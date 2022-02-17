Глава азербайджанской диаспоры извинился перед избитыми в Екатеринбурге женщинами

Руководитель азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлински принес извинения женщинам, которых избил подросток, выходец из Азербайджана.

«Ситуация неприятна мне лично. Я воспринимаю это болезненно. Во-первых, я приношу извинения двум женщинам, которые пострадали от рук нашего земляка», – заявил Шыхлински РИА «Новости».

По его словам, диаспора может оказать потерпевшим моральную и материальную поддержку, в том числе с лекарствами. Шыхлински добавил, что будет требовать от нападавшего, чтобы тот принес извинения.

«Я хочу, чтобы они вышли в эфир и извинились. По-любому, извинение их не спасает. Но мы это все равно планируем», – подчеркнул глава диаспоры.

Он добавил, что уже нашел нападавшего. Тот приехал в Екатеринбург на учебу и поступил в железнодорожный колледж. В городе живет дядя подростка, который является гражданином России.

Подросток изложил свою версию произошедшего. Он сообщил, что ехал с девушкой в автобусе, у них началась словесная перепалка. Девушка позвонила матери, чтобы та встретила ее на улице. При выходе из автобуса одна из них начала снимать на телефон. Юноша толкнул ее, так как не хотел, чтобы его снимали. По его словам, он не избивал женщин.

Шыхлински подчеркнул, что доверяет следствию, оно разберется в том, как все было на самом деле.

«Согласно нашему менталитету, у нас особое уважение к женскому полу. Разве можно поднимать руку на женщин? Если люди приехали сюда учиться и работать, они должны уважать законы Российской Федерации, культуру этого народа. Мы очень часто проводим мероприятия и везде об этом говорим», – подвел итог глава диаспоры.

Согласно данным СМИ, в нападении участвовали жители соседних государств, при этом в том же районе города ранее уже были случаи нападения «подобных компаний на других людей».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал, что в результате инцидента пострадала известный педагог Надежда Глазова. Ей необходима операция из-за перелома. У ее дочери диагностировали сотрясение мозга. По данным УМВД, нападение совершили подростки, один из них задержан.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения девушки и ее матери в Екатеринбурге подростком.