в ходе учений успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».

    Задачи, «предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме», все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики. Минобороны России поделилось кадрами с места учений, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что к учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

    Кроме того, «из позиционного района государственного испытательного космодрома «Плесецк» произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка».

    Также «крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс, поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура», а из акватории Баренцева моря «с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура».

    Напомним, в субботу президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и разбиралась, для чего Россия столь открыто демонстрирует это оружие НАТО.


    Путин разъяснил Макрону ситуацию с идеей признания ДНР и ЛНР
    		    17 февраля 2022, 14:39
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин не говорил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что идея Госдумы о признании ДНР и ЛНР не будет принята во внимание, он разъяснил, что это не законопроект, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте. И было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива, и что никакого законопроекта на этот счет не существует. То есть как бы все по-другому. Вроде то же, но все по-другому», – цитирует РИА «Новости» Песков.

    По его словам, сообщение главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана про слова Путина Макрону о признании ЛНР и ДНР скорее не помогает, а вредит. 

    «Это такие рассуждения на свободную тему, что называется. Причем которые не помогают, а скорее вредят. Мы с большим уважением относимся к господину министру иностранных дел Франции, к его усилиям в плане урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, к его усилиям по развитию двусторонних российско-французских отношений. Но в данном случае подобные заявления раскрывают суть и содержание закрытых доверительных переговоров глав государств – Путина и Макрона», – сказал он.

    Песков отметил, что в следующий раз это может помешать лидерам доверительно говорить друг с другом, если все сказанное будет растиражировано через несколько дней в СМИ. 

    «Это ограничивает их маневры в обсуждении весьма и весьма чувствительных и сложных тем. Мы никогда содержание таких переговоров не раскрываем», – подчеркнул Песков.

    Также он добавил, что в заявлении МИД Франции о разговоре Путина и Макрона были искажены нюансы. 

    «А это в такой чувствительной и ответственной ситуации, как сегодня, чрезвычайно и чрезвычайно вредно», – сказал он. 

    Ранее Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но пока не ответил на него. 

    Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.

    Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан выразил мнение, что признание Донецкой и Луганской народных республик Россией стало бы посягательством на суверенитет Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР стало бы политической катастрофой и нарушением Минских соглашений.

    Коментарии (86)
    В Британии присудили Путину победу над Западом
    		    16 февраля 2022, 22:26
    Фото: www.kremlin.ru
    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над Соединенными Штатами и Европой, говорится в редакционной статье британского издания The Telegraph.

    Как считают авторы статьи, европейские государственные деятели отказались выступить единым фронтом против Москвы, претензии Брюсселя на важную роль на внешнеполитической арене оказались не обоснованны, а Соединенные Штаты ограничились воинственной риторикой, передает РИА «Новости».

    «Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него», – отмечается в материале. Россия, как говорится в публикации, одержала победу: Украину, скорее всего, не примут в НАТО, а «Северный поток – 2» готов к поставкам газа для Европы.

    Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.

    На ваш взгляд

     
    Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?



    Обсуждение:  43 комментария

    В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.

    В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.

    Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.

    Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

    Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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    Коментарии (21)
    Путин проведет учения ядерной триады с пусками баллистических ракет
    		    18 февраля 2022, 12:13
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Дмитрий Зубарев

    В субботу под руководством президента Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщает Минобороны.

    «19 февраля под руководством Верховного главнокомандующего ВС России В.В. Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

    К учениям будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.

    «Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил», – отметили в Минобороны.

    Напомним, в декабре Генштаб заявил о боеготовности более 95% пусковых установок стратегических ядерных сил.

    Коментарии (47)
    Путин: Санкции против России введут в любом случае

    18 февраля 2022, 17:37

    Текст: Валентина Григоренко

    Западные страны введут санкции против России и Белоруссии в любом случае, повод для этого будет найден, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    «Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода – он будет найден, потому что цель в другом, цель – затормозить развитие, в данном случае – России и Белоруссии», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, санкционное давление «является абсолютно нелегитимным». «Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом (о возможных новых санкциях – прим. ВЗГЛЯД), заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права», – уточнил Путин.

    Он пояснил, что политика санкций не нравится многим странам, «даже союзникам Соединенных Штатов», но они это терпят. «Просто рот закрывают, молчат, терпят. Но <…> никому это не нравится: и вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится», – отметил Путин.

    «Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвется. Но для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развития современных направлений экономики», – резюмировал российский лидер.

