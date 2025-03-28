Украина сообщила о получении 909 тел погибших военных

Путин пообещал «добить» украинскую армию

Tекст: Антон Антонов

«Я еще совсем недавно говорил: «Мы их дожмем». Есть основания полагать, что мы их добьем», – приводит слова Путина ТАСС.

Путин подчеркнул, что «по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой».

Президент заявил, что украинский конфликт «сложный и требует тщательного обсуждения и подхода». Россия, по его словам, выступает за то, чтобы решать «вопросы мирными средствами», но «при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации». Россия «приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами», сказал Путин. «Только не за наш счет», – добавил он, улыбнувшись.

«Мы постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но тем не менее настойчиво и уверенно движемся к достижению всех целей, заявленных в начале спецоперации», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Путин отметил, что ЛНР «освобождена на 99% территории», также освобождено более 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, российские войска «идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день». Стратегическая инициатива полностью находится в руках российских войск, заявил он.

Президент подчеркнул, что Россия не была инициатором начала боевых действий на Украине, старт им дал госпереворот в 2014 году, поддержанный Западом. «И после этого фактически начались боевые действия на юго-востоке Украины», – заявил он. Жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду в прямом смысле этого слова, а западные кураторы Киева предпочитали не замечать положение людей в Донбассе, сказал Путин.

«Мы вынуждены были взять под защиту Крым и крымчан, севастопольцев. И очень долго и настойчиво добивались решения мирными средствами вопросов, связанных с Донбассом и Луганском», – заявил он.

России пришлось «предпринять попытку уже вооруженными средствами прекратить ту войну, которая была начата в 2014 году, не мы ее начинали», сказал Путин.



Как подчеркнул президент России, Москва на протяжении восьми лет пыталась мирными средствами урегулировать ситуацию, даже после перехода конфликта на Украине в горячую фазу в 2022 году российская сторона «предлагала решить все вопросы мирным путем».

На переговорах в Стамбуле в 2022 году Россия достигла договоренностей с Украиной даже по вопросам демилитаризации и денацификации. Украина даже парафировала стамбульский договор, то есть Киев тогда все устраивало, указал президент.

Напомним, Путин также в качестве одного из вариантов предложил перевести Украину под внешнее управление ООН. Он отметил, что экономика и финансы России находятся в стабильном, удовлетворительном состоянии.