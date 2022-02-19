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Путин дал старт учениям с пусками баллистических ракет
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Президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдает за учебными пусками баллистических ракет из ситуационного центра, передает РИА «Новости».
По данным Минобороны, учения носят плановый характер. К маневрам привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
Подчеркивается, что учения сил стратегического сдерживания были спланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
Путин распорядился о строительстве порта для перевалки белорусских грузов
Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу президента Белоруссии Александра Лукашенко отдал распоряжение о строительстве порта в Ленинградской области для перевалки белорусских удобрений, сообщил Лукашенко.
«Я попросил, чтобы помогли нам россияне – не было волокиты бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть, чтобы мы на родину под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн груза там. При мне были отданы распоряжения, чтобы немедленно это строительство началось», – передает ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что белорусские товарные потоки будут полностью перенаправлены из литовской Клайпеды в другие порты. При этом отмечалось, что ущерба для экономики Белоруссии от запрета Литвой транзита белорусских удобрений не будет.
Лукашенко также заявлял, что страна может закрыть Литве транзит грузов через свою территорию, если продолжится конфронтация.
Напомним, правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».
Путин: Санкции против России введут в любом случае
Западные страны введут санкции против России и Белоруссии в любом случае, повод для этого будет найден, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода – он будет найден, потому что цель в другом, цель – затормозить развитие, в данном случае – России и Белоруссии», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, санкционное давление «является абсолютно нелегитимным». «Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом (о возможных новых санкциях – прим. ВЗГЛЯД), заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права», – уточнил Путин.
Он пояснил, что политика санкций не нравится многим странам, «даже союзникам Соединенных Штатов», но они это терпят. «Просто рот закрывают, молчат, терпят. Но <…> никому это не нравится: и вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится», – отметил Путин.
«Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвется. Но для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развития современных направлений экономики», – резюмировал российский лидер.
Напомним, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились в Москве, они продлились около 2,5 часов. Путин во время переговоров также добавил, что санкции ряда государств против России и Белоруссии нацелены на то, чтобы осложнить ситуацию в обеих странах.
Ранее сенат США принял резолюцию, в которой заявляет, что поддержит санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
В среду в Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России.
Вместе с тем в Совбезе назвали ежегодные траты США на «сдерживание России»: Пентагон с 2014 года ежегодно тратит 4 или 5 млрд долларов на антироссийскую программу.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.
Путин призвал Киев как можно скорее сесть за стол переговоров с Донбассом
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Киеву необходимо сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Затронули с Александром Григорьевичем и непосредственно проблематику внутриукраинского конфликта. Процесс урегулирования по-прежнему буксует, не помогают, несмотря на все наши усилия, и контакты на уровне советников лидеров стран «нормандского формата», наши консультации по этому вопросу с партнерами», – передает слова Путина официальный сайт главы государства..
По словам президента, Киев не исполняет Минские соглашения: «Категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договоренностей по внесению изменений в Конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и амнистии – по всем ключевым вопросам Минских соглашений. Да и в целом на Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения».
Залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны, по словам главы государства, является выполнение Минских договоренностей. «Все, что нужно сделать Киеву, – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта, и чем раньше это произойдет – тем лучше. К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации в Донбассе», – подчеркнул Путин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.
Путин распорядился выдавать по 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса
Президент России Владимир Путин дал поручение срочно обеспечить выплату в размере 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Ранее главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, покинуть территорию республик и выехать в Россию.
Путин: Россия будет поступать так, как считает нужным
Россия будет ориентироваться на национальные интересы, и поступать так, как считает нужным, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«Мы делаем то, что считаем нужным делать, и будем так поступать дальше. Конечно, мы смотрим, что в мире происходит, но мы имеем четкие, понятные ориентиры, соответствующие национальным интересам российского народа и российского государства», – цитирует ТАСС Путина.
До этого Владимир Путин после переговоров с Александром Лукашенко заявил, что Киеву необходимо сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и чем раньше, тем лучше.
Ранее в Москве завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые продлились около 2,5 часов.
Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.
Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с Путиным «нападение» на Украину
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.
Глава республики заметил, что Запад уже выходит на второй раунд своей информационной кампании о скором «вторжении» в эту страну. «[Пугают] весь мир о том, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя [таких] планов у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, никогда не было», – передает слова Лукашенко ТАСС.
