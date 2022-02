Бразилия заинтересовалась российскими оборонными технологиями Танковая армия ЗВО вслед за частями ЮВО начала движение в пункты постоянной дислокации 16 февраля 2022, 14:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Танковая армия Западного военного округа (ЗВО) начала марш в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений, сообщает Минобороны России. Комплекс мероприятий оперативной подготовки, в которых участвуют все военные округа, флоты и ВДВ, завершится 20 февраля. «Военнослужащие подразделений танковой армии Западного военного округа завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к совершению марша комбинированным способом пункты постоянной дислокации на расстояние около одной тысячи километров после завершения плановых учений», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. По прибытию в пункты постоянной дислокации боевая техника будет обслужена и подготовлена к дальнейшим плановым учениям зимнего периода обучения. По прибытию в пункты постоянной дислокации боевая техника будет обслужена и подготовлена к дальнейшим плановым учениям зимнего периода обучения. Ранее в среду военное ведомство объявило, что подразделения Южного военного округа (ЮВО) начали возвращаться в пункты дислокации из Крыма, где также проходил эпизоды масштабных учений всех ВС России.

Британское издание The Sun отредактировало статью о «вторжении» России на Украину, якобы запланированном на утро 16 февраля. Отмечается, что ночь на 16 февраля «прошла без происшествий», передает RT. «Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным», – говорится в статье. Ранее британские The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 03.00 по местному времени 16 февраля. На минувшей неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».

Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в пункт постоянной дислокации после плановых учений в Крыму, сообщает Минобороны. «Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в ППД после завершения плановых учений», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. «Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом. Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу – танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок – на железнодорожные платформы на станциях погрузки», – говорится в сообщении. Отмечается, что воинскими эшелонами боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей. По прибытии в воинские части боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы. Напомним, во вторник российские военные начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму. Российские войска после учений начали возвращаться в места постоянной дислокации 15 февраля 2022, 11:38

Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. «Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова. По его словам, российские войска вернутся в пункты постоянной дислокации после окончания учений, как и всегда. Отмечается, что Вооруженные силы России продолжают масштабные мероприятия боевой подготовки, в них принимают участие почти все военные округа, флоты и ВДВ. Напомним, президент Владимир Путин во время встречи попросил главу Минобороны Сергея Шойгу доложить о ходе различных учений Вооруженных сил России. По словам Шойгу, войска практически всех военных округов принимают участие в учениях «Союзная решимость». Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают. Фрегаты НАТО попытались вести разведку во время российских учений 16 февраля 2022, 09:02 Текст: Евгения Шестак

Фрегаты НАТО попытались вести радиоэлектронную разведку кораблей России во время учений в Средиземном море, сообщил источник. «Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря», – сообщил источник РИА «Новости». В результате экипажи российских ракетных крейсеров зафиксировали излучения РЛС кораблей Североатлантического альянса, определили параметры их движения и взяли на сопровождение, пояснил собеседник. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Сирию, где проинспектировал ход учений ВМФ в Средиземном море. Минобороны показало возвращение гусеничной техники с учений 15 февраля 2022, 12:02 Текст: Алексей Дегтярёв

Минобороны продемонстрировало запись погрузки на железнодорожные платформы военной гусеничной техники с масштабных учений. На видео запечатлено, как движутся колонны танков и другие виды гусеничной военной техники, они подъезжают к железнодорожным платформам и грузятся на них, передает РИА «Новости». Ранее во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений. Лавров об ответе по гарантиям безопасности: Нам стесняться нечего 15 февраля 2022, 14:38 Текст: Наталья Ануфриева

Реакция Москвы на ответы США и НАТО на предложения России по безопасности будет опубликована, России «стесняться нечего», заявил глава МИД Сергей Лавров. Лавров заявил на пресс-конференции в Москве после встречи со своим посольским коллегой Збигневом Рау, что «там сейчас должны быть какие протокольно-технические вещи соблюдены, скоро будет опубликовано», Россия опубликует этот документ, «нам стесняться нечего», передает РИА «Новости». «Означает ли это конец истории? Нет, это не конец истории. Я вчера докладывал президенту (России Владимиру) Путину и подчеркнул, что наши предложения, которые он в принципе одобрил и которые будут сейчас окончательно доработаны и в ближайшее время переданы американским и натовским партнерам, они исходят из сохранения целостности российской позиции», – добавил министр. При этом Лавров указал, что страны Запада в итоге позитивно ответили на те российские инициативы по безопасности, которые долго отвергал, поняв, что Москва всерьез ведет разговор «о необходимости радикальных перемен в сфере европейской безопасности». Он добавил, что российские предложения по снижению военных рисков и о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе игнорировали многие годы, но «теперь же, когда мы получили ответ и НАТО, и США, практически все эти идеи уже воспроизведены как инициативы наших партнеров». Ранее Лавров заявил, что венский диалог по безопасности на площадке ОБСЕ рискует «растечься на маленькие ручейки». До этого в МИД заявили о почти полной готовности ответа США и НАТО по безопасности. В Латвии заявили о переброске в страну десятков американских боевых вертолетов 14 февраля 2022, 18:29 Текст: Алексей Дегтярёв

