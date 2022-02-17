В Госдуме предложили решение ключевых проблем в трудоустройстве российской молодежи

На заседании Комитета Госдумы по молодежной политике предложили пути решения ключевых проблем в трудоустройстве российской молодежи, в частности создание программы льготного кредитования молодежи и предоставление налоговых льгот для молодежи в отдельных регионах и сферах деятельности.

На совместном заседании с членами Комитета по контролю были представлено исследование экспертов университета МГЮА по теме трудоустройства молодежи, которое указывает на ключевые проблемы в этом вопросе. Материалы переданы профильной рабочей группе Комитета по молодежной политике и будут учитываться при формировании законодательных инициатив, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Исследование выявило проблемы, характерные для российского рынка труда: незащищенность граждан от 18 до 25 лет в вопросах трудоустройства; высокая внутренняя и внешняя миграция молодежи, отсутствие стимулов для трудоустройства в регионах; низкая оплата труда молодежи; низкие темпы развития молодежного предпринимательства; отсутствие мер по стимулированию работодателей, трудоустраивающих молодых специалистов; недостаточная информированность молодежи о существующих программах поддержки.

В качестве возможных решений обозначенных проблем, эксперты МГЮА предложили обеспечить населению право на бесплатную юридическую помощь по вопросам трудоустройства; создать программы льготного кредитования молодежи; предоставить налоговые льготы для молодежи в отдельных регионах и сферах деятельности, сделать специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» постоянным, внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс; предоставлять жилье молодым специалистам по договорам соцнайма; разработать единую социальную карту для студентов; разработать региональные программы субсидирования заработной платы и квотирования рабочих мест, по примеру Москвы; Сделать туристический кэшбек постоянной мерой поддержки молодежи. Предложения будут рассмотрены Комитетом по молодежной политике и учтены при формировании законодательных инициатив.

«Тема трудоустройства молодежи сейчас для нас является одной из основных. Когда Комитет был только сформирован и обсуждалась его повестка, трудоустройство было обозначено в качестве флагманского направления. Мы понимаем, что молодым людям сегодня нужно себя чувствовать востребованными и реализованными, если они этого чувства не имеют – они просто уезжают, либо в другой регион, либо в другую страну. Именно труд, карьера и хороший уровень заработка формируют это чувство востребованности», – сказал Артем Метелев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике.

Депутат отметил, что в вопросе трудоустройства сегодня есть определенные сложности. По его словам, почти каждый пятый молодой человек в России – безработный. Метелев добавил, что государство своевременно реагирует на тенденции безработицы. Правительством была принята Долгосрочная программа занятости молодежи до 2030 года, куда вошли 23 предложения от Комитета по молодежной политике.

«Буквально несколько дней назад состоялось заседание Экспертного совета, который мы сформировали при Комитете по молодежной политике, были распределены рабочие группы, одна из которых – по молодежной занятости и предпринимательству. Мы с коллегами-экспертами, которые занимаются вопросом занятости молодежи «на земле», изучим представленное исследование», – сказал Михаил Киселев, заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике.

Депутат подчеркнул важность нескольких обозначенных в исследовании тем: жилищный вопрос для молодых семей и специалистов и необходимость совершенствования существующих служб занятости, которые в настоящий момент не пользуются большой популярностью среди молодежи. Также Киселев предложил создать «единую службу юридической помощи», которая бы оказывала консультации населению.

Заместитель Министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова отметила необходимость осуществления парламентского контроля за реализацией программы занятости, а также подчеркнула важность и высокое качество представленных МГЮА материалов. В ходе своего выступления представитель ведомства выделила несколько блоков обсуждаемого исследования: несоответствие региональных нормативно-правовых актов федеральному законодательству; необходимость плотного взаимодействия с органами власти субъектов в части трудоустройства; привлечение к обсуждению проблемы занятости коллег из других структур и ведомств – строительной, экономической, финансовой отраслей.

«Социологические исследования, которые проводили коллеги, нужно рассматривать не только с точки зрения потребностей молодежи, но и с точки зрения потребностей работодателя. Проблема, которую мы поднимаем, она мультикомплексная и мультиотраслевая. Добиться каких-то значимых успехов в одиночку, на наш взгляд, невозможно, нужно привлекать максимально широкий круг участников», – сказала Мухтиярова.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Андрей Платонов рассказал о реализуемых мерах в сфере трудоустройства молодежи.

«По упомянутой долгосрочной программе содействия занятости молодежи до 2030 года мы взаимодействуем с Министерством труда и социальной защиты, взаимодействуем с коллегами в регионах. В рамках трека Росмолодежь.Бизнес запущена всероссийская программа поддержки молодежного предпринимательства (ее мы делаем вместе с Минэком), в которой достаточно много внимания уделяется обучению, подготовке к предпринимательской деятельности и взаимодействию предпринимателей между собой», – сказал он.

Представитель ведомства отметил, что программа развития молодежного предпринимательства разделена на 4 блока: «школьник», «студент», «молодежь с идеями» и «клуб молодых предпринимателей». Таким образом программа охватывает сферы профориентации, поддержки идей и уже сложившихся бизнес-проектов.

Мониторинг МГЮА по теме правоприменения закона «О занятости населения Российской Федерации» был сформирован по запросу Комитета Госдумы по контролю. Исследования были представлены экспертами университета и переданы в работу Комитета по молодежной политике на площадке молодежного форума «#ТрудКрут», приуроченного ко Дню российских студенческих отрядов.