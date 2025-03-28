Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.11 комментариев
Песков: Европа отказом снять санкции с РФ демонстрирует нежелание мира
Песков заявил, что отказ Европы снять санкции свидетельствует об отказе от мира
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нежелание европейских стран снять санкции с России говорит об их неготовности к мирному урегулированию, что может повлиять на зерновую сделку.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС, выразил мнение, что отказ европейских стран снять санкции с России является индикатором их стремления к продолжению конфликта. По его мнению, это может негативно сказаться на возобновлении зерновой сделки.
Песков отметил, что важной частью Черноморской инициативы является снятие санкций с российского банковского учреждения, занимающегося расчетами по сельхозпродукции. Он подчеркнул, что от этого зависит возможность реализации мирных инициатив, которые поддерживаются Россией и США.
В своем заявлении Песков подчеркнул: «Неотъемлемой частью Черноморской инициативы является снятие санкций с нашего банкового учреждения, которое занимается расчетами, связанными с сельхозпродукцией. Суть этих ограничений предельно ясна. И если европейские страны не хотят идти по этому пути, это означает, что они не хотят идти по пути мира, не хотят способствовать и действовать в унисон с усилиями, которые проявляют в Москве и Вашингтоне для выхода в мирное русло».
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Запад может пересмотреть существующие санкции против России, чтобы уладить конфликт на Украине. Обсуждение снятия санкций с России будет уместно только в рамках долгосрочного мирного соглашения, пока это преждевременно, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.