Штайнмайер призвал Путина «ослабить петлю на шее Украины»

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13 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 17:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт объяснил механизм «воздушной блокады» Украины
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Если в Москве когда-то будет принято решение военного воздействия на Украину, вряд ли об этом накануне расскажут по CNN или напишут в Bild. Каждый раз, как Россия проводит военную операцию, это становится для всего мира сюрпризом.
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В классические времена конфликты, подобные нынешнему вокруг безопасности в Европе, решались войной и установлением нового баланса сил, но сейчас война между претендентами, которые обладают ядерным оружием, практически невозможна по причине крайне высоких рисков.
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Законопослушный, открытый российский собственник в своей стране защищен меньше, чем иностранный. Тот, кто по-честному работает в России, создает рабочие места в России, оказывается под ударом. А под защитой оказывается иностранный агент.
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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Штайнмайер призвал Путина «ослабить петлю на шее Украины»
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Главе российского государства Владимиру Путину необходимо в срочном порядке приступить к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины, заявил социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер.
«Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе», – подчеркнул Штайнмайер, передает DW.
Президент Германии предупредил о серьезности угрозы: «Мы находимся в опасности, (связанной с возможностью – прим. ВЗГЛЯД) военного конфликта, войны в Восточной Европе». «Ответственность за это несет Россия», – добавил он.
«Я могу только предупредить президента Путина: не стоит недооценивать силу демократии», – подчеркнул Штайнмайер.
Ранее федеральное собрание Германии переизбрало социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера президентом страны на второй пятилетний срок.
Британцев поразила картина на совместном фото Шойгу и Уоллеса
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Пользователи Twitter в Британии восхитись картиной, попавшей на совместную фотографию министров обороны Сергея Шойгу и Бена Уоллеса и начальников штабов Валерия Герасимова и Тони Радакина.
«Какая картина позади них!» – восхитился Steve Barker.
«Я прикован к картине за ними», – также написал пользователь Paul Tromans.
«Вот именно. Монти (фельдмаршал Монтгомери. – прим. ВЗГЛЯД), Айк (генерал Эйзенхауэр. – прим. ВЗГЛЯД) и другие. Союзники...» – ответил ему Paul Butterworth, передает РИА «Новости».
Британцы также «подкололи» делегацию и главу МИД страны Лиз Трасс, посетившей Москву за день до этого.
«Надеюсь, эти парни знают российскую географию лучше, чем Трасс», – написал пользователь geroman.
«Ставлю на то, что эта встреча прошла куда лучше визита Трасс», – заявил Donald Twaine.
Напомним, в пятницу министр обороны Британии Бен Уоллес побывал с официальным визитом в Москве и провел переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
До этого проходила встреча главы МИД Британии Лиз Трасс с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ходе переговоров Трасс оконфузилась, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.
Интервью посла России в Швеции вышло под заголовком «Извините за язык – но мы срали на санкции Запада»
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Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев в интервью изданию Aftonbladet заявил, что в Москве «срали на санкции Запада».
«Извините за язык – но мы срали на санкции Запада», – сказал Татаринцев в интервью изданию Aftonbladet. Слово, которое использовал дипломат, чтобы охарактеризовать отношение Москвы к санкциям Запада, можно также перевести как «плевать на что-либо».
«Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение Швеции. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась. Расширение НАТО – это самая большая угроза для России», – приводит слова дипломата ТАСС.
В ответ на вопрос о том, должно ли королевство, по его мнению, самостоятельно решать, вступать ли в НАТО или нет, Татаринцев сказал: «Швеции мы так не говорим. Мы говорим это НАТО и США. Это не вопрос двусторонних отношений только России и Швеции. Это принципиальный и всеобъемлющий вопрос».
Он не стал комментировать, каким образом вступление Швеции в альянс будет представлять угрозу безопасности России. «Я не хочу спекулировать на эту тему. Со шведской стороны я не вижу намерений вступить в НАТО в ближайшее время», – сказал посол.
