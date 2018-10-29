Компьютерные игры изменяют историческую память

Дмитрий Медведев раскритиковал зарубежные компьютерные игры за фальсификацию истории. И «персонажи не похожи, танки не такие, форма другая», – возмутился премьер. Игромания охватила уже миллионы подростков, при этом виртуальную реальность они все реже могут отличить от правды, в том числе и по части нашей истории. Что может Россия противопоставить этой форме пропаганды?

Посещая накануне штаб-квартиру компании Mail.ru, глава правительства Дмитрий Медведев выступил на редкую для государственных деятелей тему – он обрушился с критикой на компьютерные игры иностранного производства, посвященные историческим сюжетам.

«Тут границ нет, но есть глупость, глупость всегда безгранична. Когда некоторые игры смотришь, кстати, не наши я имею в виду, иностранные, на всякие исторические сюжеты, просто поражаешься», – возмутился Медведев.

«В этом смысле народ взыскательный, всегда начинает подмечать, какие факты отражены неверно, что этого события не было, те или иные персонажи не похожи, танки не такие, форма другая», – цитирует ТАСС премьера.

В свою очередь директор по маркетингу и рекламе игрового направления Mail.ru Елена Григорян сообщила гостю, что компания сама разрабатывает сейчас около 50 игр для приставок PlayStation и X-Box, а также для мобильных телефонов. Этим занимаются порядка 1,5 тыс. человек.

«Мы стараемся сделать так, чтобы игроки по всему миру, на любой платформе могли поиграть в наши игры. По данным компании, за время ее существования около полумиллиарда человек зарегистрировалось в играх от Mail.ru», – рассказала Григорян, добавив, что основной рынок – около 90% пользователей – находится за рубежом. «Ключевые наши страны – это США, Германия и Япония, причем на долю США в мобильном сегменте приходится около 33%», – сказала топ-менеджер Mail.ru.

Блогер Максим Кононенко напоминает, что компьютерные игры очень популярны среди подростков и это явление становится все более массовым.

«Количество молодых людей, которые играют в компьютерные игры, исчисляются уже миллионами. Конечно, нельзя закрывать глаза на миллионы», – уверен Кононенко.

Чтобы адекватно относиться играм, которые рассказывают про нас, «нужно иметь здоровую психику и установившееся самосознание», – сыронизировал Кононенко в комментарии для газеты ВЗГЛЯД. –

Если же в эти игры играют школьники, то это, конечно, плохо, потому что они начинают думать, что все было так, как в этих играх описано. В этом смысле Дмитрий Анатольевич прав».

Блогер считает, что вариантов решения этой проблемы может быть два: либо запретить играть в такие игры, либо создать свои, в которых будет показано, как было на самом деле. «Хотя у нас тоже принято показывать не так, как было на самом деле, а несколько приукрашивать действительность», – признает эксперт.

Правда, в случае с разработкой собственных игр мы противостоим колоссальному рынку, отмечает он. «Хотя пример с белорусской игрой «Танки» показывает, что можно на самом деле быть мировым лидером», – отметил Кононенко.

Главный редактор журнала «Страна игр» Константин Говорун добавил, что «у российских разработчиков накоплен хороший опыт» в создании игр на историческую тематику, которые уже обрели популярность за рубежом.

«Лучшие игры, которые создавались в России, например, «Ил-2 Штурмовик», «Блицкриг» отлично были приняты на Западе и при этом очень хорошо передают российский взгляд на Вторую мировую войну», – сказал он, добавив, что уже «в нулевые годы таких игр было довольно много».

Однако Говорун заметил, что в последние годы игры с сюжетом все менее востребованы на рынке. По его словам, сейчас «российские разработчики сфокусированы на онлайн-играх, мобильных играх, где как таковой истории нет». Следовательно, там просто нечего искажать», – заключил он.

Напомним, что игра «Ил-2 Штурмовик» вошла в перечень самых достоверных с точки зрения истории по версии портала «Genapilot.ru» 2017 года. В опубликованном там рейтинге также упоминается и другая, созданная французами и шведами игра о войне – Steel Division: Normandy 44. Как пишет портал, это «самое исторически достоверное воспроизведение тактических действий в ходе Второй мировой».

Ученый секретарь Музея Победы, историк Сергей Белов, который специализируется на теме фальсификаций в компьютерных играх, заявил газете ВЗГЛЯД о том, что, по его предположениям, «более 90% подростков в России так или иначе сейчас охвачены игроманией».

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При этом влияние игр на формирование мировоззрения подростков он считает очень сильным. Историк подчеркнул, что «современные игры зачастую имеют крупномасштабные искажения истории или ее политизацию». Например, в игре «Call of Duty 14: WWII» в принципе отсутствуют миссии, в которых игрок выступал бы на стороне Советского Союза. В этой игре, к примеру, показано бегство советских солдат.

В игровых сценах и диалогах ставится под сомнение умение русских воевать (например, солдат отправляют в атаку, выдав им всего одну винтовку на троих), преувеличивается роль заградотрядов, ставится под сомнение даже сама необходимость сопротивления гитлеровцам. Историк предполагает, что таким образом создатели игры пытаются вызвать негативное отношение к советской армии в целом.

При этом Белов привел статистику: количество только легально проданных копий игр серии «Call of Duty» за 2003-2016 гг. достигло планки в 250 млн, и это не считая пиратских скачиваний.

Напомним, в прошлом году Всемирная организация здравоохранения внесла зависимость от видеоигр в список заболеваний. Подробно об опасности компьютерных игр газете ВЗГЛЯД рассказывал автор реабилитационной программы «Вне игры» Иван Мирошниченко.