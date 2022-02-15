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Организаторы Олимпиады-2024 пообещали извлечь урок из дела Валиевой
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Организаторы летней Олимпиады-2024 в Париже намерены использовать дело с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой, чтобы в будущем такая ситуация не повторилась, говорится в заявлении организаторов ОИ-24.
Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.
«Париж-2024» на 100% привержен борьбе с допингом и работает в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить честность соревнований в 2024 году и защиту спортсменов. Мы должны использовать эту ситуацию (дело Валиевой), чтобы избежать ее повторения. Нашим главным приоритетом будет разработка и реализация эффективной антидопинговой программы, которая защищает права спортсменов и честность соревнований», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters заявление организаторов Игр в Париже.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады. Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
МОК объяснил попадание триметазидина в организм Валиевой
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Запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка, сообщил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд.
Как сообщил журналист издания USA Today Том Шэд, по словам Освальда, этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения фигуристки, передает ТАСС.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Темнокожая бегунья из США усмотрела расизм в допуске Валиевой к ОИ
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Американская бегунья Ша'Карри Ричардсон считает, что сравнение ситуаций с ее допинг-тестом и допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой свидетельствует о расизме в мировом спорте.
Ричардсон была дисквалифицирована летом за употребление каннабиса. Из-за этого она пропустила Олимпиаду в Токио, хотя ожидалось, что американская звезда спринта станет одной из обладательниц медалей. Дисквалификация Ричардсон привела к возобновлению дискуссии об исключении марихуаны из списка запрещенных для спортсменов веществ.
«Драма ситуации еще и в том, что за неделю до победы на олимпийском отборе, которым являлся чемпионат США, Ричардсон похоронила свою биологическую мать, предпочитая не особо вдаваться в подробности этой истории. А еще чуть раньше она призналась в том, что как минимум на текущий момент у нее есть девушка», – сообщал «Матч ТВ».
После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой Ричардсон заявила: «Можем ли мы получить внятный ответ о разнице ее положения и моего? Моя мать умерла, и я не могу бегать, хотя мне прогнозировали третье место. Единственная разница, которую я вижу, это то, что я темнокожая», – пишет «Чемпионат».
«Проваленный допинг-тест у Валиевой был в декабре, однако, мир узнал только сейчас, тогда как мой результат был опубликован в течение недели, и мое имя и талант были растоптаны людьми», – заявила она. Ричардсон считает, что «ни одному чернокожему спортсмену не дадут выступить, если идет разбирательство». Бегунья добавила, что ей «все равно, что они говорят».
Отметим, что Ричардсон 21 год, а Валиева обладает статусом «защищенной персоны», поскольку ей всего 15 лет.
Напомним, CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. Валиева не планирует сниматься с индивидуального турнира Олимпийских игр в Пекине.
Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято.
МОК объяснил отмену церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде в Пекине
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Член Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд заявил, что организация отложила церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов Игр в Пекине, чтобы вручить медали «правильным людям» и не перераспределять их потом.
«Мы хотим вручить медали «правильным людям». Пока не прояснится ситуация, было ли допинговое нарушение, вручать медали мы не будем. На данный момент справедливо по отношению к каждому спортсмену, что медалей пока вручаться не будет. Мы полностью понимаем ситуацию со сборными, которые заняли второе и третье места. Но очень сложно вручить медали в ситуации, когда результат не окончательный. Нам надо было найти баланс между интересами спортсмена, которому разрешено продолжить выступление, и спортсменов, которые заслужили церемонию награждения. Но с тем решением, что мы приняли, есть уверенность, что непоправимого ущерба не будет причинено. Очень особенная церемония будет проведена, когда определятся окончательные результаты», – передает РИА «Новости» слова Освальда.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Добровинский: МОК делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир
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«Все хотят увидеть своих спортсменов на пьедестале, когда их награждают – это тот самый момент, ради которого борются на Олимпийских играх», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя соответствующие решения Международного олимпийского комитета (МОК).
Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) допустила фигуристку Камилу Валиеву к одиночным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине, учитывая ее статус «защищенной персоны» и особого подхода к ним. Однако позже МОК сообщил, что принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Более того, церемонию награждения по итогам женского одиночного катания также не станут проводить в случае, если россиянка Камила Валиева войдет в тройку призеров.
«МОК, который убрал награждение фигуристов, как в командном зачете, так и в предполагаемом индивидуальном, делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир. Ведь все хотят увидеть своих спортсменов на пьедестале, когда их награждают – это тот самый момент, ради которого борются на Олимпийских играх», – считает Добровинский.
Он отмечает, что данное решение несправедливо и по отношению к другим участникам соревнований. «Если есть факт того, что Камила допущена до одиночного катания, то почему ее попадание на пьедестал грозит отсутствием церемонии награждения в том числе для спортсменов других стран, оказавшихся на этом же пьедестале?» – задается вопросом адвокат.
Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвала не рассказывать Валиевой о решении МОК не проводить церемонию награждения в случае, если она станет призером в женском одиночном катании, поскольку такие новости оказывают на спортсмена огромное давление. Кроме того, она объяснила, что данное решение было принято с целью подстраховаться от возможных претензий других стран.
Журова: Мало того, что над Камилой эти пять дней издевались, так это еще и продолжается
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Отменив церемонии награждения в случае попадания Камилы Валиевой на пьедестал, МОК подстраховался от возможных претензий других стран. Но до нашей фигуристки информацию об этом решении лучше пока не доводить, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Исполнительный комитет МОК принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Более того, церемонию награждения по итогам женского одиночного катания также не станут проводить в случае, если россиянка Камила Валиева войдет в тройку призеров.
«Это кому-то покажется логичным, потому что разбирательство до конца еще не проведено. Есть решение, которое сегодня было озвучено: по всем правилам Камила имеет право участвовать в соревнованиях, потому что вина ее не доказана. При этом если в дальнейшем будет доказана ее вина, то придется медаль отдавать», – говорит Журова.
Чтобы не «отбирать» в случае чего медаль, впервые в истории Олимпийских игр олимпийскими чемпионами и призерами люди будут условно (до окончания расследования), продолжает собеседница. Сделано это, по ее мнению, для того, чтобы предостеречь претензии и всевозможные петиции, которые могут предъявить МОК другие страны – участницы соревнований.
«С другой стороны, такое резкое решение отразится на наших участницах. Ведь не только Камила, но и все другие девочки – призеры пока условные. Причем это давит только на наших спортсменок – другие будут понимать и радоваться, что в случае чего им достанется медаль. И лично я бы никому из троих наших девочек эту информацию сейчас не доносила, чтобы они спокойно выступали эти два дня и не знали, что принято такое решение», – рекомендует депутат.
Она подчеркивает, что выступать на Олимпийских играх, понимая, что ты чемпион условный, очень тяжело, поскольку такие новости оказывают на спортсмена огромное давление.
«Мало того, что над Камилой эти пять дней издевались, так это все еще и продолжается. Только она обрадуется, что ее допустили, а значит, практически не видят ее вины, а тут новое решение через несколько часов. Весь мир сейчас будет сопереживать ей, ведь фигуристке всего 15 лет. Взрослые люди понимают, что это ребенок. Я надеюсь, что тренерский штаб Камиле ограничит возможности доступа к информации, постарается создать ей все-таки позитивную обстановку перед выступлением. И важно будет надеть на нее наушники после короткой программы, чтобы она не слышала возгласы журналистов, особенно иностранных», – считает Журова.
Ранее специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) допустила фигуристку Камилу Валиеву к одиночным соревнованиям на Олимпиаде учитывая ее статус «защищенной персоны» и особого подхода к ним. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков назвал такое решение торжеством здравого смысла и справедливости.
