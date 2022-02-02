Депутат: Гранты разработчикам компьютерных игр дадут импульс развитию отрасли

Программа грантов для разработчиков компьютерных игр окажет кумулятивный эффект и в комплексе с другими мерами поддержки IТ-отрасли укрепит конкурентоспособность российских компаний и разработчиков. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. Ранее сообщалось, что авторы патриотических видеоигр начнут получать гранты от государства.

«Субсидировать производство контента, который направлен на укрепление нравственных ценностей – это логичный шаг. Концепции поддержки игровиков разрабатываются и в других странах – Канаде, США, Австралии, Сингапуре. В некоторых государствах предусмотрены меры поддержки для игр с социально значимым контентом. Например, в Великобритании – это игры, действие которых происходит в стране, а в Германии (Баварский культурный фонд) – игры с патриотическим контекстом», – напомнил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Россия всегда славилась своими разработчиками и программистами, уверен у нас есть все шансы достигнуть значимого прогресса и в производстве игр», – отметил парламентарий.

Собеседник напомнил, что в пандемию объем мирового рынка виртуальных игр показал огромный прирост – 35%, и он продолжает расти примерно на 10% каждый год. «Победа российских кибер-спортсменов на чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2 показала, что игры – это не только развлечение, но и серьезный бизнес», – заявил политик, добавив, что игроков их увлечение может превратить в мировых звезд.

Депутат подчеркнул: поддержка разработчиков таких игр окажет кумулятивный эффект. «Интерес государства к геймингу даст дополнительный импульс развитию отрасли, привлечет новые креативные кадры. В комплексе с другими мерами поддержки IТ-отрасли программа грантов укрепит конкурентоспособность российских компаний и разработчиков», – сказал Хинштейн.

Парламентарий также напомнил о важности принципа беспристрастного отбора на конкурсе, поскольку поддержку от государства должны получать «лучшие из лучших». «При этом АНО «ИРИ» уже доказал, что обладает опытом и экспертизой в работе с национально значимым контентом в цифровой среде. Ведь институт проводит конкурс на поддержку социально значимого контента с 2019 года», – резюмировал собеседник.

Ранее стало известно, что государство намерено выделять гранты российским IT-компаниям за разработку видеоигр о Великой Отечественной войне, знаменитых разведчиках и специальных войсках, соответствующий конкурс проводит Институт развития интернета, сообщил ранее Znak. Старт конкурсу будет дан в начале февраля, сообщили в ИРИ. Поддержку получат не только разработчики патриотических видеоигр, но и другие производители «национального контента в цифровой среде».