В Госдуме начали сбор предложений в закон «О молодежной политике»

Комитет Госдумы по молодежной политике и Росмолодежь объявили открытый сбор предложений в закон «О молодежной политике», сообщил глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев на заседании, где обсуждались основные направления взаимодействия комитета с Росмолодежью.

«Одна из ключевых задач для совместной работы – обновление федерального закона о молодежной политике. Он действует в нашей стране чуть больше года, его часто называют «рамочным», важно, чтобы у него появилось дополнительное содержание и фактура. Мы неоднократно обсуждали это, в том числе на экспертном совете. Мы предлагаем запустить масштабную дискуссию по этой теме вместе с Росмолодежью в регионах и в течение весенней сессии сделать закон качественным, чтобы он отвечал запросам молодежи», – сказал Метелев, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также Метелев анонсировал масштабное обновление 135 ФЗ «О благотворительной деятельности и волонтерстве». Депутат отметил, что концепция закона уже готова, обсуждение проводилось в Общественной палате России.

«Цель поправок – прописать конкретные условия поддержки волонтерского движения на региональном уровне, зафиксировать ответственность органов власти по этому направлению. Кроме того, создана на постоянной основе рабочая группа при комитете по внедрению новых мер поддержки добровольчества. Мы там разбираем с ФОИВами в межведомственном формате каждую из мер. В результате должна появиться комплексная система соцподдержки волонтеров», – сказал Метелев.

Участники встречи подробно остановились на теме развития инфраструктуры молодежной политики. В качестве наиболее актуальных проблем были выделены недостаточное финансирование сферы, неудовлетворительное состоянии объектов инфраструктуры, а также нецелевое использование этих объектов.

«Очень важный для агентства приоритет – работа с молодежью на уровне регионов. Одна из ключевых составляющих этой работы – развитие инфраструктуры молодежной политики. Сегодня инфраструктура очень разнородная, система управления тоже не выстроена по единому стандарту и мы, как Федеральное агентство по делам молодежи, запустили программу аудита и мониторинга в регионах, по итогам которого мы сформируем стандарт молодежной политики, который будет внедрен в этом году в большинстве регионов нашей страны», – сказала Ксения Разуваева, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Представители Комитета и ФАДМ договорились о партнерстве и сотрудничестве по всем направлениям и вести регулярную рабочую межведомственную коммуникацию.