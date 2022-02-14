В Берлине назвали цель визита Шольца в Москву

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14 февраля, понедельник | Последнее обновление — 02:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский попросил Байдена прилететь на Украину
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Если в Москве когда-то будет принято решение военного воздействия на Украину, вряд ли об этом накануне расскажут по CNN или напишут в Bild. Каждый раз, как Россия проводит военную операцию, это становится для всего мира сюрпризом.
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В классические времена конфликты, подобные нынешнему вокруг безопасности в Европе, решались войной и установлением нового баланса сил, но сейчас война между претендентами, которые обладают ядерным оружием, практически невозможна по причине крайне высоких рисков.
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Законопослушный, открытый российский собственник в своей стране защищен меньше, чем иностранный. Тот, кто по-честному работает в России, создает рабочие места в России, оказывается под ударом. А под защитой оказывается иностранный агент.
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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Берлине назвали цель визита Шольца в Москву
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Вряд ли визит канцлера Германии Олафа Шольца в Москву принесет «какой-то конкретный результат», заявил источник в немецком правительстве.
Источник Financial Times заявил, что «сейчас не время сдаваться». По его словам, канцлер едет в Москву, чтобы «лучше понять, чего стремится достичь Россия». Шольц, как сообщил источник, хочет выяснить, «существуют ли какие-либо возможности вернуться к прямому диалогу» в рамках ОБСЕ, Совета Россия – НАТО или на других площадках. Кроме того, Шольц хочет добиться прогресса в реализации Минских соглашений, передает ТАСС.
Напомним, Шольц заявил, что во время визита в Москву и Киев скажет то же, что сказал президент Франции Эммануэль Макрон. Шольц заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России. 14 февраля Шольц посетит с Киев, 15 февраля – Москву.
Интервью посла России в Швеции вышло под заголовком «Извините за язык – но мы срали на санкции Запада»
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Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев в интервью изданию Aftonbladet заявил, что в Москве «срали на санкции Запада».
«Извините за язык – но мы срали на санкции Запада», – сказал Татаринцев в интервью изданию Aftonbladet. Слово, которое использовал дипломат, чтобы охарактеризовать отношение Москвы к санкциям Запада, можно также перевести как «плевать на что-либо».
«Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение Швеции. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась. Расширение НАТО – это самая большая угроза для России», – приводит слова дипломата ТАСС.
В ответ на вопрос о том, должно ли королевство, по его мнению, самостоятельно решать, вступать ли в НАТО или нет, Татаринцев сказал: «Швеции мы так не говорим. Мы говорим это НАТО и США. Это не вопрос двусторонних отношений только России и Швеции. Это принципиальный и всеобъемлющий вопрос».
Он не стал комментировать, каким образом вступление Швеции в альянс будет представлять угрозу безопасности России. «Я не хочу спекулировать на эту тему. Со шведской стороны я не вижу намерений вступить в НАТО в ближайшее время», – сказал посол.
Дипломат выразил сожаление по поводу слишком тесного сотрудничества Швеции с Североатлантическим альянсом и замораживания контактов с Россией в военной области. «Для создания доверия и укрепления безопасности необходимо находиться в контакте с обеими сторонами. Отсутствие контактов с Россией по военной линии не идет Швеции на пользу», – подчеркнул российский посол.
В качестве примера он привел заход в январе этого года шести кораблей ВМФ России в Балтийское море, привлекший в Швеции большое внимание на фоне обострившейся международной обстановки. «Если бы у Швеции были контакты с российскими военными, то Стокгольм мог бы позвонить и спросить, что делают там эти корабли. Тогда бы он узнал, что речь шла об обычном техническом осмотре, и никакого волнения не возникало бы. Тогда Швеции не пришлось бы перебрасывать военные части из Будена на Готланд», – пояснил Татаринцев.
На вопрос о том, ощущала ли Россия угрозу в связи с такой «демонстрацией силы» Швецией, посол ответил отрицательно. По его мнению, самую большую нервозность в этой ситуации должны были испытывать жители Готланда, испугавшись, что Россия вот-вот предпримет вторжение на остров. «Эффект, возможно, оказался несколько комичным, но я не хочу вмешиваться во внутренние дела Швеции», – сказал Татаринцев. Он напомнил, что королевство имеет полное право перемещать вооруженные силы по своей территории.