РУСАДА: Допинг-проба Валиевой была доставлена в достаточный для проверки срок
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой была доставлена в лабораторию Стокгольма в достаточный для выполнения проверки срок.
Уточняется, что лаборатория в Стокгольме в январе проинформировала РУСАДА, что допинг-проба Валиевой будет проверена в приоритетном порядке, однако предоставила заключение лишь 7 февраля, сообщает ТАСС.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. Международный олимпийский комитет объявил, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде не пройдет в Пекине.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Валиева призналась в эмоциональной усталости из-за допинг-скандала на Олимпиаде
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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что эмоционально устала из-за ситуации на Олимпиаде в Пекине вокруг ее допинг-пробы.
«Эти дни для меня были очень сложными, и уже как бы не хватает эмоций. То есть я радуюсь, но при этом я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. И буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу свои результаты», – сказала спортсменка в эфире Первого канала.
«Я сидела семь часов (на слушаниях CAS), у нас был один перерыв на 20 минут. И я сидела наблюдала. Это было сложно очень. Это, видимо, один из этапов, который я должна пройти», – передает слова Валиевой РИА «Новости».
Между тем Валиева с большим отрывом возглавила топ по упоминанию в русскоязычных соцмедиа за минувший день в контексте допинг-скандала на Олимпиаде. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в рамках совместного проекта РИА «Новости» и Brand Analytics, посвященного Играм.
Рейтинг топ-10 спортсменов построен по числу упоминаний в русскоязычных соцмедиа за период с 10.00 до 22.00 по пекинскому времени в контексте Олимпиады. Для его построения проанализировано более 50 млн сообщений.
На первом месте Камила Валиева (26,028), ее упоминали в связи с тем, что спортсменка решением CAS была допущена до участия в личном турнире в Пекине. Следом за Валиевой идет лыжник Александр Большунов (6,269), завоевавший в Пекине две медали.
Российские фигуристы Никита Кацалапов (4,747) и Виктория Синицина (4,266), завоевавшие в понедельник серебро в танцах на льду, заняли две следующие строчки рейтинга.
Далее с пятого по седьмое место идут лыжники Сергей Устюгов (2,710), Алексей Червоткин (2,343) и Денис Спицов (2,290).
Бронзовый призер в гонке преследования биатлонист Эдуард Латыпов (1,799) расположился на восьмой строчке. На девятом месте – единственная иностранная спортсменка в этом рейтинге, белорусская фристайлистка Анна Гуськова (1,408), завоевавшая в Пекине серебряную награду. Замкнула десятку лыжница Вероника Степанова (1,348), выступившая на последнем этапе победной для российских спортсменок эстафеты.
Самой популярной публикацией в социальных медиа у россиян стал пост в блоге о звездах в Instagram о решении CAS допустить Валиеву к выступлению в личном турнире. Вторым по популярности стал пост на официальной странице Олимпийского комитета России, который также посвящен решению CAS по Валиевой.
Третий по популярности пост – российского фигуриста Марка Кондратюка, который сфотографировался с японским фигуристом Юдзуру Ханю, фото подписано так: «С Легендой спорта, Двухкратным Олимпийским Чемпионом и просто лучшим фигуристом за всю историю!».
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.
Международный олимпийский комитет (МОК) не будет проводить церемонию награждения фигуристов на Олимпийских играх, если российская фигуристка Камила Валиева войдет в тройку призеров в женском одиночном катании. Валиева не планирует сниматься с индивидуального турнира Олимпийских игр в Пекине.
Короткую программу женщины представят 15 февраля, произвольную – 17 февраля.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Российские фигуристы Синицина и Кацалапов получили олимпийские медали
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В Пекине прошла церемония награждения победителей и призеров Олимпийских игр. Среди награжденных были завоевавшие серебряные медали в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
В церемонии также приняли участие завоевавшие бронзу биатлонист Эдуард Латыпов и конькобежка Ангелина Голикова, а также шорттрекист Константин Ивлиев, получивший серебро, передает RT.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. Первое место заняли французы, бронзовыми призерами стали американцы.
Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Всего в активе сборной России на Играх в Пекине стало 18 наград: четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
Лыжница Степанова попрощалась с Олимпиадой афоризмом Юлия Цезаря
Российская лыжница Вероника Степанова попрощалась с Олимпийскими играми в Пекине цитатой древнеримского императора Юлия Цезаря.
«Veni, vidi, vici (Пришел, увидел, победил)! Олимпиада, до свидания! Было приятно познакомиться, надеюсь на новую встречу. Благодарю всех. И спасибо за девиз, Юлий Цезарь! Я тоже хочу стать императрицей – лыж», – написала спортсменка в Instagram.
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Степанова на ОИ завоевала золотую медаль в женской эстафете. Она стала самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок (21 год 39 дней), превзойдя достижение трехкратной победительницы Игр россиянки Юлии Чепаловой, которая выиграла золото Олимпиады-1998 в возрасте 21 года и 60 дней.
На Олимпиаде в Пекине еще будут разыграны медали в женском командном спринте (16 февраля) и масс-старте (20 февраля).
Напомним, женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки преодолели дистанцию 4х5 км за 53 минуты 41,0 секунды. Вторыми пришли немки (отставание – 18,2 секунды), третьими – шведки (+20,7).
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ФФР решила обратиться в FIS из-за низких оценок фристайлистки Таталиной на ОИ
Глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов заявил, что обратится в Международную федерацию лыжных гонок (FIS) из-за низких оценок Анастасии Таталиной на Олимпийских играх в Пекине.
Во вторник Таталина заняла четвертое место в соревнованиях по слоупстайлу на Олимпиаде, набрав 75,51 балла. Победила Матильда Гремо (Швейцария) – 86,56. Второй стала Эйлин Гу (Китай) – 86,23. Третье место заняла Келли Сильдару (Эстония) – 82,06, передает РИА «Новости».
«Третий заезд у Насти по сложности прыжков и исполнению был лучше, чем у ее конкуренток с более высокими оценками. В международном фристайле, кроме дисциплины ски-кросс, невозможно опротестовывать результаты, но мы подготовим аналитическую справку и направим обращение в FIS, которая формирует судейские бригады. Мы выразим свое несогласие с оценками Таталиной. Мы с тренерами уже анализировали выступления конкуренток. Сошлись во мнении, что нам поставили более низкие оценки», – заявил Курашов.
«Изначально Насте придерживали оценки до заездов представительниц США и Китая. По сложности и чистоте мы были сильнее. Неприятно оставаться в шаге об олимпийской медали. Но это говорит о том, что мы в последнее время навязали конкуренцию. Теперь будем еще сильнее, чтобы у них не было возможности засуживать российских фристайлистов», – добавил Курашов.
«Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно. В последней попытке я сделала дабл четырнадцать – его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов. Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно и так быть не должно», – передает «Чемпионат» слова Таталиной.
Ранее женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки преодолели дистанцию 4х5 км за 53 минуты 41,0 секунды. Команду представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Российские биатлонисты завоевали олимпийскую бронзу в эстафете
Российские биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов заняли третье место в эстафете 4х7,5 км на Олимпийских играх в Пекине.
Победу одержала сборная Норвегии, серебряные медали завоевала команда Франции, передает ТАСС.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.
МОК раскритиковал высказывание Освальда про источник запрещенного вещества у Валиевой
Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд не обладал достоверной информацией о попадании запрещенного вещества в организм российской фигуристки Камилы Валиевой, поскольку не участвовал в судебном разбирательстве, сообщили в пресс-службе МОК.
«Господин Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе. Сам он на судебном заседании не присутствовал», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. По его словам, этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения 15-летней фигуристки.
