Патриотические русские игры должны покорить мировую аудиторию 3 февраля 2022, 09:16

Фото: worldoftanks.ru

Текст: Ростислав Зубков

Создатели компьютерных шутеров и стратегий получат гранты на создание игр, посвященных Великой Отечественной и войнам новейшего времени. Покорившая весь мир World of Tanks от белорусских разработчиков показала – можно создать популярный продукт, не оглядываясь на западную трактовку истории. Увидим ли российский стелс-экшен про дерзкого разведчика, который ликвидировал рейхсляйтера на Украине? Институт развития интернета (ИРИ) объявил, что не позднее 10 февраля запустит конкурс государственных грантов российским IT-компаниям. Поддержку смогут получить разработчики видеоигр с «национальным контентом в цифровой среде», – в частности, с сюжетами о Великой Отечественной войне, о знаменитых разведчиках или российском спецназе. Пока что сумма общего призового фонда неизвестна, – она будет зависеть от запроса конкурсанта и анализа его бизнес-плана, пояснили изданию Znak.com в институте. Как рассказал «Ленте.ру» гендиректор ИРИ Алексей Гореславский, «на конкурс будут приниматься не только заявки на создание игр на историческую тематику, это могут быть обучающие, просветительские и другие проекты», – в том числе и долгосрочные, до 2024 года включительно. В Госдуме инициативу ИРИ одобрили, поскольку она поможет усилить у молодежи интерес к отечественной истории. «Поддержка индустрии – это закономерный шаг, ведь во многом на этих играх воспитываются наши дети. Такие игры надо сделать более полезными, развивающими. Субсидировать производство контента, который направлен на укрепление нравственных ценностей было бы логично», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «Концепции поддержки игровиков разрабатываются и в других странах – Канаде, США, Австралии, Сингапуре. В некоторых государствах предусмотрены меры поддержки для игр с социально значимым контентом. Например, в Великобритании – это игры, действие которых происходит в стране, а в Германии (Баварский культурный фонд) – игры с патриотическим контекстом», – перечислил Хинштейн. «До нас начало доходить, что общественное сознание должны формировать внутрироссийские силы и творцы, а не Голливуд, американские «спайдермены» и прочая шушера. Вот это радует», – согласился с парламентарием блогер, переводчик фильмов Дмитрий «Гоблин» Пучков. «В родной стране только государство может спонсировать все эти вещи. Оно, а не капиталисты, заинтересовано в этом. Если хватит государственной воли, со временем качество контента изменится в лучшую сторону. Детей надо только воспитывать как следует», – отметил собеседник. Правда, эксперты опасаются, что созданные на государственные деньги игры покажутся молодой аудитории в итоге скучными и навязчивыми. «Создать игру и хорошую, и с патриотическим уклоном, – это дело нехитрое, – уверен Пучков. – В игрушке, как и во всяком произведении искусства, автор может подсвечивать одни особенности и не говорить о других. Если персонажи бьются за правое дело и не за деньги, а по зову сердца, это всегда найдет отклик у аудитории». По мнению Пучкова, в России остается сильный запрос на качественные продукты про исторические события. «Геймеры хотят играть в игры, которые показывают нас хорошо, а не через штампы в духе: «Вот заградотряды! Вот кровавые НКВДшники!». Это уже никому не интересно», – уверен Пучков. – Пусть будут про подвиги во время Великой Отечественной. Но не про наемников, например, из ЧВК «Вагнер», которые теоретически за деньги людей убивают. Это не годится как образец героизма», – сказал он. Пучкову возражает редактор Telegram-канала «Война по ту сторону Земли» Валентин Меликов. По его мнению, существует «по определению патриотический сюжет», когда российские наемники наводят порядок в условной ближневосточной стране. «К ним можно отнести майора Ивана Долвича из серии пошаговых ролевых игр Jagged Alliance. Во второй части появился его младший брат, бывший правоохранитель «Турист». Они вдвоем сделали больше для продвижения патриотического образа крутого русского бойца за рубежом, чем все ролики Минобороны», – считает собеседник. «Образы русских наемников-мафиози на Западе очень востребованы как антигерои. При этом многие люди в играх хотят принимать «хорошие» с моральной точки зрения сюжетные решения. Им нужно давать возможность делать это, защищать мирных жителей и так далее», – уточнил он. Пучков же напоминает, что геймер имеет право повоевать за любую из сторон, в том числе в игре про Великую Отечественную он может при желании поиграть и в роли немца. «Безусловно, если мы по игре воюем с фашистами, их тоже надо изображать нормально, исторически корректно», – подчеркнул он. В качестве примера хорошей игры о войне «Гоблин» назвал авиасимулятор «Ил-2 Штурмовик». «Это продукт мирового уровня, без преувеличений. Игра показывала реальные боевые события на почти документальной основе с точки зрения авиации. Там и битва под