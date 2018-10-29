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30 марта, суббота  |  Последнее обновление — 19:51  |  vz.ru
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Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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Якутии не удастся избавиться от киргизов

Митинг против мигрантов в спорткомплексе «Триумф» в ЯкутскеФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Заголовки типа «Якутия закрывает границы для мигрантов» на фоне митингов в Республике Саха прогремели как сенсация. Но быстро выяснилось, что дела обстоят не совсем так, точнее, совсем не так: границы никто не закрывает, а киргизов, к которым у якутских националистов основные претензии, всё это вообще не касается. Жить бок о бок с ними якутам придется и дальше, и вот почему. Подробности...
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Компьютерные игры изменяют историческую память

Созданная россиянами игра «Блицкриг», как считается, правдиво отражает атмосферу Великой ОтечественнойФото: Nival
Дмитрий Медведев раскритиковал зарубежные компьютерные игры за фальсификацию истории. И «персонажи не похожи, танки не такие, форма другая», – возмутился премьер. Игромания охватила уже миллионы подростков, при этом виртуальную реальность они все реже могут отличить от правды, в том числе и по части нашей истории. Что может Россия противопоставить этой форме пропаганды? Подробности...
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Выборы президента Украины оказались полны неожиданностей

На выборах президента Украины до сих пор сохраняется интригаФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Выборы президента Украины в 2019 году выглядят уникальными по многим параметрам. Прежде всего – напряженностью борьбы и полной ее бессмысленностью для страны. Достаточно вспомнить рекордное число зарегистрированных кандидатов (44) и то, что тройку лидеров составляют кандидаты промайданного лагеря. Есть ли у Порошенко шансы остаться президентом – и какие главные сюрпризы преподнесли эти выборы? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Китай расшатывает Европу на глазах у России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Последние несколько недель ознаменовались в Европе дискуссией о том, насколько далеко страны Евросоюза могут и должны идти в своем сотрудничестве с Китаем. И даже в какой степени они должны Китай сдерживать. Подробности...
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Почему красота – это очень плохо

Екатерина Нерозникова, журналист
Демонстрация своего тела – это позор для женщины. Клерк может фоткаться на пляже, а вот красивая женщина, к тому же модель – нет. Она становится минимум чьей-то удачно устроившейся любовницей, а там недалеко и до эскортницы. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

Как Берию из суперзлодея превратили в супергероя

Дометий Завольский, историк-архивист
Если прежде Берия был «даже хуже Сталина», то постепенно оказался, согласно некоторым версиям, «даже лучше Сталина» и «великим упущенным шансом». Поскольку ракетно-ядерный щит – наше всё, то и Берия – наше всё, этакий советский Гермес. Подробности...
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            Компьютерные игры изменяют историческую память

            Созданная россиянами игра «Блицкриг», как считается, правдиво отражает атмосферу Великой Отечественной   30 марта 2019, 19:10
            Фото: Nival
            Текст: Людмила Суркова,
            Оксана Борисова

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            Дмитрий Медведев раскритиковал зарубежные компьютерные игры за фальсификацию истории. И «персонажи не похожи, танки не такие, форма другая», – возмутился премьер. Игромания охватила уже миллионы подростков, при этом виртуальную реальность они все реже могут отличить от правды, в том числе и по части нашей истории. Что может Россия противопоставить этой форме пропаганды?

            Посещая накануне штаб-квартиру компании Mail.ru, глава правительства Дмитрий Медведев выступил на редкую для государственных деятелей тему – он обрушился с критикой на компьютерные игры иностранного производства, посвященные историческим сюжетам.  

            «Тут границ нет, но есть глупость, глупость всегда безгранична. Когда некоторые игры смотришь, кстати, не наши я имею в виду, иностранные, на всякие исторические сюжеты, просто поражаешься», – возмутился Медведев.

            «В этом смысле народ взыскательный, всегда начинает подмечать, какие факты отражены неверно, что этого события не было, те или иные персонажи не похожи, танки не такие, форма другая», – цитирует ТАСС премьера.

            В свою очередь директор по маркетингу и рекламе игрового направления Mail.ru Елена Григорян сообщила гостю, что компания сама разрабатывает сейчас около 50 игр для приставок PlayStation и X-Box, а также для мобильных телефонов. Этим занимаются порядка 1,5 тыс. человек.