Терапевт рассказал о найденном в организме Валиевой триметазидине
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Триметазидин считается условным веществом, способным как-то улучшить функцию сердечно-сосудистой системы, доказательств этого в медицине нет, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко, комментируя информацию о том, что данное вещество могло оказаться в организме фигуристки Камилы Валиевой посредством питья из одного стакана с дедушкой, принимающего лекарство для сердца.
Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин, которое было обнаружено у российской фигуристки Камилы Валиевой, попало в организм спортсменки с продуктом, который употреблял ее дедушка, поскольку она пила из его стакана.
«Это вещество уже давно известно, наши спортсмены уже по этому поводу отстранялись от участия в соревнованиях. Триметазидин – вещество, которое улучшает функцию сердца и способствует лучшей переносимости физических нагрузок. Но это справедливо только в том случае, если это вещество человек получает в терапевтических дозах и по определенным показаниям», – говорит Карабиненко.
Он не исключает, что данное вещество действительно могло содержаться в препарате, которым лечится дедушка Валиевой, однако, что именно это за лекарство ему предположить трудно. Более того, он сомневается, что препарат мог передаться спортсменке через стакан, из которого пил свое лекарство дедушка – доза вещества, теоретически, была бы крайне мала для ее выявления в организме.
«Дедушка что, разжевал таблетку и слюней напускал в этот стакан что ли? Я не знаю, как мог быть загрязнен этот стакан. Лично у меня больше подозрений, что скорее была заранее испорченная этим веществом пробирка. Но доказать теперь это вряд ли можно будет, конечно», – считает врач.
Специалист объясняет, что есть целый список препаратов, которые в спорте запрещены, но в терапевтических целях в некоторых случаях допускаются. Но фигуристка никакими болезнями, при которых ей мог быть показан данный препарат, не заболевала. Ни о каких проблем с сердцем, например, скрытой сердечной недостаточности, не сообщалось. По крайней мере об этом не было известно.
«В 15 лет много что в организме происходит, например, идет гормональный дисбаланс, но так, чтобы это могло повредить сердечной деятельности – я не склонен утверждать. Да и триметазидин – препарат, который никого еще не убил, но и каких-то фантастических результатов в спорте не может дать. Он ведь считается условным веществом, способным как-то улучшить функцию сердечно-сосудистой системы. Но доказывающих это явление фактов в медицине тоже нет», – объясняет Карабиненко.
Ранее Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что взятая 25 декабря прошлого года допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно 8 февраля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку от соревнований, однако позже ей разрешили продолжить участие в Олимпиаде в Пекине.
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Биатлонист Латыпов извинился за выступление в эстафете на Олимпиаде
Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов попросил прощения за свое выступление в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пекине.
Сборная России лидировала в эстафете до последней стрельбы, однако Латыпов ушел на два штрафных круга и финишировал третьим. Победу в гонке одержала команда Норвегии, вторыми стали французы.
«Не справился со своей работой сегодня. Очень разочарован. Прошу прощения у всех. Боролись за золото, очень этого хотели, но не получилось. Ребята сделали максимум, чтобы этого добиться. Стрельба стоя – это что-то с чем-то у меня. Хорошо, что удалось сохранить третье место. Для меня и для ребят это очень важно, потому что это Олимпиада, третье место тут – достойный результат. Я рад, что мы в такой борьбе смогли завоевать эту награду. В биатлоне всякое может быть, все может перевернуться за один рубеж. Верю, что это сделает меня сильнее», – передает РИА «Новости» слова Латыпова.
Биатлонист объяснил, что случилось на последней стрельбе.
«Я пытался переждать порыв ветра, но непонятно было, сколько будет длиться он. Сдувало сильно, да и самочувствие было не очень хорошим. Не было той концентрации, которую хотелось бы иметь. После первых промахов больше пошла психология. Все преимущество было упущено, оставалось только терпеть на финишном круге. Мыслей о золоте не было. Задача была попасть во все мишени, шел делать работу, но она вообще не получилась. Сделаю выводы и буду двигаться дальше», – добавил Латыпов.