Дипломат выразил сожаление по поводу слишком тесного сотрудничества Швеции с Североатлантическим альянсом и замораживания контактов с Россией в военной области. «Для создания доверия и укрепления безопасности необходимо находиться в контакте с обеими сторонами. Отсутствие контактов с Россией по военной линии не идет Швеции на пользу», – подчеркнул российский посол.
В качестве примера он привел заход в январе этого года шести кораблей ВМФ России в Балтийское море, привлекший в Швеции большое внимание на фоне обострившейся международной обстановки. «Если бы у Швеции были контакты с российскими военными, то Стокгольм мог бы позвонить и спросить, что делают там эти корабли. Тогда бы он узнал, что речь шла об обычном техническом осмотре, и никакого волнения не возникало бы. Тогда Швеции не пришлось бы перебрасывать военные части из Будена на Готланд», – пояснил Татаринцев.
На вопрос о том, ощущала ли Россия угрозу в связи с такой «демонстрацией силы» Швецией, посол ответил отрицательно. По его мнению, самую большую нервозность в этой ситуации должны были испытывать жители Готланда, испугавшись, что Россия вот-вот предпримет вторжение на остров. «Эффект, возможно, оказался несколько комичным, но я не хочу вмешиваться во внутренние дела Швеции», – сказал Татаринцев. Он напомнил, что королевство имеет полное право перемещать вооруженные силы по своей территории.
«Сейчас отношения [России и Швеции] полностью заморожены по шведской инициативе и остаются в таком состоянии с 2014 года. Полностью отсутствуют контакты между нашими парламентариями и военными. И это очень плохо», – отметил он.
По словам посла, Россия неоднократно выступала с инициативой о размораживании отношений, однако вплоть до недавнего предъявления ею требований о гарантиях безопасности наталкивалась на исключительно холодный прием. «Сейчас же шведское правительство вдруг говорит о диалоге. Это ненормально и неестественно не разговаривать друг с другом из-за того, что произошло в третьей стране», – отметил российский дипломат.
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Ранее Москва обвинила Запад в информационном прикрытии санкций против России.
Накануне помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Стали известны подробности обнаружения американской подлодки у Курил
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Субмарина военно-морских сил (ВМС) США типа «Вирджиния» была обнаружена противолодочными самолетами Ил-38 и подводной лодкой Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил осведомленный источник.
По его словам, лодку ВМС США обнаружили в ходе плановых учений по поиску и уничтожению субмарины условного противника, передает ТАСС.
Координаты подводного судна отправили отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОФ «Маршал Шапошников». После чего российский многоцелевой корабль выполнил необходимые действия для защиты государственной границы России.
Как добавил источник, американская подлодка имела объективные преимущества в обнаружении, но оперативные действия ТОФ, скорее всего застали ее врасплох. В итоге лодка не успела покинуть район учений незамеченной.
Ранее 12 февраля 2022 года в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Требования о всплытии экипажем субмарины не были выполнены, после применения «соответствующих средств» подлодка ушла. Минобороны России вызывало военного атташе США из-за ситуации с американской атомной подлодкой типа Virginia.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения, в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации.
Атомные подводные лодки с ракетно-торпедным вооружением (ПЛАТ) класса «Вирджиния» (Virginia) находятся в строю ВМС США с 2004 года. Водоизмещение корабля составляет порядка 7 925 т., средняя скорость – более 25 узлов. В состав вооружения субмарины входят ракеты Tomahawk («Томагавк») в различной конфигурации и торпеды Mk.48 ADCAP.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВМФ России должен давить на США.
В лондонском метро запустили антироссийскую рекламу с цитатой из Тургенева
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Бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook фото из метро Лондона, где на стене размещен рекламный щит с цитатой из романа Ивана Тургенева «Отцы и дети».
Как следует из фото, опубликованного Гололобовым на своей странице в соцсети Facebook, на рекламном щите в лондонской подземке размещен текст: «Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы… бесполезные слова. Русскому они не нужны». Гололобов в своей публикации назвал рекламный постер «унижением русских через цитирование классики».
