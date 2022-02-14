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Врачи назвали необычный симптом COVID-19 у детей
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Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГМУ) рассказали, что у детей, болеющих коронавирусом без кашля и температуры, могут встречаться проблемы с кожей.
У 13-летней девочки появились болезненные высыпания на руках в тот момент, когда родители и бабушка заболели коронавирусной инфекцией. У самой девочки при этом не было лихорадки и катаральных явлений, а ПЦР-тест она не сдавала, сообщает «Доктор Питер».
Кроме того, на ладонях подростка появились папулы и пузырьки. Девочка постоянно испытывала боль и дискомфорт. Врачи предположили, что ребенок перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно, и анализ крови на антитела подтвердил эту гипотезу.
Врач-дерматовенеролог Елена Манылова рассказала, что до 20% людей могут столкнуться с теми или иными формами посковидных высыпаний.
«Механизм образования постковидных высыпаний сейчас изучается, но очевидно, что, как при всех вирусных экзантемах поражаются мелкие сосуды, капилляры. После коронавируса также возможно отторжение дериватов кожи – то есть выпадение волос. Обычно оно происходит через 2-3 месяца после перенесенной инфекции. Это тоже результат повреждения капилляров», – пояснила она.
Самым опасным состоянием кожи из-за коронавируса среди детей в СПбГПМУ назвали стафилококковый синдром обожженной кожи. По словам врачей, в зоне риска – новорожденные и дети до пяти лет.
Ранее постковидный синдром выявили у каждого третьего ребенка.
В ЛДПР отреагировали на слухи о смерти Жириновского
Сообщения о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского являются лишь слухами и дезинформацией, сообщил центральный аппарат ЛДПР в обращении к членам политической партии.
«Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками центрального аппарата ЛДПР, и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем: это – ложь!» – сообщается в Telegram-канале Ura.ru.
По словам представителей ЛДПР, наблюдается рост числа мошенников, желающих дискредитировать партию перед общественностью. Всех, кому позвонят и скажут о смерти Жириновского, попросили фиксировать звонки для последующего расследования.
В свою очередь юристы партии уже обратились в правоохранительные органы из-за распространения недостоверной информации о смерти Жириновского.
Ранее СМИ сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что он заразился коронавирусом еще две недели назад, но якобы скрывал это, объясняя карантин профилактикой. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.
Президент Владимир Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В самой партии сообщения об ухудшении состояния своего лидера назвали преувеличенными.
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Зюганов не смог навестить соседа по больнице Жириновского
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, несмотря на то, что в данный момент лежит с ним в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента.
Лично пообщаться с ним Зюганову не дают врачи. Он отметил, что к Жириновскому его сейчас «пока не пускают». По словам политика, он не пересекался с Жириновским на территории медучреждения и добавил, что глава ЛДПР «запустил это дело», пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что патриарх Кирилл передал госпитализированным слова поддержки и пожелал здоровья. С Зюгановым предстоятель РПЦ поговорил по телефону, а Жириновскому – «в связи с особым больничным режимом» передал пожелания выздоровления через его помощников, сообщается в Telegram-канале URA.RU.
Накануне был госпитализирован руководитель Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов.
Ранее СМИ сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что он заразился коронавирусом еще две недели назад, но якобы скрывал это, объясняя карантин профилактикой. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.
Президент Владимир Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В самой партии сообщения об ухудшении состояния своего лидера назвали преувеличенными.
Отец Тепляковой заявил об ажиотажном спросе на консультацию у дочери за 50 тыс. рублей
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Евгений Тепляков заявил, что в связи с большим количеством желающих попасть на консультацию за 50 тыс. рублей по психологии к его девятилетней дочери Алисе вынужден отказывать в приеме обратившимся в ближайшее время.
«В связи с большим количеством обращений и ажиотажным спросом вынуждены с сожалением сообщить, что свободных мест для записи на ближайшее время нет. Просим отнестись с пониманием», – приводит РИА «Новости» комментарий Теплякова.
До этого в СМИ появилась информация со ссылкой на публикацию Теплякова в «Живом журнале», что психологическая консультация у девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой стоит 50 тыс. рублей за один академический час. Евгений объяснил такую сумму тем, что Алиса – «уникальный специалист, и у нее мало времени».
Между тем, по словам доктора медицинских наук, академика РАН Геннадия Онищенко, девятилетняя студентка факультета психологии МГУ Алиса Теплякова сама испытывает огромный стресс и нуждается в психологической помощи.
«Она в огромном стрессе сейчас находится, она многое еще не может понять в силу своей физиологии. Это дикий эксперимент. Здесь не 50 тысяч волнуют... а вот сама девочка. Как бы не произошла ошибка, потому что такое выжимание из неё жизненных соков сейчас идет», – заявил Онищенко, добавив, что организм девочки еще растет.