Он добавил, что Россия и Белоруссия вынуждены реагировать на действия Запада с помощью дипломатии и проведения учений.
Между тем Путин сообщил, что в субботу вместе с белорусским коллегой примет участие в мероприятиях по военному сотрудничеству.
В пятницу Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.
Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.
Отмечается, что для Путина эта беседа станет продолжением ряда очных международных контактов: он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии, до этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.
Путин подписал ежегодный указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы. Отметим, что подобный указ президент подписывает каждый год.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня опубликования. Кабмину и местной исполнительной власти в регионах поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом, передает ТАСС.
Напомним, военные сборы находящихся в запасе Вооруженных сил – плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки резервистов. Сборы проводятся каждый год, для чего глава государства ежегодно подписывает соответствующий указ. В Минобороны после этого готовят директиву для военкоматов, а затем начинается рассылка повесток.
Продолжительность сборов не должна превышать два месяца, а их общая продолжительность за время пребывания гражданина в запасе – одного года. Гражданин может призываться на военные сборы не чаще одного раза в три года.
Путин заявил о неспособности США адекватно воспринимать требования России по безопасности
США и другие члены альянса пока не настроены адекватно воспринимать стержневые требования России по безопасности, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг продвижения российских требований к Западу, главные из которых сводятся к недопущению дальнейшего расширения НАТО, отказу от размещения ударных вооружений вблизи границ России и возврату военного потенциала и инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как уже говорил ранее, США и другие члены альянса пока не настроены, к сожалению, адекватно воспринимать эти три стержневых элемента нашей инициативы», – цитирует ТАСС Путина.
Напомним, российский МИД разместил на своем сайте полный текст ответа России на американские предложения по безопасности, который был также передан послу США в Москве Джону Салливану.
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Путин на встрече с Лукашенко заявил о необходимости сверить часы по ряду позиций
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Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что им есть о чем поговорить и сверить часы по ряду позиций.
«Мы с вами регулярно в контакте, но в этом году встречаемся очно впервые, нам есть о чем поговорить, сверить часы по ряду позиций. Но поскольку это первая встреча в этом году, конечно, хочется сказать, что прошлый год у нас был достаточно продуктивным», – передает его слова РИА «Новости».
Путин отметил, что страны серьезно продвинулись в области строительства Союзного государства.
«Наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших. Идет собственно давно развитие по очень многим из этих направлений», – сказал российский лидер.
«Опэцэрились?» – спросил Путин перед началом встречи у Лукашенко, а после обнял его.
«Давно уже сюда приехали», – сказал белорусский президент, пояснив, что ждал результатов теста на коронавирус.
В пятницу Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.
Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.
Отмечается, что для Путина эта беседа станет продолжением ряда очных международных контактов: он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии, до этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.
В Кремле завершились переговоры Путина и Лукашенко
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились в Москве, они продлились около 2,5 часов.
Путин отметил, что ведомства двух стран наладили эффективную работу по всем направлениям интеграции двух стран, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что совместные учения России и Белоруссии никому не угрожают. «Совместно дали высокую оценку учениям «Союзная решимость – 2022», активная фаза которых продлится в Белоруссии до 20 февраля. Должен констатировать, что эти учения имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают», – сказал российский лидер.
«В ходе сегодняшних переговоров подробно обсуждалась тема укрепления единого оборонного пространства России и Белоруссии. Мы договорились и впредь коллективно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран в свете нарастающей военной активности стран НАТО на внешних границах Союзного государства», – отметил Путин.
Он отметил, что торговля между двумя государствами растет, несмотря на эпидемиологическую ситуацию.
«Естественно, особое внимание мы всегда уделяли и будем уделять расширению торгово-экономических связей. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, торговля растет. По итогам 2021 года товарооборот увеличился более чем на треть – 34,4% и составил значительную сумму – 38,5 млрд долларов», – передает его слова РИА «Новости».
Глава государства добавил, что санкции ряда государств против России и Белоруссии нацелены на то, чтобы осложнить ситуацию в обеих странах.
Путин также пожелал Минску успешного проведения референдума по изменению конституции 27 февраля.
Затронул Путин также тему гарантий безопасности. Он отметил, что США и другие страны НАТО пока не настроены адекватно воспринимать стержневые требования Москвы
При этом Россия готова идти на переговоры с США и НАТО, но только в комплексе с рассмотрением приоритетных для Москвы требований безопасности.