Москвой, и сражение под Курском, и под Сталинградом. И всем страшно нравилось, все как надо сделано», – резюмировал собеседник. По его мнению, подобных проектов должно быть больше, а их аудитория не должна ограничиваться только российским сегментом. Недаром Пучков говорит о «мировом уровне» игры – в нее должно быть интересно играть и русским геймерам, и западным, и вообще любому игроку, откуда бы родом он ни был. Впрочем, «мировой уровень» – это как раз то, куда в первую очень должны стремиться выйти разработчики-претенденты на грант от властей, считает бывший директор компании Wargaming по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров. «В России нет никакого национального игрового рынка. История множества игр показала, что существует только глобальный», – сказал он газете ВЗГЛЯД. К слову отметим, что многопользовательская онлайн-игра World of Tanks (WoT, «Мир танков» или просто «танчики», как говорят игроки) – это пример того, как на глобальный рынок вышел – и покорил его – продукт из бывшего СССР. Компания Wargaming, у которой сейчас многомиллионные обороты и офисы по всему миру была основана около 20 лет назад в Минске группой энтузиастов-разработчиков. Одним из первых успешных продуктов стала стратегия «Операция Багратион» о Белорусской наступательной операции августа 1944-го. Наконец, собственно World of Tanks в которую сейчас играют 160 млн человек по всему миру, основана на четырех десятках реальных танковых сражений Второй мировой войны. «Государственные деньги нужно давать той команде, которая изначально планирует сделать хорошую игру саму по себе, с увлекательной игровой механикой. Сюжет – вещь гибкая, патриотические элементы можно добавить, но важна планка качества», – подчеркнул Макаров. На эту тему «Хорошие ориентиры – крайне успешные проекты типа WoT и «Метро 2033» (игра на основе одноименного романа, описывающего жизнь людей в московском метро после ядерной войны на Земле, – прим. ВЗГЛЯД). Продажи «танчиков» могут быть немного масштабнее, но они меньше рассказывают историю. Вторая продалась поменьше, но с сюжетом у нее лучше. По моему мнению, авторам патриотической игры о войне нужно смотреть на опыт «Метро». Это должен быть однопользовательский нарративный шутер с большим объемом сюжета, претендующий на покорение мировой аудитории и продвигающий российскую повестку и историю», – предположил Макаров. Для создания такой игры грант от властей может быть очень кстати, потому что за проект глобального уровня должны браться только опытные команды, а их в принципе очень мало. «Ядро команды должно иметь за плечами успешный опыт на мировом рынке, поскольку гранты – это сроки, это минимальные уровни достижений и прочее. Вообще важно, чтобы на людей избыточно не давили», – считает эксперт. По его мнению, в хорошей игре патриотический подтекст не будет навязчивым. «Качественно поданная история должна намекать на какие-то вещи, но не тыкать ими в лицо. Конечно, игроки заметят, что продукт содержит определенный посыл, но какое-то число людей будут готовы его воспринимать, если это сделано нормально», – резюмировал Макаров. В центре интересной и притом патриотичной игры на военную тематику должны быть персонажи, которые не пойдут вразрез со сложившимися на Западе трендами, считает один из авторов Telegram-канала «Рыбарь», посвященного анализу современных военных конфликтов. «Зацепить можно хорошей графикой, нормальной историей и отсутствием искажений в угоду “новой этике”. Поверьте, негры на троне Англии, BLM в годы Великой Отечественной войны, радикальные феминистки с подвязанными по-боевому грудями — это все аудитории надоело. Люди хотят творить историю и ощущать чувство сопричастности с героями старины», – сказал собеседник. «Допустим, кто-то считает, что бойцы ЧВК работают в половине стран Африки и причастны к переворотам в какой-нибудь Гвинее? Замечательно! — Сделайте многосерийную многопользовательскую игру, где можно разыграть различные сценарии. Разделите по сезонам разные карты – осенью спасение Эрдогана силами российских частников во время путча в июле 2016 года, зимой – война в Ливии и освобождение Триполи, а весной – освобождение Буркина-Фасо от колонизаторов-французов», – предположил собеседник. «Можно клепать не только шутеры, но и стратегии с квестами. Все уже было придумано за нас – просто нужно брать и творчески адаптировать под наши запросы. Сделать российский аналог стелс-экшена Hitman про дерзкого разведчика Николая Кузнецова, который ликвидировал рейхсляйтера на Украине. Интересно? Интересно», – продолжил он. «А с политической точки зрения это будет беспроигрышный проект — потому что про него будут говорить, его будут критиковать, а реакция недовольного западного сообщества или либералов станет самой лучшей рекламой для продукта. Можно будет сделать качественный продукт за сравнительно небольшие деньги, прославиться и заработать», – подытожил эксперт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД