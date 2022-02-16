Гоблин оценил планы властей ввести «патриотические» сборы с международных игровых платформ

Как правило, деньги снимают с конечного пользователя, а вовсе не с каких-то западных деятелей, сказал газете ВЗГЛЯД блогер, переводчик фильмов Дмитрий Гоблин Пучков, комментируя данные о намерении властей ввести налог для международных игровых платформ ради поддержки патриотических проектов.

СМИ сообщают, что в правительстве рассматривается вариант ввода для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр сбор в размере 5% от продаж в России. Вырученные средства планируется направить на поддержку патриотических видеоигр.

«А что, у нас налогом не облагаются чуждые нам произведения искусства, типа кино и компьютерных игр? Ну хорошо, появятся эти деньги, но кто ими будет рулить? Кто и на что их будет направлять?» – задается вопросами Пучков.

Он подчеркивает, что для целесообразного использования денежных средств следует строго определить рамки дозволенного: того, что именно можно считать патриотизмом.

«Патриотизм – это что? Экранизация произведений писателя Александра Солженицына, который восторгается власовцами и выступает на стороне нацистской Германии? У нас, его, кстати в школах преподают. Или рассказы о том, как советский народ под руководством коммунистической партии победил в Великой Отечественной войне? Но что-то я в такое не верю. В Солженицына – верю, а во все остальное – нет», – делится собеседник.

При этом сами платформы, по мнению эксперта, никак не отреагируют на такое нововведение, поскольку, скорее всего, налог напрямую коснется не их, а российских пользователей. «Налог, поди, будут лупить с наших игроков, а не с платформ. Как правило, деньги снимают с конечного пользователя, а вовсе не с каких-то западных деятелей», – считает Пучков.

Ранее Институт развития интернета (ИРИ) объявил о запуске конкурса государственных грантов российским IT-компаниям, поддержку получат разработчики видеоигр с «национальным контентом в цифровой среде». Газета ВЗГЛЯД рассуждала, смогут ли отечественные производители создать игру, которая покорит мировую аудиторию.