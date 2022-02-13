В США назвали причину увлеченности ситуацией вокруг Украины

Вашингтон «раздул» историю «нападения» России на Украину, чтобы остановить «Северный поток – 2», заявил профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон.

В статье под названием «Почему Вашингтон сошел с ума из-за Украины» политолог заявил, что США изначально не верили в идею «вторжения» России, но пользовались международной паникой в своих целях, сообщает National Interest.

«Нельзя отрицать тот факт, что страх перед войной, который навели добросовестно выполняющие свои обязанности средства массовой информации, принес ястребам большие преимущества. Заинтересованные в продаже СПГ добились значительного прогресса в своей кампании по предотвращению открытия газопровода «Северный поток – 2», – написал Хендриксон.

Эксперт добавил, что передача оружия Киеву была выгодна военно-промышленному комплексу США, а антироссийская коалиция получила согласие конгресса на полное обрывание контактов с Кремлем.

«Война, которую придумала американская разведка, – это вздор», – заключил Хендриксон.

Напомним, во вторник президент США Джо Байден пригрозил, что «Северного потока – 2», который уже проложен по дну Балтийского моря, но еще не введен в эксплуатацию, «не станет» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

В свою очередь министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал запуск газопровода «Северный поток – 2» одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.