«Сейчас отношения [России и Швеции] полностью заморожены по шведской инициативе и остаются в таком состоянии с 2014 года. Полностью отсутствуют контакты между нашими парламентариями и военными. И это очень плохо», – отметил он.
По словам посла, Россия неоднократно выступала с инициативой о размораживании отношений, однако вплоть до недавнего предъявления ею требований о гарантиях безопасности наталкивалась на исключительно холодный прием. «Сейчас же шведское правительство вдруг говорит о диалоге. Это ненормально и неестественно не разговаривать друг с другом из-за того, что произошло в третьей стране», – отметил российский дипломат.
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Ранее Москва обвинила Запад в информационном прикрытии санкций против России.
Накануне помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Стали известны подробности обнаружения американской подлодки у Курил
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Субмарина военно-морских сил (ВМС) США типа «Вирджиния» была обнаружена противолодочными самолетами Ил-38 и подводной лодкой Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил осведомленный источник.
По его словам, лодку ВМС США обнаружили в ходе плановых учений по поиску и уничтожению субмарины условного противника, передает ТАСС.
Координаты подводного судна отправили отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОФ «Маршал Шапошников». После чего российский многоцелевой корабль выполнил необходимые действия для защиты государственной границы России.
Как добавил источник, американская подлодка имела объективные преимущества в обнаружении, но оперативные действия ТОФ, скорее всего застали ее врасплох. В итоге лодка не успела покинуть район учений незамеченной.
Ранее 12 февраля 2022 года в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Требования о всплытии экипажем субмарины не были выполнены, после применения «соответствующих средств» подлодка ушла. Минобороны России вызывало военного атташе США из-за ситуации с американской атомной подлодкой типа Virginia.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения, в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации.
Атомные подводные лодки с ракетно-торпедным вооружением (ПЛАТ) класса «Вирджиния» (Virginia) находятся в строю ВМС США с 2004 года. Водоизмещение корабля составляет порядка 7 925 т., средняя скорость – более 25 узлов. В состав вооружения субмарины входят ракеты Tomahawk («Томагавк») в различной конфигурации и торпеды Mk.48 ADCAP.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВМФ России должен давить на США.
Словаки подарили цветы и аплодировали сотрудникам посольства России
Гражданские активисты в Словакии, протестовавшие против оборонного соглашения с США, подарили цветы сотрудникам посольства России.
По данным издания Magazin 1, один из сотрудников российского посольства в Братиславе вышел и забрал у горожан букет цветов. На протяжении всей церемонии словаки аплодировали.
В четверг в Вашингтоне США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит Штатам расширить военное присутствие в республике, в частности, путем модернизации двух военных аэродромов.
Ранее депутаты парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Словакия выходит на антироссийскую «передовую».
Американский профессор назвал причину «веры» США во «вторжение» России на Украину
Вашингтон «раздул» историю «нападения» России на Украину, чтобы остановить «Северный поток – 2», заявил профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон.
В статье под названием «Почему Вашингтон сошел с ума из-за Украины» политолог заявил, что США изначально не верили в идею «вторжения» России, но пользовались международной паникой в своих целях, сообщает National Interest.
«Нельзя отрицать тот факт, что страх перед войной, который навели добросовестно выполняющие свои обязанности средства массовой информации, принес ястребам большие преимущества. Заинтересованные в продаже СПГ добились значительного прогресса в своей кампании по предотвращению открытия газопровода «Северный поток – 2», – написал Хендриксон.
Эксперт добавил, что передача оружия Киеву была выгодна военно-промышленному комплексу США, а антироссийская коалиция получила согласие конгресса на полное обрывание контактов с Кремлем.
«Война, которую придумала американская разведка, – это вздор», – заключил Хендриксон.
Напомним, во вторник президент США Джо Байден пригрозил, что «Северного потока – 2», который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, «не станет» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
В свою очередь министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал запуск газопровода «Северный поток – 2» одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Киев запросил встречу с Россией в течение 48 часов
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины созывают встречу с Россией и всеми государствами-членами Венского документа в связи с тем, чтобы Россия не ответила на запрос Киева касательно предоставления информации о военной деятельности.
«Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников», – написал Кулеба в своем Twitter.