    Напомним, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились в Москве, они продлились около 2,5 часов. Путин во время переговоров также добавил, что санкции ряда государств против России и Белоруссии нацелены на то, чтобы осложнить ситуацию в обеих странах.

    Ранее сенат США принял резолюцию, в которой заявляет, что поддержит санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.

    В среду в Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России.

    Вместе с тем в Совбезе назвали ежегодные траты США на «сдерживание России»: Пентагон с 2014 года ежегодно тратит 4 или 5 млрд долларов на антироссийскую программу.

    Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.

    Коментарии (27)
    Путин призвал Киев как можно скорее сесть за стол переговоров с Донбассом
    		    18 февраля 2022, 16:59
    Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Киеву необходимо сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    «Затронули с Александром Григорьевичем и непосредственно проблематику внутриукраинского конфликта. Процесс урегулирования по-прежнему буксует, не помогают, несмотря на все наши усилия, и контакты на уровне советников лидеров стран «нормандского формата», наши консультации по этому вопросу с партнерами», – передает слова Путина официальный сайт главы государства..

    По словам президента, Киев не исполняет Минские соглашения: «Категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договоренностей по внесению изменений в Конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и амнистии – по всем ключевым вопросам Минских соглашений. Да и в целом на Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения».

    Залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны, по словам главы государства, является выполнение Минских договоренностей. «Все, что нужно сделать Киеву, – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта, и чем раньше это произойдет – тем лучше. К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации в Донбассе», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.

    Коментарии (43)
    Россия на учениях провела пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон»
    		    19 февраля 2022, 14:24
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Наталья Ануфриева

    Воздушно-космические силы России в ходе учений успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщает пресс-служба Кремля.

    В сообщении на сайте Кремля указывается, что «под руководством верховного главнокомандующего вооруженными силами Владимира Путина проведено плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет».

    Президент наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

     

    К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

    «ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням. В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер», – говорится в сообщении Кремля.

    Кроме того, «из позиционного района государственного испытательного космодрома «Плесецк» произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка».

    Также «крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс, поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура», а из акватории Баренцева моря «с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура».

    Указывается, что задачи, «предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме», все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики.

    Напомним, в субботу президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и разбиралась, для чего Россия столь открыто демонстрирует это оружие НАТО.

    Коментарии (23)
    В Госдуме призвали максимально сурово наказать убийц туриста-москвича в КЧР
    		    18 февраля 2022, 18:12
    Фото: 09.мвд.рф
    Текст: Ростислав Зубков

    «Понятно, что человек, который сходил в туалет на обочине, не прав. Это дегенеративные действия. Но, увы, таких людей много. И что, их теперь убивать?» – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя арест в КЧР подозреваемых в убийстве туриста из Москвы, решившего сходить в туалет на обочине.

    «Если это не вопросы жизни и смерти, то ни у кого нет права на логику типа: «Я здесь решаю, кого и как покарать». Такое надо пресекать», – отметил избранный от Дагестана депутат Госдумы, единоросс Султан Хамзаев. «Конечно, туристы должны уважать культуру общества, в гости к которому они приехали. Но и принимающая сторона должна чтить свои же законы. У нас в законодательстве все прописано: на каждое хулиганское действие есть сбалансированная реакция – справедливое наказание», – подчеркнул парламентарий.

    По его мнению, жители Карачаево-Черкесии явно перешли черту допустимого. «Им надо было сделать туристу замечание, сказать, что у нас на Кавказе так нельзя себя вести, что за это, кроме того, могут просто оштрафовать», – считает собеседник. Что касается решения подозреваемых добровольно явиться в полицию, то «у нас на Кавказе это стандартная ситуация, когда преступивший закон кается и сам сдается властям», – заявил Хамзаев. «Пришли сами – ладно. Не пришли бы? Их бы нашли бы, дело не в этом. Теперь с этим должны разбираться следствие и суд, но я считаю, что наказывать надо по всей строгости», – отметил депутат.

    В пятницу двое жителей Карачаево-Черкесии, подозреваемых в убийстве в КЧР туриста из Москвы, сами пришли в отдел полиции, пишет «Лента.ру». По предварительным данным, подозреваемых зовут Руслан Узденов и Абдуллах Бостанов (на фото). Последний заявил о готовности нести наказание и компенсировать потерю родственникам жертвы. СМИ сообщают, что на лице и теле Узденова оказались следы побоев. Их он объяснил дракой с туристами. По его версии, конфликт завязался после того, как они с Бостоновым сделали замечание приезжему, сходившему в туалет на обочине дороги. «Мы ему сказали, что он же не будет так себя при своей матери вести, а он сказал, что будет», – отметил Узденов.