Лукашенко в свою очередь после переговоров заявил, что у него сложилось впечатление, что отдельные политики Запада просто патологически опасны для окружающих, а также сегодня видно их скудоумие. Он уточнил, что обсудил с Путиным противостояние санкционному давлению, благодарен ему за указания на этот счет правительству.
Президент республики уверен, что Россия и Белоруссия выстоят и выйдет из гибридной войны.
В пятницу Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.
Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.
Отмечается, что для Путина эта беседа станет продолжением ряда очных международных контактов: он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии, до этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.
Глава Пентагона отказался говорить о возможности размещения новых сил США в Европе
Министр обороны США Ллойд Остин, находящийся с визитом в Польше, отказался говорить о возможности размещения дополнительных американских сил в Европе, но отметил, что Вашингтон будет делать необходимое для защиты партнеров по НАТО.
«Сегодня мне нечего объявить по этому поводу (о размещении новых сил для поддержки союзников США в Европе), но также я скажу, что по всему, что мы делаем, мы будем консультироваться с нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что мы придерживаемся одинаковых взглядов относительно развертывания любых сил», – передает РИА «Новости» слова Остина.
Он отметил, что США «привержены» 5-й статье договора Альянса.
«Мы будем делать необходимое для защиты наших партнеров и союзников, в соответствии с положениями пятой статьи», – подчеркнул глава Пентагона.
Ранее в пятницу министр обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что Госдепартамент США согласился на продажу Польше 250 танков «Абрамс».
Лукашенко решил посоветоваться с Путиным о сроках своего президентства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутливой форме заявил, что посоветуется с российским лидером Владимиром Путиным, сколько ему еще оставаться на посту главы республики.
«Что касается моего президентства, то вот мы сейчас со старшим братом [Путиным] посоветуемся и решим. Что вы переживаете? Все будет нормально», – передает его слова ТАСС.
В августе прошлого года Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко. Он признался, что видит 15-20 человек, которые могут вырасти до президента, они похожи в своей преданности Белоруссии на него.
Лукашенко подтвердил участие Белоруссии в военных учениях 19 февраля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что доволен совместными военными учениями и завтра также намерен принять в них участие.
«Я уже был на учениях белорусско-российских, посмотрел и российское подразделение, и белорусское... Очень впечатляюще. Ну и как вы говорили, завтра, если все будет нормально, побудем с вами на интересном мероприятии», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.
При этом российский лидер поправил его, добавив «не побудем, а поучаствуем». «Поучаствуем, да», – согласился Лукашенко.
Путин также сообщил, что в субботу намерен вместе с белорусским коллегой принять участие в мероприятиях по военному сотрудничеству. «Конечно, поговорим о региональной ситуации, оценим, как идет военное сотрудничество», – отметил он.
По словам российского лидера, сейчас активная фаза учений. «Завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества», – подытожил Путин.
Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что в субботу под руководством президента Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет.
Путин и Лукашенко начали переговоры без антиковидных ограничений
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.
Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре. Встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений, между президентами нет социальной дистанции, которую Путин соблюдал на переговорах с некоторыми другими главами государств, в том числе канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.
Это было связано, в частности, с отказом лидеров воспользоваться услугами российских медиков при прохождении ПЦР-тестирования перед встречей.
Отмечается, что для беседы Путина и Лукашенко шестиметровый овальный стол не понадобился. Перед началом переговоров президенты обменялись рукопожатиями, после чего разместились в креслах у камина на небольшом расстоянии друг от друга.
На повестке у лидеров дальнейшее развитие российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, актуальные проблемы европейской безопасности и обеспечение национальных интересов двух стран, противостояние западным санкциям, проведение совместных военных учений.
За прошедшие полтора месяца Путин и Лукашенко неоднократно контактировали телефону, обсуждая как двусторонние, так и глобальные вопросы.
Отмечается, что для Путина эта беседа станет продолжением ряда очных международных контактов: он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии, до этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.
Песков сообщил о запланированном разговоре Путина с Макроном
На воскресенье, 20 февраля, у президента России Владимира Путина запланирован телефонный разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
«Да. Запланирован», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Пескова.
Ранее представитель Кремля разъяснил слова Путина, сказанные президенту Франции Эммануэлю Макрону по поводу идеи Госдумы признать ДНР и ЛНР.