Ранее Кулеба заявил, что в Россию отправлен запрос от МИД Украины с требованием объяснить детально ситуацию, связанную с военной деятельностью у границ Украины и в Крыму.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
В Кремле дали оценку переговорам Путина и Байдена
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Состоявшийся в субботу телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена носил сбалансированный и деловой характер, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Можно констатировать, что характер беседы был все-таки довольно сбалансированным и деловым», – приводит слова Ушакова ТАСС.
Как сообщил помощник российского лидера, разговор длился чуть более часа и стал своего рода продолжением российско-американских переговоров, состоявшихся 7 декабря 2021 года в режиме видеоконференции, а также телефонного контакта президентов от 30 декабря.
«Именно тогда лидеры двух стран начали обсуждение важнейшей на сегодня темы, а именно вопросов обеспечения долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности РФ», – напомнил представитель Кремля.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Он сообщил, что президенты договорились, что Москва и Вашингтон продолжат контакты на различных уровнях по всем затронутым в ходе телефонного разговора вопросам. «Как сказал Джозеф Байден, он хочет, чтобы межгосударственные отношения России и США выстраивались на основе взаимного уважения», – уточнил Ушаков.
Как заявлял сотрудник администрации США высокого ранга, «разговор двух президентов был профессиональным и содержательным, он продолжался немногим более часа».
В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные Байденом в разговоре с Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, на Смоленской площади обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.
В пятницу Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
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Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
В Британии призвали НАТО отказаться принимать Украину в альянс
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Британский политик Найджел Фараж, возглавлявший Партию независимости Соединенного Королевства (с 2006 по 2009 год и с 2010 по 2016 год) и Партию Brexit (2019-2021), призвал НАТО отказаться принимать Украину в состав альянса.
По мнению Фаража, сближение России с «коммунистическим Китаем» вследствие усугубляющихся разногласий Москвы со странами Запада будет стратегическим просчетом Британии и ее союзников, передает ТАСС.
«Присоединение Украины к НАТО не несет для нас никаких преимуществ и не отвечает нашим интересам. Если мы пойдем на такую уступку на нынешнем этапе ради достижения мира, это может сработать», – сказал Фараж в эфире YouTube-канала Triggernometry.
В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью La Vanguardia не стал отвечать на вопрос, может ли Украина стать членом альянса, не уладив ситуацию с Крымом.
После переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в прошлую субботу глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
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В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Орбан намекнул на возможность выхода Венгрии из ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые намекнул на возможность выхода Будапешта из Евросоюза.
По его словам, ЕС ведет «священную войну, джихад» под лозунгом верховенства права. В то же время, он требовал от ЕС «толерантности» в отношении Венгрии. Иначе, по его словам, нельзя идти общим путем, передает Deutsche Welle.
В прошлом году Польша подала в суд ЕС в Люксембурге жалобу на механизм, позволяющий урезать выплаты из бюджета Евросоюза. В Варшаве заявили, что такие решения являются вмешательством в полномочия государств ЕС, а договоры на уровне ЕС не содержат правовых оснований для подобного механизма. Аналогичную жалобу в суд направила и Венгрия.
Эксперт объяснил механизм «воздушной блокады» Украины
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«То, что происходит сейчас, де-юре не означает закрытия воздушного пространства. Решить проблему страховки можно. Но страхование станет чрезвычайно дорогим. Коммерческие полеты оказываются нецелесообразными», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее стало известно, что британские страховщики предупредили об отмене страхового покрытия для любого самолета в воздушном пространстве Украины.
«Как известно, не так давно европейские политики де-факто ограничили полеты своих перевозчиков в Белоруссию и через ее воздушное пространство. Теперь облетать нужно будет две страны – и Белоруссию, и Украину. Соответственно, нужно будет идти либо над Черным морем, либо ближе к Балтике. Для польских и других европейских авиаперевозчиков это неприятная ситуация – придется тратить больше времени на полет и больше авиационного керосина», – отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Но хотя официально воздушное пространство Украины не закрыто (и более того, Киев выступает против такого закрытия), перевозчикам с большой вероятностью придется отказаться от рейсов на Украину, с Украины и через украинское воздушное пространство. Причина – в страховке, поясняет эксперт.