Академик пояснил, что Теплякова сталкивается с непониманием в коллективе, так как ее однокурсники в два раза старше ее. И в добавление к этим проблемам, она сама начинает оказывать психологические консультации.
«Понятно, отцу надо деньги на обучение находить, но это эксплуатация детского труда, поэтому его надо привлекать в этой части к уголовно-административной ответственности», – подчеркнул Онищенко.
Доктор медицинских наук считает, что Теплякова обладает прекрасной памятью, у нее есть определенный объем знаний, но она вырвана из естественного развития, поэтому, с точки зрения возрастной психологии, ей самой необходимы консультации психолога.
Ранее профессор факультета психологии МГУ Александр Асмолов обвинил ЕГЭ в поступлении в вуз девятилетней студентки Тепляковой.
До этого Александр Асмолов назвал главный секрет способностей студентки Тепляковой, которые основаны на методе работы с памятью и вниманием, разработанном ее отцом.
По словам ученого, он неоднократно призывал отца Алисы Тепляковой забрать документы дочери из вуза. По мнению психолога, нынешняя ситуация может повлечь за собой нарушения психического развития ребенка. При этом Евгений Тепляков раскритиковал это предложение.
Напомним, отец маленькой студентки первого курса МГУ устроил в университете скандал: после того, как девочка дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны и напал на заведующего кафедрой. В университет вызвали полицию.
Тепляков заявил, что написал на сотрудников вуза заявление за то, что педагоги якобы удерживали его дочь во время экзамена, а также сообщил о намерении обратиться в суд.
После инцидента на психологическом факультете рассказали газете ВЗГЛЯД, что за весь период обучения ни один из преподавателей не заметил у Алисы Тепляковой выдающихся успехов при освоении дисциплин из учебного плана.
Член Совета при президенте России по правам человека, адвокат Шота Горгадзе удивился, что органы опеки и попечительства не обратили внимание на то, что делает отец с ребенком.
Иммунолог рассказала о важности самотестирования на коронавирус
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рекомендовала в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 на фоне распространения «омикрон»-штамма проводить самостоятельное тестирование на коронавирус.
Специалист подчеркнула, что из-за чрезвычайной заразности «омикрона» даже бессимптомный носитель этого варианта может стать источником инфекции для многих людей. Поэтому, отметила она, при любом признаке простуды или недомогании следует сдать ПЦР-тест, а если такой возможности нет, то иметь при себе экспресс-тесты, передает радио Sputnik.
«В наше время, если человек куда-то едет, даже если поездка просто за город, то стоит с собой иметь экспресс-тесты на COVID-19. За городом может не быть возможности быстро сходить в лабораторию и сдать ПЦР-тест. Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать», – сказала она.
По словам Ярцевой, очень важно при этом правильно производить забор материала.
«Тестирование на COVID-19 – это достаточно неприятная процедура. При самостоятельном тестировании многие люди недостаточно глубоко вставляют в нос сваб (палочку для взятия мазка). Поэтому может быть неинформативный материал. Если человек возьмет мазок только из преддверия носа, то там концентрация вируса может быть небольшой и тест его не покажет», – пояснила иммунолог.
Врач предупредила, что в случае положительного результата экспресс-тестирования следует самоизолироваться и обратиться к врачу.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить сумму в размере более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма «омикрон».
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Зюганов рассказал о сотнях заболевших депутатов Госдумы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о состоянии своего здоровья и отметил, что в Госдуме насчитывается не менее 300 заболевших депутатов.
«Все в порядке абсолютно, проходим небольшую профилактику, как положено, когда начинается сложная эпидемия. В Госдуме 300 больных. Нет ни одного кабинета, где бы не было. У меня были сложные операции. Поэтому я как обычно прохожу диспансеризацию, профилактику, которая мне помогает, поэтому все спокойно», – передает «Звезда» его слова.
Ранее сообщалось, что Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, несмотря на то, что в данный момент лежит с ним в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента. Лично пообщаться не дают врачи. Он отметил, что к Жириновскому его сейчас «пока не пускают».
За сутки в России госпитализировали 18,5 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 18597, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 18597 человек, на 3,55% меньше по сравнению с 11 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 203 766 случаев заболевания, в целом в России выявлено 13 935 560 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 112 658 человек, на 0,4% больше по сравнению с 11 февраля. За это же время подтверждены 729 смертей.
За весь период зафиксировано 339 542 летальных исхода, выздоровел 11 134 291 человек.