    Ранее в УМВД Карачаево-Черкесии сообщали, что местного жителя заподозрили в убийстве 35-летнего туриста из столицы. По данным СМИ, конфликт случился во время остановки на дороге. Вскоре после этого источник в СМИ заявил, что родственники Бостанова решили выдать его правоохранителям.

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    Путин распорядился выдавать по 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса
    		   18 февраля 2022, 19:17
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин дал поручение срочно обеспечить выплату в размере 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей», – передает слова Пескова РИА «Новости».

    Ранее главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, покинуть территорию республик и выехать в Россию. 

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    В Кремле похвалили работу российских спецслужб

    18 февраля 2022, 13:22

    Текст: Наталья Ануфриева

    Спецслужбы России, несмотря на то, что их не так много, как в США, действуют очень эффективно, президенту Владимиру Путину представляется реальная картина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сказал в ответ на вопрос о том, насколько информирован президент и из каких источников он черпает информацию о происходящем в Донбассе, что у США действительно «очень много различных разведслужб», но и в России «у президента с этим все хорошо, у нас их не так много, но действуют они не менее эффективно», передает РИА «Новости».

    «У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, разумеется, у президента России есть множество источников, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел. Из соответствующих служб получает соответствующие доклады», – ответил представитель Кремля на вопрос о дополнительных каналах связи.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провалом спецслужб США постоянно поступающие «разведданные» о вторжении России на Украину и задалась вопросом об источниках этой информации.

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    Патрушев: Привлечение мигрантов мешает трудоустройству российских граждан

    18 февраля 2022, 17:05

    Текст: Александра Юдина

    Массовое привлечение трудовых мигрантов в сферу строительства, общепита, перевозок и услуг мешает трудоустройству российских граждан, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по видеосвязи о ситуации в регионах Уральского федерального округа.

    Как отметил Патрушев, «негативное влияние на ситуацию в миграционной сфере оказывает стремление работодателей в погоне за прибылью минимизировать собственные издержки путем найма иностранных рабочих без официального трудоустройства и без создания необходимых условий для их жизнедеятельности», передает ТАСС.

    «При этом в ряде отраслей экономики, таких как строительство, общественное питание, грузовые и пассажирские перевозки, сфера услуг – в результате массового привлечения гастарбайтеров формируются неконкурентные условия для трудоустройства российских граждан», – добавил он.

    По информации секретаря Совбеза, в вахтовых городках Уральского федерального округа сконцентрировано порядка 100 тыс. иностранных граждан.

    «Большинство приезжих имеет низкую квалификацию и недостаточный уровень образования, пренебрегает российскими культурными традициями и нормами поведения, что вызывает недовольство местного населения, приводит к возникновению конфликтов», – подчеркнул Патрушев.

    По мнению политика, имеющиеся проблемы в сфере реализации государственной миграционной политики «оказывают дестабилизирующее влияние на общественно-политическую обстановку, создают дополнительные риски общественной безопасности, усиливают социальную напряженность в обществе».

    Тем временем в Кремле заявили, что тема нелегальной миграции в России требует особого внимания властей, так как это среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал принимать жесткие меры против нелегальной миграции.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие мигранты заслуживают депортации из России.

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    Путин обратил внимание на хамское поведение водителей на дорогах
    		    17 февраля 2022, 14:14
    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Надо продолжить работу по повышению безопасности на дорогах, работу над поведением водителей, формировать в обществе неприятие безответственного вождения, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД.

    «В дорожно-транспортных происшествиях по-прежнему погибает много людей и много детей, к сожалению. Высока смертность в авариях по вине нетрезвых водителей, а также в результате наездов на пешеходов. Важно продолжить работу по повышению культуры на дорогах», – цитирует РИА «Новости» Путина. Президент также призвал «формировать в обществе неприятие безответственного, хамского поведения на дорогах».

    Он отметил опыт, накопленный у ведомства во взаимодействии с общественными, волонтерскими объединениями.

    «Надо развивать такое партнерство и дальше, формировать в обществе неприятие безответственного, хамского поведения на дорогах», – добавил президент.

    Путин отметил, что подразделения ГИБДД традиционно подвергаются критике, однако «порядка на дорогах, надо это все-таки признать, стало больше», передает ТАСС.

