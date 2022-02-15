Госдума поддержала введение единого счета налогоплательщика

Законопроект о введении с 1 января 2023 года единого налогового счета налогоплательщика, позволяющего уплачивать все налоги одним платежом, был принят в Госдуме в первом чтении.

Проект, внесенный группой депутатов во главе с председателем бюджетного комитета Андреем Макаровым, направлен на упрощение порядка уплаты налогов и других обязательных платежей. Его реализация позволит налогоплательщикам сократить время оформления расчетных документов, а также исключить наличие у них одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов. Законопроект предлагает внедрить единый налоговый счет, открываемый каждому плательщику в Федеральном казначействе, передает РИА «Новости».

«Таким счетом смогут воспользоваться граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Закон избавит их от необходимости заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов. Все налоговые обязательства можно будет оплатить единым платежом – достаточно будет указать только свой ИНН и сумму каждого налога», – председатель Госдумы Вячеслав Володин.

При этом налоговый орган самостоятельно будет засчитывать единый налоговый платеж в счет уплаты налогов, в том числе на основании информации, представляемой в некоторых случаях плательщиком. Помимо этого, законопроект устанавливает единые сроки уплаты налогов – 25-е число месяца, что позволит упростить платежный календарь налогоплательщиков.

В случае принятия законопроекта наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов будет исключено. Кроме того, в случае переплаты, деньги можно будет вернуть или зачесть в счет уплаты налогов другого лица по заявлению налогоплательщика.

Правительство России поддержало закон при условии его доработки ко второму чтению. Документ содержит отдельные положения, регламентирующие порядок принудительного исполнения решений налоговых органов.

Кабмин полагает целесообразным «дополнительно проработать указанные вопросы в целях исключения возможных рисков возникновения конкуренции» норм Налогового кодекса и закона «Об исполнительном производстве», а также урегулировать вопросы переходных положений в отношении исполнительных производств, возбужденных до вступления закона в силу.

Ранее экспертный совет «Единой России» поддержал законопроекты о введении единого налогового счета и автоматизированной упрощенной системе налогообложения.