В Москве за сутки выявлен 14 336 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 21 689, в Московской области – 9146.
Накануне в России за сутки госпитализировали 19281 человек с коронавирусом.
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Определено место похорон Зинаиды Кириенко
Народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
«Зинаида Кириенко будет похоронена на Троекуровском кладбище», – передает ТАСС слова собеседника из сферы культуры, знакомого с пожеланиями родственников актрисы.
Ранее представитель Союза кинематографистов России сообщил, что Кириенко, снявшаяся в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», попала в больницу с коронавирусной инфекцией. Она умерла в ночь на субботу в возрасте 88 лет.
Младенец с побоями попал в больницу в Петербурге
Полиция в Петербурге задержала ранее судимого отца младенца за нанесение ему побоев, ребенок в больнице, ведется проверка.
«Отец ранее привлекался к уголовной ответственности. Он в отделе полиции сейчас, дает объяснения. У ребенка зафиксированы травмы, он в больнице», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
ЧП случилось в одной из коммунальных квартир на улице Гаванской в Василеостровском районе. Прокуратура Петербурга организовала проверку соблюдения федерального законодательства о несовершеннолетних.
Ранее жительницу города Энгельс Саратовской области задержали по подозрению в покушении на пятилетнего сына. По предварительным данным, она нанесла ему множество ножевых ранений, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок находится в тяжелом состоянии, против матери возбуждено уголовное дело.
Иммунолог назвал тяжелые последствия COVID-19 для мозга
У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, могут развиться нейродегенеративные заболевания, тревожность и депрессивные состояния, сообщил иммунолог Николай Крючков.
По его словам, это могут быть и нарушение микроциркуляции, снабжения мозга кислородом, воспаление. Теоретически все эти негативные процессы могут спровоцировать развитие нейродегенерации. Врач добавил, что такая гипотеза имеет отдельные подтверждения, пишет «Рамблер».
Также Крючков отметил, что некоторые переболевшие жаловались на тревожность, депрессию и головные боли. Кроме того, после COVID-19 у пациентов наблюдались нарушение концентрации внимания и другие побочные эффекты. По мнению иммунолога, симптомы могут свидетельствовать о нарушении сосудистого генеза.
Ранее кандидат медицинских наук Иван Тарасенко объяснил, что быстро восстановиться после коронавируса помогает соляная пещера или галокамера. По его словам, галотерапию не следует воспринимать как панацею, но если сочетать ее с другими методами реабилитации, то справиться с последствиями COVID-19 можно будет гораздо быстрее.
Также главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья Андрей Продеус рассказал, что иммунитету необходимо помогать справляться с инфекциями извне, достаточно следовать трем простым правилам.
Против державшей ребенка в неотапливаемом гараже женщины в Приморье завели дело
Во Владивостоке возбудили дело против женщины, которая жила с 12-летней дочерью в неотапливаемом гараже, избивала ребенка и выгоняла на улицу, сообщает СУСК России по региону.
По версии следствия, с марта по май 2021 года женщина жила с 12-летней дочерью в нежилом гараже в Инженерном переулке во Владивостоке. В помещении без отопления было холодно и сыро. Мать систематически избивала ребенка, а также выгоняла из гаража на улицу, «причиняла ей физические и нравственные страдания», передает РИА «Новости».
Как уточнил источник, знакомый с ситуацией, жительница Владивостока свою квартиру сдавала, поэтому с дочерью перебралась в гараж.
СК возбудил уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК России (истязание), ст. 156 УК России (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.
Ранее органы опеки в Татарстане решили лишить родительских прав жительницу Алексеевского района, двое малолетних детей которой получили обморожение.
За сутки в России госпитализировали 12,6 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 653, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 12 653 человека, на 31,9% меньше по сравнению с 12 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 197 949 случаев заболевания, в целом в России выявлено 14 133 509 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 101 568 человек, на 9,8% меньше по сравнению с 12 февраля. За это же время подтверждены 706 смертей.
За весь период зафиксировано 340 248 летальных исходов, выздоровел 11 235 859 человек.
В Москве за сутки выявлен 12 496 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 20 136, в Московской области – 7349.
Накануне в России за сутки госпитализировали 18 597 человек с коронавирусом.
Назван необходимый уровень коллективного иммунитета для «омикрона»
Коллективный иммунитет к штамму коронавируса «омикрон» в России должен составлять 90% для снижения подъема заболеваемости, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.
«К «омикрону» коллективный иммунитет должен быть на уровне 90%, его нет», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рекомендовала в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 на фоне распространения «омикрон»-штамма проводить самостоятельное тестирование на коронавирус.