«У страхования авиаперевозчиков есть специфика, – отметил Пантелеев. – Как правило, ни одна страховая фирма полностью не принимает на себя риски по таким крупным клиентам, как авиакомпании. Поэтому существует международный рынок перестрахования. Речь идет о следующем – страховая компания выдает полис, и при этом договаривается с другими страховщиками о том, что они консолидированно несут ответственность», – пояснил исполнительный директор агентства
Сейчас британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов по всему миру письмо с предупреждением – через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Это значит, что британские фирмы, которые работают на рынке перестрахования, предупредили: в случае с Украиной они выходят из «перестраховочных» соглашений, пояснил Пантелеев.
«Продукты, которые предлагают некоторые страховые компании, покрывают лишь отдельные риски. Они детально перечислены в страховых полисах. В подавляющем большинстве случаев речь идет о том, что так называемые военные риски – то есть события, возникающие в связи с военными действиями, в том числе необъявленными – не покрываются страховкой, – отметил Пантелеев. – Учитывая сложную ситуацию вокруг Украины, страховые компании могут сделать соответствующую оговорку: в связи с высокими рисками они перестают покрывать страховкой полеты на Украину, с Украины и в украинском воздушном пространстве».
Это предупреждение касается не только и не столько британских перевозчиков. В первую очередь его учтут компании-лессоры – то есть фирмы, которые сдают воздушные суда в лизинг перевозчикам. «Лизинговые компании – понимая, что теперь полеты на Украину, с Украины и через воздушное пространство этой страны не покрыты страховкой – сообщают фирмам-эксплуатантам: полеты на принадлежащих этим лизинговым компаниям воздушных судах в обозначенный регион невозможны», – отметил Пантелеев.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
То, что происходит сейчас, де-юре не означает закрытия воздушного пространства, еще раз отметил эксперт. «Теоретически если какая-нибудь компания владеет воздушным судном (оно у компании не в лизинге, а в собственности), и если у компании есть страховка, покрывающая военные риски, она может продолжать перевозки. Решить проблему страховки можно, но, как правило, это будет означать, что страховка станет чрезвычайно дорогой, потребуется время для того, чтобы ее оформить», – отметил Пантелеев. Эксперт полагает, что большинство компаний – эксплуатантов самолетов не пойдет на такие расходы.
Напомним, что в воскресенье стало известно: нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения». Чуть позже поступили сообщения об упомянутом выше письме британских страховщиков. «Эти уроды вводят воздушную блокаду. Ни один самолет не вылетит с Украины и не влетит на Украину примерно с середины дня понедельника», – прокомментировал действия британцев источник киевского портала «Страна.ua» на украинском страховом рынке.
С ограничениями на полеты уже столкнулись и собственно украинские перевозчики. Самолет компании SkyUp, выполнявший рейс с португальской Мадейры в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины. Представитель ирландской лизинговой фирмы, передавшей самолет в распоряжение SkyUp, категорически запретил полет своего воздушного судна в Киев.
Сворачивание авиасообщения с Украиной проходит на фоне нагнетания на Западе паники в связи с якобы скорым «вторжением» российских войск. В то же время в воскресенье советник главы офиса президента Украина Михаил Подоляк заявил, что Киев «не видит смысла» закрывать воздушное пространство страны, поскольку это напомнило бы «частичную блокаду». Воздушное пространство над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, заверила пресс-служба министерства инфраструктуры страны.
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В «Слуге народа» назвали ситуацию с «вторжением» России спецоперацией США
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» и постоянный представитель Украины в НАТО Егор Чернев убежден, что США ведут одну из самых масштабных в истории информационных спецопераций против России.
По его словам, это четко должны осознавать украинцы, когда слышат о «неизбежном вторжении» вооруженных сил России на Украину. Он отметил, что цель спецоперации – сделать невозможным создание единого евразийского пространства «от Владивостока до Лиссабона» и проекта «Один пояс – один путь», где Россия сыграла бы ключевую роль.
«По этой причине США хотят заставить Путина прекратить играть в гибридные войны и сделать окончательный выбор: либо осмелиться на широкомасштабное вторжение, либо в конце концов отойти и запереться внутри собственной страны», – написал Чернев в Facebook.