В скором времени в Латвию прибудут свыше 20 американских боевых вертолетов Apache («Апач»), сотни солдат и единиц боевой техники для проведения учений, сообщили в минобороны страны. Также до 16 февраля в страну должны прибыть подразделения из 100 солдат ВС Италии, передает ТАСС со ссылкой на агентство ЛЕТА. «В ближайшие месяцы Латвия примет дополнительное количество солдат и военной техники союзников для проведения ранее запланированных учений Saber Strike, Crystal Arrow и других», – заявил министр обороны страны Артис Пабрикс. Учения Saber Strike 22 начнутся 18 февраля, они пройдут до 23 марта, руководить ими будет командование ВС США в Европе. К этому времени туда должны прибыть около 400 военных США и 100 единиц техники, 22 боевых вертолета AH-64 Apache. Из Литвы в республику должны прибыть примерно 800 военнослужащих США и до 250 единиц военной техники. Напомним, глава американского государства Джо Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу. Пентагон подтвердил, что около 2 тыс. военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления. Первые американские военные, направленные для усиления стран НАТО в Восточной Европе, прибыли 5 февраля в Польшу. Российские десантники на учениях усилили белорусскую границу 14 февраля 2022, 12:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России на учениях в Белоруссии заняты усилением белорусской госграницы, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии. «На участке местности «Гомель» подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации отрабатывают задачи по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований. Подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации производят усиление участков государственной границы», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. По данным пресс-службы, на участке местности «Лунинец» зенитные ракетные подразделения российских военных осуществляют противовоздушное прикрытие войск, решают задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне. «Штурмовая авиация Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации отрабатывает вопросы авиационной поддержки обороняющихся войск с применением авиационных средств поражения на авиационном полигоне Ружанский», – добавили в оборонном ведомстве. Там также сообщили, что на полигоне Брестский российские мотострелковые подразделения отрабатывают вопросы уничтожения условного незаконного вооруженного формирования. Кроме того, добавили в Минобороны, белорусские и российские десантники, а также мотострелковые подразделения Вооруженных сил России несут службу на охраняемых объектах с целью недопущения выхода незаконных вооруженных формирований. «На участке местности «Барановичи» механизированные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь и подразделения морской пехоты Вооруженных сил Российской Федерации ведут учебные боевые действия на рубежах маневренной обороны», – отметили в Минобороны Белоруссии. Ранее белорусские военные во время совместных белорусско-российских учений отработали задачи по усилению госграницы и уничтожению «незаконного вооруженного формирования», прорывавшегося через условный участок Главы Пентагона и НАТО обсудили дипломатические взаимодействия с Москвой 15 февраля 2022, 08:32 Текст: Наталья Ануфриева

Напомним, США своими заявлениями и действиями, направленными на попытки создать впечатление, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, спровоцировали в республике панику. В результате с Украины вывели 12,5 млрд долларов, она оказалась на грани финансового коллапса, началось сворачивание авиасообщения, местные олигархи, бизнесмены и депутаты покидают территорию страны чартерными рейсами. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что ситуация находится «на краю пропасти». В МИД России подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.