Сама цитата принадлежит персонажу романа Ивана Тургенева «Отцы и дети» Евгению Базарову – студенту-нигилисту, не признающему авторитетов. При этом в оригинальной цитате Базаров отмечает, что слова эти, которые «русскому человеку даром не нужны», иностранные.
Напомним, в пятницу министр обороны Британии Бен Уоллес побывал с официальным визитом в Москве и провел переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. При этом британцев восхитила картина, на фоне которой сфотографировались министры обороны и начальники штабов Вооруженных сил России и Соединенного Королевства. Днем ранее состоялась встреча глав МИД России и Британии Сергея Лаврова и Лиз Трасс.
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«Маршал Шапошников» отогнал подлодку США от Курильских островов
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В районе курильского острова Уруп в территориальных водах России обнаружена подлодка США типа «Вирджиния», требования о всплытии не были выполнены, после применения «соответствующих средств» она ушла, сообщили в Минобороны России.
«12 февраля в 10.40 (мск) в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
Требование о немедленном всплытии экипжем подлодки было проигнорировано.
«В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства», – говорится в сообщении.
Уточняется, что американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.
Добавляется, что отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения и осуществляет контроль подводной среды для воспрещения нарушения государственной границы.
Атомные подводные лодки с ракетно-торпедным вооружением (ПЛАТ) класса «Вирджиния» (Virginia) находятся в строю ВМС США с 2004 года. Водоизмещение корабля составляет порядка 7 925 т., средняя скорость – более 25 узлов. В состав вооружения субмарины входят ракеты Tomahawk («Томагавк») в различной конфигурации и торпеды Mk.48 ADCAP.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВМФ России должен давить на США.
На Украине заявили о фактической воздушной блокаде страны
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Британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве, сообщил источник на страховом рынке.
«Эти уроды (британские страховые компании) вводят воздушную блокаду. Ни один самолет не вылетит из Украины и не влетит в Украину примерно с середины дня понедельника», – цитирует украинское интернет-издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале источника на страховом рынке.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Элизабет Трасс выразили обеспокоенность относительно «планов России начать военную агрессию в ближайшие дни». После этого министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес выразил мнение, что «вторжение» России на Украину якобы является «весьма вероятным» сценарием развития событий и может начаться «в любой момент».
В пятницу Уоллес и начальник штаба обороны Британии Тони Радакин совершили официальный визит в Москву, в рамках которого провели встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Днем ранее состоялась встреча глав МИД России и Британии Сергея Лаврова и Лиз Трасс.
В субботу с посольства Британии в Киеве сняли государственный флаг Соединенного Королевства. При этом британский посол в Киеве Мелинда Симмонс заверила, что посольство продолжает работу, а она вместе с командой остается на Украине. В тот же день в Минобороны Британии объявили о скором отъезде с Украины военных инструкторов.
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Байден заявил Путину об ответе США в случае «вторжения» на Украину
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Президент США Джо Байден обсудил по телефону с Владимиром Путиным «усиливающееся наращивание Россией военных сил на границах с Украиной», и предупредил, что США дадут решительный и быстрый ответ в случае «вторжения» в эту страну, говорится в заявлении Белого дома.
«Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что, хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям», – приводит РИА «Новости» заявление Белого дома.
Согласно заявлению американский лидер «ясно дал понять», что если Россия примет меры по эскалации вокруг Украины, США вместе с союзниками и партнерами «решительно отреагируют», в результате чего Москва столкнется с «быстрыми и серьезными издержками».
При этом Байден подчеркнул, что «российское вторжение на Украину приведет к массовым человеческим страданиям и ослабит позиции России».
Власти США считают, что состоявшийся разговор американского президента Джо Байдена и главы российского государства Владимира Путина был профессиональным и содержательным, передает ТАСС.
«Разговор двух президентов был профессиональным и содержательным, он продолжался более часа», – заявил представитель администрации президента. По его словам, «не было принципиальных изменений в динамике, которая имела место в последние несколько недель».
Джо Байден и Владимир Путин договорились, что их команды останутся в контакте по поводу ситуации вокруг Украины в предстоящие дни, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации по итогам разговора двух лидеров.
