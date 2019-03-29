Эксперт объяснил вред от иностранных исторических компьютерных игр

Журналист Максим Кононенко прокомментировал для газеты ВЗГЛЯД критику премьер-министра Дмитрия Медведева в отношении иностранных видеоигр на историческую тематику.

«Для того чтобы как-то относиться к иностранному историческому кино или играм, которые рассказывают про нас, нужно иметь здоровую психику и установившееся самосознание», – иронизирует Кононенко.

Если же в эти игры играют школьники, то это, конечно, плохо, полагает журналист, потому что они начинают думать, что все было так, как в этих играх описано. Кононенко считает, что в этом смысле Дмитрий Анатольевич прав.

Журналист задается вопросом о том, какое действие последует после слов премьера. Кононенко считает, что может быть два варианта: запретить играть в такие игры, либо создать свои, в которых будет показано как было на самом деле. «У нас тоже принято показывать не так, как было на самом деле, а несколько приукрашивать действительность», – считает эксперт.

В случае с разработкой собственных игр мы противостоим колоссальному рынку, отмечает он. «Хотя пример с белорусской игрой «Танки» показывает, что можно на самом деле быть мировым лидером», – отметил Кононенко.

Напомним, в пятницу Медведев поразился тому, как интерпретируется история в иностранных видеоиграх