Еще одна задача, по словам депутата, нанести как можно более ощутимый урон экономике России без войны, чтобы «возможное вторжение стало экономической и военной катастрофой для России.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен Блинкен на Гавайях выступил с утверждением, что Россия якобы может пойти на провокацию для оправдания «военных действий» в отношении Украины.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
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Пассажирскому самолету украинской авиакомпании запретили лететь на Украину
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Пассажирский самолет украинской компании SkyUp, выполнявший рейс из Фуншала в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины, сообщила пресс-служба перевозчика.
«12 февраля 2022 года лизингодатель – резидент Ирландии – сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины», – сообщается на сайте авиаперевозчика.
Отмечается, что несмотря на усилия авиакомпании и готовность госструктур Украины обратиться к представителю лизинга, владелец самолета категорически запретил полет самолета в Киев несмотря на то, что он уже летел в украинскую столицу, отмечается в сообщении.
По данным авиаперевозчика, SkyUp договорился о посадке в ближайшем к Украине аэропорту. Для 175 пассажиров организовали трансфер в Киев, всех их обеспечили питанием.
Ранее британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения».
Завершилось заседание Спортивного арбитража по делу Валиевой
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Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил рассмотрения апелляций на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщил генсек суда Матье Риб.
Выездная панель CAS начала заседание в 20.30 по местному времени (в 15.30 мск) и продолжалась почти семь часов. Генсек заявил, что заседание «было долгим». Риб отказался «комментировать его итоги», передает РИА «Новости».
«Теперь панель удаляется до утра. Решение будет озвучено завтра – после часа дня по местному времени», – приводит его слова ТАСС.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в интервью на Первом канале прокомментировала задержку с обнародованием положительной допинг-пробы Валиевой: «Как-то обидно, что вся эта ситуация всплыла здесь, на Олимпиаде. Я так понимаю для того, чтобы это громче прозвучало и получило больший резонанс. Но мы справимся».
«Надеюсь, что так же грамотно, как это было всё спланировано, мы так же грамотно сумеем это всё расследовать и вынести справедливый вердикт», – заявила она.
Напомним, допинг-скандал на Олимпийских играх в Пекине возник после того, как в командных соревнованиях российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней.
Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА.
Российский лыжник Устюгов решил не бежать марафон на Олимпиаде в Пекине
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Сергей Устюгов завершил свое выступление на текущих Играх и не побежит марафон.
Вяльбе пояснила, что 13 февраля 29-летний спортсмен бежал последний этап эстафеты на Олимпиаде в Пекине, передает RT.
По ее словам, Устюгов завершил свое выступление на текущих Играх и не выступит 19 февраля в лыжном марафоне на 50 км. Такая договоренность со спортсменом была достигнута еще до эстафеты.
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Напомним, что российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов победили в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине и принесли сборной Олимпийского комитета России (ОКР) четвертую золотую медаль. Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года.
Президент России Владимир Путин поздравил мужскую сборную Олимпийского комитета России по лыжным гонкам с победой на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Российские лыжники завоевали олимпийское золото в эстафете
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Российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов победили в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине и принесли сборной Олимпийского комитета России (ОКР) четвертую золотую медаль. Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года.
Устюгов выступал на последнем этапе гонки и финишировал с флагом Олимпийского комитета России, передает РИА «Новости».
Второе место заняла сборная Норвегии, уступившая России 1 минуту и 7,2 секунды. Третье место заняла Франция, проигравшая победителям 1 минуту и 16,4 секунды.
Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года. В предыдущий раз отечественные спортсмены выигрывали эстафетную гонку на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. Тогда в составе сборной СССР чемпионами Олимпийских игр стали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.
Это четвертая золотая медаль пекинской Олимпиады в активе сборной России. Ранее женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Кроме того, на счету национальной команды четыре серебряных и шесть бронзовых наград (всего 13).
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
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Власти Украины заявили об открытом небе над страной
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Воздушное пространство над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры страны по итогам совещания с участием руководства офиса президента.
«Небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось», – приводит его слова РИА «Новости».
Отмечается, что большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений.
«У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства», – добавили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что на данный момент 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты на Украину из 34 стран мира.
Ранее британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения».
Чуть позже пассажирский самолет украинской компании SkyUp, выполнявший рейс из Фуншала в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины.
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