Чиновник заявил, что это не отменяет вероятности того, что Россия может принять решение о нападении на Украину.
При этом представитель Белого дома отказался сообщить журналистам, обсуждался ли инцидент с американской подводной лодкой в российских водах в телефонном разговоре Джо Байдена и Владимира Путина. «У меня нет информации, которую я мог бы вам предоставить», – сказал он и посоветовал обращаться в Пентагон.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Захарова возмутилась издевательством США
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала издевательством над здравым смыслом и украинским народом провокационные заявления о вторжении на Украину.
«Вы такое вообще видели когда-нибудь? США 2 месяца ежедневно заявляют, что на Украину вот-вот нападет Россия. Президент Украины и представители силового блока этой страны уже 2 месяца говорят, что такой информацией не располагают, а теперь еще и просят неравнодушных поделиться данными. Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации нет ни у кого. Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже 2 месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», – написала в Telegram Захарова.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Байден превратился в игрушку американских спецслужб.
Пугачева ответила нагрубившей ей Понаровской
Народная артистка России Алла Пугачева заявила, что не реагирует на слова недоброжелателей, потому что следует правилу «быть счастливой, чтобы другие не смогли этого пережить».
По словам Пугачевой, ее часто спрашивают, как ей удается не реагировать на злые комментарии в свой адрес. Она поделилась житейской мудростью, которой придерживается.
«Не надо мстить подлым людям», – пояснила артистка в своем Instagram.
По ее словам, «надо быть просто счастливой», и тогда злопыхатели «этого не переживут».
Ранее заслуженная артистка России Ирина Понаровская нелестно высказалась о Пугачевой, назвав ее «деревней».
В Турции рассказали об огорчившем Байдена снимке с Путиным
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Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином в Пекине продемонстрировала дружбу России и Китая и уж точно не смогла оставить равнодушным президента США Джо Байдена, заявил журналист Turkiye Gazetesi Исмаил Капан.
«Джо Байден был не рад увидеть тот снимок, который в итоге получился в Пекине», – говорится в материале, переведенном ИноТВ, передает РИА «Новости».
Журналист считает, что Москве и Пекину выгодно двустороннее сотрудничество, а встреча лидеров подкрепляет российскую и китайскую решимость «работать совместно против США и НАТО».
Путин побывал с визитом в Пекине 4 февраля. По итогам переговоров Россия и Китай приняли заявление о международных отношениях.
Стороны подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Россия, в частности, выступила против независимости Тайваня. Путин также изложил линию Москвы на переговорах с Западом о гарантиях безопасности, китайский лидер поддержал Россию.
После переговоров Владимир Путин планирует посетит церемонию открытия Олимпийских игр. Он выразил уверенность, что спортсмены России и Китая достойно выступят на ОИ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что мешает дальнейшему сближению России с Китаем.
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Минобороны вручило военному атташе США ноту из-за инцидента с подлодкой у Курил
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Минобороны России вызывало военного атташе США из-за ситуации с американской атомной подлодкой типа Virginia («Вирджиния»), обнаруженной утром в субботу в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота около острова Уруп Курильской гряды, сообщили в оборонном ведомстве.
«В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве», – приводит ТАСС сообщение Минобороны.
Позднее в ведомстве сообщили, что «12 февраля в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вручена нота».
Представителю минобороны США было заявлено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права.
«Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем», – цитирует заявление Минобороны РИА «Новости».
Там подчеркнули, что «Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации».
Ранее 12 февраля 2022 года в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Требования о всплытии экипажем субмарины не были выполнены, после применения «соответствующих средств» подлодка ушла.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения, в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации.
Атомные подводные лодки с ракетно-торпедным вооружением (ПЛАТ) класса «Вирджиния» (Virginia) находятся в строю ВМС США с 2004 года. Водоизмещение корабля составляет порядка 7 925 т., средняя скорость – более 25 узлов. В состав вооружения субмарины входят ракеты Tomahawk («Томагавк») в различной конфигурации и торпеды Mk.48 ADCAP.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВМФ России должен давить на США.