Военные атташе и представители СМИ приглашены на заключительный этап масштабных учений «Союзная решимость – 2022» армий России и Белоруссии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Учения «Союзная решимость – 2022» должны завершиться 20 февраля. Активная фаза учений уже началась. «На розыгрыш практических действий в качестве наблюдателей приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители СМИ», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова. По его словам, на полигоне Обуз-Лесновский 19 февраля предусмотрен этап боевой стрельбы, передает ТАСС. «Войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в данном учении («Союзная решимость – 2022»), во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции», – сказал Конашенков. С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают. Напомним, президент Владимир Путин во время встречи попросил главу Минобороны Сергея Шойгу доложить о ходе различных учений Вооруженных сил России. По словам Шойгу, войска практически всех военных округов принимают участие в учениях «Союзная решимость». Морская авиация ЧФ отработала удары по отряду кораблей условного противника 15 февраля 2022, 10:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Летчики морской авиации Черноморского флота (ЧФ) на учениях отработали действия по обороне Крыма и нанесение ударов по кораблям условного противника, сообщила пресс-служба ЧФ. «В ходе проведения учений по обороне Крымского полуострова, пунктов базирования сил Черноморского флота и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз морская авиация ЧФ отработала поиск и уничтожение десантного отряда кораблей условного противника», – передает ТАСС сообщение флота. По замыслу учений расчеты беспилотников «Форпост» и «Орлан» обнаружили в море десантный отряд кораблей «противника», который имитировали большие десантные корабли и ракетные катера Черноморского флота. Уточняется, что, получив целеуказание от беспилотников, бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27 авиационного соединения флота нанесли бомбовый удар по морским целям. Также в ходе учений летчики отработали действия по преодолению рубежей противовоздушной обороны отряда кораблей условного противника. Напомним, в субботу корабли ЧФ вышли в море для отработки задач по обороне побережья Крыма. Кремль заявил о праве России на проведении учений на своей территории 15 февраля 2022, 13:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия и дальше будет проводить военные учения на своей территории, это право не подлежит обсуждению ни с кем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Россия проводила и будет дальше проводить учения на всей территории Российской Федерации», – передает ТАСС слова Пескова. Он отметил, что это постоянный процесс, как и во всех странах мира. «Это наше право – проводить учения там у себя на территории, где мы посчитаем целесообразным, – не подлежит обсуждению ни с кем», – указал Песков. Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений. Северный флот начал учения в Баренцевом море с участием около 20 кораблей 15 февраля 2022, 14:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Северный флот начал учения в Баренцевом море с участием около 20 кораблей, включая ракетный крейсер «Петр Великий» и фрегат «Адмирал Горшков», которые отработают поиск иностранных подлодок, сообщили в пресс-службе флота. «В Баренцевом море разнородные силы Северного флота приступили к проведению планового учения под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, которое проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год», – передает РИА «Новости» сообщение флота. Там уточнили, что «всего в учении в Баренцевом море задействовано до 20 кораблей и судов обеспечения Северного флота, также к учению привлекается более 10 летательных аппаратов армии ВВС и ПВО Северного флота». Как отметили в пресс-службе, в рамках учения планируется отработать «мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Баренцева моря и пролету летательных аппаратов над ней». В Баренцевом море, в частности, действуют тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», фрегат «Адмирал Горшков», другие боевые корабли, атомные и дизельные подлодки и суда обеспечения. Общая цель морских маневров – отработка действий сил Северного флота по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений. Также предусматривается отработка совместных учебно-боевых упражнений кораблями и самолетами Северного флота по поражению корабельных группировок условного противника. «Кораблями будут выполняться стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского, противолодочного оружия и средств радиоэлектронной борьбы», – сказали на флоте. Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений. Российские военные начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму 15 февраля 2022, 13:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие подразделений Южного военного округа (ЮВО) приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации после плановых учений в Крыму, сообщили в пресс-службе округа. «Подразделения ЮВО, завершившие выполнение задач в рамках плановых тактических учений на общевойсковых полигонах Крымского полуострова, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. Личный состав батальонных тактических групп совершил марши в районы железнодорожных станций, где организована погрузка боевой техники на эшелоны», – передает ТАСС сообщение ЮВО. Сейчас военнослужащие выполняют крепление тяжелой гусеничной бронетехники – танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок, отметили в пресс-службе. Железнодорожными эшелонами технику доставят в регионы постоянной дислокации частей, в том числе в Дагестан и Северную Осетию. По прибытии в пункты постоянной дислокации военнослужащие проведут обслуживание и подготовку техники. Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений. В России решили обновить систему предупреждения о ракетном нападении 16 февраля 2022, 11:44 Текст: Дмитрий Зубарев

Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) российских Вооруженных сил к 2030 году полностью перейдет на радиолокационные станции высокой заводской готовности «Воронеж», заявил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил России полковник Сергей Сучков. «В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает... ввод в состав СПРН этих станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения», – передает РИА «Новости» слова Сучкова. Он пояснил, что к этому времени должны модернизировать ряд радиолокационных станций высокой заводской готовности, несущих боевое дежурство в Краснодарском крае и Иркутской области. Кроме того, в Ленинградской области создадут новые средства с улучшенными тактико-техническими характеристиками и усиленной защитой от воздействия помех. Ранее гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко сообщил, что радиолокационные станции «Воронеж» российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) планируется модернизировать до уровня новейшей станции «Яхрома». По его словам, станции «Яхрома» «будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью», а боевой расчет «Яхромы» будет меньше, чем на «Воронежах». Как сообщалось, РЛС «Яхрома» будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов. Напомним, в феврале 2021 года в Крыму начали подготовку к установке новейшей РЛС «Яхрома». В декабре 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в Систему предупреждения о ракетном нападении. На сегодня российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России и союзников.