Как заявил старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский, случившееся на последнем рубеже в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине стало для Латыпова трагедией.
«Конечно, это психология. Эдик попал в порыв ветра, начал стрелять и сделал два промаха. А потом уже перестоял и потерял уверенность. Не знаю, что сказать Эдику. Тут либо промолчать, либо поддержать. Для Латыпова это трагедия. Никита Крюков после Сочи долго отходил, несколько месяцев. Есть риск, что у него начнется комплекс последнего этапа. Не скажу, что у нас была убегающая эстафета. У нас нет состава, который мог бы убежать. Работали по сопернику. Для меня результат тоже трагедия в какой-то степени», – сказал Каминский.
Наставник российских биатлонистов также объяснил, какие цели были у команды на эстафету.
«В эстафете хотели бороться за золото. Почти все сработало. Перед последней стрельбой говорил Эдику работать спокойно и в штатном режиме. Наверное, ему надо было переждать порыв. В лыжах с таким отрывом было бы золото? Лыжи есть лыжи, там нет стрельбы. Обидно, но что делать», – добавил Каминский.
Как заявил бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, Латыпов не справился с эмоциями на последнем огневом рубеже в эстафете на Олимпиаде.
«Конечно, эмоции после гонки большие. Настолько хорошо работала команда на первом, втором и третьем этапах, шансы были огромные. Но рассчитывать на медали можно только после финального рубежа, самого последнего выстрела. А мы увидели, что Латыпов в решающий момент «сгорел». Стрельба получилась максимально непредсказуемой, такого он никогда не делал. При этом идеальная для нас погода, в которую мы отлично бегаем. В таких условиях нам комфортнее, чем всем остальным участникам. Знаем, как согреваться, что надевать, как готовить лыжи. Но коррективы внесли эмоции», – заявил Драчев.
«Не сказал бы, что на четвертом этапе должен был бежать Цветков. Эдуард тоже стабильно работал, провел немало эстафет в последние годы, причем именно четвертым. Его специально готовили, чтобы парень был «битым», надежным. Но олимпийское золото сожгло ему грудь. Не смог удержать эмоции, на рубеже не получилось абсолютно ничего. Просто «сгорел», причем еще до рубежа. Было видно, как у него тряслись руки, эмоции не позволили справиться с этим упражнением. На Олимпиаде нередко случаются подобные «горения» даже у фаворитов», – добавил он.
Как рассказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, мужская сборная России по биатлону упустила золото в эстафете на Олимпиаде-2022 из-за ошибки тренерского штаба.
«Были большие надежды в связи с этой гонкой. Но была совершена тренерская ошибка: на четвертый этап ни в коем случае нельзя было ставить Латыпова. Последним должен был бежать либо Логинов, либо Цветков, у которых такого опыта гораздо больше. А Эдик откровенно нахлебался в борьбе за бронзу. У нас был похожий случай, когда Александр Привалов на Кубке мира ставил четвертым Николая Круглова-старшего на четвертый этап. Я Коле тогда говорил: «Ты первый раз стал чемпионом мира, эмоции зашкаливают – откажись от четвертого этапа». Тот потом в кулуарах говорил, что это я, мол, просто хотел финишировать, сорвать все лавры. Во время гонки передал Круглову эстафету с преимуществом в 1,47 и сразу подошел к Привалову: «Поздравляю с серебром!». Так и вышло – закончили эстафету вторыми», – сказал Тихонов.
«Нашей сборной просто не хватило опыта, потеряли нюх на такие вещи. Хоть бы посоветовались тогда! Надо было ставить Латыпова на второй или третий этап, а Цветков как наш лучший стрелок завершал бы. В результате ведь стрельба все и решила», – добавил собеседник агентства.
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