В Кремле дали оценку переговорам Путина и Байдена
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Состоявшийся в субботу телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена носил сбалансированный и деловой характер, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Можно констатировать, что характер беседы был все-таки довольно сбалансированным и деловым», – приводит слова Ушакова ТАСС.
Как сообщил помощник российского лидера, разговор длился чуть более часа и стал своего рода продолжением российско-американских переговоров, состоявшихся 7 декабря 2021 года в режиме видеоконференции, а также телефонного контакта президентов от 30 декабря.
«Именно тогда лидеры двух стран начали обсуждение важнейшей на сегодня темы, а именно вопросов обеспечения долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности РФ», – напомнил представитель Кремля.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Он сообщил, что президенты договорились, что Москва и Вашингтон продолжат контакты на различных уровнях по всем затронутым в ходе телефонного разговора вопросам. «Как сказал Джозеф Байден, он хочет, чтобы межгосударственные отношения России и США выстраивались на основе взаимного уважения», – уточнил Ушаков.
Как заявлял сотрудник администрации США высокого ранга, «разговор двух президентов был профессиональным и содержательным, он продолжался немногим более часа».
В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные Байденом в разговоре с Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, на Смоленской площади обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.
В пятницу Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
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Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Словаки подарили цветы и аплодировали сотрудникам посольства России
Гражданские активисты в Словакии, протестовавшие против оборонного соглашения с США, подарили цветы сотрудникам посольства России.
По данным издания Magazin 1, один из сотрудников российского посольства в Братиславе вышел и забрал у горожан букет цветов. На протяжении всей церемонии словаки аплодировали.
В четверг в Вашингтоне США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит Штатам расширить военное присутствие в республике, в частности, путем модернизации двух военных аэродромов.
Ранее депутаты парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Словакия выходит на антироссийскую «передовую».
Американский профессор назвал причину «веры» США во «вторжение» России на Украину
Вашингтон «раздул» историю «нападения» России на Украину, чтобы остановить «Северный поток – 2», заявил профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон.
В статье под названием «Почему Вашингтон сошел с ума из-за Украины» политолог заявил, что США изначально не верили в идею «вторжения» России, но пользовались международной паникой в своих целях, сообщает National Interest.
«Нельзя отрицать тот факт, что страх перед войной, который навели добросовестно выполняющие свои обязанности средства массовой информации, принес ястребам большие преимущества. Заинтересованные в продаже СПГ добились значительного прогресса в своей кампании по предотвращению открытия газопровода «Северный поток – 2», – написал Хендриксон.
Эксперт добавил, что передача оружия Киеву была выгодна военно-промышленному комплексу США, а антироссийская коалиция получила согласие конгресса на полное обрывание контактов с Кремлем.
«Война, которую придумала американская разведка, – это вздор», – заключил Хендриксон.
Напомним, во вторник президент США Джо Байден пригрозил, что «Северного потока – 2», который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, «не станет» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
В свою очередь министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал запуск газопровода «Северный поток – 2» одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
В Британии призвали НАТО отказаться принимать Украину в альянс
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Британский политик Найджел Фараж, возглавлявший Партию независимости Соединенного Королевства (с 2006 по 2009 год и с 2010 по 2016 год) и Партию Brexit (2019-2021), призвал НАТО отказаться принимать Украину в состав альянса.
По мнению Фаража, сближение России с «коммунистическим Китаем» вследствие усугубляющихся разногласий Москвы со странами Запада будет стратегическим просчетом Британии и ее союзников, передает ТАСС.
«Присоединение Украины к НАТО не несет для нас никаких преимуществ и не отвечает нашим интересам. Если мы пойдем на такую уступку на нынешнем этапе ради достижения мира, это может сработать», – сказал Фараж в эфире YouTube-канала Triggernometry.
В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью La Vanguardia не стал отвечать на вопрос, может ли Украина стать членом альянса, не уладив ситуацию с Крымом.
После переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в прошлую субботу глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
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В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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