            «Мы стараемся сделать так, чтобы игроки по всему миру, на любой платформе могли поиграть в наши игры. По данным компании, за время ее существования около полумиллиарда человек зарегистрировалось в играх от Mail.ru», – рассказала Григорян, добавив, что основной рынок – около 90% пользователей – находится за рубежом. «Ключевые наши страны – это США, Германия и Япония, причем на долю США в мобильном сегменте приходится около 33%», – сказала топ-менеджер Mail.ru.

            Блогер Максим Кононенко напоминает, что компьютерные игры очень популярны среди подростков и это явление становится все более массовым.

            «Количество молодых людей, которые играют в компьютерные игры, исчисляются уже миллионами. Конечно, нельзя закрывать глаза на миллионы», – уверен Кононенко.

            Чтобы адекватно относиться играм, которые рассказывают про нас, «нужно иметь здоровую психику и установившееся самосознание», – сыронизировал Кононенко в комментарии для газеты ВЗГЛЯД. –

            Если же в эти игры играют школьники, то это, конечно, плохо, потому что они начинают думать, что все было так, как в этих играх описано. В этом смысле Дмитрий Анатольевич прав».

            Блогер считает, что вариантов решения этой проблемы может быть два: либо запретить играть в такие игры, либо создать свои, в которых будет показано, как было на самом деле. «Хотя у нас тоже принято показывать не так, как было на самом деле, а несколько приукрашивать действительность», – признает эксперт.

            Правда, в случае с разработкой собственных игр мы противостоим колоссальному рынку, отмечает он. «Хотя пример с белорусской игрой «Танки» показывает, что можно на самом деле быть мировым лидером», – отметил Кононенко.

            Главный редактор журнала «Страна игр» Константин Говорун добавил, что «у российских разработчиков накоплен хороший опыт» в создании игр на историческую тематику, которые уже обрели популярность за рубежом.

            «Лучшие игры, которые создавались в России, например, «Ил-2 Штурмовик», «Блицкриг» отлично были приняты на Западе и при этом очень хорошо передают российский взгляд на Вторую мировую войну», – сказал он, добавив, что уже «в нулевые годы таких игр было довольно много».

            Однако Говорун заметил, что в последние годы игры с сюжетом все менее востребованы на рынке. По его словам, сейчас «российские разработчики сфокусированы на онлайн-играх, мобильных играх, где как таковой истории нет». Следовательно, там просто нечего искажать», – заключил он.

            Напомним, что игра «Ил-2 Штурмовик» вошла в перечень самых достоверных с точки зрения истории по версии портала «Genapilot.ru» 2017 года. В опубликованном там рейтинге также упоминается и другая, созданная французами и шведами игра о войне – Steel Division: Normandy 44. Как пишет портал, это «самое исторически достоверное воспроизведение тактических действий в ходе Второй мировой».

            Ученый секретарь Музея Победы, историк Сергей Белов, который специализируется на теме фальсификаций в компьютерных играх, заявил газете ВЗГЛЯД о том, что, по его предположениям, «более 90% подростков в России так или иначе сейчас охвачены игроманией».

            При этом влияние игр на формирование мировоззрения подростков он считает очень сильным. Историк подчеркнул, что «современные игры зачастую имеют крупномасштабные искажения истории или ее политизацию». Например, в игре «Call of Duty 14: WWII» в принципе отсутствуют миссии, в которых игрок выступал бы на стороне Советского Союза. В этой игре, к примеру, показано бегство советских солдат.

            В игровых сценах и диалогах ставится под сомнение умение русских воевать (например, солдат отправляют в атаку, выдав им всего одну винтовку на троих), преувеличивается роль заградотрядов, ставится под сомнение даже сама необходимость сопротивления гитлеровцам. Историк предполагает, что таким образом создатели игры пытаются вызвать негативное отношение к советской армии в целом.

            При этом Белов привел статистику: количество только легально проданных копий игр серии «Call of Duty» за 2003-2016 гг. достигло планки в 250 млн, и это не считая пиратских скачиваний.

            Напомним, в прошлом году Всемирная организация здравоохранения внесла зависимость от видеоигр в список заболеваний. Подробно об опасности компьютерных игр газете ВЗГЛЯД рассказывал автор реабилитационной программы «Вне игры» Иван Мирошниченко.


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