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Ранившую ножом пятилетнего сына мать задержали в Энгельсе
Жительница города Энгельс Саратовской области задержана по подозрению в покушении на пятилетнего сына, который госпитализирован с множественными ножевыми ранениями, ребенок находится в тяжелом состоянии, против матери возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик с множественными колото-резаными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 – пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Сотрудниками полиции <...> доставлена в следственный отдел <...> 29-летняя мать ребенка. Следователями СК женщина задержана в порядке статей 91-92 УПК РФ, с ее участием проводятся следственные действия», – говорится в сообщении ведомства.
«Ребенок воспитывается 29-летней матерью-одиночкой, семья в июле 2020 года переехала на постоянное место жительство в город Энгельс из города Аткарска и проживала в общежитии на улице Полтавской», – сообщили в прокуратуре региона.
Проводится проверка по факту покушения на мальчика, по результатам которой будет дана оценка исполнению женщиной родительских прав, а также надлежащего исполнения органами системы профилактики возложенных полномочий, рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Между тем, в минздраве области заявили, что мать пятилетнего мальчика была пьяна.
«Сегодняшний ночной случай в Энгельсе – беспрецедентный и бесчеловечный с точки зрения и морали и здравого смысла. Бить своего ребенка, колоть – так даже звери не поступают. Как видим, алкоголь атрофирует чувство материнства и превращает человека в монстра. Это очень страшно», – написал министр здравоохранения региона Олег Костин в Instagram.
По его словам, бригаде скорой помощи и врачам энгельсской больницы «удалось вырвать ребенка из лап смерти».
«Ребенка переводим в профильную больницу, будем лечить дальше. Надеюсь на лучшее, уверен, что детские врачи сделают все возможное, чтобы он скорее поправился», – добавил министр.
Уточняется, что ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии. В энгельсской городской больнице сообщили, что провели операцию мальчику, удалось стабилизировать его состояние, вывести из шока, после чего бригада санавиации доставила его в областную больницу.
По словам уполномоченного по правам ребенка в региона, врачи саратовской областной детской клинической больницы проводят вторую операцию пятилетнему мальчику
«Сейчас проходит вторая операция по сохранению жизни пятилетнего Максима в этой же (областной детской клинической) больнице, врачи там действительно молодцы, поэтому очень надеемся, что и Максим будет жить», – сказала Загородняя на видео, опубликованном в Instagram.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах покушения на убийство пятилетнего мальчика в Саратовской области.
Ранее в Свердловской области 20-летнюю девушку заподозрили в убийстве малолетнего сына, этот поступок якобы был совершен после того, как та приревновала 24-летнего мужа к соседке.
РФПИ назвал «Спутник V» самой используемой вакциной в Мехико
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала самой используемой при вакцинации от COVID в Мехико, ею провакцинированы более 3 млн граждан, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В сообщении РФПИ указано, что спутник V» играет ключевую роль в программе вакцинации от коронавируса в столице Мексики – более 3 млн жителей города Мехико были вакцинированы российской вакциной, передает ТАСС.
«Первый компонент «Спутника V» («Спутник Лайт») также все более широко применяется в ходе городской программы ревакцинации в качестве бустера. На вакцину «Спутник V» приходится 40% всех вакцинаций от COVID в Мехико», – говорится в заявлении главы мексиканского столичного Цифрового агентства общественных инноваций (ADIP) Эдуардо Кларка.
Отмечается, что власти столицы Мексики также приняли решение с 14 февраля начать применение первого компонента «Спутника V» («Спутника Лайт») в качестве бустера при ревакцинации населения в возрасте от 30 до 39 лет.
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Ранее в Мехико уже началось применение первого компонента «Спутника V» для ревакцинации в возрастной группе от 40 до 49 лет.
В мае 2021 года министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что в ходе визита в Россию провел переговоры с российским центром «Вектор» о возможной поставке вакцины от коронавируса.
Напомним, что очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» была доставлена в Мексику в конце апреля 2021 года, самолет с грузом препарата совершил посадку в международном аэропорту Мехико.
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В России выделили более 400 млн рублей на изучение генома «омикрона»
Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить сумму в размере более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма «омикрон», сообщила пресс-служба кабмина.
Деньги выделяются из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора. Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта «омикрон». Финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тыс. проб, отмечается в сообщении правительства.
О выделении средств Михаил Мишустин сообщил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса 2 февраля.
«Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации», – отметил глава кабмина.
Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявил, что пандемия коронавируса еще далека от полного завершения в мире, так как могут появиться новые варианты коронавируса.
До этого сообщалось, что в Южной Африке новый подвид омикрон-штамма BA.2 начал доминировать над остальными версиями вируса.
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