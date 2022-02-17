В США заявили о прибытии новых российских войск к границе с Украиной

Еще порядка 7 тыс. российских военных прибыли к украинской границе вдобавок к уже находящимся там 100 тысячам, сообщил Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Чиновники провели брифинг для журналистов на условиях анонимности и не предоставили доказательств своих слов, передает агентство Bloomberg.

В свою очередь глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл заявил, что несмотря на заявления Москвы об отводе войск от украинских границ, Россия продолжает наращивать военные силы в регионе.

По данным британской разведки, в сторону Украины движется дополнительная бронетехника, вертолеты, также был замечен полевой госпиталь.

«У России есть военные мощности для того, чтобы осуществить вторжение в Украину», – считает Хокенхалл.

Ранее Госдепартамент США также обвинил Россию в наращивании группировки войск на границе с Украиной.

На минувшей неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день, как сообщало американское издание Politico, президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени.

Позже западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» не состоялось.

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