    По его словам, этот тезис подтверждает статистика по ДТП, погибшим и пострадавшим на дорогах

    Ранее президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД заявил, что приоритетом ведомства должна быть борьба с криминалом.

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    Путин: Россия будет поступать так, как считает нужным

    18 февраля 2022, 18:24

    Текст: Вера Басилая

    Россия будет ориентироваться на национальные интересы, и поступать так, как считает нужным, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

    «Мы делаем то, что считаем нужным делать, и будем так поступать дальше. Конечно, мы смотрим, что в мире происходит, но мы имеем четкие, понятные ориентиры, соответствующие национальным интересам российского народа и российского государства», – цитирует ТАСС Путина.

    До этого Владимир Путин после переговоров с Александром Лукашенко заявил, что Киеву необходимо сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и чем раньше, тем лучше.

    Ранее в Москве завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые продлились около 2,5 часов.

    Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.

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    Путин дал старт учениям с пусками баллистических ракет
    		    19 февраля 2022, 13:28
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент России вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдает за учебными пусками баллистических ракет из ситуационного центра, передает РИА «Новости».

    По данным Минобороны, учения носят плановый характер. К маневрам привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

    Подчеркивается, что учения сил стратегического сдерживания были спланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

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    Путин: Экономика России в 2021 году превысила докризисный уровень
    		    17 февраля 2022, 18:50
    Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
    Текст: Елена Мирошниченко

    Экономика России в 2021 году показала хороший результат, превысив докризисный уровень, даже на фоне непростой глобальной ситуации, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.

    «На фоне непростой глобальной ситуации российская экономика в прошлом году показала хорошие результаты. ВВП страны вырос на 4,6%. Отечественная экономика не только полностью компенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень», – цитирует его РИА «Новости».

    По словам Путина, «в отличие от многих ведущих экономик мира, Россия нормализовала свою бюджетную политику. В прошлом году федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,4% ВВП. Годом ранее у нас был зафиксирован дефицит в 3,8%».

    «Объем ненефтегазовых доходов по итогам прошлого года составил 16,2 триллиона рублей. При этом доходы четвертого квартала более чем на 20% превысили прогноз правительства. В текущем году такая позитивная динамика сохраняется: в январе ненефтегазовые доходы бюджета оказались на 27% выше, чем годом ранее», – рассказал глава государства.

    Он также подчеркнул, что «устойчивая доходная база позволяет нам не только решать текущие задачи, выходить на установленные параметры бюджета, но и готовить, запускать новые, дополнительные меры для развития экономики, укрепления социальной сферы и поддержки российских семей».

    Ранее Путин заявил, что рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%.

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    Путин призвал принимать жесткие меры против нелегальной миграции

    17 февраля 2022, 13:56

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Необходимо принимать самые жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов и преступных группировок, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.

    В России рады всем, кто приезжает в страну и соблюдает законы страны, относится с уважением к ее культуре и традициям, сказал Путин, передает ТАСС.

    «Однако нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции свой бизнес – против этих людей должны быть выработаны самые жесткие меры. А любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность [должны] служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», – заключил он.

    В ходе заседания глава ведомства Владимир Колокольцев сообщил, что количество выданных мигрантам патентов в 2021 году превысило уровень 2019 года. «Возобновление авиасообщения и частичная отмена на въезд в РФ активизировали приток иностранной рабочей силы», – цитирует министра РИА «Новости».

    Кроме того, 1 млн мигрантов воспользовались возможностью легализоваться в России. Есть случаи, когда нарушившие в России законы мигранты, выдворенные из страны, меняют у себя на родине паспортные данные и возвращаются. Решением для этого должно стать расширение списка иностранцев, которые в обязательном порядке сдают отпечатки пальцев при въезде.

    Иностранцы, включая мигрантов, в прошлом году совершили больше преступлений, чем в позапрошлом, добавил глава ведомства.

    «Почти на 6% отмечается рост уголовных посягательств, совершенных иностранными гражданами. Зафиксированы групповые нарушения правопорядка, их участники привлечены к ответственности, приняты меры в виде выдворения и депортации», – сказал министр.

    Вместе с этим сократилось число преступлений, связанных с незаконной миграцией. В ФСБ было направлено 180 тыс. материалов по этим делам.

    Ранее Следственный комитет заявил, что в последнее время преступность мигрантов начала приобретать более острый характер, что вызывает напряжение в обществе, это наблюдается не только в Москве, но и в других городах.

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