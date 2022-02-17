Президент Чехии счел утверждения о «вторжении» России на Украину конфузом спецслужб США

Утверждения о начале 16 февраля российского вторжения на Украину стали очередным конфузом американских спецслужб, никакой войны не будет, так как «россияне не сумасшедшие», считает президент Чехии Милош Земан.

Земан заявил в интервью, опубликованном газетой Mlada fronta DNES, что утверждения о «вторжении» на Украину схожи с распространявшимися в прошлом американской стороной заявлениями об угрозах в Ираке и Афганистане, которые также не подтвердились, передает ТАСС.

«Мой взгляд (на ситуацию вокруг Украины таков), что никакой войны не будет, так как россияне не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесет им больше ущерба, чем выгод», – указал политик.

Президент Чехии также заявил, что информация о начале военных действий 16 февраля стала уже третьим конфузом американских спецслужб: «Первым была война в Ираке, где никакого оружия массового поражения не было найдено. Вторым стал Афганистан, когда (спецслужбы США) утверждали, что «Талибан*» (организация, запрещенная ООН) никогда не захватит Кабул. Ну а сейчас – третий (конфуз)».

Напомним, западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» России на Украину не состоялось.

До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды даже назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени.

Однако Госдепартамент США вновь обвинил Россию в наращивании группировки войск на границе с Украиной. В США также заявили о прибытии новых российских войск к границе с Украиной.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД